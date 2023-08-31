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محافظ بورسعيد: الدولة تولي اهتماما خاصا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الإستراتيجية

8/31/2023 2:19:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الخميس مع الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض مدير عام مديرية التموين، و ممثلي المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد؛ لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم حصاد الأرز.

واستعرض الغضبان الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة للبدء في أعمال موسم حصاد الأرز بالمحافظة، مؤكدًا تقديم كامل الدعم للمزارعين والقائمين على حصاد محصول الأرز.

وأضاف أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، موجهًا بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي محصول الأرز بالشون وصوامع التخزين، وتوعية وحث المزارعين على توريد الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد.


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