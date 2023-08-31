وقالت المتحدثة للصحيفة“على الرغم من استمرار العمل الحاسم للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين وبين مجلسي الكونجرس على فواتير المخصصات المالية في العام المالي 2024، من الواضح أنه سيكون من الضروري تمديد قصير المدى في الشهر المقبل”.

ولم يتسن التواصل مع ممثلي المكتب من أجل التعليق على التقرير.

وينتهي التمويل الحالي للحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر. وإن لم يُتخذ قرار قبل بداية السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر تشرين الأول، فسيحدث إغلاق في عدد ضخم من المقار الحكومية.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي ومجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري أي إجراءات مالية.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هذا الشهر إنه اجتمع مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب واتفقا على إجراء بديل قصير المدى.





رويترز