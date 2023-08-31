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“السكر والصناعات التكاملية” تدرس إنشاء مصنع للورق باستثمارات 5 مليارات جنيه

8/31/2023 2:02:30 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال اللواء عصام البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، إن الشركة تجرى مفاوضات مع شركة ألمانية للشراكة فى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة القصب.

وأضاف البديوى، أن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان فى منطقة نجع حمادى بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، ومدة إنشاء المصنع تتراوح من عام ونصف إلى عامين.

وأوضح أنه يتم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الإيثانول والذى يستخدم فى خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أنه من المقرر إقامة المصنع فى كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.

وقال البديوى إنه من المقرر بدء تنفيذ المصنع فى شهر ديسمبر المقبل، ويستغرق التنفيذ من 18 شهر إلى 24 شهر.

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وأضاف أنه تم زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر المتواجد فى منطقة الحوامدية من 100 طن فى اليوم إلى 500 طن، بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

وأوضح أنه المستهدف زيادة طاقة التعبئة فى المرحلة الثانية إلى 800 طن فى اليوم بتكلفة 500 ألف جنيه.

وقال إن إنتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم فى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفيما يتعلق بمصنع“فينوس” للحلويات والعصائر التابع للشركة، قال البديوى:“نفذنا خطة تطوير شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه، لزيادة إنتاج خطوط العصائر والمربات والبسكويت”.

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