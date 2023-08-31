أسعار النفط تقلص مكاسبها مع ارتفاع إنتاج أوبك+

أسعار النفط تقلص مكاسبها مع ارتفاع إنتاج أوبك+
التاريخ
8/31/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة سجلتها يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع إنتاج دول أوبك+ رغم خفض مزمع للإنتاج قدره مليون برميل يوميا.
وبحلول الساعة 1602 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 76 سنتا، أو 0.89 بالمئة، إلى 86.69 دولار للبرميل. كما صعد عقد نوفمبر الأكثر نشاطا 56 سنتا أو ما يعادل 0.66 بالمئة إلى 85.80 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 82.28 دولار.
ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر، إلى جانب التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.
وحدت بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع الصيني من تحقيق المزيد من المكاسب.
وأظهر مسح رسمي يوم الخميس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مما أجج المخاوف حيال بيانات النمو الضعيفة في الآونة الأخيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 في يوليو ، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كما عدلت الحكومة الأمريكية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1 بالمئة في الربع السابق بدلا من 2.4 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.
رويترز
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