قطر تسجل فائضا في الميزانية 10 مليارات ريال في الربع الثاني

قطر تسجل فائضا في الميزانية 10 مليارات ريال في الربع الثاني
التاريخ
8/31/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
نقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة المالية قوله إن قطر سجلت فائضا في الميزانية قدره 10 مليارات ريال قطري (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.
وأضاف البيان أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، منها 28.2 مليار إيرادات غير نفطية.
رويترز
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