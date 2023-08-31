

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة، برئاسة اليمن.

وأعرب الوزير الليبي عن سعادته بنتائج زيارة رجال

الأعمال الليبيين إلى فلسطين، والاطلاع على قصص النجاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وأكد الاستعداد التام لإقامة معرض "صنع في فلسطين" على الأراضي الليبية قريبا، ما يعزز الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وجدد الجانبان التأكيد على تقديم الدعم من أجل تطوير وتعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما.

بدوره، أكد عسيلي أهمية وضع برنامج تنفيذي لمذكرة التعاون في مجال الاعتراف بشهادات المطابقة في المواصفات وعلامات الجودة، التي وقعت مؤخرا بالأحرف الأولى.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، مرحبا بالزيارة الليبية المرتقبة إلى مصانع الأدوية الفلسطينية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية لتسجيل الدخول للسوق الليبي، وإنشاء استثمارات وشراكات حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

كما اتفق الجانبان على دراسة خطة العمل المقدمة من الجانب الفلسطيني لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات تحضيرا لتوقيعها.