الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للاسير مروان فرارجة امين سر فتح لمخيم عايدة
التاريخ
8/31/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اوامر الاعتقال الاداري للاسير مروان الفرارجة امين سر حركة فتح في مخيم عايدة لاربعة اشهر جديدة.
وقالت عائلة الاسير الفرارجة ان سلطات الاحتلال ابلغت ابنها مروان الفرارجة بعد انتهاء امر الاعتقال الاداري السابق ومدته اربعة اشهر حيث انتهت مع نهاية الشهر الحالي الا ان سلطات الاحتلال ابلغته بالتمديد.
واستنكرت حركة فتح واللجنة الشعبية للخدمات ومؤسسات مخيم عايدة اقدام الاحتلال على تمديد الاعتقال الاداري لامين سر الحركة في المخيم لاربعة اشهر جديدة مشيرة الى ان هذا القرار قرار عنصري وجريمة بحق الاسير الفرارجة وكل اهالي المخيم في اطار ممارساتها الغير قانونية والهمجية التي تستهدف النيل من شعبنا وصموده.
و وجهت حركة فتح و الفعاليات والمؤسسات
في مخيم عايدة تحية للاسير مروان الفرارجة وكل اسرى المخيم وعلى راسهم ناصر ومحمود واشرف ابو سرور وخليل مسلم وبسام ابو عكر وكل الاسرى الابطال الذين يشكلون خط الدفاع الاول عن شعبنا الفلسطيني رغم قيودهم في الاسر الا انهم شكلوا ويشكلون النموذج الحي لنضال شعبنا وارادته التي لا تنكسر.
يشار الى ان قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الاسير الفرارجة في شهر نيسان الماضي وحولته للاعتقال الاداري لاربعة اشعر وقامت بتحديدها يوم امس كما يشار الى ان الفرارجة كان ينوي الزواج في شهر ايار الماضي.
والاسير الفرارجة امضى عدة سنوات في الاعتقال في سجون الاحتلال منها فترات حكم ومنها في الاعتقال الاداري.
MENAFN31082023000205011050ID1106992876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.