وزير خارجية روسيا: مستعدون لاستئناف اتفاق الحبوب بمجرد حل كل المشكلات
التاريخ
8/31/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يوم الخميس إن روسيا مستعدة لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر الأسود بمجرد اتخاذ إجراءات ملموسة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاتفاق.
وانسحبت روسيا في يوليو من الاتفاق الذي استمر عاما واحدا، واشتكت على وجه التحديد من العقوبات الغربية التي تعرقل صادرتها من الأغذية والأسمدة.
رويترز
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