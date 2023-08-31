توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالب حسين بن صالح المهدي، والطالبة رنا مهنا الرفاعي بطلين على مستوى المملكة العربية السعودية من بين 1.213.823 طالب وطالبة شاركوا في التصفيات من 9454 مدرسة، تحت إشراف 24100 مشرف ومشرفة من جميع مناطق المملكة.

وجرى تتويج الطالب حسين بن صالح المهدي من الصف الأول الثانوي في مدرسة الفيصلية الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور، والطالبة رنا مهنا الرفاعي من الصف الثالث الثانوي في مدرسة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة من بين الطالبات الإناث، وذلك خلال الحفل الختامي للنسخة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي نظم في الطائف بحضور سعادة الدكتور سعد الحربي وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية، ومشاركة الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إضافة إلى عدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي.

كما جرى في الحفل تتويج فؤاد بن مضيف الطلحي، من منطقة الطائف التعليمية بلقب المشرف المتميز، في حين ذهب لقب المدرسة المتميزة إلى مدرسة "مدارس مواهب الوطن" من منطقة عسير التعليمية، وتأهل إلى التصفيات النهائية 3 طلاب من فئة أصحاب الهمم، من مجموع 647 طالباً وطالبة شاركوا في المنافسات، وفازت باللقب الطالبة ريما عويد السلمي من الصف الأول الثانوي في مدرسة معهد النور من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جدة.

20 طالباً وطالبة في القائمة النهائية

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية عشرة أوائل من الطلاب الذكور، وعشرة أوائل للإناث، اختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي لكل فئة على المستوى الوطني السعودي في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي.

وضمت قائمة العشرة الأوائل الذكور، إضافة إلى الطالب حسين بن صالح المهدي بطل تحدي القراءة العربي، كلاً من فيصل عاطف الميمني من الصف الثاني الثانوي، في مدرسة بكة الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وصالح فلاح الزهراني من الصف العاشر، في ثانوية ابن حجر العسقلاني من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، و عبد اللطيف عبدالعزيز الدليم من الصف الثاني الثانوي في مدرسة سعد بن أبي وقاص من إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وعمر سعود الجعيد من الصف الأول الثانوي في مدرسة الحصان الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الدمام، وهيف عبد اللطيف الرفاعي من الصف الثالث الثانوي في ثانوية الأطاولة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، وأحمد عبد الله الناصر من الصف الثاني الثانوي في ثانوية الداهنة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة شقراء، ومحمد خالد الزهراني من الصف الثاني في "الجامعة الأهلية" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الخرج، وتميم العلواني من الصف الأول الثانوي في ثانوية أبي طلحة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ينبع، وياسر تركي الجهني من الصف الثالث في ابتدائية صوفان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بيشة.

كما ضمت قائمة العشرة الأوائل للإناث إلى جانب الطالبة رنا مهنا الرفاعي بطلة تحدي القراءة العربي، كلاً من: بسمة عبد الله حُسيكي من الصف الثالث الثانوي في مدرسة الثانوية الثانية من الإدارة العام للتعليم بمنطقة ينبع، وخديجة مهدي الشمري من الصف السادس في مدرسة "34 للطفولة المبكرة" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، وجود حسن حدادي من الصف الثالث في ابتدائية الحضرور من إدارة التعليم بمنطقة جازان، وفرح عبد الكريم الزهراني من الصف السادس في مدرسة "34 مكتب شمال" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وهمس عيد محمد بكرين من الصف الثاني الثانوي في مدرسة الثانوية الرابعة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وترف محمد الحربي من الصف الرابع في مدرسة "الابتدائية 34" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حفر الباطن، وإسراء محمد الشنقيطي من الصف الأول الثانوي في مدرسة التربية النموذجية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وحنان محمد بسيوني من الصف التاسع في مدرسة "المتوسطة 46" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وسلمى ياسر الأحمدي من الصف الثالث في مدرسة "الثالثة عشرة الابتدائية" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جدة.

تعزيز مكانة اللغة العربية

وأكد سعادة الدكتور سعد الحربي أن "المشاركة الدائمة لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في دورات تحدي القراءة العربي، وتقديمهم مستويات متميزة في التحصيل المعرفي، يعكس المستوى المتقدم الذي وصل له التعليم ومخرجاته في المملكة العربية السعودية بفضل دعم وتوجيه القيادة الرشيدة ، ويعكس اهتماماً كبيراً من المنظومة التعليمية في المملكة بنشر الثقافة، وترسيخ عادة القراءة، بما يسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية بين الأجيال الصاعدة، وهو ما تجلى في تصفيات تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة، حيث لفت المشاركون الأنظار بقدرتهم على استيعاب الكتب المقروءة وتكثيف محاورها العامة ومحتوياتها التفصيلية بتمكن ملحوظ".

وثمن سعادته الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الطلبة على القراءة الدائمة والمعرفة والتركيز على الثقافة باعتبارها أفضل السبل لصياغة المستقبل القائم على الابتكار والأفكار الخلاقة.

وتوجه وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية، بالتهنئة إلى جميع الفائزين طلاباً وطالبات وأولياء أمورهم، والمشرفين والمدارس المميزة، كما قدم شكره لجميع العاملين في إدارات التعليم التي سهلت عملية المشاركة وإنجاز التصفيات على مستوى المملكة العربية السعودية.

مستويات متميزة

من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء: "يقدم طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في كل دورة من دورات تحدي القراءة العربي نموذجاً مشرفاً على صعيد المشاركة الواسعة، وعلى صعيد المستويات المتميزة خلال التصفيات، وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي والمجتمعي بتعزيز مكانة اللغة العربية والتشجيع على القراءة، والحرص على إعداد أجيال تمتلك الكفاءة العلمية والمؤهلات العالية التي تمكنها من صناعة المستقبل والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "يسعدنا أن نكون مرة جديدة مع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، وهم يخوضون التصفيات النهائية من تحدي القراءة العربي، للظفر باللقب الغالي على مستوى المملكة، و تم إنجاز هذه المنافسات بنجاح كبير بفضل التعاون والتنسيق بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية وجميع المناطق التعليمية وإدارات المدارس والمشرفين ومختلف الجهات في المملكة التي قدمت كل أنواع الدعم والتسهيلات".

وهنأ الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة العربية السعودية، وجميع المشاركين في التصفيات، كما توجه بالشكر إلى أولياء أمور الطلبة الذين شجعوا أبناءهم على المشاركة، وإلى جميع المساهمين في إنجاح هذه الدورة الجديدة من مبادرة تحدي القراءة العربي.

تطور نوعي

وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشاركة قياسية بزيادة 11 % عن الدورة الماضية حيث وصلت المشاركات إلى 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة.

وشهدت هذه النسخة إضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في التصفيات على مستوى الدول، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.