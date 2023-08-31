وفضلا عن تخفيضات أوبك+ الحالية، تنفذ روسيا والسعودية تخفيضات إضافية، لذا فإن الإشارة الصادرة من موسكو ربما تعني أن كلا البلدين في سبيلهما لتمديد تلك التخفيضات الطوعية حتى أكتوبر.

وخلال اجتماع حكومي أذاعه التلفزيون، سأل بوتين نوفاك، المسؤول الأول أمامه عن ملف النفط، عما إذا كان قد اتفق مع شركاء أوبك+ على خفض إمدادات النفط.

ورد نوفاك“لقد اتفقنا، لكننا سنعلن المعالم الرئيسية (للاتفاق) الأسبوع المقبل”.

ولم يتضح بعد ماهية المعالم التي يمكن الكشف عنها، وأحجم مكتب نوفاك عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، في تقييد الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، وفي يونيو مددت تخفيضات الإنتاج حتى 2024.

وقالت روسيا بشكل منفصل إنها ستخفض صادرات النفط في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من إنتاجها، وبواقع 300 ألف في سبتمبر.

وقال نوفاك يوم الأربعاء إن بلاده قد تمدد التخفيضات حتى أكتوبر لكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك بشكل قاطع.

وتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإمدادات النفط مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.

وكانت الرياض مددت هذا الشهر الخفض الطوعي حتى سبتمبر.





رويترز