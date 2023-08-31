وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.5 بالمئة خلال يوم‭ ‬الخميس.

وساعدت المكاسب، في أحدث تداول على الأسهم المدرجة على المؤشر، على تجنب أسوأ أداء شهري له حتى الآن هذا العام، غير أنه لا يزال في سبيله لتسجيل انخفاض بنحو ثلاثة بالمئة.

وقفز سهم بنك (يو.بي.إس) السويسري 6.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 2008 بفضل خطة شاملة لخفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات دولار وإلغاء ثلاثة آلاف وظيفة في سويسرا بعد الاستحواذ على منافسه كريدي سويس الذي تعرض لمحنة قاسية.

وارتفع مؤشر الخدمات المالية الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في شهر.





وصعد مؤشر القطاع العقاري الحساس لسعر الفائدة 1.6 بالمئة في حين تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في أسبوع بعد أن كشفت بيانات التضخم في المنطقة عن صورة متباينة.

وأظهرت اجتماعات تمهيدية أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أبقوا على خيار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن رفعوها في يوليو .

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة متفوقا على نظرائه الرئيسيين في المنطقة.

وكان قطاع منتجات السلع الفاخرة الأكثر تضررا إذ انخفض 1.3 بالمئة.

وهبط سهم بيرنو ريكار 6.7 بالمئة بعد تحذير من انخفاض مبيعات الشركة الفرنسية في الأسواق الصينية والأمريكية في الربع الأول الذي ينتهي في 30 سبتمبر ، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات واحدا بالمئة.

كما نزل سهم جلينكور 2.5 بالمئة بعد أن أظهر تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن العشرات من مديري الأصول اتهموا شركة التعدين بالكذب في إفصاحات سابقة متعلقة بالأسهم.





رويترز