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أستراليا تجدد العقوبات المفروضة على روسيا منذ 2014

8/31/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews) جددت أستراليا حزمة العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها لأول مرة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عام 2014، حسبما صرحت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن“تأثير العقوبات فيما يتعلق ببعض المواطنين الروس والمصانع الروسية اتسع وسط الوضع في أوكرانيا”.

وتشمل قائمة العقوبات المحدثة شركات ومنظمات عامة في شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك -المعلنتان من جانب واحد- بالإضافة إلى أكثر من 100 مواطن روسي، بما في ذلك أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف وآخرون.

كما تم فرض قيود على شركة ألماز-أنتي الدفاعية وبعض الشركات والمنظمات الأخرى. وتنص العقوبات، التي تم تجديدها اعتبارًا من 29 أغسطس 2023 لفترة غير محددة، على فرض قيود على تصدير الأسلحة، ووصول البنوك الروسية المملوكة للدولة إلى أسواق رأس المال الأسترالية، وحظر تصدير السلع والخدمات المخصصة للاستخدام في أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في روسيا.

وأعلنت الحكومة الأسترالية فرض قيود مناهضة لروسيا 25 مرة منذ مارس2014. وتضم قائمة عقوبات كانبيرا أكثر من ألف مواطن روسي وأكثر من 300 شركة روسية.


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