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“مدبولي”: إدراج المناطق الأثرية المرممة ضمن المقاصد السياحية بداية من الغد

8/31/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة السياحة والاثار ستقوم بداية من غدً الجمعة، بإدراج المناطق الأثرية التي خضعت للترميم بقلب القاهرة التاريخية ضمن المقاصد المستهدف زيارتها من قبل السائحين المصريين والأجانب، باعتبارها مقصدا سياحيا جديدا لم يكن متاحا من قبل، وللتعرف أكثر على تاريخها.

جاء ذلك خلال تصريحات مدبولي، عقب زيارة ميدانية بمحافظة القاهرة اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة.

وأوضح، أن هذه الجهود تعكس اهتمام مصر بإبراز عمق تراثها وحضارتها، وعظم تاريخها، حيث تمتلك آثارًا عديدة يعود عمرها الى آلاف السنين.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن زيارته التفقدية اليوم بدأت بافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمحافظة القاهرة، موضحًا أن هذا المركز يأتي ضمن منظومة كبرى تنفذها الدولة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالتتابع، بهدف إدارة الأزمات الكبرى.

وأضاف، أن القسم الثاني من زيارته الميدانية اليوم لمحافظة القاهرة، كان شديد الأهمية أيضاً، حيث شهد تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الأثرية التي خضعت للترميم بقلب القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أنه تم البدء بافتتاح برج مأخذ سور مجرى العيون، ثم تفقد الكنيسة المعلقة، ثم افتتاح أعمال ترميم حصن بابليون، وبوابة عمرو بن العاص التي دخل منها الصحابي الجليل إلى مصر ايذاناً بالفتح الإسلامي لمصر، ثم انتهت الزيارة بمنطقة معبد بن عزرا الذي يتم افتتاحه بعد اكتمال أعمال الترميم.

وأشار مدبولي، في هذا الصدد، إلى أن هذه المنطقة تمثل“مجمع أديان” حيث تضم مباني أثرية تاريخية تخص الديانات السماوية الثلاث“الإسلام والمسيحية واليهودية”، بالإضافة الى حصن بابليون نفسه الذي يعود إلى العصر الروماني، بما يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على الآثار واستعادة رونقها، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت أيضاً الانتهاء من أعمال ترميم جامع عمرو بن العاص، الذي يعدُ الأقدم على مستوى قارة أفريقيا، كما نشهد الآن تطوير مشروع عظيم إلى جانب الجامع، هو“حدائق الفسطاط” الذي تتجاوز مساحته 500 فدان ويخطط ليكون الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة.

وأوضح، أن جانباً من أعمال الترميم بمنطقة حدائق الفسطاط، تتضمن ترميم منطقة تلال الفسطاط نفسها أو الحفائر التي نرممها ونبرزها ليرى كل المصريين مدينة الفسطاط التي تمثل العاصمة الاسلامية الأقدم في مصر وأفريقيا، وكل هذا يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بأعمال تطوير الآثار الذي يحدث اليوم في هذه المناطق، مشدداً على الحرص على إبراز هذا البُعد التاريخي.

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