وذكر صندوق النقد في بيان أن اقتصاد غينيا بيساو نما بنسبة 4.2 في المائة العام الماضي، متوقعاً تعافيه ليسجل 4.5 في المائة العام الجاري وسط ارتفاع مؤشرات التضخم فيما تتخذ السلطات تدابير لمعالجة الصدمات الخارجية.

وأوضح الصندوق أن مناقشاته مع حكومة البلاد استهدفت تلبية احتياجات ميزان المدفوعات والتمويل المالي للبلاد وسط التحديات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والزيادة الكبيرة في تكلفة المعيشة التي تؤثر بشكل خاص على السكان، والآثار المستمرة للوباء، فيما بلغ إجمالي التمويل بموجب ترتيب الصندوق إلى 9.46 مليون دولار.





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