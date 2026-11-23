Share Buyback Programme Week 47
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|103,100
|1,772.39
|182,733,727
|16 November 2026
|2,800
|1,862.38
|5,214,664
|17 November 2026
|3,200
|1,840.48
|5,889,536
|18 November 2026
|4,000
|1,812.91
|7,251,640
|19 November 2026
|4,000
|1,810.27
|7,241,080
|20 November 2026
|4,500
|1,776.31
|7,993,395
|Total under the share buyback programme
|121,600
|1,778.98
|216,324,042
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 - 9 October 2026
|220,460
|1,814.37
|399,995,279
|Total bought back
|907,530
|1,670.81
|1,516,306,551
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 907,530 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.74 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|7
|1871
|XCSE
|20261116 9:00:54.374000
|8
|1870
|XCSE
|20261116 9:03:00.600000
|8
|1868
|XCSE
|20261116 9:03:26.710000
|8
|1866
|XCSE
|20261116 9:04:45.311000
|8
|1868
|XCSE
|20261116 9:10:16.841000
|8
|1869
|XCSE
|20261116 9:12:30.229000
|8
|1868
|XCSE
|20261116 9:12:30.265000
|8
|1867
|XCSE
|20261116 9:12:31.331000
|8
|1865
|XCSE
|20261116 9:12:31.352000
|8
|1864
|XCSE
|20261116 9:12:31.379000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 9:13:37.199000
|2
|1862
|XCSE
|20261116 9:15:24.074000
|8
|1865
|XCSE
|20261116 9:19:00.959000
|8
|1865
|XCSE
|20261116 9:19:10.950000
|8
|1865
|XCSE
|20261116 9:25:48.515000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 9:26:28.517000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 9:29:46.350000
|4
|1862
|XCSE
|20261116 9:36:31.725000
|4
|1862
|XCSE
|20261116 9:36:38.356000
|4
|1862
|XCSE
|20261116 9:37:14.283000
|4
|1862
|XCSE
|20261116 9:37:14.283000
|7
|1861
|XCSE
|20261116 9:37:58.355000
|8
|1864
|XCSE
|20261116 9:48:33.649000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 10:00:04.407000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 10:00:49.688000
|5
|1863
|XCSE
|20261116 10:00:49.706000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 10:00:49.724000
|6
|1862
|XCSE
|20261116 10:02:21.969000
|7
|1862
|XCSE
|20261116 10:02:21.969000
|16
|1862
|XCSE
|20261116 10:02:21.969000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 10:10:31.707000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 10:10:31.760000
|15
|1865
|XCSE
|20261116 10:19:07.909000
|5
|1864
|XCSE
|20261116 10:19:07.929000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 10:19:08.008000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 10:19:08.031000
|12
|1863
|XCSE
|20261116 10:20:27.816000
|3
|1863
|XCSE
|20261116 10:20:27.816000
|4
|1863
|XCSE
|20261116 10:20:27.816000
|3
|1863
|XCSE
|20261116 10:20:27.816000
|4
|1863
|XCSE
|20261116 10:22:46.624000
|4
|1863
|XCSE
|20261116 10:22:46.624000
|2
|1863
|XCSE
|20261116 10:25:05.652000
|4
|1863
|XCSE
|20261116 10:25:05.652000
|2
|1863
|XCSE
|20261116 10:25:05.652000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 10:26:45.193000
|2
|1859
|XCSE
|20261116 10:27:33.844000
|5
|1859
|XCSE
|20261116 10:27:46.666000
|3
|1859
|XCSE
|20261116 10:27:56.242000
|5
|1859
|XCSE
|20261116 10:30:23.364000
|3
|1859
|XCSE
|20261116 10:30:23.364000
|15
|1859
|XCSE
|20261116 10:34:12.146000
|8
|1858
|XCSE
|20261116 10:40:45.617000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 10:45:52.587000
|4
|1860
|XCSE
|20261116 10:45:52.587000
|5
|1860
|XCSE
|20261116 10:45:52.630000
|2
|1860
|XCSE
|20261116 10:46:02.707000
|6
|1860
|XCSE
|20261116 10:47:02.949000
|6
|1860
|XCSE
|20261116 10:47:02.949000
|1
|1859
|XCSE
|20261116 10:47:02.993000
|7
|1859
|XCSE
|20261116 10:47:02.997000
|1
|1859
|XCSE
|20261116 10:47:02.997000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 10:51:30.299000
|6
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:26.228000
|6
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:28.316000
|4
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:36.291000
|6
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:37.185000
|1
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:43.363000
|6
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:43.384000
|6
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:43.403000
|31
|1863
|XCSE
|20261116 11:09:55.757000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 11:09:55.794000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 11:12:58.735000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 11:12:58.735000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 11:17:19.005000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 11:19:21.336000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 11:19:42.124000
|9
|1861
|XCSE
|20261116 11:26:17.296000
|4
|1860
|XCSE
|20261116 11:26:17.319000
|4
|1860
|XCSE
|20261116 11:33:43.407000
|4
|1860
|XCSE
|20261116 11:33:43.407000
|7
|1860
|XCSE
|20261116 11:33:43.408000
|9
|1860
|XCSE
|20261116 11:33:43.408000
|8
|1859
|XCSE
|20261116 11:49:41.275000
|7
|1859
|XCSE
|20261116 11:49:41.275000
|3
|1860
|XCSE
|20261116 11:57:56.148000
|8
|1859
|XCSE
|20261116 12:21:38.295000
|7
|1859
|XCSE
|20261116 12:21:38.295000
|13
|1859
|XCSE
|20261116 12:21:39.140000
|9
|1861
|XCSE
|20261116 12:23:10.610000
|2
|1861
|XCSE
|20261116 12:23:10.610000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 12:23:10.610000
|6
|1861
|XCSE
|20261116 12:23:10.658000
|6
|1861
|XCSE
|20261116 12:23:20.668000
|5
|1861
|XCSE
|20261116 12:23:30.727000
|2
|1861
|XCSE
|20261116 12:23:40.772000
|6
|1861
|XCSE
|20261116 12:24:39.767000
|14
|1861
|XCSE
|20261116 12:24:39.767000
|6
|1861
|XCSE
|20261116 12:24:40.067000
|6
|1861
|XCSE
|20261116 12:24:40.074000
|6
|1861
|XCSE
|20261116 12:25:33.306000
|1
|1861
|XCSE
|20261116 12:27:05.083000
|14
|1861
|XCSE
|20261116 12:27:05.083000
|6
|1862
|XCSE
|20261116 12:29:28.501000
|4
|1862
|XCSE
|20261116 12:29:38.356000
|4
|1862
|XCSE
|20261116 12:29:38.556000
|5
|1862
|XCSE
|20261116 12:29:48.603000
|3
|1861
|XCSE
|20261116 12:32:11.243000
|4
|1861
|XCSE
|20261116 12:33:21.243000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 12:40:49.851000
|3
|1861
|XCSE
|20261116 12:40:49.851000
|4
|1861
|XCSE
|20261116 12:40:49.851000
|7
|1861
|XCSE
|20261116 12:40:49.851000
|23
|1861
|XCSE
|20261116 12:49:20.971000
|9
|1861
|XCSE
|20261116 12:49:20.975000
|7
|1860
|XCSE
|20261116 12:49:20.989000
|7
|1859
|XCSE
|20261116 12:49:22.461000
|4
|1859
|XCSE
|20261116 12:49:22.461000
|13
|1859
|XCSE
|20261116 12:49:22.461000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 13:01:11.732000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 13:02:12.231000
|22
|1860
|XCSE
|20261116 13:05:51.237000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 13:14:40.180000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 13:15:44.390000
|17
|1861
|XCSE
|20261116 13:15:44.391000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 13:15:44.399000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 13:29:56.911000
|7
|1860
|XCSE
|20261116 13:29:56.911000
|7
|1860
|XCSE
|20261116 13:29:56.911000
|17
|1860
|XCSE
|20261116 13:29:56.913000
|2
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:17.232000
|6
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:17.233000
|17
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:17.233000
|7
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:17.333000
|7
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:18.738000
|7
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:18.743000
|5
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:27.322000
|4
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:37.409000
|4
|1864
|XCSE
|20261116 13:42:47.469000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 13:45:15.057000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 13:45:15.057000
|15
|1862
|XCSE
|20261116 13:45:21.296000
|15
|1862
|XCSE
|20261116 14:05:35.440000
|6
|1862
|XCSE
|20261116 14:05:35.440000
|1
|1862
|XCSE
|20261116 14:11:00.210000
|7
|1862
|XCSE
|20261116 14:11:00.210000
|6
|1868
|XCSE
|20261116 14:19:32.179000
|15
|1866
|XCSE
|20261116 14:23:15.696000
|15
|1866
|XCSE
|20261116 14:23:29.258000
|17
|1869
|XCSE
|20261116 14:30:24.925000
|15
|1868
|XCSE
|20261116 14:30:25.110000
|1
|1867
|XCSE
|20261116 14:39:29.902000
|7
|1867
|XCSE
|20261116 14:39:29.922000
|1
|1867
|XCSE
|20261116 14:39:29.922000
|8
|1868
|XCSE
|20261116 14:48:35.051000
|3
|1869
|XCSE
|20261116 14:50:23.467000
|17
|1869
|XCSE
|20261116 14:50:23.467000
|8
|1868
|XCSE
|20261116 14:52:08.654000
|8
|1868
|XCSE
|20261116 14:52:12.358000
|4
|1867
|XCSE
|20261116 14:56:23.240000
|4
|1867
|XCSE
|20261116 14:57:12.760000
|4
|1867
|XCSE
|20261116 14:57:12.760000
|8
|1866
|XCSE
|20261116 14:57:15.425000
|8
|1866
|XCSE
|20261116 14:57:41.219000
|6
|1866
|XCSE
|20261116 14:57:41.220000
|11
|1867
|XCSE
|20261116 14:58:05.975000
|4
|1867
|XCSE
|20261116 14:58:05.975000
|3
|1867
|XCSE
|20261116 14:58:07.102000
|7
|1867
|XCSE
|20261116 14:58:44.796000
|15
|1867
|XCSE
|20261116 14:58:44.796000
|7
|1867
|XCSE
|20261116 14:58:44.816000
|7
|1867
|XCSE
|20261116 14:58:59.900000
|3
|1866
|XCSE
|20261116 15:03:31.242000
|4
|1866
|XCSE
|20261116 15:04:21.242000
|4
|1866
|XCSE
|20261116 15:05:01.242000
|1
|1866
|XCSE
|20261116 15:06:01.242000
|3
|1866
|XCSE
|20261116 15:12:42.536000
|4
|1866
|XCSE
|20261116 15:12:42.536000
|1
|1866
|XCSE
|20261116 15:12:42.536000
|8
|1865
|XCSE
|20261116 15:14:48.542000
|7
|1865
|XCSE
|20261116 15:14:48.542000
|15
|1865
|XCSE
|20261116 15:14:48.674000
|9
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:09.911000
|5
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:09.931000
|6
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:09.991000
|5
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:10.044000
|6
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:10.099000
|2
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:11.619000
|12
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:13.520000
|10
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:17.582000
|2
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:20.042000
|2
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:20.089000
|2
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:20.154000
|9
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:36.658000
|6
|1865
|XCSE
|20261116 15:15:53.232000
|6
|1865
|XCSE
|20261116 15:16:03.349000
|8
|1864
|XCSE
|20261116 15:18:46.741000
|4
|1867
|XCSE
|20261116 15:26:18.956000
|8
|1867
|XCSE
|20261116 15:30:39.699000
|8
|1867
|XCSE
|20261116 15:30:39.699000
|10
|1867
|XCSE
|20261116 15:31:20.268000
|14
|1867
|XCSE
|20261116 15:31:20.268000
|3
|1867
|XCSE
|20261116 15:31:20.287000
|15
|1866
|XCSE
|20261116 15:32:55.598000
|5
|1868
|XCSE
|20261116 15:40:25.284000
|3
|1868
|XCSE
|20261116 15:40:25.737000
|3
|1868
|XCSE
|20261116 15:40:25.737000
|4
|1868
|XCSE
|20261116 15:40:35.851000
|4
|1868
|XCSE
|20261116 15:40:35.851000
|2
|1867
|XCSE
|20261116 15:41:40.596000
|6
|1867
|XCSE
|20261116 15:41:40.598000
|8
|1866
|XCSE
|20261116 15:48:48.052000
|1
|1866
|XCSE
|20261116 15:48:48.052000
|6
|1866
|XCSE
|20261116 15:49:10.376000
|9
|1866
|XCSE
|20261116 15:49:10.376000
|22
|1867
|XCSE
|20261116 15:51:01.010000
|15
|1866
|XCSE
|20261116 15:53:30.953000
|6
|1865
|XCSE
|20261116 15:54:12.554000
|5
|1866
|XCSE
|20261116 15:57:32.212000
|3
|1866
|XCSE
|20261116 15:57:42.228000
|3
|1866
|XCSE
|20261116 15:57:42.230000
|3
|1866
|XCSE
|20261116 15:57:42.303000
|9
|1866
|XCSE
|20261116 15:58:07.737000
|3
|1866
|XCSE
|20261116 15:58:07.915000
|9
|1866
|XCSE
|20261116 15:58:09.289000
|4
|1866
|XCSE
|20261116 15:58:17.965000
|9
|1866
|XCSE
|20261116 15:58:38.160000
|15
|1865
|XCSE
|20261116 15:58:47.243000
|15
|1864
|XCSE
|20261116 15:59:19.642000
|15
|1864
|XCSE
|20261116 15:59:19.761000
|16
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:03.522000
|17
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:03.524000
|15
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:03.540000
|9
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:03.544000
|6
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:03.544000
|8
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:03.557000
|8
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:03.983000
|4
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:04.521000
|9
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:05.429000
|4
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:14.655000
|7
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:26.874000
|8
|1864
|XCSE
|20261116 16:00:34.592000
|8
|1864
|XCSE
|20261116 16:03:09.295000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 16:03:10.145000
|7
|1863
|XCSE
|20261116 16:03:10.145000
|6
|1863
|XCSE
|20261116 16:03:10.351000
|7
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:24.906000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:53.375000
|7
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:53.945000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:53.962000
|9
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:53.964000
|5
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:54.157000
|8
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:55.520000
|3
|1863
|XCSE
|20261116 16:04:55.537000
|2
|1863
|XCSE
|20261116 16:05:04.277000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 16:06:21.804000
|14
|1863
|XCSE
|20261116 16:14:18.504000
|14
|1862
|XCSE
|20261116 16:16:14.224000
|2
|1862
|XCSE
|20261116 16:16:14.224000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 16:22:32.415000
|8
|1862
|XCSE
|20261116 16:23:14.094000
|8
|1861
|XCSE
|20261116 16:23:14.228000
|5
|1861
|XCSE
|20261116 16:24:52.750000
|5
|1861
|XCSE
|20261116 16:24:52.905000
|3
|1861
|XCSE
|20261116 16:25:02.857000
|3
|1861
|XCSE
|20261116 16:25:03.017000
|24
|1861
|XCSE
|20261116 16:25:03.176000
|4
|1861
|XCSE
|20261116 16:25:05.503000
|43
|1860
|XCSE
|20261116 16:25:23.976000
|5
|1860
|XCSE
|20261116 16:25:24.003000
|17
|1860
|XCSE
|20261116 16:25:24.003000
|296
|1860
|XCSE
|20261116 16:25:24.863000
|3
|1860
|XCSE
|20261116 16:25:24.864000
|105
|1860
|XCSE
|20261116 16:25:24.899000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 16:26:08.145000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 16:26:29.145000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 16:26:48.182000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 16:27:09.132000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 16:27:27.220000
|8
|1860
|XCSE
|20261116 16:27:48.199000
|23
|1861
|XCSE
|20261116 16:31:14.347000
|300
|1860
|XCSE
|20261116 16:32:19.705157
|18
|1860
|XCSE
|20261116 16:32:19.705178
|7
|1849
|XCSE
|20261117 9:07:17.454000
|8
|1854
|XCSE
|20261117 9:09:00.712000
|8
|1853
|XCSE
|20261117 9:10:58.816000
|8
|1852
|XCSE
|20261117 9:10:58.963000
|8
|1849
|XCSE
|20261117 9:11:10.831000
|8
|1849
|XCSE
|20261117 9:11:30.297000
|8
|1849
|XCSE
|20261117 9:11:41.580000
|8
|1853
|XCSE
|20261117 9:15:00.708000
|8
|1852
|XCSE
|20261117 9:15:16.788000
|8
|1850
|XCSE
|20261117 9:18:17.130000
|6
|1854
|XCSE
|20261117 9:31:06.566000
|2
|1854
|XCSE
|20261117 9:31:06.568000
|6
|1854
|XCSE
|20261117 9:31:06.568000
|8
|1854
|XCSE
|20261117 9:31:06.571000
|8
|1854
|XCSE
|20261117 9:31:06.573000
|8
|1853
|XCSE
|20261117 9:31:07.653000
|8
|1852
|XCSE
|20261117 9:37:26.937000
|8
|1852
|XCSE
|20261117 9:37:28.800000
|17
|1852
|XCSE
|20261117 9:38:31.771000
|8
|1852
|XCSE
|20261117 9:38:31.773000
|8
|1852
|XCSE
|20261117 9:38:31.789000
|8
|1852
|XCSE
|20261117 9:39:55.059000
|8
|1853
|XCSE
|20261117 9:40:42.639000
|2
|1852
|XCSE
|20261117 9:44:47.971000
|3
|1852
|XCSE
|20261117 9:44:47.971000
|3
|1852
|XCSE
|20261117 9:44:47.971000
|8
|1854
|XCSE
|20261117 9:48:12.530000
|3
|1854
|XCSE
|20261117 9:48:12.530000
|6
|1854
|XCSE
|20261117 9:48:12.530000
|8
|1856
|XCSE
|20261117 9:54:21.433000
|5
|1856
|XCSE
|20261117 9:54:21.433000
|8
|1856
|XCSE
|20261117 9:54:21.433000
|8
|1854
|XCSE
|20261117 9:55:33.886000
|8
|1853
|XCSE
|20261117 9:55:33.920000
|8
|1854
|XCSE
|20261117 9:57:22.089000
|16
|1852
|XCSE
|20261117 9:58:03.281000
|15
|1851
|XCSE
|20261117 9:58:03.325000
|8
|1849
|XCSE
|20261117 10:04:54.338000
|8
|1853
|XCSE
|20261117 10:07:34.591000
|3
|1853
|XCSE
|20261117 10:07:34.591000
|8
|1854
|XCSE
|20261117 10:12:55.875000
|8
|1855
|XCSE
|20261117 10:18:49.473000
|8
|1855
|XCSE
|20261117 10:19:32.789000
|16
|1855
|XCSE
|20261117 10:19:32.789000
|8
|1855
|XCSE
|20261117 10:19:33.151000
|8
|1853
|XCSE
|20261117 10:19:33.679000
|8
|1851
|XCSE
|20261117 10:22:54.432000
|6
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:03.498000
|1
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:03.498000
|3
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:19.755000
|5
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:19.755000
|7
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:19.755000
|10
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:19.796000
|6
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:27.009000
|2
|1852
|XCSE
|20261117 10:27:27.009000
|8
|1851
|XCSE
|20261117 10:28:46.161000
|15
|1849
|XCSE
|20261117 10:32:22.391000
|7
|1849
|XCSE
|20261117 10:32:22.391000
|7
|1849
|XCSE
|20261117 10:32:22.391000
|7
|1849
|XCSE
|20261117 10:32:22.391000
|15
|1849
|XCSE
|20261117 10:44:09.532000
|7
|1849
|XCSE
|20261117 10:44:09.532000
|23
|1849
|XCSE
|20261117 10:44:09.574000
|15
|1848
|XCSE
|20261117 10:44:11.585000
|3
|1848
|XCSE
|20261117 10:50:26.622000
|5
|1848
|XCSE
|20261117 10:52:45.629000
|3
|1848
|XCSE
|20261117 10:52:45.629000
|8
|1847
|XCSE
|20261117 10:54:27.104000
|8
|1848
|XCSE
|20261117 10:55:46.879000
|3
|1847
|XCSE
|20261117 10:56:58.950000
|5
|1847
|XCSE
|20261117 10:57:12.054000
|3
|1847
|XCSE
|20261117 10:57:12.054000
|8
|1846
|XCSE
|20261117 10:58:24.759000
|5
|1845
|XCSE
|20261117 11:00:11.885000
|3
|1845
|XCSE
|20261117 11:08:53.643000
|5
|1845
|XCSE
|20261117 11:08:53.643000
|8
|1845
|XCSE
|20261117 11:08:53.643000
|7
|1846
|XCSE
|20261117 11:09:03.782000
|5
|1846
|XCSE
|20261117 11:09:03.782000
|12
|1844
|XCSE
|20261117 11:14:16.360000
|7
|1847
|XCSE
|20261117 11:23:09.302000
|3
|1847
|XCSE
|20261117 11:23:09.302000
|5
|1847
|XCSE
|20261117 11:23:09.302000
|8
|1850
|XCSE
|20261117 11:36:41.548000
|8
|1850
|XCSE
|20261117 11:36:41.550000
|8
|1850
|XCSE
|20261117 11:36:41.551000
|15
|1851
|XCSE
|20261117 11:44:16.101000
|15
|1851
|XCSE
|20261117 11:48:27.881000
|15
|1851
|XCSE
|20261117 11:48:27.930000
|15
|1850
|XCSE
|20261117 11:48:57.285000
|15
|1849
|XCSE
|20261117 11:51:06.710000
|7
|1849
|XCSE
|20261117 11:51:06.710000
|11
|1849
|XCSE
|20261117 11:51:06.713000
|16
|1849
|XCSE
|20261117 11:51:06.713000
|13
|1850
|XCSE
|20261117 11:54:47.053000
|8
|1850
|XCSE
|20261117 11:56:44.528000
|8
|1850
|XCSE
|20261117 11:58:57.567000
|8
|1848
|XCSE
|20261117 11:59:34.313000
|8
|1847
|XCSE
|20261117 12:02:38.520000
|8
|1847
|XCSE
|20261117 12:04:20.521000
|8
|1846
|XCSE
|20261117 12:04:25.270000
|8
|1846
|XCSE
|20261117 12:04:25.272000
|8
|1844
|XCSE
|20261117 12:04:44.115000
|8
|1843
|XCSE
|20261117 12:04:44.143000
|4
|1841
|XCSE
|20261117 12:09:32.306000
|4
|1841
|XCSE
|20261117 12:09:32.306000
|7
|1841
|XCSE
|20261117 12:09:32.306000
|8
|1841
|XCSE
|20261117 12:19:13.833000
|7
|1841
|XCSE
|20261117 12:19:13.833000
|7
|1841
|XCSE
|20261117 12:19:13.833000
|23
|1840
|XCSE
|20261117 12:19:14.411000
|8
|1841
|XCSE
|20261117 12:25:28.470000
|2
|1839
|XCSE
|20261117 12:26:26.626000
|6
|1839
|XCSE
|20261117 12:27:17.949000
|2
|1839
|XCSE
|20261117 12:27:17.949000
|7
|1839
|XCSE
|20261117 12:27:17.949000
|16
|1838
|XCSE
|20261117 12:41:06.431000
|7
|1838
|XCSE
|20261117 12:41:18.367000
|15
|1837
|XCSE
|20261117 12:45:14.074000
|3
|1836
|XCSE
|20261117 12:45:14.334000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 12:53:34.428000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 12:59:15.602000
|7
|1837
|XCSE
|20261117 13:02:19.920000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:03:07.914000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:03:07.915000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:03:07.916000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:03:07.918000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:03:07.919000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:03:07.920000
|1
|1837
|XCSE
|20261117 13:03:28.317000
