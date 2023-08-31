



قررت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، زيادة إنتاج السجائر مرة أخرى بنسبة 15% إضافية، إلى جانب نسبة الـ25% التى رفعتها الشركة مؤخرا، وطرح كميات إضافية من المنتجات بشكل يومى لتغطية احتياجات السوق.

وقال هانى أمان، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن قرار الزيادة يأتى فى إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتى تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

وأضاف أمان، أن الشركة الشرقية تقوم بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة.

وأكد أن“إيسترن كومبانى” تحرص على وصول إنتاجها إلى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير كافة إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى، وفى الوقت ذاته التصدى لتخزين السجائر.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية، إنه من الضرورى العمل مع كافة الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها.

وأشار إلى ضرورة تعاون المستهلكين فى عدم طلب كميات تفوق استهلاكهم اليومى وإبلاغ الجهات المختصة فور امتناع التاجر عن البيع وحجب المنتج أو البيع بأعلى من السعر الرسمى المعلن.