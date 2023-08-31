اقتصاد الهند يحقق أسرع نمو في عام بالربع الثاني

وزاد الناتج المحلي الإجمالي 7.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 6.1 بالمئة في الربع الأول، متجاوزا التوقعات البالغة 7.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وسجلت الفترة المماثلة من عام 2022 أعلى نمو أيضا عند 13.1 بالمئة.

وما زالت الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، خاصة مع تباطؤ التعافي في الصين بعد جائحة كورونا.

وأبقى كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في. أنانثا ناجيسواران، على توقعاته للنمو البالغة 6.5 بالمئة للعام بأكمله. وقال ناجيسواران“آفاق النمو مشرقة، على الرغم من أن العوامل الخارجية تشكل مخاطر نزولية”.

لكن معظم الاقتصاديين حذروا من أن ظروف المناخ الجافة قد تضر بالنمو في الأرباع المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن كمية متوسطة من الأمطار ستهطل على الهند في سبتمبر، بعد أغسطس الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن.

وفي الربع المنتهي في يونيو نما الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد نحو ستة بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في الربع المنتهي في مارس، بينما نما التصنيع 4.7 بالمئة مقارنة مع 4.5 بالمئة في الربع السابق.

لكن نمو تكوين رأس المال، وهو مؤشر للاستثمار، بلغ نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 8.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ارتفع التضخم في قطاع التجزئة إلى أعلى مستوى منذ 15 شهرا مع الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والحبوب.





رويترز