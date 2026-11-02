Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي
searchicon

USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Share Buyback Programme Week 44


Date: 2026-11-02 02:47:06

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 2 November 2026

Share buyback programme week 44

The share buyback programme runs in the period 12 October 2026 up to and including 8 January 2027, see company announcement of 9 October 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 49,900 1,763.25 87,986,278
26 October 2026 6,500 1,692.65 11,002,225
27 October 2026 4,800 1,740.47 8,354,256
28 October 2026 4,000 1,756.92 7,027,680
29 October 2026 3,200 1,768.73 5,659,936
30 October 2026 3,500 1,753.74 6,138,090
Total under the share buyback programme 71,900 1,754.78 126,168,465
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 - 9 October 2026 220,460 1,814.37 399,995,279
Total bought back 857,830 1,662.51 1,426,150,974

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 857,830 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.53 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
8 1684 XCSE 20261026 9:00:03.778000
9 1689 XCSE 20261026 9:02:24.265000
9 1687 XCSE 20261026 9:04:06.396000
9 1685 XCSE 20261026 9:06:09.621000
9 1685 XCSE 20261026 9:07:19.257000
9 1685 XCSE 20261026 9:10:17.178000
3 1683 XCSE 20261026 9:10:29.733000
9 1685 XCSE 20261026 9:15:05.237000
9 1684 XCSE 20261026 9:15:13.622000
9 1683 XCSE 20261026 9:15:13.639000
9 1681 XCSE 20261026 9:17:02.497000
9 1681 XCSE 20261026 9:17:14.813000
9 1681 XCSE 20261026 9:17:34.548000
9 1681 XCSE 20261026 9:17:34.568000
9 1682 XCSE 20261026 9:22:39.171000
9 1682 XCSE 20261026 9:24:47.903000
9 1682 XCSE 20261026 9:25:24.593000
11 1682 XCSE 20261026 9:26:09.790000
9 1684 XCSE 20261026 9:28:05.658000
9 1685 XCSE 20261026 9:37:03.778000
9 1685 XCSE 20261026 9:37:03.778000
10 1688 XCSE 20261026 9:39:07.156000
20 1688 XCSE 20261026 9:39:07.156000
9 1687 XCSE 20261026 9:42:34.137000
7 1689 XCSE 20261026 9:53:26.232000
4 1689 XCSE 20261026 9:53:28.316000
3 1687 XCSE 20261026 9:53:28.339000
6 1687 XCSE 20261026 9:53:28.365000
3 1687 XCSE 20261026 9:53:28.365000
9 1686 XCSE 20261026 9:58:34.226000
9 1686 XCSE 20261026 10:07:25.810000
26 1688 XCSE 20261026 10:20:25.338000
1 1688 XCSE 20261026 10:20:30.816000
1 1687 XCSE 20261026 10:20:42.071000
24 1687 XCSE 20261026 10:20:42.071000
3 1687 XCSE 20261026 10:21:03.117000
17 1688 XCSE 20261026 10:29:17.536000
8 1688 XCSE 20261026 10:29:17.536000
8 1688 XCSE 20261026 10:29:17.536000
50 1690 XCSE 20261026 10:35:50.450000
69 1690 XCSE 20261026 10:35:50.450000
9 1690 XCSE 20261026 10:38:45.905000
22 1690 XCSE 20261026 10:39:16.165000
17 1692 XCSE 20261026 10:44:34.376000
3 1696 XCSE 20261026 10:51:53.371000
12 1696 XCSE 20261026 10:51:53.371000
9 1695 XCSE 20261026 10:53:48.914000
25 1692 XCSE 20261026 10:55:08.965000
9 1692 XCSE 20261026 10:55:08.965000
3 1690 XCSE 20261026 10:57:54.221000
18 1692 XCSE 20261026 10:58:20.318000
17 1691 XCSE 20261026 11:01:34.497000
17 1692 XCSE 20261026 11:06:13.525000
9 1691 XCSE 20261026 11:14:17.489000
9 1689 XCSE 20261026 11:16:24.084000
6 1692 XCSE 20261026 11:28:05.471000
6 1692 XCSE 20261026 11:28:05.471000
8 1692 XCSE 20261026 11:28:05.471000
1 1692 XCSE 20261026 11:28:05.473000
7 1692 XCSE 20261026 11:28:05.475000
7 1692 XCSE 20261026 11:28:05.476000
17 1690 XCSE 20261026 11:28:05.490000
17 1689 XCSE 20261026 11:28:05.514000
4 1688 XCSE 20261026 11:28:09.291000
13 1688 XCSE 20261026 11:28:09.738000
4 1688 XCSE 20261026 11:28:09.738000
9 1689 XCSE 20261026 11:28:28.409000
17 1691 XCSE 20261026 11:38:34.237000
9 1690 XCSE 20261026 11:46:43.597000
19 1692 XCSE 20261026 11:50:55.579000
16 1692 XCSE 20261026 11:50:55.579000
34 1691 XCSE 20261026 11:55:50.981000
34 1690 XCSE 20261026 12:00:00.361000
9 1689 XCSE 20261026 12:00:00.373000
25 1689 XCSE 20261026 12:00:00.402000
9 1689 XCSE 20261026 12:00:00.402000
17 1690 XCSE 20261026 12:07:11.504000
17 1690 XCSE 20261026 12:08:15.298000
17 1690 XCSE 20261026 12:22:16.916000
17 1691 XCSE 20261026 12:25:58.857000
25 1693 XCSE 20261026 12:40:22.440000
17 1692 XCSE 20261026 12:41:16.222000
17 1692 XCSE 20261026 12:41:16.247000
17 1692 XCSE 20261026 12:41:16.417000
12 1691 XCSE 20261026 12:41:16.993000
5 1691 XCSE 20261026 12:41:36.507000
12 1691 XCSE 20261026 12:41:36.507000
10 1691 XCSE 20261026 12:41:36.507172
973 1691 XCSE 20261026 12:41:36.507172
17 1695 XCSE 20261026 12:56:08.933000
17 1694 XCSE 20261026 12:57:32.939000
17 1694 XCSE 20261026 12:57:41.549000
6 1694 XCSE 20261026 12:59:10.762000
10 1694 XCSE 20261026 12:59:10.762000
1 1694 XCSE 20261026 12:59:10.764000
8 1694 XCSE 20261026 12:59:10.764000
9 1693 XCSE 20261026 13:02:12.771000
9 1694 XCSE 20261026 13:12:04.283000
9 1694 XCSE 20261026 13:12:07.845000
9 1693 XCSE 20261026 13:23:14.967000
9 1693 XCSE 20261026 13:32:00.801000
9 1693 XCSE 20261026 13:32:00.801000
18 1692 XCSE 20261026 13:37:06.006000
17 1692 XCSE 20261026 13:38:19.860000
