



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مستعدة لتوفير أى تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين صناعة السيارات فى مصر.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة فى مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمرى صناعة السيارات، فى جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا فى اجتماعات القمة الـ15 لتجمع البريكس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات فى مصر.

وقال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة؛ لإنشاء مصانع للسيارات فى مصر، على غرار ما شهدناه فى جنوب أفريقيا.

وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمرى صناعة السيارات؛ لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فنى من الاتحاد الأفريقى لمصنعى السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.

وأشار“عبدالعزيز” إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففى فبراير 2023 انعقد الاجتماع الاول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفى يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقى لمصنعى السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفنى لخطة تطوير صناعة السيارات.

كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثانى لمجلس ادارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى انتهى إلى إدراج مبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق.

كما استعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة فى ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة فى هذه الفترة فى هذا الإطار.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين فى صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.