Diwali School Holidays 2026: Why Some States May Get A Longer Break Even Though Diwali Falls On Sunday
Diwali falling on a Sunday (November 8) means no additional holiday for many employees. But in many states, students may get a longer break despite this. While some states have scheduled extended Diwali vacations, others will observe shorter breaks around the festival.
Diwali will be celebrated on November 8, followed by Govardhan Puja on November 9 and Bhaiya Dooj on November 11. Chhath Puja will be observed on November 15.
Holiday schedules may differ between government, private and individual schools.Key holidays, Gazetted (G) and Restricted (R), in November across states:
. November 1: Kut (Manipur), Haryana Day (Haryana), Kannada Rajyotsava (Karnataka), Puducherry Liberation Day (Puducherry), Lhabab Duchen (Sikkim)
. November 8 (Sunday): Diwali (Deepavali) / Naraka Chaturdasi (Gazetted Holiday)
. November 9 (Monday): Govardhan Puja
. November 11 (Wednesday): Bhai Duj / Bhai Dooj
. November 13 (Friday): Wangala Festival (Meghalaya)
. November 15 (Sunday): Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja)
. November 23 (Monday): Seng Kut Snem (Meghalaya)
. November 24 (Tuesday): Guru Nanak Jayanti (Gurpurab) & Sri Guru Teg Bahadur Ji's Martyrdom Day (Gazetted Holiday)
. November 27 (Friday): Kanakadasa Jayanti (Karnataka)
Besides these festivals, different states may observe holidays during regional festivals in November as well. These days are as follows:Bihar
November 8: Diwali (Gazetted Holiday)
November 10: Chitragupta Pooja / Bhai Dooj (Gazetted Holiday)
November 13: Chhath Puja (Kharna)
November 15: Chhath Puja (Gazetted Holiday)
November 16: Chhath Puja (Gazetted Holiday)Haryana
November 9: Goverdhan Puja
November 9: Vishwakarma Day
November 15: Chhath Puja
November 24: Guru Nanak Dev JayantiPunjab
November 1: New Punjab Day
November 8: Diwali
November 9: Vishwakarma Day
November 9. Govardhan Pooja
November 11: Guru Gaddi Diwas Sri Guru Granth Sahib Ji
November 15: Chhath Pooja
November 16: Martyrdom Day of S. Kartar Singh Sarabha Ji
November 20: Birthday of Sant Nam Dev Ji
November 24: Birthday of Sri Guru Nanak Dev JiAsaam
November 1: Kuki Chavang Kut
November 7: Wangala Festival
November 8: Kali Puja & Diwali
November 19: Bir Raghav Moran Divas
(These holidays are as per the Circular issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.)Goa
November 11: Bhaubij (Restricted holiday)Odisha
November 24: Rahas PurnimaWest Bengal
November 11: BhratridwitiyaUttar Pradesh
November 8: Diwali
November 8: Narak Chaturdashi
November 9: Govardhan Puja
November 11: Bhai Dooj / Chitragupta Jayanti
November 15: Chhath Puja
November 16: Veerangana Uda Devi Martyrdom Day
November 24: Guru Nanak Jayanti / Kartik PurnimaMaharashtra
Schools in Maharashtra are scheduled to observe a 13-day Diwali vacation from November 2 to November 14, 2026, according to the state education department's holiday calendar. With November 15 falling on a Sunday, students are expected to return to school on November 16, News18 reported.Rajasthan
Schools in Rajasthan are expected to observe a Diwali vacation from November 4 to November 15, 2026.Sikkim
November 1: Lhabab Duechen
November 9: Laxmi Puja (Deepawali)
November 10: Laxmi Puja (Deepawali)
November 11: Laxmi Puja (Deepawali)
November 15: Chhath Puja
November 23: Birth Anniversary of Shri Satya Sai Baba
November 30: Sakewa
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment