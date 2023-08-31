وارتفع صافى الدخل من العائد نحو 73% ليصل إلى 1.96 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 1.13 مليار جنيه فى الفترة نفسها من 2022، فيما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 310.5 مليون جنيه، مقابل 211.9 مليون جنيه، بمعدل نمو 46.5%.

وارتفع صافى دخل المتاجرة بنحو 80.2%، ليسجل 149.5 مليون بنهاية يونيو 2023، مقابل 82.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفع حجم الأصول بالبنك ليسجل 75.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل61.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 13.7 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة الإقراض بنحو 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 37 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 32.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.3% ما أدى إلى تعزيز صافى الدخل مدعوماً بزيادة الرسوم والعمولات.

وقال البنك إن التوسع فى الإقراض لم يصاحبه ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان.

فيما ارتفع حجم الودائع بنهاية يونيو 2023 بحوالى 7.8 مليار جنيه، لتسجل 60.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 14.9% وتركزت بشكل أساسى فى زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب.