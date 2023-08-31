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استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

8/31/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد المواطن داود عبد الرازق درس (41 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أنها تبلغت رسميا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطن درس، وهو من مخيم دير عمار، غرب رام الله.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي بيت سيرا، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة مستوطنين، ومن ثم اعتقلته ونقلته بمركبة إسعاف إسرائيلية، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

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