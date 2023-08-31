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وزير خارجية روسيا: مستعدون لاستئناف اتفاق الحبوب بمجرد حل كل المشكلات

8/31/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يوم الخميس إن روسيا مستعدة لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر الأسود بمجرد اتخاذ إجراءات ملموسة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاتفاق.

وانسحبت روسيا في يوليو من الاتفاق الذي استمر عاما واحدا، واشتكت على وجه التحديد من العقوبات الغربية التي تعرقل صادرتها من الأغذية والأسمدة.


رويترز

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