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قطر تسجل فائضا في الميزانية 10 مليارات ريال في الربع الثاني

8/31/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة المالية قوله إن قطر سجلت فائضا في الميزانية قدره 10 مليارات ريال قطري (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.

وأضاف البيان أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، منها 28.2 مليار إيرادات غير نفطية.

رويترز

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