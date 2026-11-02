Share Buyback Programme Week 44
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|49,900
|1,763.25
|87,986,278
|26 October 2026
|6,500
|1,692.65
|11,002,225
|27 October 2026
|4,800
|1,740.47
|8,354,256
|28 October 2026
|4,000
|1,756.92
|7,027,680
|29 October 2026
|3,200
|1,768.73
|5,659,936
|30 October 2026
|3,500
|1,753.74
|6,138,090
|Total under the share buyback programme
|71,900
|1,754.78
|126,168,465
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 - 9 October 2026
|220,460
|1,814.37
|399,995,279
|Total bought back
|857,830
|1,662.51
|1,426,150,974
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 857,830 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.53 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|8
|1684
|XCSE
|20261026 9:00:03.778000
|9
|1689
|XCSE
|20261026 9:02:24.265000
|9
|1687
|XCSE
|20261026 9:04:06.396000
|9
|1685
|XCSE
|20261026 9:06:09.621000
|9
|1685
|XCSE
|20261026 9:07:19.257000
|9
|1685
|XCSE
|20261026 9:10:17.178000
|3
|1683
|XCSE
|20261026 9:10:29.733000
|9
|1685
|XCSE
|20261026 9:15:05.237000
|9
|1684
|XCSE
|20261026 9:15:13.622000
|9
|1683
|XCSE
|20261026 9:15:13.639000
|9
|1681
|XCSE
|20261026 9:17:02.497000
|9
|1681
|XCSE
|20261026 9:17:14.813000
|9
|1681
|XCSE
|20261026 9:17:34.548000
|9
|1681
|XCSE
|20261026 9:17:34.568000
|9
|1682
|XCSE
|20261026 9:22:39.171000
|9
|1682
|XCSE
|20261026 9:24:47.903000
|9
|1682
|XCSE
|20261026 9:25:24.593000
|11
|1682
|XCSE
|20261026 9:26:09.790000
|9
|1684
|XCSE
|20261026 9:28:05.658000
|9
|1685
|XCSE
|20261026 9:37:03.778000
|9
|1685
|XCSE
|20261026 9:37:03.778000
|10
|1688
|XCSE
|20261026 9:39:07.156000
|20
|1688
|XCSE
|20261026 9:39:07.156000
|9
|1687
|XCSE
|20261026 9:42:34.137000
|7
|1689
|XCSE
|20261026 9:53:26.232000
|4
|1689
|XCSE
|20261026 9:53:28.316000
|3
|1687
|XCSE
|20261026 9:53:28.339000
|6
|1687
|XCSE
|20261026 9:53:28.365000
|3
|1687
|XCSE
|20261026 9:53:28.365000
|9
|1686
|XCSE
|20261026 9:58:34.226000
|9
|1686
|XCSE
|20261026 10:07:25.810000
|26
|1688
|XCSE
|20261026 10:20:25.338000
|1
|1688
|XCSE
|20261026 10:20:30.816000
|1
|1687
|XCSE
|20261026 10:20:42.071000
|24
|1687
|XCSE
|20261026 10:20:42.071000
|3
|1687
|XCSE
|20261026 10:21:03.117000
|17
|1688
|XCSE
|20261026 10:29:17.536000
|8
|1688
|XCSE
|20261026 10:29:17.536000
|8
|1688
|XCSE
|20261026 10:29:17.536000
|50
|1690
|XCSE
|20261026 10:35:50.450000
|69
|1690
|XCSE
|20261026 10:35:50.450000
|9
|1690
|XCSE
|20261026 10:38:45.905000
|22
|1690
|XCSE
|20261026 10:39:16.165000
|17
|1692
|XCSE
|20261026 10:44:34.376000
|3
|1696
|XCSE
|20261026 10:51:53.371000
|12
|1696
|XCSE
|20261026 10:51:53.371000
