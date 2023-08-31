وزيرة التضامن: تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي في شمال سيناء
التاريخ
8/31/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسرة السيناوية، والتعرف على مطالب مختلف الفئات والعمل على تلبيتها.
وقالت الوزيرة – على هامش زيارتها إلى مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء – إن برامج التمكين الاقتصادي التي تنفيذها الوزارة في شمال سيناء عديدة وتهدف إلى رفع مستوى الأسرة السيناوية الاقتصادي ودعم المرأة المعيلة وتوفير التدريب للشباب من أجل توفير فرص العمل الحقيقية لهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفع كفاءة المنازل الخاصة بالمواطنين العائدين في قرى الشيخ زويد، فضلًا عن التعرف على مطالب المواطنين وتلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وأكدت القباج دعم صيادي شمال سيناء وخاصة صيادي مدينة العريش من خلال دفع متأخرات التأمينات الاجتماعية عنهم، لافتة إلى تنفيذ قافلة طبية في الشيخ زويد تضم مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتقديم خدمات طب الأسرة وصحة المرأة والصحة الإنجابية والدعم النفسي للأطفال، بجانب توزيع شنط المدارس عليهم وإقامة يوم ترفيهي لهم.
بدوره، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بالمواطن السيناوي، من خلال توفير مشروعات للتمكين الاقتصادي في إطار الجمهورية الجديدة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم وسائل وآليات اقتصادية توفر لها الحماية من أخطار التقلبات الاقتصادية.
أ ش أ
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