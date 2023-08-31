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المركزي الصيني يخفض فائدة الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول

8/31/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية للقطاع المالي يوم الخميس إنهما سيخفضان سعر الفائدة الحالي على الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول اعتبارا من 31 سبتمبر.

وأضافا في بيان أنهما سيعقدان اجتماعا في 25 سبتمبر لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني وسط أزمتي ديون وسيولة.

وفي إطار منفصل، قال البنك والهيئة أيضا إن سياسة الائتمان الخاصة بالإسكان ستشهد تعديلات وتحسينات.


رويترز

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