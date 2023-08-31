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أمريكا لم تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط

8/31/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن“لم تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط”.

جاء ذلك بعد أن تلقت شركتا رقائق الذكاء الاصطناعي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز إخطارات من مسؤولين أمريكيين بشأن متطلبات ترخيص التصدير الجديدة لشحن الرقائق إلى بعض الدول في الشرق الأوسط. ولم تذكر أي من الشركتين إن كانت قد تلقت حتى الآن رفضا لترخيص إرسال الرقائق إلى تلك البلدان.

وأحجمت وزارة التجارة عن التعليق على الرسائل المرسلة إلى شركات بعينها.


رويترز

MENAFN31082023000202011048ID1106992898

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