|3
|1837
|XCSE
|20261117 13:03:28.317000
|4
|1837
|XCSE
|20261117 13:03:44.035000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 13:09:18.266000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 13:09:18.267000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:10:49.263000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:11:12.229000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:18:08.751000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:18:08.752000
|6
|1838
|XCSE
|20261117 13:18:08.752000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 13:22:17.104000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 13:22:17.251000
|1
|1836
|XCSE
|20261117 13:22:51.578000
|1
|1838
|XCSE
|20261117 13:22:51.715000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 13:27:36.288000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 13:32:10.337000
|2
|1837
|XCSE
|20261117 13:32:10.337000
|5
|1837
|XCSE
|20261117 13:32:10.337000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:33:37.562000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:33:37.562000
|7
|1838
|XCSE
|20261117 13:33:37.562000
|1
|1838
|XCSE
|20261117 13:33:37.562000
|2
|1838
|XCSE
|20261117 13:33:37.562000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:33:37.564000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 13:34:49.749000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 13:36:00.204000
|4
|1837
|XCSE
|20261117 13:36:00.250000
|4
|1837
|XCSE
|20261117 13:36:00.250000
|3
|1836
|XCSE
|20261117 13:37:29.297000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 13:52:37.110000
|15
|1837
|XCSE
|20261117 13:54:15.164000
|5
|1836
|XCSE
|20261117 13:57:03.170000
|3
|1836
|XCSE
|20261117 13:57:03.170000
|2
|1836
|XCSE
|20261117 13:57:03.170000
|5
|1836
|XCSE
|20261117 13:57:03.170000
|15
|1837
|XCSE
|20261117 13:57:03.171000
|5
|1837
|XCSE
|20261117 13:57:03.171000
|16
|1837
|XCSE
|20261117 13:57:03.171000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 13:59:09.297000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 14:01:37.028000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 14:05:00.979000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 14:05:03.926000
|1
|1836
|XCSE
|20261117 14:05:09.428000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 14:11:29.012000
|1
|1836
|XCSE
|20261117 14:11:29.012000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:13:20.819000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:14:48.816000
|15
|1836
|XCSE
|20261117 14:22:07.057000
|15
|1836
|XCSE
|20261117 14:22:30.564000
|14
|1835
|XCSE
|20261117 14:22:30.713000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 14:31:50.790000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:31:50.792000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 14:31:50.792000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:31:50.793000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:31:50.795000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:31:50.796000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:32:28.875000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:33:15.936000
|1
|1835
|XCSE
|20261117 14:33:46.870000
|7
|1835
|XCSE
|20261117 14:33:46.870000
|8
|1835
|XCSE
|20261117 14:35:10.873000
|7
|1834
|XCSE
|20261117 14:35:49.264000
|1
|1834
|XCSE
|20261117 14:36:21.708000
|2
|1834
|XCSE
|20261117 14:36:21.708000
|1
|1834
|XCSE
|20261117 14:36:21.708000
|1
|1834
|XCSE
|20261117 14:36:21.708000
|3
|1834
|XCSE
|20261117 14:40:29.617000
|5
|1834
|XCSE
|20261117 14:40:29.617000
|5
|1834
|XCSE
|20261117 14:40:29.618000
|8
|1834
|XCSE
|20261117 14:40:29.619000
|5
|1834
|XCSE
|20261117 14:40:29.619000
|23
|1836
|XCSE
|20261117 14:48:41.288000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 14:48:41.291000
|12
|1836
|XCSE
|20261117 14:48:41.291000
|8
|1834
|XCSE
|20261117 14:49:09.287000
|2
|1836
|XCSE
|20261117 15:00:46.015000
|1
|1836
|XCSE
|20261117 15:00:46.015000
|6
|1837
|XCSE
|20261117 15:11:24.813000
|2
|1837
|XCSE
|20261117 15:11:26.547000
|1
|1837
|XCSE
|20261117 15:13:44.406000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:14:44.815000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.803000
|6
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.803000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.827000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.829000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.830000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.831000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.832000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.835000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.836000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.838000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.839000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.840000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:15:54.842000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 15:15:55.725000
|1
|1836
|XCSE
|20261117 15:15:55.725000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 15:17:38.161000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 15:19:43.180000
|1
|1836
|XCSE
|20261117 15:19:43.180000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:30:05.309000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:30:05.310000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 15:30:05.311000
|6
|1837
|XCSE
|20261117 15:30:06.539000
|1
|1837
|XCSE
|20261117 15:30:06.539000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 15:31:51.158000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 15:31:51.160000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 15:31:51.162000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 15:31:51.163000
|7
|1838
|XCSE
|20261117 15:32:28.227000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:36:16.579000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:36:16.583000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:37:40.955000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 15:37:42.329000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 15:37:42.334000
|7
|1839
|XCSE
|20261117 15:37:42.334000
|8
|1841
|XCSE
|20261117 15:39:36.187000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:40:29.276000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:46:34.000000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 15:46:34.026000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 15:48:13.055000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:48:17.416000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:48:17.419000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:48:17.420000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:48:17.421000
|2
|1839
|XCSE
|20261117 15:49:09.294000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 15:51:16.572000
|3
|1841
|XCSE
|20261117 15:53:31.100000
|8
|1841
|XCSE
|20261117 15:54:24.016000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:54:30.083000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 15:56:35.130000
|8
|1842
|XCSE
|20261117 15:57:02.154000
|8
|1842
|XCSE
|20261117 15:57:02.155000
|8
|1842
|XCSE
|20261117 15:57:02.157000
|8
|1842
|XCSE
|20261117 15:57:02.158000
|7
|1841
|XCSE
|20261117 15:57:02.945000
|1
|1841
|XCSE
|20261117 15:57:02.946000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 16:01:44.577000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 16:03:29.143000
|8
|1840
|XCSE
|20261117 16:03:29.162000
|1
|1840
|XCSE
|20261117 16:03:29.343000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:03:41.667000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 16:05:51.862000
|17
|1838
|XCSE
|20261117 16:05:51.863000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 16:05:51.863000
|15
|1839
|XCSE
|20261117 16:07:59.654000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:07:59.657000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:07:59.658000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:07:59.659000
|8
|1841
|XCSE
|20261117 16:08:17.532000
|13
|1841
|XCSE
|20261117 16:08:17.532000
|16
|1838
|XCSE
|20261117 16:09:30.087000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 16:10:53.201000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:12.554000
|1
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:12.554000
|16
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:12.554000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:12.556000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:12.557000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:12.558000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:12.560000
|8
|1838
|XCSE
|20261117 16:11:23.493000
|28
|1839
|XCSE
|20261117 16:11:50.797000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:12:24.535000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:12:52.526000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:13:25.513000
|8
|1839
|XCSE
|20261117 16:13:55.538000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 16:14:20.648000
|15
|1837
|XCSE
|20261117 16:14:20.648000
|7
|1837
|XCSE
|20261117 16:14:20.648000
|7
|1837
|XCSE
|20261117 16:14:20.648000
|8
|1837
|XCSE
|20261117 16:14:20.648000
|7
|1837
|XCSE
|20261117 16:14:20.648000
|200
|1837
|XCSE
|20261117 16:14:20.648101
|8
|1837
|XCSE
|20261117 16:18:09.649000
|23
|1835
|XCSE
|20261117 16:18:31.477000
|8
|1835
|XCSE
|20261117 16:23:23.354000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 16:23:29.337000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 16:23:29.340000
|8
|1835
|XCSE
|20261117 16:26:15.834000
|8
|1835
|XCSE
|20261117 16:26:15.882000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 16:26:45.219000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 16:26:45.220000
|2
|1838
|XCSE
|20261117 16:30:12.571000
|119
|1838
|XCSE
|20261117 16:30:12.571000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 16:30:32.593000
|50
|1836
|XCSE
|20261117 16:30:32.593000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 16:30:32.593000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 16:30:32.593000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 16:31:34.611000
|7
|1836
|XCSE
|20261117 16:31:34.611000
|8
|1836
|XCSE
|20261117 16:31:34.611000
|8
|1835
|XCSE
|20261117 16:31:41.785000
|15
|1835
|XCSE
|20261117 16:36:08.716000
|10
|1835
|XCSE
|20261117 16:37:08.512000
|300
|1834
|XCSE
|20261117 16:37:46.450374
|88
|1834
|XCSE
|20261117 16:37:46.450393
|8
|1832
|XCSE
|20261118 9:00:09.054000
|8
|1834
|XCSE
|20261118 9:03:23.779000
|8
|1832
|XCSE
|20261118 9:03:23.856000
|8
|1833
|XCSE
|20261118 9:03:44.199000
|8
|1833
|XCSE
|20261118 9:04:22.086000
|8
|1833
|XCSE
|20261118 9:06:25.610000
|8
|1833
|XCSE
|20261118 9:07:38.077000
|8
|1833
|XCSE
|20261118 9:21:11.125000
|8
|1831
|XCSE
|20261118 9:21:12.180000
|8
|1831
|XCSE
|20261118 9:21:12.187000
|1
|1837
|XCSE
|20261118 9:26:01.972000
|7
|1837
|XCSE
|20261118 9:26:01.972000
|2
|1836
|XCSE
|20261118 9:29:10.897000
|2
|1839
|XCSE
|20261118 9:29:48.630000
|8
|1837
|XCSE
|20261118 9:30:54.257000
|8
|1836
|XCSE
|20261118 9:30:55.984000
|8
|1840
|XCSE
|20261118 9:38:17.335000
|12
|1840
|XCSE
|20261118 9:39:22.708000
|2
|1840
|XCSE
|20261118 9:39:22.894000
|8
|1840
|XCSE
|20261118 9:39:49.938000
|8
|1839
|XCSE
|20261118 9:41:06.173000
|8
|1841
|XCSE
|20261118 9:53:12.134000
|8
|1840
|XCSE
|20261118 9:53:12.201000
|7
|1840
|XCSE
|20261118 9:53:26.521000
|2
|1840
|XCSE
|20261118 9:53:26.641000
|1
|1840
|XCSE
|20261118 9:53:36.685000
|14
|1840
|XCSE
|20261118 9:53:36.685000
|26
|1840
|XCSE
|20261118 9:53:43.920000
|19
|1840
|XCSE
|20261118 9:53:52.796000
|2
|1840
|XCSE
|20261118 9:54:06.055000
|10
|1840
|XCSE
|20261118 9:54:24.093000
|8
|1838
|XCSE
|20261118 9:54:30.234000
|8
|1837
|XCSE
|20261118 9:54:30.270000
|17
|1837
|XCSE
|20261118 9:56:02.569000
|1
|1835
|XCSE
|20261118 9:57:29.257000
|8
|1837
|XCSE
|20261118 10:04:00.761000
|8
|1836
|XCSE
|20261118 10:08:43.285000
|2
|1836
|XCSE
|20261118 10:11:47.253000
|8
|1835
|XCSE
|20261118 10:13:13.439000
|8
|1834
|XCSE
|20261118 10:14:11.470000
|8
|1833
|XCSE
|20261118 10:20:24.118000
|17
|1832
|XCSE
|20261118 10:20:56.304000
|1
|1833
|XCSE
|20261118 10:21:37.265000
|1
|1833
|XCSE
|20261118 10:22:01.092000
|1
|1837
|XCSE
|20261118 10:29:55.523000
|4
|1837
|XCSE
|20261118 10:34:54.801000
|8
|1836
|XCSE
|20261118 10:38:51.224000
|7
|1836
|XCSE
|20261118 10:39:06.206000
|3
|1836
|XCSE
|20261118 10:39:15.765000
|6
|1836
|XCSE
|20261118 10:39:44.740000
|2
|1835
|XCSE
|20261118 10:42:26.474000
|8
|1837
|XCSE
|20261118 10:54:00.268000
|8
|1837
|XCSE
|20261118 10:57:53.730000
|8
|1836
|XCSE
|20261118 10:57:54.773000
|8
|1835
|XCSE
|20261118 11:00:06.764000
|5
|1835
|XCSE
|20261118 11:08:56.111000
|3
|1835
|XCSE
|20261118 11:08:56.111000
|8
|1834
|XCSE
|20261118 11:13:29.356000
|8
|1832
|XCSE
|20261118 11:19:03.736000
|7
|1832
|XCSE
|20261118 11:19:03.736000
|8
|1833
|XCSE
|20261118 11:43:29.314000
|8
|1834
|XCSE
|20261118 11:43:29.315000
|8
|1834
|XCSE
|20261118 11:43:29.316000
|8
|1832
|XCSE
|20261118 11:43:29.572000
|8
|1832
|XCSE
|20261118 11:57:53.060000
|7
|1832
|XCSE
|20261118 11:57:53.060000
|4
|1832
|XCSE
|20261118 11:57:53.083000
|8
|1832
|XCSE
|20261118 11:59:09.556000
|15
|1831
|XCSE
|20261118 11:59:09.970000
|16
|1830
|XCSE
|20261118 11:59:22.331000
|1
|1830
|XCSE
|20261118 11:59:22.340000
|2
|1830
|XCSE
|20261118 11:59:22.360000
|15
|1828
|XCSE
|20261118 11:59:38.883000
|15
|1825
|XCSE
|20261118 12:01:34.088000
|5
|1825
|XCSE
|20261118 12:01:34.088000
|5
|1824
|XCSE
|20261118 12:01:47.408000
|10
|1824
|XCSE
|20261118 12:03:51.970000
|5
|1824
|XCSE
|20261118 12:03:51.970000
|16
|1822
|XCSE
|20261118 12:04:43.121000
|15
|1820
|XCSE
|20261118 12:04:43.127000
|15
|1818
|XCSE
|20261118 12:04:43.148000
|15
|1818
|XCSE
|20261118 12:04:43.181000
|15
|1816
|XCSE
|20261118 12:04:43.969000
|16
|1816
|XCSE
|20261118 12:04:43.976000
|17
|1817
|XCSE
|20261118 12:04:45.021000
|17
|1817
|XCSE
|20261118 12:04:45.164000
|17
|1817
|XCSE
|20261118 12:05:02.568000
|17
|1817
|XCSE
|20261118 12:05:11.578000
|17
|1817
|XCSE
|20261118 12:05:11.614000
|17
|1817
|XCSE
|20261118 12:05:17.123000
|15
|1818
|XCSE
|20261118 12:08:49.918000
|16
|1817
|XCSE
|20261118 12:08:49.942000
|16
|1816
|XCSE
|20261118 12:08:49.993000
|16
|1816
|XCSE
|20261118 12:08:52.341000
|15
|1816
|XCSE
|20261118 12:08:52.348000
|15
|1815
|XCSE
|20261118 12:09:02.773000
|8
|1814
|XCSE
|20261118 12:15:24.348000
|8
|1813
|XCSE
|20261118 12:21:34.804000
|7
|1813
|XCSE
|20261118 12:21:34.804000
|16
|1813
|XCSE
|20261118 12:22:23.962000
|16
|1810
|XCSE
|20261118 12:23:24.805000
|16
|1809
|XCSE
|20261118 12:23:32.744000
|16
|1809
|XCSE
|20261118 12:24:12.141000
|15
|1809
|XCSE
|20261118 12:29:57.572000
|15
|1810
|XCSE
|20261118 12:38:16.316000
|8
|1810
|XCSE
|20261118 12:45:40.160000
|7
|1810
|XCSE
|20261118 12:45:40.160000
|14
|1812
|XCSE
|20261118 12:46:15.407000
|4
|1812
|XCSE
|20261118 12:46:16.399000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 12:46:27.407000
|10
|1812
|XCSE
|20261118 12:46:40.408000
|15
|1810
|XCSE
|20261118 12:47:57.952000
|13
|1809
|XCSE
|20261118 12:51:22.997000
|11
|1808
|XCSE
|20261118 12:53:05.384000
|5
|1808
|XCSE
|20261118 12:53:05.384000
|15
|1805
|XCSE
|20261118 12:54:12.555000
|7
|1805
|XCSE
|20261118 12:54:12.555000
|8
|1804
|XCSE
|20261118 12:55:24.615000
|5
|1804
|XCSE
|20261118 12:58:54.317000
|10
|1804
|XCSE
|20261118 13:01:27.025000
|5
|1804
|XCSE
|20261118 13:01:27.025000
|15
|1808
|XCSE
|20261118 13:03:52.368000
|15
|1808
|XCSE
|20261118 13:03:52.383000
|15
|1807
|XCSE
|20261118 13:04:03.426000
|8
|1806
|XCSE
|20261118 13:10:46.856000
|8
|1804
|XCSE
|20261118 13:11:18.385000
|8
|1803
|XCSE
|20261118 13:11:55.919000
|4
|1809
|XCSE
|20261118 13:23:01.466000
|4
|1809
|XCSE
|20261118 13:24:25.837000
|4
|1809
|XCSE
|20261118 13:24:25.837000
|8
|1807
|XCSE
|20261118 13:26:26.916000
|8
|1807
|XCSE
|20261118 13:29:01.150000
|8
|1808
|XCSE
|20261118 13:35:11.465000
|8
|1807
|XCSE
|20261118 13:38:57.628000
|7
|1805
|XCSE
|20261118 13:39:02.540000
|1
|1805
|XCSE
|20261118 13:39:05.979000
|7
|1805
|XCSE
|20261118 13:39:05.979000
|8
|1805
|XCSE
|20261118 13:42:12.171000
|7
|1805
|XCSE
|20261118 13:42:12.171000
|8
|1808
|XCSE
|20261118 13:46:24.108000
|15
|1807
|XCSE
|20261118 13:48:23.462000
|15
|1806
|XCSE
|20261118 13:49:45.122000
|15
|1805
|XCSE
|20261118 13:49:45.256000
|15
|1805
|XCSE
|20261118 13:49:45.391000
|8
|1808
|XCSE
|20261118 13:58:45.663000
|8
|1808
|XCSE
|20261118 14:03:16.339000
|8
|1808
|XCSE
|20261118 14:07:16.165000
|1
|1807
|XCSE
|20261118 14:10:49.359000
|11
|1810
|XCSE
|20261118 14:13:31.802000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 14:14:09.490000
|12
|1812
|XCSE
|20261118 14:19:41.648000
|10
|1813
|XCSE
|20261118 14:21:51.289000
|16
|1811
|XCSE
|20261118 14:24:34.690000
|7
|1811
|XCSE
|20261118 14:24:34.690000
|426
|1810
|XCSE
|20261118 14:24:34.690085
|23
|1810
|XCSE
|20261118 14:24:48.961000
|74
|1810
|XCSE
|20261118 14:24:48.961284
|16
|1810
|XCSE
|20261118 14:27:57.257000
|8
|1809
|XCSE
|20261118 14:30:01.215000
|8
|1807
|XCSE
|20261118 14:31:24.944000
|8
|1806
|XCSE
|20261118 14:37:14.477000
|5
|1810
|XCSE
|20261118 14:39:51.332000
|3
|1810
|XCSE
|20261118 14:39:51.332000
|15
|1810
|XCSE
|20261118 14:40:48.121000
|15
|1809
|XCSE
|20261118 14:41:24.895000
|8
|1809
|XCSE
|20261118 14:43:19.295000
|22
|1811
|XCSE
|20261118 14:57:17.396000
|19
|1811
|XCSE
|20261118 14:57:17.490000
|22
|1811
|XCSE
|20261118 14:57:17.490000
|4
|1811
|XCSE
|20261118 14:57:17.493000
|11
|1811
|XCSE
|20261118 14:57:17.493000
|18
|1812
|XCSE
|20261118 15:01:37.136000
|5
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:19.773000
|11
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:19.773000
|7
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:19.773000
|23
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:41.100000
|16
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:41.100000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:41.102000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:41.102000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:41.104000
|4
|1812
|XCSE
|20261118 15:03:41.104000
|15
|1813
|XCSE
|20261118 15:08:34.545000
|8
|1813
|XCSE
|20261118 15:08:34.545000
|7
|1813
|XCSE
|20261118 15:08:34.545000
|7
|1813
|XCSE
|20261118 15:08:34.545000
|7
|1813
|XCSE
|20261118 15:08:34.545000
|6
|1813
|XCSE
|20261118 15:08:34.545000
|30
|1813
|XCSE
|20261118 15:14:15.367000
|23
|1813
|XCSE
|20261118 15:14:15.368000
|5
|1812
|XCSE
|20261118 15:15:05.041000
|4
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.800000
|8
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.800000
|4
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.802000
|4
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.803000
|8
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.803000
|4
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.804000
|4
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.805000
|8
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.805000
|4
|1813
|XCSE
|20261118 15:19:12.807000
|8
|1812
|XCSE
|20261118 15:20:56.422000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:20:57.471000
|8
|1812
|XCSE
|20261118 15:21:00.316000
|15
|1813
|XCSE
|20261118 15:27:11.491000
|15
|1813
|XCSE
|20261118 15:27:11.492000
|7
|1814
|XCSE
|20261118 15:28:18.477000
|15
|1814
|XCSE
|20261118 15:28:18.477000
|15
|1814
|XCSE
|20261118 15:28:18.479000
|12
|1814
|XCSE
|20261118 15:28:18.479000
|15
|1813
|XCSE
|20261118 15:29:41.032000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 15:30:09.882000
|16
|1810
|XCSE
|20261118 15:30:31.115000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 15:31:28.505000
|8
|1812
|XCSE
|20261118 15:32:36.656000
|15
|1813
|XCSE
|20261118 15:34:50.634000
|15
|1813
|XCSE
|20261118 15:34:50.634000
|14
|1813
|XCSE
|20261118 15:34:50.636000
|15
|1812
|XCSE
|20261118 15:38:27.317000
|8
|1812
|XCSE
|20261118 15:38:27.317000
|7
|1812
|XCSE
|20261118 15:38:27.317000
|17
|1812
|XCSE
|20261118 15:38:27.321000
|23
|1811
|XCSE
|20261118 15:38:27.324000
|4
|1811
|XCSE
|20261118 15:38:27.324000
|7
|1811
|XCSE
|20261118 15:40:52.577000
|2
|1811
|XCSE
|20261118 15:40:52.577000
|1
|1811
|XCSE
|20261118 15:40:52.577000
|5
|1811
|XCSE
|20261118 15:40:52.577000
|15
|1811
