مصر وأيرلندا تبحثان تعزيز التعاون في أنشطة الطيران المدني

وأكد حلمي، حرص قطاع الطيران المدني على تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم الشراكات الفعالة مع جميع الدول الأوروبية.

وتناول اللقاء، مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي جاء من بينها تعزيز التنسيق المشترك والجهود البناءة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات المصرية الأيرلندية وتنشيط حركة السفر والشحن الجوي لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن تقديم سبل التعاون والدعم الفني في مجال أعمال الصيانة لخدمة بعض شركات الطيران الإيرلندية.

كما استعرض الجانبان أهم التطورات المتعلقة بتنشيط الحركة الجوية والسياحية، خاصة أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية، ودراسة إمكانية فتح نقاط جديدة بأيرلندا وفقًا لسياسة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الشركة الوطنية مصر للطيران بالتوسع في شبكه خطوطها الجوية في شمال غرب أوروبا.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار بذل الجهود الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخدم البلدين.