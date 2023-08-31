القيادة تهنئ ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده
التاريخ
8/31/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك ماليزيا، السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة، لملك ماليزيا، السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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