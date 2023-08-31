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موسكو: لا أساس لمزاعم أوكرانيا بأن روسيا تسعى للتسبب في مجاعة في إفريقيا

8/31/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الاتهامات التي أطلقها مسؤولون أوكرانيون حول تعمد روسيا خلق تهديد بالمجاعة في إفريقيا؛ للتسبب في موجات جديدة من الهجرة، لا أساس لها من الصحة ومنافية للواقع.

وقال بيسكوف، عندما طلب منه التعليق على هذه الادعاءات“إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وخاطئة تمامًا. وتعتبر تشويهًا متعمدًا للواقع”.. مُشددا على أن روسيا لا علاقة لها بنقص الحبوب والأغذية في أفريقيا.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء”تاس” الروسية.

وأضاف“على العكس من ذلك، تتخذ روسيا موقفا مسؤولًا للغاية، فروسيا، كما تعلمون، على الرغم من عدم امتثال نظرائها للالتزامات ذات الصلة تجاهها، قامت مرارًا وتكرارًا بتمديد اتفاقية الحبوب”.. مُضيفًا أنه على الرغم من أن الاتفاقية لم يعد يُعمل بها، فإن روسيا اتخذت موقفَا مسؤولًا، وأطلقت مبادرة إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى الدول الأكثر فقرًا في أفريقيا، والتي تم الإعلان عنها في القمة الروسية الإفريقية الأخيرة.

وأشار بيسكوف إلى أن“روسيا تواصل تجارة الحبوب وتظل موردًا مسؤولًا ومجتهدًا للغاية في هذا المجال، على الرغم من العوائق الكبيرة التي يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل القيود غير الشرعية فيما يتعلق بموردينا”، بحسب قوله.


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