مصر وأيرلندا تبحثان تعزيز التعاون في أنشطة الطيران المدني

مصر وأيرلندا تبحثان تعزيز التعاون في أنشطة الطيران المدني
التاريخ
8/31/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، مع نولا أوبراين سفيرة دولة أيرلندا، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني.
وأكد حلمي، حرص قطاع الطيران المدني على تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم الشراكات الفعالة مع جميع الدول الأوروبية.
وتناول اللقاء، مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي جاء من بينها تعزيز التنسيق المشترك والجهود البناءة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات المصرية الأيرلندية وتنشيط حركة السفر والشحن الجوي لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن تقديم سبل التعاون والدعم الفني في مجال أعمال الصيانة لخدمة بعض شركات الطيران الإيرلندية.
كما استعرض الجانبان أهم التطورات المتعلقة بتنشيط الحركة الجوية والسياحية، خاصة أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية، ودراسة إمكانية فتح نقاط جديدة بأيرلندا وفقًا لسياسة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الشركة الوطنية مصر للطيران بالتوسع في شبكه خطوطها الجوية في شمال غرب أوروبا.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار بذل الجهود الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخدم البلدين.
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