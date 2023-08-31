Saturday, 02 September 2023 04:11 GMT

البيت الأبيض يطلب من الكونجرس تمديد التمويل لفترة قصيرة لتفادي الإغلاق

8/31/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدثة باسم مكتب الإدارة والميزانية قولها إن البيت الأبيض طلب من الكونجرس يوم الخميس الموافقة على تمديد تمويل حكومي قصير الأجل لتجنب الإغلاق خلال المحادثات المتعلقة بالميزانية.

وقالت المتحدثة للصحيفة“على الرغم من استمرار العمل الحاسم للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين وبين مجلسي الكونجرس على فواتير المخصصات المالية في العام المالي 2024، من الواضح أنه سيكون من الضروري تمديد قصير المدى في الشهر المقبل”.

ولم يتسن التواصل مع ممثلي المكتب من أجل التعليق على التقرير.

وينتهي التمويل الحالي للحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر. وإن لم يُتخذ قرار قبل بداية السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر تشرين الأول، فسيحدث إغلاق في عدد ضخم من المقار الحكومية.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي ومجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري أي إجراءات مالية.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هذا الشهر إنه اجتمع مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب واتفقا على إجراء بديل قصير المدى.


رويترز

MENAFN31082023000202011048ID1106992903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث