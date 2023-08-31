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في إطار حربه على المنهاج الفلسطيني: الاحتلال يستولي على كتب مدرسية في القدس

8/31/2023 2:18:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين، واستولت على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال استولت على كتب مدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة.

وفي السياق ذاته، نددت محافظة القدس باستيلاء قوات الاحتلال على الكتب، معتبرة ذلك اعتداء عنصريا جديدا على المدراس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني.

وأكدت أن هذا اعتداء على حق أبناء شعبنا في التعليم، واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، كونهم شعبا واقعا تحت الاحتلال باعتراف المجتمع الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية بحق التعليم في القدس، داعية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه الجرائم بحق طلبتنا ومناهجنا الوطنية، ورفض استلام مناهج مزورة ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أبنائنا في مدارسنا الوطنية.

وشددت المحافظة، على أن إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تسعى بكل ما أوتيت من قوة، من خلال رصد الأموال الطائلة، إلى تهويد المناهج والمدارس العربية في القدس، في محاولة منها لدمج طلبتنا بالمجتمع الإسرائيلي، وفرض رواية إسرائيلية مزورة على عقولهم، بما تحاول فرضه من مناهج تهويدية مزورة تنافي كل قيمنا الوطنية والدينية والعربية

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