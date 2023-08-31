“ارتكاز للتسويق العقارى” تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات للغير بنهاية 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
8/31/2023 2:01:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس وائل شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة ارتكاز للتسويق العقارى، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023.
وأضاف شحاتة، أن شركة ارتكاز للتسويق العقارى، تستهدف تحقيق مبيعات عقارية للغير بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
وأوضح أن شركة“ارتكاز” تعمل فى تسويق جميع المشروعات العقارية بمناطق القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالى، والعين السخنة، والبحر الأحمر، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة.
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