146.6 % ارتفاعاً فى صافى أرباح“التجارى وفا بنك” خلال النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
8/31/2023 2:02:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
ارتفع صافى ربح بنك التجارى وفا، بنهاية النصف الأول من العام الجارى، بنحو 146.6% ليسجل 913.1 مليون جنيه مقابل 370.2 مليون خلال الفترة نفسها من 2022.
وارتفع صافى الدخل من العائد نحو 73% ليصل إلى 1.96 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 1.13 مليار جنيه فى الفترة نفسها من 2022، فيما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 310.5 مليون جنيه، مقابل 211.9 مليون جنيه، بمعدل نمو 46.5%.
وارتفع صافى دخل المتاجرة بنحو 80.2%، ليسجل 149.5 مليون بنهاية يونيو 2023، مقابل 82.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفع حجم الأصول بالبنك ليسجل 75.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل61.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 13.7 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة الإقراض بنحو 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 37 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 32.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.3% ما أدى إلى تعزيز صافى الدخل مدعوماً بزيادة الرسوم والعمولات.
وقال البنك إن التوسع فى الإقراض لم يصاحبه ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان.
فيما ارتفع حجم الودائع بنهاية يونيو 2023 بحوالى 7.8 مليار جنيه، لتسجل 60.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 14.9% وتركزت بشكل أساسى فى زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب.
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