|9
|1695
|XCSE
|20261026 10:53:48.914000
|25
|1692
|XCSE
|20261026 10:55:08.965000
|9
|1692
|XCSE
|20261026 10:55:08.965000
|3
|1690
|XCSE
|20261026 10:57:54.221000
|18
|1692
|XCSE
|20261026 10:58:20.318000
|17
|1691
|XCSE
|20261026 11:01:34.497000
|17
|1692
|XCSE
|20261026 11:06:13.525000
|9
|1691
|XCSE
|20261026 11:14:17.489000
|9
|1689
|XCSE
|20261026 11:16:24.084000
|6
|1692
|XCSE
|20261026 11:28:05.471000
|6
|1692
|XCSE
|20261026 11:28:05.471000
|8
|1692
|XCSE
|20261026 11:28:05.471000
|1
|1692
|XCSE
|20261026 11:28:05.473000
|7
|1692
|XCSE
|20261026 11:28:05.475000
|7
|1692
|XCSE
|20261026 11:28:05.476000
|17
|1690
|XCSE
|20261026 11:28:05.490000
|17
|1689
|XCSE
|20261026 11:28:05.514000
|4
|1688
|XCSE
|20261026 11:28:09.291000
|13
|1688
|XCSE
|20261026 11:28:09.738000
|4
|1688
|XCSE
|20261026 11:28:09.738000
|9
|1689
|XCSE
|20261026 11:28:28.409000
|17
|1691
|XCSE
|20261026 11:38:34.237000
|9
|1690
|XCSE
|20261026 11:46:43.597000
|19
|1692
|XCSE
|20261026 11:50:55.579000
|16
|1692
|XCSE
|20261026 11:50:55.579000
|34
|1691
|XCSE
|20261026 11:55:50.981000
|34
|1690
|XCSE
|20261026 12:00:00.361000
|9
|1689
|XCSE
|20261026 12:00:00.373000
|25
|1689
|XCSE
|20261026 12:00:00.402000
|9
|1689
|XCSE
|20261026 12:00:00.402000
|17
|1690
|XCSE
|20261026 12:07:11.504000
|17
|1690
|XCSE
|20261026 12:08:15.298000
|17
|1690
|XCSE
|20261026 12:22:16.916000
|17
|1691
|XCSE
|20261026 12:25:58.857000
|25
|1693
|XCSE
|20261026 12:40:22.440000
|17
|1692
|XCSE
|20261026 12:41:16.222000
|17
|1692
|XCSE
|20261026 12:41:16.247000
|17
|1692
|XCSE
|20261026 12:41:16.417000
|12
|1691
|XCSE
|20261026 12:41:16.993000
|5
|1691
|XCSE
|20261026 12:41:36.507000
|12
|1691
|XCSE
|20261026 12:41:36.507000
|10
|1691
|XCSE
|20261026 12:41:36.507172
|973
|1691
|XCSE
|20261026 12:41:36.507172
|17
|1695
|XCSE
|20261026 12:56:08.933000
|17
|1694
|XCSE
|20261026 12:57:32.939000
|17
|1694
|XCSE
|20261026 12:57:41.549000
|6
|1694
|XCSE
|20261026 12:59:10.762000
|10
|1694
|XCSE
|20261026 12:59:10.762000
|1
|1694
|XCSE
|20261026 12:59:10.764000
|8
|1694
|XCSE
|20261026 12:59:10.764000
|9
|1693
|XCSE
|20261026 13:02:12.771000
|9
|1694
|XCSE
|20261026 13:12:04.283000
|9
|1694
|XCSE
|20261026 13:12:07.845000
|9
|1693
|XCSE
|20261026 13:23:14.967000
|9
|1693
|XCSE
|20261026 13:32:00.801000
|9
|1693
|XCSE
|20261026 13:32:00.801000
|18
|1692
|XCSE
|20261026 13:37:06.006000
|17
|1692
|XCSE
|20261026 13:38:19.860000
|9
|1691
|XCSE
|20261026 13:48:44.965000
|100
|1690
|XCSE
|20261026 14:04:28.567845
|157
|1690
|XCSE
|20261026 14:04:28.567845
|500
|1691
|XCSE
|20261026 14:19:04.089671
|100
|1690
|XCSE
|20261026 14:30:26.809849
|100
|1690
|XCSE
|20261026 14:30:26.809916
|100
|1690
|XCSE
|20261026 14:30:26.810017
