وقالت الوزيرة – على هامش زيارتها إلى مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء – إن برامج التمكين الاقتصادي التي تنفيذها الوزارة في شمال سيناء عديدة وتهدف إلى رفع مستوى الأسرة السيناوية الاقتصادي ودعم المرأة المعيلة وتوفير التدريب للشباب من أجل توفير فرص العمل الحقيقية لهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفع كفاءة المنازل الخاصة بالمواطنين العائدين في قرى الشيخ زويد، فضلًا عن التعرف على مطالب المواطنين وتلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأكدت القباج دعم صيادي شمال سيناء وخاصة صيادي مدينة العريش من خلال دفع متأخرات التأمينات الاجتماعية عنهم، لافتة إلى تنفيذ قافلة طبية في الشيخ زويد تضم مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتقديم خدمات طب الأسرة وصحة المرأة والصحة الإنجابية والدعم النفسي للأطفال، بجانب توزيع شنط المدارس عليهم وإقامة يوم ترفيهي لهم.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بالمواطن السيناوي، من خلال توفير مشروعات للتمكين الاقتصادي في إطار الجمهورية الجديدة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم وسائل وآليات اقتصادية توفر لها الحماية من أخطار التقلبات الاقتصادية.





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