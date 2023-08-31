%317 نموا فى أرباح بنك أبوظبى الأول-مصر خلال النصف الأول - جريدة البورصة
التاريخ
8/31/2023 2:02:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
ارتفع صافى ربح بنك أبو ظبى الأول مصر، بنحو 317% خلال النصف الأول من العام الحالى ليصل إلى 6.6 مليار جنيه.
وجاء نمو الأرباح مدعوم بارتفاع صافى الدخل من العائد نحو 119% ليصل إلى 6.8 مليار جنيه، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات 36% إلى 975 مليون جنيه.
ونمت ودائع البنك 40% خلال النصف الأول لتصل إلى 194.5 مليار جنيه، فيما نمت محفظة القروض 65% لتصل إلى 80.7 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالى أصول البنك 40% لتصل إلى 289.4 مليار جنيه.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن نتائج النصف الأول تؤكد فعالية استراتيجيتهم التي جسدت قدرتهم على التكيف مع الأوضاع الراهنة.
أضاف أن البنك يحافظ على نهج مرن للتعامل مع التحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلى والعالمى وأسعار الصرف ومستقبل الفائدة
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