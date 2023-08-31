صندوق النقد يختتم مراجعته مع غينيا بيساو ويوافق على صرف تمويل
التاريخ
8/31/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف 3.15 ملايين دولار أمريكي لحكومة غينيا بيساو للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الملحة.
وذكر صندوق النقد في بيان أن اقتصاد غينيا بيساو نما بنسبة 4.2 في المائة العام الماضي، متوقعاً تعافيه ليسجل 4.5 في المائة العام الجاري وسط ارتفاع مؤشرات التضخم فيما تتخذ السلطات تدابير لمعالجة الصدمات الخارجية.
وأوضح الصندوق أن مناقشاته مع حكومة البلاد استهدفت تلبية احتياجات ميزان المدفوعات والتمويل المالي للبلاد وسط التحديات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والزيادة الكبيرة في تكلفة المعيشة التي تؤثر بشكل خاص على السكان، والآثار المستمرة للوباء، فيما بلغ إجمالي التمويل بموجب ترتيب الصندوق إلى 9.46 مليون دولار.
أ ش أ
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