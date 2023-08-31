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%317 نموا فى أرباح بنك أبوظبى الأول-مصر خلال النصف الأول - جريدة البورصة

8/31/2023 2:02:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > ارتفع صافى ربح بنك أبو ظبى الأول مصر، بنحو 317% خلال النصف الأول من العام الحالى ليصل إلى 6.6 مليار جنيه.

وجاء نمو الأرباح مدعوم بارتفاع صافى الدخل من العائد نحو 119% ليصل إلى 6.8 مليار جنيه، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات 36% إلى 975 مليون جنيه.

ونمت ودائع البنك 40% خلال النصف الأول لتصل إلى 194.5 مليار جنيه، فيما نمت محفظة القروض 65% لتصل إلى 80.7 مليار جنيه.

وارتفعت إجمالى أصول البنك 40% لتصل إلى 289.4 مليار جنيه.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن نتائج النصف الأول تؤكد فعالية استراتيجيتهم التي جسدت قدرتهم على التكيف مع الأوضاع الراهنة.

أضاف أن البنك يحافظ على نهج مرن للتعامل مع التحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلى والعالمى وأسعار الصرف ومستقبل الفائدة

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