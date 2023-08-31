أمريكا لم تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط

أمريكا لم تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط
التاريخ
8/31/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن“لم تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط”.
جاء ذلك بعد أن تلقت شركتا رقائق الذكاء الاصطناعي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز إخطارات من مسؤولين أمريكيين بشأن متطلبات ترخيص التصدير الجديدة لشحن الرقائق إلى بعض الدول في الشرق الأوسط. ولم تذكر أي من الشركتين إن كانت قد تلقت حتى الآن رفضا لترخيص إرسال الرقائق إلى تلك البلدان.
وأحجمت وزارة التجارة عن التعليق على الرسائل المرسلة إلى شركات بعينها.
رويترز
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