|XCSE
|20261118 15:40:52.580000
|15
|1811
|XCSE
|20261118 15:40:52.580000
|14
|1811
|XCSE
|20261118 15:41:23.074000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:41:48.015000
|2
|1811
|XCSE
|20261118 15:42:08.818000
|6
|1811
|XCSE
|20261118 15:42:08.818000
|2
|1811
|XCSE
|20261118 15:42:33.077000
|6
|1811
|XCSE
|20261118 15:42:33.077000
|6
|1811
|XCSE
|20261118 15:42:57.056000
|2
|1811
|XCSE
|20261118 15:42:57.056000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:43:32.281000
|15
|1811
|XCSE
|20261118 15:44:28.547000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:44:28.629000
|8
|1810
|XCSE
|20261118 15:44:54.774000
|8
|1810
|XCSE
|20261118 15:45:23.362000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:45:57.320000
|8
|1812
|XCSE
|20261118 15:46:26.545000
|3
|1812
|XCSE
|20261118 15:46:26.545000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:46:53.150000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:47:22.826000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:47:50.170000
|8
|1811
|XCSE
|20261118 15:48:20.544000
|8
|1810
|XCSE
|20261118 15:48:25.095000
|8
|1809
|XCSE
|20261118 15:49:20.872000
|8
|1809
|XCSE
|20261118 15:49:47.784000
|8
|1808
|XCSE
|20261118 15:50:18.027000
|500
|1805
|XCSE
|20261118 15:50:56.041764
|574
|1805
|XCSE
|20261118 15:50:56.041784
|7
|1809
|XCSE
|20261119 9:00:04.846000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 9:02:53.857000
|8
|1808
|XCSE
|20261119 9:05:09.070000
|6
|1813
|XCSE
|20261119 9:05:49.841000
|2
|1813
|XCSE
|20261119 9:05:49.841000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 9:06:32.282000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 9:07:40.130000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 9:07:52.221000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 9:08:35.394000
|1
|1813
|XCSE
|20261119 9:09:16.786000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 9:09:38.955000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 9:09:38.955000
|2
|1813
|XCSE
|20261119 9:09:38.955000
|2
|1812
|XCSE
|20261119 9:11:08.699000
|6
|1812
|XCSE
|20261119 9:11:08.699000
|8
|1809
|XCSE
|20261119 9:11:19.410000
|3
|1811
|XCSE
|20261119 9:22:24.716000
|1
|1811
|XCSE
|20261119 9:22:24.716000
|6
|1811
|XCSE
|20261119 9:23:32.872000
|7
|1811
|XCSE
|20261119 9:23:57.369000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 9:29:43.810000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 9:30:02.863000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 9:30:04.944000
|8
|1811
|XCSE
|20261119 9:30:04.964000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 9:30:05.802000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 9:30:57.198000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 9:30:57.278000
|8
|1811
|XCSE
|20261119 9:30:57.278000
|7
|1812
|XCSE
|20261119 9:31:07.692000
|4
|1813
|XCSE
|20261119 9:32:22.531000
|8
|1815
|XCSE
|20261119 9:34:39.738000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 9:37:15.192000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 9:45:47.026000
|15
|1817
|XCSE
|20261119 9:46:12.898000
|16
|1816
|XCSE
|20261119 9:46:12.952000
|8
|1817
|XCSE
|20261119 9:49:06.169000
|7
|1817
|XCSE
|20261119 9:49:06.169000
|7
|1817
|XCSE
|20261119 9:49:06.169000
|22
|1819
|XCSE
|20261119 9:55:04.174000
|15
|1818
|XCSE
|20261119 9:55:57.786000
|8
|1817
|XCSE
|20261119 9:57:35.540000
|8
|1818
|XCSE
|20261119 10:04:17.757000
|3
|1817
|XCSE
|20261119 10:06:28.621000
|9
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:30.347000
|1
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:30.347000
|8
|1817
|XCSE
|20261119 10:08:30.348000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:30.366000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:30.468000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:31.377000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:42.675000
|14
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:42.675000
|2
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:51.143000
|3
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:52.342000
|2
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:58.247000
|14
|1818
|XCSE
|20261119 10:08:58.247000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 10:09:19.165000
|14
|1818
|XCSE
|20261119 10:09:34.204000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 10:09:34.271000
|4
|1818
|XCSE
|20261119 10:09:52.834000
|12
|1818
|XCSE
|20261119 10:09:52.834000
|8
|1816
|XCSE
|20261119 10:09:52.891000
|8
|1815
|XCSE
|20261119 10:11:04.515000
|1
|1819
|XCSE
|20261119 10:15:35.729000
|1
|1819
|XCSE
|20261119 10:15:38.904000
|12
|1819
|XCSE
|20261119 10:15:38.904000
|8
|1819
|XCSE
|20261119 10:17:12.955000
|9
|1819
|XCSE
|20261119 10:18:00.720000
|15
|1819
|XCSE
|20261119 10:19:19.389000
|8
|1820
|XCSE
|20261119 10:22:08.257000
|7
|1820
|XCSE
|20261119 10:22:08.257000
|8
|1821
|XCSE
|20261119 10:26:04.351000
|8
|1821
|XCSE
|20261119 10:26:04.425000
|8
|1820
|XCSE
|20261119 10:26:39.087000
|8
|1820
|XCSE
|20261119 10:29:35.056000
|8
|1819
|XCSE
|20261119 10:29:35.077000
|8
|1819
|XCSE
|20261119 10:30:06.452000
|15
|1822
|XCSE
|20261119 10:43:17.378000
|15
|1821
|XCSE
|20261119 10:44:34.736000
|8
|1820
|XCSE
|20261119 10:50:13.347000
|7
|1821
|XCSE
|20261119 10:51:13.120000
|7
|1821
|XCSE
|20261119 10:51:13.120000
|15
|1819
|XCSE
|20261119 10:56:26.026000
|9
|1819
|XCSE
|20261119 10:58:17.453000
|1
|1819
|XCSE
|20261119 10:58:21.838000
|15
|1819
|XCSE
|20261119 10:58:21.838000
|8
|1819
|XCSE
|20261119 10:58:47.105000
|10
|1819
|XCSE
|20261119 11:00:10.446000
|15
|1818
|XCSE
|20261119 11:00:18.945000
|1
|1818
|XCSE
|20261119 11:00:42.076000
|7
|1818
|XCSE
|20261119 11:01:24.133000
|1
|1818
|XCSE
|20261119 11:01:24.133000
|8
|1817
|XCSE
|20261119 11:03:10.659000
|23
|1818
|XCSE
|20261119 11:08:49.970000
|16
|1816
|XCSE
|20261119 11:09:47.281000
|15
|1814
|XCSE
|20261119 11:10:53.001000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 11:11:55.344000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 11:14:25.789000
|1
|1813
|XCSE
|20261119 11:23:03.599000
|18
|1815
|XCSE
|20261119 11:29:46.738000
|8
|1815
|XCSE
|20261119 11:31:28.573000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 11:32:29.489000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 11:32:29.489000
|11
|1815
|XCSE
|20261119 11:37:36.560000
|1
|1813
|XCSE
|20261119 11:41:55.288000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 11:41:55.288000
|5
|1813
|XCSE
|20261119 11:41:55.308000
|5
|1813
|XCSE
|20261119 11:41:55.308000
|8
|1811
|XCSE
|20261119 11:41:55.422000
|8
|1811
|XCSE
|20261119 11:41:55.556000
|8
|1811
|XCSE
|20261119 11:41:55.582000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 11:42:59.147000
|8
|1815
|XCSE
|20261119 11:51:07.659000
|8
|1815
|XCSE
|20261119 11:52:57.056000
|15
|1812
|XCSE
|20261119 11:53:53.109000
|7
|1812
|XCSE
|20261119 11:53:53.109000
|8
|1814
|XCSE
|20261119 11:59:46.828000
|22
|1811
|XCSE
|20261119 11:59:47.853000
|9
|1810
|XCSE
|20261119 12:03:04.612000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 12:08:50.717000
|14
|1810
|XCSE
|20261119 12:10:24.233000
|2
|1810
|XCSE
|20261119 12:10:24.233000
|15
|1809
|XCSE
|20261119 12:10:24.253000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 12:18:19.922000
|2
|1810
|XCSE
|20261119 12:20:23.107000
|6
|1810
|XCSE
|20261119 12:20:23.107000
|15
|1808
|XCSE
|20261119 12:21:25.189000
|15
|1808
|XCSE
|20261119 12:21:25.191000
|8
|1808
|XCSE
|20261119 12:21:34.968000
|24
|1809
|XCSE
|20261119 12:32:47.567000
|23
|1809
|XCSE
|20261119 12:33:26.543000
|23
|1808
|XCSE
|20261119 12:36:50.131000
|8
|1807
|XCSE
|20261119 12:55:09.745000
|8
|1807
|XCSE
|20261119 12:55:09.763000
|8
|1806
|XCSE
|20261119 12:59:48.919000
|8
|1805
|XCSE
|20261119 13:00:15.977000
|8
|1808
|XCSE
|20261119 13:02:38.630000
|8
|1808
|XCSE
|20261119 13:02:38.632000
|8
|1808
|XCSE
|20261119 13:02:38.633000
|8
|1807
|XCSE
|20261119 13:03:32.090000
|8
|1807
|XCSE
|20261119 13:03:32.090000
|8
|1807
|XCSE
|20261119 13:04:07.019000
|15
|1809
|XCSE
|20261119 13:05:32.204000
|5
|1809
|XCSE
|20261119 13:05:32.204000
|1
|1809
|XCSE
|20261119 13:05:32.204000
|15
|1807
|XCSE
|20261119 13:05:32.205000
|8
|1806
|XCSE
|20261119 13:05:32.224000
|7
|1806
|XCSE
|20261119 13:05:32.224000
|15
|1805
|XCSE
|20261119 13:09:40.637000
|4
|1806
|XCSE
|20261119 13:17:06.839000
|9
|1806
|XCSE
|20261119 13:17:06.839000
|8
|1805
|XCSE
|20261119 13:17:07.902000
|8
|1806
|XCSE
|20261119 13:20:05.861000
|7
|1804
|XCSE
|20261119 13:21:15.922000
|1
|1804
|XCSE
|20261119 13:21:15.922000
|8
|1804
|XCSE
|20261119 13:21:15.922000
|11
|1806
|XCSE
|20261119 13:27:13.263000
|1
|1806
|XCSE
|20261119 13:27:13.263000
|8
|1806
|XCSE
|20261119 13:27:13.263000
|7
|1810
|XCSE
|20261119 13:30:33.264000
|12
|1810
|XCSE
|20261119 13:30:33.264000
|16
|1809
|XCSE
|20261119 13:32:02.754000
|6
|1812
|XCSE
|20261119 13:44:53.472000
|10
|1812
|XCSE
|20261119 13:44:53.472000
|10
|1812
|XCSE
|20261119 13:44:53.492000
|9
|1812
|XCSE
|20261119 13:44:53.577000
|9
|1812
|XCSE
|20261119 13:45:04.590000
|9
|1812
|XCSE
|20261119 13:45:31.986000
|5
|1812
|XCSE
|20261119 13:46:08.720000
|9
|1812
|XCSE
|20261119 13:46:08.720000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 13:47:10.417000
|1
|1812
|XCSE
|20261119 13:48:40.188000
|7
|1812
|XCSE
|20261119 13:48:40.188000
|16
|1810
|XCSE
|20261119 13:49:59.902000
|7
|1808
|XCSE
|20261119 13:50:36.573000
|15
|1808
|XCSE
|20261119 13:54:21.894000
|5
|1810
|XCSE
|20261119 13:57:33.728000
|1
|1810
|XCSE
|20261119 13:57:33.728000
|2
|1810
|XCSE
|20261119 13:57:33.728000
|1
|1810
|XCSE
|20261119 13:59:04.190000
|7
|1810
|XCSE
|20261119 13:59:04.190000
|7
|1810
|XCSE
|20261119 14:00:35.598000
|1
|1810
|XCSE
|20261119 14:00:35.598000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 14:02:04.801000
|8
|1808
|XCSE
|20261119 14:02:04.805000
|8
|1808
|XCSE
|20261119 14:02:04.805000
|9
|1809
|XCSE
|20261119 14:04:14.620000
|7
|1809
|XCSE
|20261119 14:04:14.620000
|15
|1808
|XCSE
|20261119 14:05:48.693000
|15
|1807
|XCSE
|20261119 14:05:50.943000
|16
|1806
|XCSE
|20261119 14:05:52.606000
|15
|1806
|XCSE
|20261119 14:05:55.087000
|15
|1806
|XCSE
|20261119 14:05:56.997000
|16
|1806
|XCSE
|20261119 14:05:58.941000
|16
|1806
|XCSE
|20261119 14:06:00.645000
|16
|1812
|XCSE
|20261119 14:26:11.338000
|15
|1811
|XCSE
|20261119 14:27:25.492000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 14:36:42.314000
|4
|1812
|XCSE
|20261119 14:36:54.315000
|15
|1812
|XCSE
|20261119 14:36:54.315000
|10
|1812
|XCSE
|20261119 14:37:03.873000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 14:37:30.674000
|3
|1812
|XCSE
|20261119 14:37:30.674000
|10
|1813
|XCSE
|20261119 14:44:42.824000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 14:57:35.949000
|7
|1812
|XCSE
|20261119 14:57:35.949000
|24
|1812
|XCSE
|20261119 14:57:35.964000
|17
|1812
|XCSE
|20261119 14:57:35.964000
|6
|1814
|XCSE
|20261119 14:57:39.928000
|16
|1814
|XCSE
|20261119 14:57:39.928000
|9
|1813
|XCSE
|20261119 14:57:45.452000
|35
|1813
|XCSE
|20261119 14:57:49.012000
|17
|1813
|XCSE
|20261119 14:57:49.012000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 14:58:08.207000
|1
|1813
|XCSE
|20261119 14:59:15.025000
|8
|1811
|XCSE
|20261119 15:03:57.009000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 15:05:22.522000
|7
|1810
|XCSE
|20261119 15:05:22.522000
|7
|1812
|XCSE
|20261119 15:30:18.035000
|27
|1812
|XCSE
|20261119 15:30:28.592000
|3
|1812
|XCSE
|20261119 15:30:31.527000
|10
|1812
|XCSE
|20261119 15:30:50.269000
|15
|1812
|XCSE
|20261119 15:30:50.269000
|1
|1812
|XCSE
|20261119 15:30:54.454000
|11
|1810
|XCSE
|20261119 15:30:58.765000
|12
|1810
|XCSE
|20261119 15:31:26.026000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 15:31:26.026000
|3
|1810
|XCSE
|20261119 15:31:26.026000
|3
|1811
|XCSE
|20261119 15:32:59.289000
|9
|1811
|XCSE
|20261119 15:32:59.289000
|15
|1810
|XCSE
|20261119 15:36:54.387000
|22
|1810
|XCSE
|20261119 15:40:04.498000
|9
|1811
|XCSE
|20261119 15:41:13.116000
|3
|1812
|XCSE
|20261119 15:42:41.664000
|15
|1811
|XCSE
|20261119 15:44:14.041000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:03.861000
|9
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:03.861000
|1
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:03.861000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:03.861000
|22
|1811
|XCSE
|20261119 15:45:47.456000
|10
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:47.457000
|15
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:47.457000
|17
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:47.458000
|10
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:47.458000
|10
|1813
|XCSE
|20261119 15:45:47.458000
|22
|1811
|XCSE
|20261119 15:45:47.493000
|23
|1812
|XCSE
|20261119 15:47:21.800000
|15
|1813
|XCSE
|20261119 15:50:00.351000
|1
|1814
|XCSE
|20261119 15:53:27.539000
|8
|1814
|XCSE
|20261119 15:53:47.840000
|8
|1814
|XCSE
|20261119 15:53:58.186000
|15
|1814
|XCSE
|20261119 15:59:59.883000
|16
|1813
|XCSE
|20261119 16:00:01.505000
|15
|1812
|XCSE
|20261119 16:00:08.832000
|22
|1814
|XCSE
|20261119 16:01:10.882000
|23
|1813
|XCSE
|20261119 16:05:27.557000
|3
|1813
|XCSE
|20261119 16:05:27.557000
|8
|1815
|XCSE
|20261119 16:10:17.172000
|16
|1814
|XCSE
|20261119 16:10:24.944000
|8
|1814
|XCSE
|20261119 16:12:20.071000
|16
|1813
|XCSE
|20261119 16:13:03.733000
|7
|1813
|XCSE
|20261119 16:13:03.733000
|9
|1813
|XCSE
|20261119 16:13:03.751000
|8
|1813
|XCSE
|20261119 16:13:03.753000
|23
|1812
|XCSE
|20261119 16:13:20.249000
|22
|1812
|XCSE
|20261119 16:14:41.186000
|22
|1811
|XCSE
|20261119 16:14:57.057000
|40
|1812
|XCSE
|20261119 16:14:57.058000
|7
|1812
|XCSE
|20261119 16:14:57.058000
|15
|1812
|XCSE
|20261119 16:14:57.058000
|8
|1812
|XCSE
|20261119 16:14:57.059000
|9
|1812
|XCSE
|20261119 16:14:57.059000
|16
|1812
|XCSE
|20261119 16:14:57.059000
|22
|1811
|XCSE
|20261119 16:14:57.059000
|8
|1811
|XCSE
|20261119 16:14:57.062000
|22
|1810
|XCSE
|20261119 16:16:53.904000
|10
|1810
|XCSE
|20261119 16:16:53.906000
|13
|1810
|XCSE
|20261119 16:16:53.906000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 16:19:30.770000
|10
|1810
|XCSE
|20261119 16:19:38.228000
|16
|1809
|XCSE
|20261119 16:19:38.255000
|15
|1808
|XCSE
|20261119 16:20:06.453000
|7
|1808
|XCSE
|20261119 16:20:06.453000
|10
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:06.454000
|15
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:06.454000
|10
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:06.455000
|17
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:06.455000
|10
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:06.471000
|10
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:06.478000
|2
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:06.884000
|1
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:17.015000
|13
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:20.348000
|7
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:24.051000
|9
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:43.025000
|8
|1809
|XCSE
|20261119 16:20:49.411000
|8
|1809
|XCSE
|20261119 16:22:34.863000
|8
|1809
|XCSE
|20261119 16:23:21.967000
|8
|1809
|XCSE
|20261119 16:23:21.969000
|15
|1808
|XCSE
|20261119 16:23:21.985000
|8
|1810
|XCSE
|20261119 16:28:58.315000
|15
|1809
|XCSE
|20261119 16:29:14.132000
|7
|1809
|XCSE
|20261119 16:29:14.132000
|8
|1809
|XCSE
|20261119 16:29:17.343000
|8
|1809
|XCSE
|20261119 16:29:27.979000
|15
|1808
|XCSE
|20261119 16:34:40.094000
|7
|1808
|XCSE
|20261119 16:34:40.094000
|7
|1808
|XCSE
|20261119 16:34:40.094000
|29
|1807
|XCSE
|20261119 16:34:43.984000
|23
|1808
|XCSE
|20261119 16:35:48.455000
|22
|1807
|XCSE
|20261119 16:36:32.046000
|22
|1806
|XCSE
|20261119 16:37:09.938000
|14
|1805
|XCSE
|20261119 16:38:03.658000
|9
|1805
|XCSE
|20261119 16:38:03.658000
|17
|1806
|XCSE
|20261119 16:38:03.659000
|10
|1806
|XCSE
|20261119 16:38:03.659000
|8
|1806
|XCSE
|20261119 16:38:03.659000
|17
|1806
|XCSE
|20261119 16:38:03.659000
|10
|1806
|XCSE
|20261119 16:38:03.659000
|10
|1806
|XCSE
|20261119 16:38:03.678000
|23
|1805
|XCSE
|20261119 16:38:03.678000
|23
|1804
|XCSE
|20261119 16:39:24.828000
|60
|1804
|XCSE
|20261119 16:39:24.843000
|10
|1804
|XCSE
|20261119 16:39:24.843000
|8
|1804
|XCSE
|20261119 16:39:24.862000
|11
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:24.881000
|11
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:24.886000
|11
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:24.890000
|11
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:24.893000
|9
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:29.766000
|10
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:29.789000
|16
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:29.789000
|9
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:29.809000
|8
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:40.526000
|16
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:40.526000
|7
|1805
|XCSE
|20261119 16:39:40.526000
|23
|1803
|XCSE
|20261119 16:39:40.529000
|23
|1803
|XCSE
|20261119 16:39:40.770000
|8
|1806
|XCSE
|20261119 16:40:30.467000
|12
|1806
|XCSE
|20261119 16:40:30.744000
|14
|1806
|XCSE
|20261119 16:40:32.025000
|7
|1806
|XCSE
|20261119 16:40:40.627000
|16
|1805
|XCSE
|20261119 16:40:48.275000
|22
|1805
|XCSE
|20261119 16:41:51.121000
|476
|1805
|XCSE
|20261119 16:42:58.337335
|8
|1796
|XCSE
|20261120 9:00:04.314000
|8
|1790
|XCSE
|20261120 9:00:27.322000
|8
|1795
|XCSE
|20261120 9:01:38.142000
|8
|1792
|XCSE
|20261120 9:02:40.153000
|8
|1790
|XCSE
|20261120 9:04:06.153000
|8
|1787
|XCSE
|20261120 9:04:07.494000
|8
|1786
|XCSE
|20261120 9:04:56.123000
|8
|1789
|XCSE
|20261120 9:09:30.328000
|8
|1789
|XCSE
|20261120 9:09:49.207000
|8
|1788
|XCSE
|20261120 9:10:48.065000
|8
|1788
|XCSE
|20261120 9:11:56.100000
|1
|1788
|XCSE
|20261120 9:17:05.678000
|1
|1788
|XCSE
|20261120 9:17:27.538000
|3
|1788
|XCSE
|20261120 9:17:47.887000
|3
|1788
|XCSE
|20261120 9:19:28.856000
|1
|1788
|XCSE
|20261120 9:19:28.856000
|1
|1788
|XCSE
|20261120 9:19:28.856000
|3
|1788
|XCSE
|20261120 9:19:28.856000
|8
|1787
|XCSE
|20261120 9:20:07.153000
|8
|1790
|XCSE
|20261120 9:23:30.769000
|4
|1791
|XCSE
|20261120 9:25:13.466000
|8
|1791
|XCSE
|20261120 9:26:01.103000
|50
|1792
|XCSE
|20261120 9:26:09.228000
|1
|1792
|XCSE
|20261120 9:26:09.252000
|8
|1790
|XCSE
|20261120 9:26:09.282000
|8
|1790
|XCSE
|20261120 9:26:24.745000
|8
|1789
|XCSE
|20261120 9:27:01.429000
|4
|1787
|XCSE
|20261120 9:27:38.236000
|8
|1788
|XCSE
|20261120 9:28:34.297000
|8
|1789
|XCSE
|20261120 9:31:45.156000
|8
|1788
|XCSE
|20261120 9:31:47.059000
|8
|1787
|XCSE
|20261120 9:33:31.161000
|8
|1786
|XCSE
|20261120 9:36:59.896000
|6
|1785
|XCSE
|20261120 9:37:00.649000
|7
|1785
|XCSE
|20261120 9:37:00.653000
|7
|1785
|XCSE
|20261120 9:37:00.873000
|16
|1785
|XCSE
|20261120 9:37:01.372000
|3
|1784
|XCSE
|20261120 9:37:09.969000
|5
|1784
|XCSE
|20261120 9:37:09.969000
|8
|1785
|XCSE
|20261120 9:40:45.496000
|17
|1785
|XCSE
|20261120 9:41:56.358000
|3
|1785
|XCSE
|20261120 9:41:56.358000
|8
|1783
|XCSE
|20261120 9:43:23.880000
|8
|1783
|XCSE
|20261120 9:44:37.298000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 9:46:26.909000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 9:47:19.106000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 9:49:04.703000
|8
|1783
|XCSE
|20261120 9:53:22.502000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 9:54:03.358000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 9:56:20.355000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 9:57:56.131000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 9:59:38.567000
|5
|1780
|XCSE
|20261120 10:02:35.128000
|3
|1780
|XCSE
|20261120 10:02:35.128000
|8
|1779
|XCSE
|20261120 10:03:43.588000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 10:04:45.843000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 10:04:58.297000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 10:06:17.343000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 10:08:25.331000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 10:10:00.202000
|4
|1775
|XCSE
|20261120 10:12:35.344000
|9
|1775
|XCSE
|20261120 10:13:26.801000
|1
|1775
|XCSE
|20261120 10:13:26.801000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 10:15:41.254000
|2
|1776
|XCSE
|20261120 10:16:12.881000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 10:16:21.481000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 10:16:21.549000
|3
|1773
|XCSE
|20261120 10:16:21.565000
|2
|1773
|XCSE
|20261120 10:16:21.570000
|8
|1772
|XCSE
|20261120 10:16:38.072000
|1
|1773
|XCSE
|20261120 10:17:11.810000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 10:17:11.810000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 10:18:15.006000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 10:20:30.735000
|5
|1770
|XCSE
|20261120 10:20:30.882000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 10:23:53.450000
|30
|1773
|XCSE
|20261120 10:24:23.552000
|2
|1773
|XCSE
|20261120 10:24:23.579000
|10
|1773
|XCSE
|20261120 10:26:12.800000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 10:26:12.910000
|17
|1771
|XCSE
|20261120 10:30:08.719000
|1
|1771
|XCSE
|20261120 10:30:22.794000
|3
|1771
|XCSE
|20261120 10:30:42.174000
|16
|1771
|XCSE
|20261120 10:30:42.174000
|8
|1769
|XCSE
|20261120 10:30:46.066000
|40
|1769
|XCSE
|20261120 10:33:10.566000
|3
|1769
|XCSE
|20261120 10:33:10.711000
|2
|1769
|XCSE
|20261120 10:33:20.788000
|17
|1770
|XCSE
|20261120 10:35:32.242000
|4
|1770
|XCSE
|20261120 10:35:32.242000
|8
|1768
|XCSE
|20261120 10:35:36.097000
|2
|1767
|XCSE
|20261120 10:37:02.526000
|2
|1768
|XCSE
|20261120 10:39:01.552000
|2
|1768
|XCSE
|20261120 10:39:01.566000
|4
|1768
|XCSE
|20261120 10:39:01.572000
|3
|1768
|XCSE
|20261120 10:39:36.498000
|1
|1768
|XCSE
|20261120 10:40:05.418000
|4
|1768
|XCSE
|20261120 10:40:05.418000
|2
|1766
|XCSE
|20261120 10:40:14.526000
|6
|1766
|XCSE
|20261120 10:40:14.526000
|8
|1769
|XCSE
|20261120 10:42:52.947000
|4
|1770
|XCSE
|20261120 10:43:44.550000
|4
|1770
|XCSE
|20261120 10:44:06.312000
|4
|1770
|XCSE
|20261120 10:44:06.312000
|8
|1769
|XCSE
|20261120 10:45:00.427000
|8
|1768
|XCSE
|20261120 10:45:27.538000
|8
|1767
|XCSE
|20261120 10:49:00.211000
|8
|1766
|XCSE
|20261120 10:49:09.046000
|8
|1766
|XCSE
|20261120 10:49:20.310000
|6
|1768
|XCSE
|20261120 10:54:52.603000
|5
|1768
|XCSE
|20261120 10:54:52.603000
|1
|1768
|XCSE
|20261120 10:54:52.603000
|8
|1765
|XCSE
|20261120 10:55:43.098000
|8
|1764
|XCSE
|20261120 10:59:08.065000
|4
|1766
|XCSE
|20261120 10:59:56.830000
|5
|1766
|XCSE
|20261120 11:00:12.822000
|7
|1766
|XCSE
|20261120 11:00:12.841000
|4
|1768
|XCSE
|20261120 11:03:25.812000
|16
|1768
|XCSE
|20261120 11:03:25.812000
|8
|1770
|XCSE
|20261120 11:05:03.144000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 11:21:56.615000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 11:21:56.637000
|8
|1779
|XCSE
|20261120 11:23:01.109000
|17
|1779
|XCSE
|20261120 11:23:13.772000
|2
|1779
|XCSE
|20261120 11:23:20.235000
|5
|1780
|XCSE
|20261120 11:23:28.572000
|7
|1780
|XCSE
|20261120 11:23:28.572000
|7
|1780
|XCSE
|20261120 11:23:28.592000
|7
|1780
|XCSE
|20261120 11:23:28.599000
|7
|1780
|XCSE
|20261120 11:23:28.713000
|1
|1780
|XCSE
|20261120 11:25:37.317000
|7
|1780
|XCSE
|20261120 11:25:37.346000
|1
|1780
|XCSE
|20261120 11:25:37.346000
|2
|1781
|XCSE
|20261120 11:26:40.410000
|17
|1781
|XCSE
|20261120 11:27:01.094000
|7
|1781
|XCSE
|20261120 11:27:01.124000
|7
|1781
|XCSE
|20261120 11:27:01.126000
|3
|1781
|XCSE
|20261120 11:27:32.104000
|2
|1781
|XCSE
|20261120 11:28:01.098000
|6
|1781
|XCSE
|20261120 11:28:03.216000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 11:30:01.140000
|6
|1782
|XCSE
|20261120 11:30:46.114000
|5
|1782
|XCSE
|20261120 11:30:58.135000
|16
|1782
|XCSE
|20261120 11:31:11.667000
|5
|1782
|XCSE
|20261120 11:31:11.691000
|6
|1782
|XCSE
|20261120 11:31:50.013000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 11:32:00.830000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 11:32:01.258000
|2
|1783
|XCSE
|20261120 11:36:08.967000
|2
|1783
|XCSE
|20261120 11:36:08.979000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 11:36:09.051000
|1
|1784
|XCSE
|20261120 11:39:04.884000
|2
|1784
|XCSE
|20261120 11:40:01.095000
|8
|1783
|XCSE
|20261120 11:40:01.100000
|8
|1784
|XCSE
|20261120 11:41:42.555000
|7
|1784
|XCSE
|20261120 11:41:42.556000
|7
|1784
|XCSE
|20261120 11:41:42.565000
|8
|1783
|XCSE
|20261120 11:48:06.437000
|7
|1783
|XCSE
|20261120 11:48:06.437000
|7
|1783
|XCSE
|20261120 11:48:06.437000
|1
|1783
|XCSE
|20261120 11:48:06.437000
|2
|1784
|XCSE
|20261120 11:49:59.652000
|3
|1784
|XCSE
|20261120 11:49:59.652000
|1
|1784
|XCSE
|20261120 11:50:09.721000
|1
|1785
|XCSE
|20261120 11:50:14.653000
|13
|1786
|XCSE
|20261120 11:50:29.651000
|7
|1786
|XCSE
|20261120 11:50:29.651000
|6
|1786
|XCSE
|20261120 11:50:29.655000
|5
|1786
|XCSE
|20261120 11:50:29.661000
|2
|1786
|XCSE
|20261120 11:50:29.669000
|2
|1784
|XCSE
|20261120 11:50:55.101000
|1
|1784
|XCSE
|20261120 11:50:55.101000
|4
|1784
|XCSE
|20261120 11:50:55.101000
|4
|1784
|XCSE
|20261120 11:51:10.172000
|4
|1784
|XCSE
|20261120 11:51:14.902000
|4
|1784
|XCSE
|20261120 11:51:14.902000
|2
|1786
|XCSE
|20261120 11:53:36.100000
|6
|1786
|XCSE
|20261120 11:53:36.100000
|3
|1786
|XCSE
|20261120 11:54:48.263000
|5
|1786
|XCSE
|20261120 11:54:48.263000
|8
|1784
|XCSE
|20261120 11:54:59.651000
|8
|1784
|XCSE
|20261120 11:55:05.479000
|8
|1784
|XCSE
|20261120 11:55:05.497000
|8
|1784
|XCSE
|20261120 11:57:47.228000
|8
|1784
|XCSE
|20261120 11:58:06.381000
|3
|1783
|XCSE
|20261120 11:59:27.949000
|5
|1783
|XCSE
|20261120 11:59:56.443000
|1
|1783
|XCSE
|20261120 11:59:56.443000
|2
|1783
|XCSE
|20261120 11:59:56.443000
|7
|1782
|XCSE
|20261120 12:00:25.862000
|1
|1782
|XCSE
|20261120 12:00:50.918000
|1
|1782
|XCSE
|20261120 12:00:50.918000
|8
|1783
|XCSE
|20261120 12:05:03.986000
|8
|1784
|XCSE
|20261120 12:05:05.470000
|4
|1784
|XCSE
|20261120 12:05:07.459000
|4
|1784
|XCSE
|20261120 12:05:07.459000
|8
|1783
|XCSE
|20261120 12:05:25.539000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 12:06:35.494000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 12:07:23.040000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 12:07:36.845000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 12:08:54.310000
|12
|1781
|XCSE
|20261120 12:10:43.953000
|3
|1781
|XCSE
|20261120 12:10:54.013000
|17
|1784
|XCSE
|20261120 12:15:02.702000
|41
|1784
|XCSE
|20261120 12:15:02.702000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 12:16:06.538000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 12:19:33.216000
|6
|1780
|XCSE
|20261120 12:19:33.394000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 12:20:34.339000
|8
|1779
|XCSE
|20261120 12:22:12.676000
|7
|1782
|XCSE
|20261120 12:33:43.080000
|7
|1782
|XCSE
|20261120 12:33:43.080000
|14
|1783
|XCSE
|20261120 12:36:43.315000
|16
|1783
|XCSE
|20261120 12:36:43.315000
|13
|1782
|XCSE
|20261120 12:36:43.721000
|16
|1782
|XCSE
|20261120 12:36:44.418000
|13
|1782
|XCSE
|20261120 12:36:44.418000
|22
|1781
|XCSE
|20261120 12:37:50.049000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 12:41:54.570000
|3
|1779
|XCSE
|20261120 12:43:57.535000
|5
|1779
|XCSE
|20261120 12:43:57.535000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 12:59:56.766000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 13:02:47.111000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 13:05:05.869000
|8
|1779
|XCSE
|20261120 13:05:54.340000
|5
|1779
|XCSE
|20261120 13:07:08.775000
|3
|1779
|XCSE
|20261120 13:07:08.775000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 13:07:25.678000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 13:07:26.161000
|4
|1778
|XCSE
|20261120 13:10:45.180000
|3
|1782
|XCSE
|20261120 13:14:55.858000
|9
|1782
|XCSE
|20261120 13:14:55.858000
|14
|1782
|XCSE
|20261120 13:14:55.858000
|4
|1782
|XCSE
|20261120 13:14:55.867000
|4
|1782
|XCSE
|20261120 13:14:55.869000
|4
|1781
|XCSE
|20261120 13:16:09.193000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 13:16:09.193000
|8
|1779
|XCSE
|20261120 13:16:33.095000
|8
|1779
|XCSE
|20261120 13:17:15.882000
|17
|1779
|XCSE
|20261120 13:17:15.885000
|2
|1779
|XCSE
|20261120 13:17:15.885000
|6
|1778
|XCSE
|20261120 13:22:15.595000
|2
|1778
|XCSE
|20261120 13:22:39.217000
|4
|1778
|XCSE
|20261120 13:22:39.217000
|2
|1778
|XCSE
|20261120 13:23:05.352000
|6
|1778
|XCSE
|20261120 13:29:37.803000
|2
|1778
|XCSE
|20261120 13:29:37.803000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 13:29:38.165000
|3
|1778
|XCSE
|20261120 13:30:28.058000
|3
|1778
|XCSE
|20261120 13:30:28.058000
|2
|1778
|XCSE
|20261120 13:30:28.058000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 13:30:28.093000
|4
|1778
|XCSE
|20261120 13:30:28.096000
|5
|1777
|XCSE
|20261120 13:30:52.505000
|3
|1779
|XCSE
|20261120 13:34:50.393000
|4
|1779
|XCSE
|20261120 13:34:50.393000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 13:35:47.169000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 13:43:39.696000
|7
|1776
|XCSE
|20261120 13:43:39.696000
|16
|1775
|XCSE
|20261120 13:46:17.443000
|17
|1775
|XCSE
|20261120 13:46:17.447000
|5
|1775
|XCSE
|20261120 13:46:17.447000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 13:57:24.705000
|7
|1779
|XCSE
|20261120 13:57:24.705000
|15
|1779
|XCSE
|20261120 13:57:24.705000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 13:58:58.801000
|1
|1777
|XCSE
|20261120 14:00:10.167000
|7
|1777
|XCSE
|20261120 14:00:51.639000
|1
|1777
|XCSE
|20261120 14:01:13.346000
|7
|1777
|XCSE
|20261120 14:01:13.346000
|5
|1776
|XCSE
|20261120 14:02:28.425000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 14:04:41.936000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 14:04:47.992000
|6
|1775
|XCSE
|20261120 14:05:13.689000
|2
|1775
|XCSE
|20261120 14:06:18.777000
|6
|1775
|XCSE
|20261120 14:06:18.777000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 14:07:19.657000
|2
|1775
|XCSE
|20261120 14:07:19.668000
|2
|1775
|XCSE
|20261120 14:07:19.668000
|2
|1775
|XCSE
|20261120 14:07:19.674000
|2
|1775
|XCSE
|20261120 14:07:19.674000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 14:07:34.005000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 14:08:50.760000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 14:15:09.632000
|6
|1773
|XCSE
|20261120 14:15:09.632000
|8
|1772
|XCSE
|20261120 14:15:09.651000
