جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة اليمن.

وطالب الوزير

دول المجلس تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة

لدعم صمود شعبنا خاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين.

وأعرب الوزير عن شكره

للدول العربية التي تعهدت بتقديم المساعدات المالية لشعبنا بما يشمل إعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الاسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في اجتياحاته لمدننا الفلسطينية.

ودعا الوزير القطاع الخاص العربي للمشاركة في ملتقى الاعمال الفلسطيني الأوروبي الذي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 فبراير/ تشرين ثاني المقبل.

ويهدف المنتدى المرتقب أن يشارك فيه نحو 500 من قادة الأعمال والمصرفيين والمستثمرين للتشبيك مع المستثمرين من الاتحاد الأوروبي وإنشاء المشاريع الاستثمارية في فلسطين في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الواعدة والمجدية استثماريا.

وثمن الوزير قرار

المجلس لدعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يؤكد على إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الوزير على

قرار المجلس في تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات وأهميته في دعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً الى مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية التجارة بالخدمات ودخولها حيز النفاذ.

وأعرب الوزير عن تقديره لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خاصة في ظل العولمة والتحول الرقمي المتسارع عالميا.

وناقش المجلس العديد

من المواضيع الهامة التي وضعت إطارا

قانونيا من أجل تسهيل وتنظيم التجارة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،مقترحات لبرامج النهوض بالمناولة الصناعية بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي،

وحددت الآليات للحد من المخاطر والكوارث.

واكد الوزير على موقف دولة فلسطين المتعلق ببند التعريفات الذي يشمل فلسطين ضمن الدول الأعضاء في جامعة الدول

العربية.

وأشاد الوزير بجهود المملكة لإنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة العربية الكبرى،

وأهميتها في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على التجارة الفلسطينية، وأثر إنشاء هذه المنصة على تسهيل التجارة

الفلسطينية مع العرب.

وأكد

الوزير على

مشاركة دولة فلسطين في

اكسبو الدوحة 2023 للبستنة الذي

تستضيفه دولة قطر .

واشار الوزير إلى الجهود التي تبذل في مجال التنمية الاجتماعية وتعزيز صمود الفئات الفقيرة والمهمشة، وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقديةبالإضافة إلى خدمة التأمين الصحي لهذه الفئات.

وبين دور خدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والأطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.

ودعا الوزير دول المجلس الى دعم برنامج التنمية الاجتماعية نظراً لتداعيات الازمة المالية الراهنة، من شأنها أن تساهم بتقليص نسبة الفقر وتعزيز مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وشدد الوزير على اهمية تعزيز الشراكات لتطوير البرامج وتحسين الخدمات بين الدول الأعضاء.

ووقعت دولة فلسطين

العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وثمن الوزير مواقف الجامعة العربية، و استنكارها ورفضها للمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال مؤخرا في مدينة جنين ونابلس وباقي المدن الفلسطينية.

وضم الوفد الفلسطيني المشارك في اعمال المجلس

برئاسة وزير الاقتصاد، كل من السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سها عوض الله، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير العلاقات الثنائية في وزارة الاقتصاد إسراء ملحم، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، ومستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، و لينا بدوي مدير

في وزارة التنمية

الاجتماعية