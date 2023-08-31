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ارتفاع الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى أكثر من 580 مليار دولار

8/31/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews) سجلت روسيا ارتفاعا في احتياطياتها الدولية بواقع مليار دولار بين 18 و25 أغسطس الجاري، لتصل إلى نحو 580.5 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والعملات الأجنبية، بلغت حتى 25 أغسطس 2023 نحو 580.5 مليار دولار.
وحتى 18 أغسطس سجلت الاحتياطيات الروسية 579.5 مليار دولار، ما يعني أن احتياطياتها صعدت مليار دولار خلال أسبوع.


أ ش أ

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