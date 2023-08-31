محافظ بورسعيد: الدولة تولي اهتماما خاصا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الإستراتيجية
التاريخ
8/31/2023 2:19:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الخميس مع الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض مدير عام مديرية التموين، و ممثلي المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد؛ لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم حصاد الأرز.
واستعرض الغضبان الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة للبدء في أعمال موسم حصاد الأرز بالمحافظة، مؤكدًا تقديم كامل الدعم للمزارعين والقائمين على حصاد محصول الأرز.
وأضاف أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، موجهًا بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي محصول الأرز بالشون وصوامع التخزين، وتوعية وحث المزارعين على توريد الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد.
أ ش أ
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