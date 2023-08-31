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الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين للشهر المقبل

8/31/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار البنزين للشهر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الخميس، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1- 30 سبتمبر 2023 حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أغسطس ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يوليو الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر .

و قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين اوكتان 90 ليصبح (960) فلسا / لتر بدلا من (920) فلسا/ لتر ، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح (1205) فلسا/ لتر بدلا من (1165) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (800) فلس / لتر بدلا من (715) فلسا / لتر .

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الجاز لشهر سبتمبر 2023 عند سعر (620) فلسا / لتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة .


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