وقالت عائلة الاسير الفرارجة ان سلطات الاحتلال ابلغت ابنها مروان الفرارجة بعد انتهاء امر الاعتقال الاداري السابق ومدته اربعة اشهر حيث انتهت مع نهاية الشهر الحالي الا ان سلطات الاحتلال ابلغته بالتمديد.

واستنكرت حركة فتح واللجنة الشعبية للخدمات ومؤسسات مخيم عايدة اقدام الاحتلال على تمديد الاعتقال الاداري لامين سر الحركة في المخيم لاربعة اشهر جديدة مشيرة الى ان هذا القرار قرار عنصري وجريمة بحق الاسير الفرارجة وكل اهالي المخيم في اطار ممارساتها الغير قانونية والهمجية التي تستهدف النيل من شعبنا وصموده.

و وجهت حركة فتح و الفعاليات والمؤسسات

في مخيم عايدة تحية للاسير مروان الفرارجة وكل اسرى المخيم وعلى راسهم ناصر ومحمود واشرف ابو سرور وخليل مسلم وبسام ابو عكر وكل الاسرى الابطال الذين يشكلون خط الدفاع الاول عن شعبنا الفلسطيني رغم قيودهم في الاسر الا انهم شكلوا ويشكلون النموذج الحي لنضال شعبنا وارادته التي لا تنكسر.

يشار الى ان قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الاسير الفرارجة في شهر نيسان الماضي وحولته للاعتقال الاداري لاربعة اشعر وقامت بتحديدها يوم امس كما يشار الى ان الفرارجة كان ينوي الزواج في شهر ايار الماضي.

والاسير الفرارجة امضى عدة سنوات في الاعتقال في سجون الاحتلال منها فترات حكم ومنها في الاعتقال الاداري.