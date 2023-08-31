للمرة الثانية..“إيسترن كومبانى” تقرر زيادة إنتاج السجائر بنسبة 15%
التاريخ
8/31/2023 2:02:30 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أمان: نتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة حركة التوزيع والوصول للمستهلك
قررت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، زيادة إنتاج السجائر مرة أخرى بنسبة 15% إضافية، إلى جانب نسبة الـ25% التى رفعتها الشركة مؤخرا، وطرح كميات إضافية من المنتجات بشكل يومى لتغطية احتياجات السوق.
وقال هانى أمان، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن قرار الزيادة يأتى فى إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتى تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.
وأضاف أمان، أن الشركة الشرقية تقوم بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة.
وأكد أن“إيسترن كومبانى” تحرص على وصول إنتاجها إلى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير كافة إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى، وفى الوقت ذاته التصدى لتخزين السجائر.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية، إنه من الضرورى العمل مع كافة الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها.
وأشار إلى ضرورة تعاون المستهلكين فى عدم طلب كميات تفوق استهلاكهم اليومى وإبلاغ الجهات المختصة فور امتناع التاجر عن البيع وحجب المنتج أو البيع بأعلى من السعر الرسمى المعلن.
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