استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله
التاريخ
8/31/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد المواطن داود عبد الرازق درس (41 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بيت سيرا غرب رام الله.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أنها تبلغت رسميا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطن درس، وهو من مخيم دير عمار، غرب رام الله.
يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي بيت سيرا، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة مستوطنين، ومن ثم اعتقلته ونقلته بمركبة إسعاف إسرائيلية، ليعلن لاحقا عن استشهاده.
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