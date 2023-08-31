ارتفاع الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى أكثر من 580 مليار دولار
التاريخ
8/31/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
سجلت روسيا ارتفاعا في احتياطياتها الدولية بواقع مليار دولار بين 18 و25 أغسطس الجاري، لتصل إلى نحو 580.5 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والعملات الأجنبية، بلغت حتى 25 أغسطس 2023 نحو 580.5 مليار دولار.
وحتى 18 أغسطس سجلت الاحتياطيات الروسية 579.5 مليار دولار، ما يعني أن احتياطياتها صعدت مليار دولار خلال أسبوع.
أ ش أ
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