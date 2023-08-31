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حاكم مصرف لبنان: انخفاض الموجودات السائلة بالعملات الأجنبية حتى منتصف أغسطس

8/31/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري انخفاض الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية لدى المصرف خلال الفترة من نهاية شهر يوليو الماضي وحتى منتصف شهر أغسطس الجاري لتصل إلى 8 مليار و542 مليون دولار أمريكي بدلاً من 8 مليار و573 مليون دولار، وذلك نظرًا لتراجع سعر صرف اليورو لتسديد فوائد استحقت على الودائع العربية وتكاليف التعميم 158.

ولفت الحاكم – في بيان له اليوم – إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوند المملوكة للمصرف من 387 مليون دولار إلى 421.8 مليون دولار أمريكي بحسب منصة بلومبرج.

وجدد سيم منصوري، التزامه بعدم المساس باحتياطيات المصرف المركزي الخارجية إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان والبالغ قيمتها مليار و301 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى التزامات المبالغ المطلوبة في التعميم 158 والمعني برد جزء من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.


أ ش أ

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