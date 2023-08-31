“السكر والصناعات التكاملية” تدرس إنشاء مصنع للورق باستثمارات 5 مليارات جنيه
التاريخ
8/31/2023 2:02:30 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال اللواء عصام البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، إن الشركة تجرى مفاوضات مع شركة ألمانية للشراكة فى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة القصب.
وأضاف البديوى، أن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان فى منطقة نجع حمادى بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، ومدة إنشاء المصنع تتراوح من عام ونصف إلى عامين.
وأوضح أنه يتم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الإيثانول والذى يستخدم فى خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أنه من المقرر إقامة المصنع فى كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
وقال البديوى إنه من المقرر بدء تنفيذ المصنع فى شهر ديسمبر المقبل، ويستغرق التنفيذ من 18 شهر إلى 24 شهر.
اقرأ أيضا: «السكر والصناعات التكاملية» تخصص 9 مليارات جنيه لشراء «قصب» موسم 2024
وأضاف أنه تم زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر المتواجد فى منطقة الحوامدية من 100 طن فى اليوم إلى 500 طن، بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه كمرحلة أولى.
وأوضح أنه المستهدف زيادة طاقة التعبئة فى المرحلة الثانية إلى 800 طن فى اليوم بتكلفة 500 ألف جنيه.
وقال إن إنتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم فى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وفيما يتعلق بمصنع“فينوس” للحلويات والعصائر التابع للشركة، قال البديوى:“نفذنا خطة تطوير شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه، لزيادة إنتاج خطوط العصائر والمربات والبسكويت”.
MENAFN31082023000202011048ID1106992715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.