|4
|1773
|XCSE
|20261120 14:15:09.652000
|15
|1773
|XCSE
|20261120 14:15:09.652000
|1
|1773
|XCSE
|20261120 14:15:09.787000
|1
|1773
|XCSE
|20261120 14:15:19.858000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 14:17:23.608000
|1
|1774
|XCSE
|20261120 14:17:23.610000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 14:19:26.976000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 14:19:45.002000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 14:22:33.563000
|8
|1772
|XCSE
|20261120 14:23:27.816000
|8
|1772
|XCSE
|20261120 14:25:42.357000
|5
|1771
|XCSE
|20261120 14:27:33.038000
|1
|1771
|XCSE
|20261120 14:27:33.038000
|15
|1771
|XCSE
|20261120 14:27:33.038000
|3
|1771
|XCSE
|20261120 14:28:47.387000
|3
|1771
|XCSE
|20261120 14:29:41.063000
|2
|1771
|XCSE
|20261120 14:30:04.933000
|3
|1771
|XCSE
|20261120 14:30:04.933000
|1
|1771
|XCSE
|20261120 14:30:04.933000
|2
|1771
|XCSE
|20261120 14:30:04.933000
|17
|1771
|XCSE
|20261120 14:30:05.773000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 14:33:09.806000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 14:33:09.806000
|16
|1770
|XCSE
|20261120 14:33:55.408000
|8
|1770
|XCSE
|20261120 14:36:37.101000
|1
|1771
|XCSE
|20261120 14:40:18.996000
|7
|1771
|XCSE
|20261120 14:40:50.419000
|1
|1771
|XCSE
|20261120 14:40:50.419000
|4
|1772
|XCSE
|20261120 14:44:23.004000
|4
|1772
|XCSE
|20261120 14:44:31.565000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 14:47:21.422000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 14:54:27.203000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 14:55:06.991000
|100
|1774
|XCSE
|20261120 14:55:07.124000
|203
|1774
|XCSE
|20261120 14:55:07.124000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 14:55:07.124000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 14:55:07.125000
|3
|1771
|XCSE
|20261120 14:58:46.901000
|5
|1771
|XCSE
|20261120 14:58:57.528000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 14:59:30.018000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 14:59:30.153000
|7
|1776
|XCSE
|20261120 15:10:35.718000
|1
|1775
|XCSE
|20261120 15:12:45.142000
|7
|1775
|XCSE
|20261120 15:12:45.142000
|1
|1775
|XCSE
|20261120 15:12:45.153000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 15:18:05.777000
|2
|1774
|XCSE
|20261120 15:20:28.225000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 15:26:11.153000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 15:31:39.022000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 15:33:11.118000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 15:33:21.293000
|4
|1777
|XCSE
|20261120 15:33:21.334000
|4
|1777
|XCSE
|20261120 15:33:21.334000
|4
|1778
|XCSE
|20261120 15:33:45.344000
|4
|1778
|XCSE
|20261120 15:33:51.979000
|15
|1778
|XCSE
|20261120 15:34:49.161000
|15
|1778
|XCSE
|20261120 15:38:32.401000
|5
|1778
|XCSE
|20261120 15:38:32.423000
|5
|1778
|XCSE
|20261120 15:38:32.423000
|6
|1778
|XCSE
|20261120 15:38:32.443000
|15
|1777
|XCSE
|20261120 15:38:32.451000
|7
|1778
|XCSE
|20261120 15:38:59.003000
|5
|1778
|XCSE
|20261120 15:38:59.042000
|4
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:04.797000
|7
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:09.547000
|6
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:09.569000
|1
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:11.617000
|5
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:11.625000
|1
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:14.930000
|7
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:33.283000
|7
|1778
|XCSE
|20261120 15:39:33.598000
|5
|1778
|XCSE
|20261120 15:40:01.316000
|7
|1778
|XCSE
|20261120 15:40:07.458000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 15:40:07.517000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 15:41:04.216000
|7
|1776
|XCSE
|20261120 15:41:04.216000
|15
|1775
|XCSE
|20261120 15:41:24.372000
|15
|1775
|XCSE
|20261120 15:41:49.827000
|17
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.652000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.652000
|5
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.652000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.655000
|5
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.655000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.664000
|5
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.664000
|4
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.669000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 15:42:04.669000
|15
|1774
|XCSE
|20261120 15:43:21.667000
|5
|1774
|XCSE
|20261120 15:43:21.667000
|3
|1774
|XCSE
|20261120 15:43:21.667000
|9
|1775
|XCSE
|20261120 15:43:21.668000
|8
|1775
|XCSE
|20261120 15:43:21.686000
|7
|1775
|XCSE
|20261120 15:44:06.361000
|7
|1775
|XCSE
|20261120 15:44:07.352000
|7
|1775
|XCSE
|20261120 15:44:09.964000
|7
|1775
|XCSE
|20261120 15:44:09.981000
|9
|1775
|XCSE
|20261120 15:44:09.999000
|16
|1778
|XCSE
|20261120 15:48:06.294000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 15:48:33.294000
|15
|1777
|XCSE
|20261120 15:48:57.012000
|15
|1777
|XCSE
|20261120 15:50:04.884000
|4
|1777
|XCSE
|20261120 15:51:57.027000
|3
|1777
|XCSE
|20261120 15:51:57.027000
|1
|1777
|XCSE
|20261120 15:51:57.027000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:13.281000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 15:52:13.532000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 15:52:35.955000
|4
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:39.703000
|16
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:39.703000
|9
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:39.703000
|4
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:39.703000
|7
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:39.722000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:39.724000
|9
|1777
|XCSE
|20261120 15:52:39.724000
|8
|1776
|XCSE
|20261120 15:52:39.738000
|7
|1780
|XCSE
|20261120 15:56:30.840000
|17
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.413000
|4
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.413000
|4
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.428000
|4
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.445000
|4
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.464000
|4
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.480000
|4
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.499000
|4
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:02.519000
|17
|1780
|XCSE
|20261120 16:02:28.554000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 16:05:06.365000
|8
|1782
|XCSE
|20261120 16:09:06.437000
|8
|1781
|XCSE
|20261120 16:10:08.054000
|8
|1780
|XCSE
|20261120 16:12:51.161000
|8
|1779
|XCSE
|20261120 16:14:17.419000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 16:14:37.361000
|8
|1778
|XCSE
|20261120 16:15:02.131000
|8
|1777
|XCSE
|20261120 16:16:56.200000
|17
|1777
|XCSE
|20261120 16:17:35.891000
|16
|1776
|XCSE
|20261120 16:17:48.293000
|15
|1775
|XCSE
|20261120 16:18:13.476000
|15
|1775
|XCSE
|20261120 16:18:44.825000
|17
|1775
|XCSE
|20261120 16:19:22.865000
|16
|1774
|XCSE
|20261120 16:19:48.586000
|15
|1773
|XCSE
|20261120 16:20:13.490000
|6
|1774
|XCSE
|20261120 16:20:26.416000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 16:20:26.450000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 16:20:26.478000
|8
|1774
|XCSE
|20261120 16:20:26.517000
|7
|1774
|XCSE
|20261120 16:20:27.069000
|7
|1774
|XCSE
|20261120 16:20:32.078000
|15
|1773
|XCSE
|20261120 16:21:52.986000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 16:22:12.752000
|4
|1773
|XCSE
|20261120 16:22:12.978000
|2
|1773
|XCSE
|20261120 16:22:23.107000
|7
|1773
|XCSE
|20261120 16:22:29.208000
|8
|1772
|XCSE
|20261120 16:23:57.125000
|7
|1772
|XCSE
|20261120 16:23:57.125000
|9
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:12.966000
|4
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:15.944000
|26
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:34.512000
|8
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:34.852000
|7
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:37.238000
|7
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:41.232000
|9
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:43.273000
|7
|1772
|XCSE
|20261120 16:24:48.555000
|11
|1770
|XCSE
|20261120 16:25:25.340000
|4
|1770
|XCSE
|20261120 16:26:02.871000
|11
|1770
|XCSE
|20261120 16:26:02.871000
|7
|1770
|XCSE
|20261120 16:26:02.871000
|10
|1769
|XCSE
|20261120 16:26:24.793000
|7
|1771
|XCSE
|20261120 16:28:20.808000
|7
|1771
|XCSE
|20261120 16:28:20.823000
|23
|1771
|XCSE
|20261120 16:28:41.438000
|15
|1772
|XCSE
|20261120 16:29:35.022000
|15
|1772
|XCSE
|20261120 16:30:05.944000
|1
|1771
|XCSE
|20261120 16:32:06.842000
|7
|1771
|XCSE
|20261120 16:32:06.842000
|8
|1771
|XCSE
|20261120 16:32:06.842000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:11.175000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:13.218000
|9
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:25.221000
|17
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:25.221000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:25.237000
|10
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:31.811000
|6
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:31.827000
|17
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:37.147000
|2
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:38.545000
|6
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:38.565000
|5
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:38.584000
|15
|1773
|XCSE
|20261120 16:35:38.584000
|22
|1773
|XCSE
|20261120 16:36:03.104000
|16
|1771
|XCSE
|20261120 16:37:53.585000
|3
|1773
|XCSE
|20261120 16:40:00.096000
|6
|1773
|XCSE
|20261120 16:40:06.353000
|4
|1773
|XCSE
|20261120 16:40:27.145000
|7
|1773
|XCSE
|20261120 16:40:28.735000
|8
|1773
|XCSE
|20261120 16:41:09.309000
|6
|1773
|XCSE
|20261120 16:41:09.315000
|33
|1772
|XCSE
|20261120 16:41:21.457423
|676
|1772
|XCSE
|20261120 16:41:21.457467
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 47
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment