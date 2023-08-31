منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة ييري سلافيك سفير جمهورية التشيك، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال لقاء جرى اليوم سعادة السفير وسام الاستقلال من الطبقة الأولى ..مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية التشيك في جميع المجالات.. وثمّنت الدور الذي قام به سعادته في توطيد علاقات البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جانبه أعرب سعادة ييري سلافيك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

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