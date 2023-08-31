المركزي الصيني يخفض فائدة الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول
التاريخ
8/31/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية للقطاع المالي يوم الخميس إنهما سيخفضان سعر الفائدة الحالي على الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول اعتبارا من 31 سبتمبر.
وأضافا في بيان أنهما سيعقدان اجتماعا في 25 سبتمبر لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني وسط أزمتي ديون وسيولة.
وفي إطار منفصل، قال البنك والهيئة أيضا إن سياسة الائتمان الخاصة بالإسكان ستشهد تعديلات وتحسينات.
رويترز
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