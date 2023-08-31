أسعار النفط تقلص مكاسبها مع ارتفاع إنتاج أوبك+

وبحلول الساعة 1602 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 76 سنتا، أو 0.89 بالمئة، إلى 86.69 دولار للبرميل. كما صعد عقد نوفمبر الأكثر نشاطا 56 سنتا أو ما يعادل 0.66 بالمئة إلى 85.80 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 82.28 دولار.

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر، إلى جانب التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.

وحدت بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع الصيني من تحقيق المزيد من المكاسب.

وأظهر مسح رسمي يوم الخميس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مما أجج المخاوف حيال بيانات النمو الضعيفة في الآونة الأخيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 في يوليو ، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

كما عدلت الحكومة الأمريكية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1 بالمئة في الربع السابق بدلا من 2.4 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.





رويترز