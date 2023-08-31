وزير الاقتصاد ونظيره الليبي يبحثان تطوير علاقات التعاون الثنائية
التاريخ
8/31/2023 2:18:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
القاهرة/PNN /بحث وزير
الاقتصاد خالد عسيلي ونظيره الليبي محمد الحويج، اليوم الخميس، آفاق تطوير العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الليبية وتعزيز التبادل التجاري.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة، برئاسة اليمن.
وأعرب الوزير الليبي عن سعادته بنتائج زيارة رجال
الأعمال الليبيين إلى فلسطين، والاطلاع على قصص النجاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
وأكد الاستعداد التام لإقامة معرض "صنع في فلسطين" على الأراضي الليبية قريبا، ما يعزز الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وجدد الجانبان التأكيد على تقديم الدعم من أجل تطوير وتعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما.
بدوره، أكد عسيلي أهمية وضع برنامج تنفيذي لمذكرة التعاون في مجال الاعتراف بشهادات المطابقة في المواصفات وعلامات الجودة، التي وقعت مؤخرا بالأحرف الأولى.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، مرحبا بالزيارة الليبية المرتقبة إلى مصانع الأدوية الفلسطينية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية لتسجيل الدخول للسوق الليبي، وإنشاء استثمارات وشراكات حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما اتفق الجانبان على دراسة خطة العمل المقدمة من الجانب الفلسطيني لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات تحضيرا لتوقيعها.
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