9 1691 XCSE 20261026 13:48:44.965000
100 1690 XCSE 20261026 14:04:28.567845
157 1690 XCSE 20261026 14:04:28.567845
500 1691 XCSE 20261026 14:19:04.089671
100 1690 XCSE 20261026 14:30:26.809849
100 1690 XCSE 20261026 14:30:26.809916
100 1690 XCSE 20261026 14:30:26.810017
22 1690 XCSE 20261026 14:30:26.810017
100 1690 XCSE 20261026 14:30:26.810047
70 1690 XCSE 20261026 14:30:26.810052
500 1687 XCSE 20261026 15:02:08.939823
500 1691 XCSE 20261026 15:41:58.418161
500 1692 XCSE 20261026 15:51:57.499056
460 1696 XCSE 20261026 16:00:30.305240
40 1697 XCSE 20261026 16:00:51.950649
8 1699 XCSE 20261026 16:05:12.911000
6 1701 XCSE 20261026 16:07:20.401000
9 1701 XCSE 20261026 16:07:20.401000
3 1701 XCSE 20261026 16:07:20.403000
15 1701 XCSE 20261026 16:07:20.403000
9 1701 XCSE 20261026 16:07:20.405000
9 1702 XCSE 20261026 16:07:44.075000
6 1702 XCSE 20261026 16:07:44.075000
25 1702 XCSE 20261026 16:10:07.513000
17 1703 XCSE 20261026 16:10:40.401000
26 1703 XCSE 20261026 16:10:40.401000
33 1703 XCSE 20261026 16:12:34.568000
37 1703 XCSE 20261026 16:13:57.538000
38 1703 XCSE 20261026 16:15:48.539000
22 1705 XCSE 20261026 16:16:47.946000
1 1705 XCSE 20261026 16:17:16.010000
8 1705 XCSE 20261026 16:17:16.010000
43 1705 XCSE 20261026 16:19:58.562000
7 1705 XCSE 20261026 16:19:58.562000
43 1705 XCSE 20261026 16:21:46.630000
635 1703 XCSE 20261026 16:23:20.092391
8 1709 XCSE 20261027 9:00:08.005000
9 1704 XCSE 20261027 9:00:08.024000
9 1705 XCSE 20261027 9:00:30.570000
1 1719 XCSE 20261027 9:08:20.747000
7 1719 XCSE 20261027 9:08:20.747000
16 1719 XCSE 20261027 9:08:20.747000
9 1727 XCSE 20261027 9:08:55.132000
9 1726 XCSE 20261027 9:10:11.256000
9 1729 XCSE 20261027 9:13:30.810000
9 1728 XCSE 20261027 9:14:06.298000
9 1728 XCSE 20261027 9:15:10.370000
2 1729 XCSE 20261027 9:17:48.428000
42 1729 XCSE 20261027 9:17:48.428000
9 1731 XCSE 20261027 9:18:46.767000
9 1730 XCSE 20261027 9:20:10.523000
9 1726 XCSE 20261027 9:21:14.323000
9 1725 XCSE 20261027 9:21:30.527000
4 1728 XCSE 20261027 9:24:35.469000
5 1728 XCSE 20261027 9:24:35.469000
9 1725 XCSE 20261027 9:24:46.211000
10 1725 XCSE 20261027 9:25:49.815000
9 1725 XCSE 20261027 9:27:26.254000
9 1722 XCSE 20261027 9:27:39.637000
9 1720 XCSE 20261027 9:28:01.085000
9 1725 XCSE 20261027 9:30:01.048000
9 1729 XCSE 20261027 9:46:06.648000
9 1730 XCSE 20261027 9:46:34.464000
9 1730 XCSE 20261027 9:47:20.806000
31 1733 XCSE 20261027 9:47:30.099000
9 1731 XCSE 20261027 9:48:01.990000
7 1733 XCSE 20261027 9:49:11.288000
7 1733 XCSE 20261027 9:49:27.958000
7 1733 XCSE 20261027 9:49:32.885000
9 1731 XCSE 20261027 9:52:12.233000
9 1731 XCSE 20261027 9:52:12.233000
17 1728 XCSE 20261027 9:52:13.090000
9 1729 XCSE 20261027 9:53:06.831000
9 1728 XCSE 20261027 9:56:42.145000
9 1731 XCSE 20261027 9:58:35.928000
3 1735 XCSE 20261027 10:03:08.404000
6 1735 XCSE 20261027 10:03:08.404000
17 1735 XCSE 20261027 10:06:38.718000
5 1735 XCSE 20261027 10:06:38.866000
9 1738 XCSE 20261027 10:09:44.531000
13 1740 XCSE 20261027 10:11:56.106000
9 1738 XCSE 20261027 10:12:11.404000
9 1737 XCSE 20261027 10:12:40.335000
5 1737 XCSE 20261027 10:13:18.894000
4 1737 XCSE 20261027 10:13:18.894000
4 1745 XCSE 20261027 10:29:39.762000
10 1745 XCSE 20261027 10:29:39.783000
18 1744 XCSE 20261027 10:29:40.007000
17 1743 XCSE 20261027 10:30:12.463000
9 1742 XCSE 20261027 10:34:54.727000
9 1742 XCSE 20261027 10:36:43.317000
1 1742 XCSE 20261027 10:43:13.129000
20 1743 XCSE 20261027 10:43:34.545000
6 1742 XCSE 20261027 10:43:34.623000
2 1745 XCSE 20261027 10:44:38.086000
15 1745 XCSE 20261027 10:44:38.086000
18 1745 XCSE 20261027 10:45:50.917000
7 1745 XCSE 20261027 10:45:50.917000
16 1743 XCSE 20261027 10:50:11.781000
1 1743 XCSE 20261027 10:50:11.788000
16 1743 XCSE 20261027 10:50:11.788000
18 1742 XCSE 20261027 10:50:11.817000
17 1740 XCSE 20261027 10:50:20.371000
17 1739 XCSE 20261027 10:50:27.109000
3 1741 XCSE 20261027 10:51:34.523000
10 1741 XCSE 20261027 10:51:42.575000
6 1745 XCSE 20261027 10:56:10.537000
2 1745 XCSE 20261027 10:56:10.537000
10 1745 XCSE 20261027 10:56:10.538000
7 1745 XCSE 20261027 10:56:10.555000
17 1743 XCSE 20261027 10:56:10.561000
9 1741 XCSE 20261027 10:59:26.106000
9 1741 XCSE 20261027 11:03:13.909000
9 1739 XCSE 20261027 11:03:34.271000
2 1744 XCSE 20261027 11:05:13.979000
7 1744 XCSE 20261027 11:05:13.981000
8 1744 XCSE 20261027 11:05:13.985000
9 1744 XCSE 20261027 11:05:13.985000
9 1740 XCSE 20261027 11:05:34.351000
8 1740 XCSE 20261027 11:05:34.351000
9 1739 XCSE 20261027 11:12:31.258000
4 1740 XCSE 20261027 11:12:51.330000
5 1740 XCSE 20261027 11:13:28.573000
6 1740 XCSE 20261027 11:14:27.183000
9 1739 XCSE 20261027 11:15:09.020000
9 1740 XCSE 20261027 11:20:16.045000
16 1740 XCSE 20261027 11:20:16.046000
2 1739 XCSE 20261027 11:20:37.894000
2 1739 XCSE 20261027 11:20:37.894000
9 1741 XCSE 20261027 11:30:11.351000
9 1740 XCSE 20261027 11:31:00.373000
9 1739 XCSE 20261027 11:33:11.404000
8 1739 XCSE 20261027 11:33:11.404000
17 1739 XCSE 20261027 11:33:14.202000
8 1741 XCSE 20261027 11:33:52.083000
9 1741 XCSE 20261027 11:34:17.714000
8 1741 XCSE 20261027 11:34:22.714000
9 1744 XCSE 20261027 11:41:23.993000
15 1749 XCSE 20261027 11:41:24.915000
16 1749 XCSE 20261027 11:41:24.916000
18 1749 XCSE 20261027 11:41:24.925000
17 1749 XCSE 20261027 11:41:24.925000
9 1747 XCSE 20261027 11:41:29.936000
9 1746 XCSE 20261027 11:41:29.938000
9 1744 XCSE 20261027 11:42:32.747000
9 1748 XCSE 20261027 11:46:51.058000
9 1748 XCSE 20261027 11:47:25.480000
9 1747 XCSE 20261027 11:47:30.245000
9 1746 XCSE 20261027 11:55:29.560000
4 1749 XCSE 20261027 11:58:07.815000
18 1749 XCSE 20261027 11:59:07.797000
6 1750 XCSE 20261027 12:01:34.961000
4 1750 XCSE 20261027 12:01:34.961000
9 1749 XCSE 20261027 12:01:34.964000
9 1748 XCSE 20261027 12:01:34.986000
9 1748 XCSE 20261027 12:16:27.156000
9 1746 XCSE 20261027 12:26:05.565000
7 1746 XCSE 20261027 12:26:05.565000
1 1746 XCSE 20261027 12:26:05.565000
7 1748 XCSE 20261027 12:27:05.763000
10 1748 XCSE 20261027 12:27:05.765000
8 1748 XCSE 20261027 12:27:05.765000
7 1748 XCSE 20261027 12:27:05.769000
4 1747 XCSE 20261027 12:50:26.720000
5 1747 XCSE 20261027 12:50:26.720000
9 1746 XCSE 20261027 12:52:00.915000
7 1747 XCSE 20261027 12:53:10.385000
7 1747 XCSE 20261027 12:53:10.618000
4 1747 XCSE 20261027 12:53:13.019000
4 1747 XCSE 20261027 12:55:03.294000
7 1747 XCSE 20261027 12:55:03.327000
7 1748 XCSE 20261027 12:55:15.143000
5 1748 XCSE 20261027 12:55:15.143000
15 1748 XCSE 20261027 12:55:15.143000
1 1748 XCSE 20261027 12:55:15.143000
6 1747 XCSE 20261027 12:57:22.368000
6 1747 XCSE 20261027 12:58:43.363000
4 1747 XCSE 20261027 13:00:09.719000
5 1747 XCSE 20261027 13:01:09.532000
2 1747 XCSE 20261027 13:10:14.101000
1 1747 XCSE 20261027 13:11:15.339000
1 1747 XCSE 20261027 13:11:16.298000
1 1747 XCSE 20261027 13:11:20.954000
10 1748 XCSE 20261027 13:12:42.122000
4 1747 XCSE 20261027 13:14:08.634000
4 1747 XCSE 20261027 13:14:11.191000
9 1747 XCSE 20261027 13:15:13.166000
1 1746 XCSE 20261027 13:15:31.728000
8 1746 XCSE 20261027 13:15:31.728000
9 1747 XCSE 20261027 13:25:36.992000
9 1746 XCSE 20261027 13:28:44.985000
9 1746 XCSE 20261027 13:31:14.579000
1 1747 XCSE 20261027 13:34:20.341000
2 1747 XCSE 20261027 13:34:20.341000
9 1747 XCSE 20261027 13:34:20.344000
2 1747 XCSE 20261027 13:34:21.500000
3 1747 XCSE 20261027 13:34:56.978000
2 1747 XCSE 20261027 13:38:05.586000
3 1747 XCSE 20261027 13:38:05.587000
18 1747 XCSE 20261027 13:38:05.587000
9 1747 XCSE 20261027 13:38:30.601000
4 1747 XCSE 20261027 13:38:30.601000
9 1747 XCSE 20261027 13:39:34.694000
9 1747 XCSE 20261027 13:39:34.854000
9 1746 XCSE 20261027 13:41:37.571000
1 1746 XCSE 20261027 13:44:55.690000
1 1746 XCSE 20261027 13:44:55.690000
17 1746 XCSE 20261027 13:53:02.978000
6 1745 XCSE 20261027 13:58:56.053000
9 1744 XCSE 20261027 14:04:20.701000
15 1745 XCSE 20261027 14:17:02.537000
18 1743 XCSE 20261027 14:17:09.284000
9 1742 XCSE 20261027 14:21:06.695000
9 1742 XCSE 20261027 14:22:01.677000
3 1742 XCSE 20261027 14:26:01.958000
9 1742 XCSE 20261027 14:28:56.037000
7 1743 XCSE 20261027 14:32:19.724000
2 1743 XCSE 20261027 14:32:19.724000
28 1744 XCSE 20261027 14:38:34.761000
4 1744 XCSE 20261027 14:38:34.761000
8 1744 XCSE 20261027 14:38:34.793000
18 1743 XCSE 20261027 14:38:38.841000
18 1742 XCSE 20261027 14:38:59.822000
7 1742 XCSE 20261027 14:41:30.701000
7 1742 XCSE 20261027 14:41:30.701000
18 1740 XCSE 20261027 14:41:30.706000
8 1740 XCSE 20261027 14:41:30.706000
1 1740 XCSE 20261027 14:41:39.694000
12 1741 XCSE 20261027 14:43:24.080000
9 1740 XCSE 20261027 14:47:36.882000
2 1739 XCSE 20261027 14:47:37.036000
7 1739 XCSE 20261027 14:48:05.281000
2 1739 XCSE 20261027 14:48:05.281000
11 1739 XCSE 20261027 14:52:23.519000
6 1738 XCSE 20261027 14:53:06.884000
11 1738 XCSE 20261027 14:53:06.884000
3 1736 XCSE 20261027 14:56:33.548000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:12.173000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:12.206000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:23.996000
6 1738 XCSE 20261027 15:03:56.080000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:56.080000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:56.093000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:56.100000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:56.103000
7 1738 XCSE 20261027 15:03:56.116000
3 1738 XCSE 20261027 15:04:35.677000
16 1738 XCSE 20261027 15:04:51.808000
6 1738 XCSE 20261027 15:04:51.808000
6 1738 XCSE 20261027 15:04:51.816000
2 1738 XCSE 20261027 15:04:51.832000
2 1738 XCSE 20261027 15:04:51.838000
6 1738 XCSE 20261027 15:04:51.840000
2 1738 XCSE 20261027 15:05:29.440000
2 1738 XCSE 20261027 15:05:40.222000
5 1738 XCSE 20261027 15:05:40.242000
5 1738 XCSE 20261027 15:06:18.866000
2 1738 XCSE 20261027 15:06:18.906000
2 1738 XCSE 20261027 15:08:22.840000
9 1739 XCSE 20261027 15:13:38.538000
9 1739 XCSE 20261027 15:13:38.538000
16 1740 XCSE 20261027 15:21:30.638000
1 1740 XCSE 20261027 15:21:30.638000
18 1740 XCSE 20261027 15:21:30.654000
18 1739 XCSE 20261027 15:21:47.037000
8 1739 XCSE 20261027 15:21:47.037000
1 1739 XCSE 20261027 15:21:47.094000
1 1739 XCSE 20261027 15:21:47.572000
17 1739 XCSE 20261027 15:22:45.051000
2 1740 XCSE 20261027 15:25:38.307000
9 1740 XCSE 20261027 15:25:38.315000
9 1740 XCSE 20261027 15:25:38.330000
9 1740 XCSE 20261027 15:25:38.374000
6 1740 XCSE 20261027 15:25:38.433000
6 1740 XCSE 20261027 15:25:38.559000
1 1740 XCSE 20261027 15:25:38.816000
7 1740 XCSE 20261027 15:25:40.322000
7 1740 XCSE 20261027 15:25:49.116000
1 1740 XCSE 20261027 15:25:49.116000
7 1740 XCSE 20261027 15:27:05.882000
3 1740 XCSE 20261027 15:31:28.976000
9 1740 XCSE 20261027 15:31:48.925000
5 1742 XCSE 20261027 15:47:42.278000
2 1742 XCSE 20261027 15:48:56.074000
9 1741 XCSE 20261027 15:49:28.239000
5 1741 XCSE 20261027 15:58:25.174000
4 1741 XCSE 20261027 15:58:25.174000
5 1741 XCSE 20261027 15:58:46.640000
5 1741 XCSE 20261027 15:58:46.659000
10 1741 XCSE 20261027 15:58:46.662000
1 1741 XCSE 20261027 15:58:46.666000
4 1741 XCSE 20261027 15:58:47.841000
1 1741 XCSE 20261027 15:58:48.740000
1 1741 XCSE 20261027 15:58:52.751000
1 1741 XCSE 20261027 15:58:57.630000
1 1741 XCSE 20261027 15:59:02.255000
2 1741 XCSE 20261027 15:59:07.083000
8 1740 XCSE 20261027 15:59:59.542000
1 1740 XCSE 20261027 16:00:49.087000
1 1740 XCSE 20261027 16:00:49.087000
4 1739 XCSE 20261027 16:00:49.116000
3 1739 XCSE 20261027 16:01:00.669000
302 1739 XCSE 20261027 16:02:10.339206
6 1739 XCSE 20261027 16:19:19.717832
17 1739 XCSE 20261027 16:19:19.717832
6 1739 XCSE 20261027 16:19:19.717832
30 1739 XCSE 20261027 16:19:19.717864
17 1739 XCSE 20261027 16:19:19.717891
324 1739 XCSE 20261027 16:19:19.717909
15 1740 XCSE 20261027 16:28:27.092878
485 1742 XCSE 20261027 16:34:59.586439
400 1741 XCSE 20261027 16:35:09.878290
3 1741 XCSE 20261027 16:39:48.580012
19 1741 XCSE 20261027 16:40:00.113059
1 1742 XCSE 20261027 16:41:18.332415
14 1742 XCSE 20261027 16:41:18.417044
14 1742 XCSE 20261027 16:41:18.417062
13 1742 XCSE 20261027 16:41:18.436554
224 1742 XCSE 20261027 16:41:18.436586
112 1742 XCSE 20261027 16:41:18.436603
40 1742 XCSE 20261027 16:41:30.191248
10 1742 XCSE 20261027 16:41:30.191248
19 1742 XCSE 20261027 16:41:30.191248
19 1742 XCSE 20261027 16:41:30.217081
212 1742 XCSE 20261027 16:41:30.223312
27 1742 XCSE 20261027 16:41:38.458899
108 1742 XCSE 20261027 16:43:00.122500
265 1742 XCSE 20261027 16:43:00.122506
9 1750 XCSE 20261028 9:00:22.803000
9 1748 XCSE 20261028 9:04:10.087000
9 1744 XCSE 20261028 9:05:10.465000
9 1747 XCSE 20261028 9:06:23.901000
9 1747 XCSE 20261028 9:08:36.734000
9 1745 XCSE 20261028 9:09:20.308000
33 1750 XCSE 20261028 9:15:11.184000
17 1751 XCSE 20261028 9:15:12.235000
18 1752 XCSE 20261028 9:16:29.242000
9 1749 XCSE 20261028 9:21:31.892000
20 1753 XCSE 20261028 9:28:21.411000
1 1753 XCSE 20261028 9:28:21.411000
2 1753 XCSE 20261028 9:28:21.411000
4 1756 XCSE 20261028 9:33:03.676000
5 1756 XCSE 20261028 9:33:03.676000
17 1756 XCSE 20261028 9:33:03.676000
9 1756 XCSE 20261028 9:36:55.412000
9 1756 XCSE 20261028 9:37:48.912000
16 1756 XCSE 20261028 9:37:48.912000
1 1756 XCSE 20261028 9:37:48.912000
8 1756 XCSE 20261028 9:37:48.912000
9 1755 XCSE 20261028 9:45:36.948000
9 1755 XCSE 20261028 9:49:44.212000
25 1756 XCSE 20261028 9:52:58.265000
2 1758 XCSE 20261028 10:00:30.125000
23 1758 XCSE 20261028 10:00:33.181000
9 1761 XCSE 20261028 10:17:53.919000
9 1760 XCSE 20261028 10:18:06.545000
9 1759 XCSE 20261028 10:20:07.674000
9 1758 XCSE 20261028 10:30:38.303000
9 1758 XCSE 20261028 10:30:38.303000
8 1758 XCSE 20261028 10:30:38.303000
9 1758 XCSE 20261028 10:30:38.303000
33 1757 XCSE 20261028 10:30:38.361000
25 1759 XCSE 20261028 10:33:54.064000
1 1757 XCSE 20261028 10:38:56.037000
16 1757 XCSE 20261028 10:38:56.037000
1 1758 XCSE 20261028 10:43:56.510000
9 1758 XCSE 20261028 10:43:59.638000
60 1758 XCSE 20261028 10:43:59.639000
9 1757 XCSE 20261028 10:50:59.325000
9 1758 XCSE 20261028 10:53:14.158000
17 1759 XCSE 20261028 11:00:50.533000
17 1759 XCSE 20261028 11:02:26.935000
18 1758 XCSE 20261028 11:04:57.418000
9 1758 XCSE 20261028 11:04:57.418000
55 1758 XCSE 20261028 11:04:57.426000
17 1756 XCSE 20261028 11:07:04.052000
17 1755 XCSE 20261028 11:07:04.222000
17 1755 XCSE 20261028 11:07:14.144000
17 1757 XCSE 20261028 11:22:05.857000
8 1757 XCSE 20261028 11:22:05.857000
15 1757 XCSE 20261028 11:22:06.316000
12 1757 XCSE 20261028 11:22:06.316000
17 1757 XCSE 20261028 11:24:34.525000
7 1757 XCSE 20261028 11:24:49.220000
9 1757 XCSE 20261028 11:29:01.815000
17 1759 XCSE 20261028 11:45:18.454000
17 1758 XCSE 20261028 11:45:24.484000
9 1758 XCSE 20261028 11:53:53.755000
7 1758 XCSE 20261028 11:53:53.759000
50 1758 XCSE 20261028 11:53:53.772000
7 1758 XCSE 20261028 11:53:53.772000
9 1757 XCSE 20261028 11:57:27.538000
9 1757 XCSE 20261028 12:01:36.556000
17 1757 XCSE 20261028 12:04:42.746000
7 1760 XCSE 20261028 12:14:25.595000
48 1760 XCSE 20261028 12:14:25.595000
18 1757 XCSE 20261028 12:14:43.713000
7 1757 XCSE 20261028 12:25:22.141000
2 1757 XCSE 20261028 12:25:22.141000
9 1757 XCSE 20261028 12:25:22.141000
11 1756 XCSE 20261028 12:26:24.092000
6 1756 XCSE 20261028 12:27:13.274000
3 1756 XCSE 20261028 12:27:13.274000
7 1759 XCSE 20261028 12:36:22.831000
5 1759 XCSE 20261028 12:36:29.835000
7 1759 XCSE 20261028 12:36:29.835000
7 1759 XCSE 20261028 12:36:32.733000
5 1759 XCSE 20261028 12:36:33.667000
5 1759 XCSE 20261028 12:36:42.851000
9 1759 XCSE 20261028 12:36:57.493000
7 1759 XCSE 20261028 12:38:37.178000
1 1759 XCSE 20261028 12:38:37.178000
4 1759 XCSE 20261028 12:40:29.519000
8 1758 XCSE 20261028 12:40:45.194000
5 1759 XCSE 20261028 12:43:04.481000
5 1759 XCSE 20261028 12:43:59.576000
1 1758 XCSE 20261028 12:56:41.281000
8 1758 XCSE 20261028 12:56:41.281000
9 1756 XCSE 20261028 13:02:46.826000
8 1756 XCSE 20261028 13:02:46.826000
18 1754 XCSE 20261028 13:02:46.968000
18 1754 XCSE 20261028 13:02:47.124000
8 1763 XCSE 20261028 13:34:08.944000
17 1763 XCSE 20261028 13:34:08.944000
50 1763 XCSE 20261028 13:34:08.944000
8 1766 XCSE 20261028 13:37:07.332000
6 1766 XCSE 20261028 13:37:07.332000
4 1766 XCSE 20261028 13:37:07.333000
17 1762 XCSE 20261028 13:37:24.419000
17 1762 XCSE 20261028 13:37:45.734000
18 1762 XCSE 20261028 13:37:47.215000
9 1762 XCSE 20261028 14:11:13.386000
9 1762 XCSE 20261028 14:11:13.405000
6 1763 XCSE 20261028 14:11:15.731000
1 1765 XCSE 20261028 14:16:07.538000
7 1765 XCSE 20261028 14:16:07.804000
5 1765 XCSE 20261028 14:16:12.031000
41 1765 XCSE 20261028 14:16:19.732000
12 1765 XCSE 20261028 14:17:02.685000
1 1765 XCSE 20261028 14:17:06.190000
6 1765 XCSE 20261028 14:17:06.210000
17 1763 XCSE 20261028 14:17:24.905000
9 1762 XCSE 20261028 14:17:24.905000
8 1762 XCSE 20261028 14:17:24.905000
7 1765 XCSE 20261028 14:18:24.502000
9 1763 XCSE 20261028 14:21:43.115000
8 1763 XCSE 20261028 14:21:43.115000
17 1761 XCSE 20261028 14:30:35.748000
8 1761 XCSE 20261028 14:30:35.748000
8 1761 XCSE 20261028 14:30:35.748000
8 1761 XCSE 20261028 14:30:35.748000
4 1760 XCSE 20261028 14:32:58.131000
14 1760 XCSE 20261028 14:32:58.131000
17 1760 XCSE 20261028 14:32:58.539000
7 1760 XCSE 20261028 14:34:33.010000
18 1760 XCSE 20261028 14:34:33.010000
7 1760 XCSE 20261028 14:34:33.029000
10 1760 XCSE 20261028 14:34:33.053000
7 1760 XCSE 20261028 14:34:46.727000
17 1758 XCSE 20261028 14:37:32.009000
6 1758 XCSE 20261028 14:37:33.310000
11 1758 XCSE 20261028 14:38:52.696000
6 1758 XCSE 20261028 14:38:52.696000
2 1758 XCSE 20261028 14:42:35.626000
18 1756 XCSE 20261028 14:43:12.435000
9 1757 XCSE 20261028 14:52:45.593000
7 1759 XCSE 20261028 14:53:14.916000
9 1759 XCSE 20261028 14:57:41.466000
9 1758 XCSE 20261028 14:59:43.021000
8 1758 XCSE 20261028 14:59:43.021000
17 1758 XCSE 20261028 15:03:15.708000
18 1757 XCSE 20261028 15:19:10.826000
18 1758 XCSE 20261028 15:34:04.666000
18 1757 XCSE 20261028 15:35:11.711000
8 1758 XCSE 20261028 15:36:38.542000
9 1758 XCSE 20261028 15:36:40.361000
19 1758 XCSE 20261028 15:36:42.360000
8 1758 XCSE 20261028 15:36:42.360000
9 1758 XCSE 20261028 15:36:42.363000
8 1758 XCSE 20261028 15:36:44.129000
8 1758 XCSE 20261028 15:36:58.076000
5 1758 XCSE 20261028 15:37:06.049000
3 1758 XCSE 20261028 15:37:41.258000
10 1758 XCSE 20261028 15:37:49.369000
2 1758 XCSE 20261028 15:38:12.287000
11 1758 XCSE 20261028 15:38:19.138000
8 1758 XCSE 20261028 15:38:19.236000
7 1758 XCSE 20261028 15:38:40.641000
7 1758 XCSE 20261028 15:38:40.660000
6 1758 XCSE 20261028 15:38:40.672000
24 1758 XCSE 20261028 15:38:41.988000
2 1758 XCSE 20261028 15:39:15.092000
9 1757 XCSE 20261028 15:39:16.337000
9 1756 XCSE 20261028 15:39:40.191000
1 1758 XCSE 20261028 15:45:09.915000
5 1758 XCSE 20261028 15:45:27.909000
8 1760 XCSE 20261028 15:47:40.844000
17 1760 XCSE 20261028 15:47:40.844000
3 1760 XCSE 20261028 15:47:40.844000
15 1761 XCSE 20261028 15:48:21.247000
7 1761 XCSE 20261028 15:48:21.247000
13 1761 XCSE 20261028 15:48:21.247000
7 1761 XCSE 20261028 15:48:21.259000
7 1761 XCSE 20261028 15:48:21.264000
16 1761 XCSE 20261028 15:48:21.265000
7 1761 XCSE 20261028 15:48:21.282000
9 1758 XCSE 20261028 15:48:21.364000
9 1758 XCSE 20261028 15:48:45.764000
9 1757 XCSE 20261028 15:48:49.371000
6 1758 XCSE 20261028 15:48:55.226000
8 1758 XCSE 20261028 15:48:55.226000
9 1757 XCSE 20261028 15:48:55.259000
416 1756 XCSE 20261028 15:57:02.943514
250 1755 XCSE 20261028 16:15:40.325528
200 1755 XCSE 20261028 16:15:40.325545
7 1755 XCSE 20261028 16:26:10.939660
293 1755 XCSE 20261028 16:26:10.989195
1 1755 XCSE 20261028 16:26:21.102066
1 1755 XCSE 20261028 16:26:21.809830
70 1755 XCSE 20261028 16:26:21.838261
128 1755 XCSE 20261028 16:26:21.838290
2 1756 XCSE 20261028 16:36:40.143647
76 1756 XCSE 20261028 16:36:40.143695
10 1756 XCSE 20261028 16:36:40.143727
262 1756 XCSE 20261028 16:36:40.150565
28 1756 XCSE 20261028 16:36:53.285613
6 1756 XCSE 20261028 16:36:53.305551
1 1757 XCSE 20261028 16:40:32.310291
6 1757 XCSE 20261028 16:40:40.443597
6 1757 XCSE 20261028 16:40:40.443615
5 1757 XCSE 20261028 16:40:40.463112
148 1757 XCSE 20261028 16:42:10.783623
8 1760 XCSE 20261029 9:00:37.242000
9 1759 XCSE 20261029 9:00:37.262000
9 1765 XCSE 20261029 9:03:17.402000
9 1763 XCSE 20261029 9:03:17.424000
9 1761 XCSE 20261029 9:03:43.723000
9 1759 XCSE 20261029 9:03:43.948000
9 1757 XCSE 20261029 9:03:48.105000
9 1756 XCSE 20261029 9:05:42.202000
9 1756 XCSE 20261029 9:05:53.084000
9 1751 XCSE 20261029 9:07:18.267000
9 1747 XCSE 20261029 9:09:04.378000
9 1756 XCSE 20261029 9:14:22.145000
9 1755 XCSE 20261029 9:14:47.926000
9 1755 XCSE 20261029 9:19:10.780000
8 1754 XCSE 20261029 9:19:10.978000
9 1757 XCSE 20261029 9:23:09.712000
5 1755 XCSE 20261029 9:23:45.307000
9 1757 XCSE 20261029 9:26:58.235000
9 1756 XCSE 20261029 9:27:01.967000
9 1758 XCSE 20261029 9:29:46.924000
9 1758 XCSE 20261029 9:30:35.089000
9 1759 XCSE 20261029 9:31:09.533000
9 1759 XCSE 20261029 9:31:17.134000
9 1759 XCSE 20261029 9:31:39.666000
9 1759 XCSE 20261029 9:31:55.582000
9 1758 XCSE 20261029 9:32:29.551000
9 1760 XCSE 20261029 9:32:29.552000
9 1759 XCSE 20261029 9:32:29.553000
9 1760 XCSE 20261029 9:33:15.370000
9 1760 XCSE 20261029 9:33:15.775000
9 1759 XCSE 20261029 9:33:46.262000
9 1758 XCSE 20261029 9:34:16.310000
9 1757 XCSE 20261029 9:36:28.543000
9 1758 XCSE 20261029 9:44:45.951000
9 1755 XCSE 20261029 9:49:30.874000
9 1759 XCSE 20261029 9:56:00.009000
9 1762 XCSE 20261029 9:56:10.039000
9 1762 XCSE 20261029 9:56:10.134000
9 1762 XCSE 20261029 9:56:13.296000
9 1761 XCSE 20261029 9:56:55.937000
9 1758 XCSE 20261029 9:57:07.072000
9 1760 XCSE 20261029 9:57:43.540000
9 1758 XCSE 20261029 9:58:31.620000
9 1760 XCSE 20261029 9:58:48.296000
9 1755 XCSE 20261029 10:02:19.897000
9 1759 XCSE 20261029 10:03:46.932000
9 1757 XCSE 20261029 10:05:27.834000
9 1765 XCSE 20261029 10:16:32.384000
11 1769 XCSE 20261029 10:29:24.943000
1 1769 XCSE 20261029 10:29:24.943000
1 1766 XCSE 20261029 10:30:05.585000
8 1775 XCSE 20261029 10:32:55.413000
18 1775 XCSE 20261029 10:32:55.413000
17 1772 XCSE 20261029 10:33:56.219000
17 1771 XCSE 20261029 10:34:14.400000
15 1770 XCSE 20261029 10:34:14.401000
9 1774 XCSE 20261029 10:36:59.387000
9 1772 XCSE 20261029 10:36:59.431000
9 1771 XCSE 20261029 10:37:05.434000
9 1774 XCSE 20261029 10:47:30.558000
9 1774 XCSE 20261029 10:49:05.763000
9 1773 XCSE 20261029 10:49:19.059000
10 1773 XCSE 20261029 10:54:55.266000
8 1771 XCSE 20261029 10:55:07.611000
9 1770 XCSE 20261029 10:57:09.746000
9 1770 XCSE 20261029 11:04:52.448000
9 1770 XCSE 20261029 11:17:52.218000
9 1768 XCSE 20261029 11:19:35.049000
9 1767 XCSE 20261029 11:25:07.147000
9 1767 XCSE 20261029 11:29:03.627000
3 1767 XCSE 20261029 11:29:37.701000
6 1767 XCSE 20261029 11:29:56.437000
29 1767 XCSE 20261029 11:30:09.173000
9 1767 XCSE 20261029 11:30:15.335000
9 1765 XCSE 20261029 11:30:52.908000
9 1765 XCSE 20261029 11:31:03.408000
9 1763 XCSE 20261029 11:36:53.478000
9 1763 XCSE 20261029 11:39:20.482000
9 1764 XCSE 20261029 11:49:11.338000
17 1765 XCSE 20261029 11:50:30.789000
19 1765 XCSE 20261029 11:50:30.789000
19 1765 XCSE 20261029 11:50:30.790000
19 1765 XCSE 20261029 11:50:30.791000
8 1765 XCSE 20261029 11:50:30.792000
9 1764 XCSE 20261029 11:54:57.713000
27 1767 XCSE 20261029 11:59:12.612000
9 1771 XCSE 20261029 12:08:30.456000
29 1775 XCSE 20261029 12:14:35.889000
6 1775 XCSE 20261029 12:14:35.889000
1 1773 XCSE 20261029 12:15:52.769000
8 1773 XCSE 20261029 12:15:52.769000
9 1771 XCSE 20261029 12:16:56.119000
9 1771 XCSE 20261029 12:30:04.062000
1 1770 XCSE 20261029 12:30:04.089000
2 1772 XCSE 20261029 12:35:13.683000
28 1777 XCSE 20261029 12:39:27.055000
9 1772 XCSE 20261029 12:39:27.073000
8 1771 XCSE 20261029 12:39:27.148000
1 1771 XCSE 20261029 12:39:27.148000
1 1772 XCSE 20261029 12:39:36.457000
1 1772 XCSE 20261029 12:39:36.457000
1 1772 XCSE 20261029 12:40:07.063000
6 1772 XCSE 20261029 12:40:24.771000
1 1772 XCSE 20261029 12:40:24.771000
3 1772 XCSE 20261029 12:40:37.272000
8 1772 XCSE 20261029 12:42:35.540000
16 1772 XCSE 20261029 12:42:46.001000
34 1771 XCSE 20261029 12:51:37.758000
18 1770 XCSE 20261029 12:53:24.588000
9 1769 XCSE 20261029 13:04:51.701000
9 1770 XCSE 20261029 13:04:51.702000
3 1769 XCSE 20261029 13:09:05.132000
9 1769 XCSE 20261029 13:21:15.820000
9 1770 XCSE 20261029 13:35:07.292000
17 1769 XCSE 20261029 13:37:08.491000
17 1770 XCSE 20261029 13:37:08.491000
3 1769 XCSE 20261029 13:37:08.502000
2 1769 XCSE 20261029 13:37:08.502000
7 1771 XCSE 20261029 13:37:18.158000
7 1772 XCSE 20261029 13:47:06.034000
9 1772 XCSE 20261029 13:47:13.092000
14 1772 XCSE 20261029 13:47:46.159000
6 1772 XCSE 20261029 13:47:54.333000
16 1774 XCSE 20261029 13:49:19.839000
17 1774 XCSE 20261029 13:49:19.839000
9 1771 XCSE 20261029 13:49:19.851000
8 1771 XCSE 20261029 13:50:08.503000
1 1771 XCSE 20261029 13:54:05.537000
8 1771 XCSE 20261029 13:54:05.537000
9 1771 XCSE 20261029 13:54:05.553000
9 1771 XCSE 20261029 13:55:39.550000
9 1771 XCSE 20261029 13:58:56.054000
9 1771 XCSE 20261029 13:59:02.040000
9 1770 XCSE 20261029 13:59:02.076000
9 1770 XCSE 20261029 14:03:27.176000
9 1770 XCSE 20261029 14:04:39.490000
9 1770 XCSE 20261029 14:11:44.742000
1 1771 XCSE 20261029 14:13:53.508000
8 1774 XCSE 20261029 14:15:52.930000
1 1774 XCSE 20261029 14:15:52.934000
18 1774 XCSE 20261029 14:16:09.200000
79 1773 XCSE 20261029 14:18:00.041000
15 1772 XCSE 20261029 14:18:08.058000
83 1772 XCSE 20261029 14:24:45.508000
17 1772 XCSE 20261029 14:24:45.508000
150 1772 XCSE 20261029 14:25:51.463783
150 1772 XCSE 20261029 14:25:51.463786
100 1772 XCSE 20261029 14:25:51.463794
22 1772 XCSE 20261029 14:25:51.465000
46 1772 XCSE 20261029 14:25:51.465000
51 1771 XCSE 20261029 14:25:53.543000
8 1773 XCSE 20261029 14:31:26.494000
9 1773 XCSE 20261029 14:32:52.054000
26 1773 XCSE 20261029 14:32:52.054000
26 1774 XCSE 20261029 14:41:16.749000
1 1773 XCSE 20261029 14:48:43.965000
8 1773 XCSE 20261029 14:48:43.965000
9 1773 XCSE 20261029 14:50:36.126000
9 1773 XCSE 20261029 14:53:20.546000
9 1773 XCSE 20261029 14:53:21.011000
9 1772 XCSE 20261029 14:55:38.960000
9 1771 XCSE 20261029 15:00:30.063000
9 1771 XCSE 20261029 15:08:37.335000
9 1770 XCSE 20261029 15:09:48.574000
9 1769 XCSE 20261029 15:10:50.568000
8 1769 XCSE 20261029 15:10:50.568000
17 1769 XCSE 20261029 15:12:33.798000
9 1768 XCSE 20261029 15:15:37.242000
9 1767 XCSE 20261029 15:16:26.140000
8 1767 XCSE 20261029 15:16:26.140000
9 1766 XCSE 20261029 15:18:56.069000
3 1766 XCSE 20261029 15:18:56.069000
12 1768 XCSE 20261029 15:25:02.516000
1 1768 XCSE 20261029 15:25:25.115000
3 1768 XCSE 20261029 15:25:47.029000
9 1767 XCSE 20261029 15:26:07.366000
2 1767 XCSE 20261029 15:27:02.761000
9 1766 XCSE 20261029 15:27:04.366000
2 1766 XCSE 20261029 15:31:56.448000
9 1764 XCSE 20261029 15:32:51.397000
5 1767 XCSE 20261029 15:34:57.214000
47 1769 XCSE 20261029 15:46:53.005719
9 1769 XCSE 20261029 15:46:53.005736
344 1769 XCSE 20261029 15:46:53.005745
400 1769 XCSE 20261029 15:59:43.946359
7 1770 XCSE 20261029 16:26:20.474071
20 1770 XCSE 20261029 16:26:20.474075
13 1770 XCSE 20261029 16:26:20.474090
6 1770 XCSE 20261029 16:26:20.474092
37 1770 XCSE 20261029 16:26:20.474093
7 1760 XCSE 20261030 9:00:01.254000
8 1750 XCSE 20261030 9:03:58.081000
2 1750 XCSE 20261030 9:04:53.025000
8 1748 XCSE 20261030 9:06:27.065000
22 1756 XCSE 20261030 9:10:48.291000
8 1755 XCSE 20261030 9:11:34.608000
20 1755 XCSE 20261030 9:12:02.295000
17 1755 XCSE 20261030 9:12:36.644000
5 1753 XCSE 20261030 9:13:23.139000
1 1759 XCSE 20261030 9:15:03.725000
7 1759 XCSE 20261030 9:15:03.725000
15 1759 XCSE 20261030 9:15:58.558000
8 1756 XCSE 20261030 9:16:03.358000
8 1754 XCSE 20261030 9:20:41.105000
8 1754 XCSE 20261030 9:22:48.105000
15 1752 XCSE 20261030 9:25:03.527000
8 1754 XCSE 20261030 9:30:00.460000
7 1754 XCSE 20261030 9:30:00.460000
15 1758 XCSE 20261030 9:33:55.955000
16 1758 XCSE 20261030 9:36:23.682000
7 1759 XCSE 20261030 9:37:26.536000
8 1758 XCSE 20261030 9:39:23.162000
8 1758 XCSE 20261030 9:40:23.035000
15 1761 XCSE 20261030 9:43:23.579000
7 1761 XCSE 20261030 9:43:23.579000
15 1760 XCSE 20261030 9:43:27.186000
8 1758 XCSE 20261030 9:44:06.596000
8 1758 XCSE 20261030 9:49:26.843000
8 1757 XCSE 20261030 9:55:01.913000
8 1756 XCSE 20261030 9:56:37.623000
8 1755 XCSE 20261030 9:57:36.153000
8 1753 XCSE 20261030 10:03:53.833000
8 1752 XCSE 20261030 10:05:43.669000
2 1752 XCSE 20261030 10:07:00.355000
3 1752 XCSE 20261030 10:07:00.355000
23 1753 XCSE 20261030 10:14:00.391000
15 1752 XCSE 20261030 10:14:03.476000
8 1751 XCSE 20261030 10:21:47.198000
8 1750 XCSE 20261030 10:22:02.453000
8 1749 XCSE 20261030 10:24:54.906000
7 1749 XCSE 20261030 10:24:54.906000
8 1749 XCSE 20261030 10:32:40.242000
8 1750 XCSE 20261030 10:32:53.614000
15 1751 XCSE 20261030 10:47:31.274000
7 1751 XCSE 20261030 10:47:31.274000
7 1751 XCSE 20261030 10:47:31.274000
18 1752 XCSE 20261030 10:50:51.228000
8 1752 XCSE 20261030 10:53:13.627000
8 1752 XCSE 20261030 10:55:29.602000
15 1750 XCSE 20261030 10:55:47.652000
8 1751 XCSE 20261030 11:01:08.481000
15 1751 XCSE 20261030 11:11:09.511000
8 1751 XCSE 20261030 11:11:09.511000
15 1753 XCSE 20261030 11:20:05.604000
23 1753 XCSE 20261030 11:24:18.567000
8 1753 XCSE 20261030 11:24:58.031000
8 1752 XCSE 20261030 11:27:56.222000
8 1751 XCSE 20261030 11:28:04.844000
8 1750 XCSE 20261030 11:32:57.313000
8 1749 XCSE 20261030 11:37:45.173000
6 1751 XCSE 20261030 11:46:42.928000
4 1751 XCSE 20261030 11:46:42.928000
8 1750 XCSE 20261030 11:46:42.973000
8 1750 XCSE 20261030 11:46:42.973000
4 1752 XCSE 20261030 11:50:08.009000
20 1752 XCSE 20261030 11:50:08.009000
15 1752 XCSE 20261030 11:50:08.009000
12 1752 XCSE 20261030 11:50:08.009000
7 1752 XCSE 20261030 11:50:13.639000
7 1752 XCSE 20261030 11:50:18.512000
7 1752 XCSE 20261030 11:50:24.206000
1 1752 XCSE 20261030 12:13:25.386000
1 1752 XCSE 20261030 12:13:25.461000
11 1752 XCSE 20261030 12:15:02.186000
4 1752 XCSE 20261030 12:15:02.186000
10 1752 XCSE 20261030 12:15:26.465000
10 1752 XCSE 20261030 12:15:26.496000
10 1752 XCSE 20261030 12:20:25.225000
7 1752 XCSE 20261030 12:20:25.225000
15 1751 XCSE 20261030 12:22:13.142000
6 1751 XCSE 20261030 12:22:13.146000
5 1751 XCSE 20261030 12:22:13.146000
8 1749 XCSE 20261030 12:35:57.548000
7 1749 XCSE 20261030 12:35:57.548000
15 1748 XCSE 20261030 12:36:23.195000
8 1747 XCSE 20261030 12:41:16.441000
8 1747 XCSE 20261030 12:42:05.767000
7 1751 XCSE 20261030 13:06:46.471000
6 1751 XCSE 20261030 13:06:46.471000
17 1751 XCSE 20261030 13:06:46.471000
11 1751 XCSE 20261030 13:06:46.471000
7 1751 XCSE 20261030 13:06:46.486000
7 1751 XCSE 20261030 13:06:46.491000
7 1751 XCSE 20261030 13:06:46.495000
7 1751 XCSE 20261030 13:06:46.496000
6 1751 XCSE 20261030 13:06:46.505000
6 1751 XCSE 20261030 13:06:46.572000
7 1751 XCSE 20261030 13:07:57.462000
1 1751 XCSE 20261030 13:07:57.462000
8 1751 XCSE 20261030 13:10:27.430000
16 1749 XCSE 20261030 13:11:11.673000
15 1748 XCSE 20261030 13:14:17.898000
8 1746 XCSE 20261030 13:15:51.674000
6 1746 XCSE 20261030 13:15:51.674000
2 1746 XCSE 20261030 13:15:51.689000
6 1746 XCSE 20261030 13:15:51.689000
8 1745 XCSE 20261030 13:17:00.994000
8 1744 XCSE 20261030 13:19:40.805000
8 1744 XCSE 20261030 13:19:40.805000
14 1750 XCSE 20261030 13:42:23.761000
2 1750 XCSE 20261030 13:42:23.761000
7 1750 XCSE 20261030 13:42:23.761000
46 1752 XCSE 20261030 13:56:12.651000
7 1752 XCSE 20261030 13:59:07.506000
1 1752 XCSE 20261030 13:59:07.506000
8 1752 XCSE 20261030 14:01:27.537000
8 1752 XCSE 20261030 14:03:22.573000
8 1752 XCSE 20261030 14:05:34.544000
8 1752 XCSE 20261030 14:07:46.542000
8 1752 XCSE 20261030 14:09:58.494000
23 1753 XCSE 20261030 14:12:00.829000
16 1752 XCSE 20261030 14:12:00.857000
16 1751 XCSE 20261030 14:13:40.919000
8 1751 XCSE 20261030 14:21:00.069000
8 1750 XCSE 20261030 14:26:12.193000
7 1750 XCSE 20261030 14:26:12.193000
8 1750 XCSE 20261030 14:26:54.216000
8 1750 XCSE 20261030 14:31:16.492000
15 1750 XCSE 20261030 14:36:10.689000
15 1749 XCSE 20261030 14:36:10.790000
1 1749 XCSE 20261030 14:37:02.593000
14 1750 XCSE 20261030 14:43:36.448000
3 1750 XCSE 20261030 14:46:47.580000
8 1751 XCSE 20261030 14:48:07.427000
8 1750 XCSE 20261030 14:48:10.213000
8 1749 XCSE 20261030 14:48:19.775000
6 1748 XCSE 20261030 14:49:43.531000
2 1748 XCSE 20261030 14:49:43.531000
11 1751 XCSE 20261030 14:58:08.744000
11 1751 XCSE 20261030 14:59:03.081000
11 1751 XCSE 20261030 14:59:03.081000
8 1751 XCSE 20261030 14:59:21.765000
15 1751 XCSE 20261030 14:59:21.765000
23 1750 XCSE 20261030 14:59:24.223000
15 1752 XCSE 20261030 15:02:51.150000
15 1753 XCSE 20261030 15:04:29.104000
15 1753 XCSE 20261030 15:05:44.535000
8 1752 XCSE 20261030 15:07:38.206000
8 1750 XCSE 20261030 15:08:18.177000
7 1750 XCSE 20261030 15:08:18.177000
8 1749 XCSE 20261030 15:10:41.615000
8 1748 XCSE 20261030 15:10:41.647000
104 1748 XCSE 20261030 15:10:41.647645
196 1748 XCSE 20261030 15:10:41.647663
15 1750 XCSE 20261030 15:20:29.788000
16 1750 XCSE 20261030 15:23:12.744000
16 1750 XCSE 20261030 15:26:33.946000
16 1750 XCSE 20261030 15:26:33.966000
8 1749 XCSE 20261030 15:26:36.836000
16 1753 XCSE 20261030 15:36:53.096000
23 1754 XCSE 20261030 15:46:05.686000
9 1755 XCSE 20261030 15:48:47.516000
10 1756 XCSE 20261030 15:50:10.350000
15 1755 XCSE 20261030 15:50:43.586000
8 1755 XCSE 20261030 15:50:43.586000
6 1755 XCSE 20261030 15:50:43.606000
23 1754 XCSE 20261030 15:54:12.329000
40 1755 XCSE 20261030 15:54:12.330000
3 1755 XCSE 20261030 15:54:12.330000
8 1755 XCSE 20261030 15:54:53.717000
8 1755 XCSE 20261030 15:55:39.792000
8 1755 XCSE 20261030 15:56:32.765000
4 1755 XCSE 20261030 15:57:18.723000
4 1755 XCSE 20261030 15:57:18.723000
8 1755 XCSE 20261030 15:58:11.697000
15 1755 XCSE 20261030 16:02:06.493000
9 1755 XCSE 20261030 16:02:06.514000
8 1755 XCSE 20261030 16:02:06.516000
15 1755 XCSE 20261030 16:07:14.464000
15 1754 XCSE 20261030 16:07:42.286000
7 1754 XCSE 20261030 16:07:42.286000
10 1756 XCSE 20261030 16:09:16.512000
9 1756 XCSE 20261030 16:09:16.621000
7 1756 XCSE 20261030 16:09:44.707000
1 1756 XCSE 20261030 16:09:44.707000
130 1756 XCSE 20261030 16:13:01.486393
35 1756 XCSE 20261030 16:13:01.544546
63 1756 XCSE 20261030 16:13:01.615988
162 1756 XCSE 20261030 16:13:01.616016
126 1756 XCSE 20261030 16:14:04.106038
37 1756 XCSE 20261030 16:19:23.712000
13 1756 XCSE 20261030 16:19:23.712000
15 1756 XCSE 20261030 16:19:23.712000
50 1756 XCSE 20261030 16:19:23.729000
15 1756 XCSE 20261030 16:19:23.729000
5 1756 XCSE 20261030 16:19:23.729000
16 1758 XCSE 20261030 16:23:03.626000
11 1758 XCSE 20261030 16:23:03.626000
16 1758 XCSE 20261030 16:23:03.643000
3 1758 XCSE 20261030 16:23:03.643000
16 1758 XCSE 20261030 16:23:11.744000
14 1758 XCSE 20261030 16:23:11.744000
1 1758 XCSE 20261030 16:23:11.744000
59 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
24 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
98 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
23 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.569000
7 1758 XCSE 20261030 16:29:06.584000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.584000
8 1758 XCSE 20261030 16:29:06.584000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.584000
15 1758 XCSE 20261030 16:29:06.584000
2 1758 XCSE 20261030 16:29:06.584000
22 1756 XCSE 20261030 16:29:27.088000
158 1757 XCSE 20261030 16:36:03.341253
126 1757 XCSE 20261030 16:36:03.341288


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 44

MENAFN02112026004107003653ID1111900797


GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

tags

Tags

Label
tags

Comments

No comment
tags

Category

tags

Date


More Story

Copyright © 2000 MENAFN. All rights reserved.

Design & Devleopment by MENAFN

Search