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“ارتكاز للتسويق العقارى” تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات للغير بنهاية 2023 - جريدة البورصة

8/31/2023 2:01:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال المهندس وائل شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة ارتكاز للتسويق العقارى، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023.

وأضاف شحاتة، أن شركة ارتكاز للتسويق العقارى، تستهدف تحقيق مبيعات عقارية للغير بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن شركة“ارتكاز” تعمل فى تسويق جميع المشروعات العقارية بمناطق القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالى، والعين السخنة، والبحر الأحمر، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة.

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