|22
|1690
|XCSE
|20261026 14:30:26.810017
|100
|1690
|XCSE
|20261026 14:30:26.810047
|70
|1690
|XCSE
|20261026 14:30:26.810052
|500
|1687
|XCSE
|20261026 15:02:08.939823
|500
|1691
|XCSE
|20261026 15:41:58.418161
|500
|1692
|XCSE
|20261026 15:51:57.499056
|460
|1696
|XCSE
|20261026 16:00:30.305240
|40
|1697
|XCSE
|20261026 16:00:51.950649
|8
|1699
|XCSE
|20261026 16:05:12.911000
|6
|1701
|XCSE
|20261026 16:07:20.401000
|9
|1701
|XCSE
|20261026 16:07:20.401000
|3
|1701
|XCSE
|20261026 16:07:20.403000
|15
|1701
|XCSE
|20261026 16:07:20.403000
|9
|1701
|XCSE
|20261026 16:07:20.405000
|9
|1702
|XCSE
|20261026 16:07:44.075000
|6
|1702
|XCSE
|20261026 16:07:44.075000
|25
|1702
|XCSE
|20261026 16:10:07.513000
|17
|1703
|XCSE
|20261026 16:10:40.401000
|26
|1703
|XCSE
|20261026 16:10:40.401000
|33
|1703
|XCSE
|20261026 16:12:34.568000
|37
|1703
|XCSE
|20261026 16:13:57.538000
|38
|1703
|XCSE
|20261026 16:15:48.539000
|22
|1705
|XCSE
|20261026 16:16:47.946000
|1
|1705
|XCSE
|20261026 16:17:16.010000
|8
|1705
|XCSE
|20261026 16:17:16.010000
|43
|1705
|XCSE
|20261026 16:19:58.562000
|7
|1705
|XCSE
|20261026 16:19:58.562000
|43
|1705
|XCSE
|20261026 16:21:46.630000
|635
|1703
|XCSE
|20261026 16:23:20.092391
|8
|1709
|XCSE
|20261027 9:00:08.005000
|9
|1704
|XCSE
|20261027 9:00:08.024000
|9
|1705
|XCSE
|20261027 9:00:30.570000
|1
|1719
|XCSE
|20261027 9:08:20.747000
|7
|1719
|XCSE
|20261027 9:08:20.747000
|16
|1719
|XCSE
|20261027 9:08:20.747000
|9
|1727
|XCSE
|20261027 9:08:55.132000
|9
|1726
|XCSE
|20261027 9:10:11.256000
|9
|1729
|XCSE
|20261027 9:13:30.810000
|9
|1728
|XCSE
|20261027 9:14:06.298000
|9
|1728
|XCSE
|20261027 9:15:10.370000
|2
|1729
|XCSE
|20261027 9:17:48.428000
|42
|1729
|XCSE
|20261027 9:17:48.428000
|9
|1731
|XCSE
|20261027 9:18:46.767000
|9
|1730
|XCSE
|20261027 9:20:10.523000
|9
|1726
|XCSE
|20261027 9:21:14.323000
|9
|1725
|XCSE
|20261027 9:21:30.527000
|4
|1728
|XCSE
|20261027 9:24:35.469000
|5
|1728
|XCSE
|20261027 9:24:35.469000
|9
|1725
|XCSE
|20261027 9:24:46.211000
|10
|1725
|XCSE
|20261027 9:25:49.815000
|9
|1725
|XCSE
|20261027 9:27:26.254000
|9
|1722
|XCSE
|20261027 9:27:39.637000
|9
|1720
|XCSE
|20261027 9:28:01.085000
|9
|1725
|XCSE
|20261027 9:30:01.048000
|9
|1729
|XCSE
|20261027 9:46:06.648000
|9
|1730
|XCSE
|20261027 9:46:34.464000
|9
|1730
|XCSE
|20261027 9:47:20.806000
|31
|1733
|XCSE
|20261027 9:47:30.099000
|9
|1731
|XCSE
|20261027 9:48:01.990000
|7
|1733
|XCSE
|20261027 9:49:11.288000
|7
|1733
|XCSE
|20261027 9:49:27.958000
|7
|1733
|XCSE
|20261027 9:49:32.885000
|9
|1731
|XCSE
|20261027 9:52:12.233000
|9
|1731
|XCSE
|20261027 9:52:12.233000
|17
|1728
|XCSE
|20261027 9:52:13.090000
|9
|1729
|XCSE
|20261027 9:53:06.831000
|9
|1728
|XCSE
|20261027 9:56:42.145000
|9
|1731
|XCSE
|20261027 9:58:35.928000
|3
|1735
|XCSE
|20261027 10:03:08.404000
|6
|1735
|XCSE
|20261027 10:03:08.404000
|17
|1735
|XCSE
|20261027 10:06:38.718000
|5
|1735
|XCSE
|20261027 10:06:38.866000
|9
|1738
|XCSE
|20261027 10:09:44.531000
|13
|1740
|XCSE
|20261027 10:11:56.106000
|9
|1738
|XCSE
|20261027 10:12:11.404000
|9
|1737
|XCSE
|20261027 10:12:40.335000
|5
|1737
|XCSE
|20261027 10:13:18.894000
|4
|1737
|XCSE
|20261027 10:13:18.894000
|4
|1745
|XCSE
|20261027 10:29:39.762000
|10
|1745
|XCSE
|20261027 10:29:39.783000
|18
|1744
|XCSE
|20261027 10:29:40.007000
|17
|1743
|XCSE
|20261027 10:30:12.463000
|9
|1742
|XCSE
|20261027 10:34:54.727000
|9
|1742
|XCSE
|20261027 10:36:43.317000
|1
|1742
|XCSE
|20261027 10:43:13.129000
|20
|1743
|XCSE
|20261027 10:43:34.545000
|6
|1742
|XCSE
|20261027 10:43:34.623000
|2
|1745
|XCSE
|20261027 10:44:38.086000
|15
|1745
|XCSE
|20261027 10:44:38.086000
|18
|1745
|XCSE
|20261027 10:45:50.917000
|7
|1745
|XCSE
|20261027 10:45:50.917000
|16
|1743
|XCSE
|20261027 10:50:11.781000
|1
|1743
|XCSE
|20261027 10:50:11.788000
|16
|1743
|XCSE
|20261027 10:50:11.788000
|18
|1742
|XCSE
|20261027 10:50:11.817000
|17
|1740
|XCSE
|20261027 10:50:20.371000
|17
|1739
|XCSE
|20261027 10:50:27.109000
|3
|1741
|XCSE
|20261027 10:51:34.523000
|10
|1741
|XCSE
|20261027 10:51:42.575000
|6
|1745
|XCSE
|20261027 10:56:10.537000
|2
|1745
|XCSE
|20261027 10:56:10.537000
|10
|1745
|XCSE
|20261027 10:56:10.538000
|7
|1745
|XCSE
|20261027 10:56:10.555000
|17
|1743
|XCSE
|20261027 10:56:10.561000
|9
|1741
|XCSE
|20261027 10:59:26.106000
|9
|1741
|XCSE
|20261027 11:03:13.909000
|9
|1739
|XCSE
|20261027 11:03:34.271000
|2
|1744
|XCSE
|20261027 11:05:13.979000
|7
|1744
|XCSE
|20261027 11:05:13.981000
|8
|1744
|XCSE
|20261027 11:05:13.985000
|9
|1744
|XCSE
|20261027 11:05:13.985000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 11:05:34.351000
|8
|1740
|XCSE
|20261027 11:05:34.351000
|9
|1739
|XCSE
|20261027 11:12:31.258000
|4
|1740
|XCSE
|20261027 11:12:51.330000
|5
|1740
|XCSE
|20261027 11:13:28.573000
|6
|1740
|XCSE
|20261027 11:14:27.183000
|9
|1739
|XCSE
|20261027 11:15:09.020000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 11:20:16.045000
|16
|1740
|XCSE
|20261027 11:20:16.046000
|2
|1739
|XCSE
|20261027 11:20:37.894000
|2
|1739
|XCSE
|20261027 11:20:37.894000
|9
|1741
|XCSE
|20261027 11:30:11.351000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 11:31:00.373000
|9
|1739
|XCSE
|20261027 11:33:11.404000
|8
|1739
|XCSE
|20261027 11:33:11.404000
|17
|1739
|XCSE
|20261027 11:33:14.202000
|8
|1741
|XCSE
|20261027 11:33:52.083000
|9
|1741
|XCSE
|20261027 11:34:17.714000
|8
|1741
|XCSE
|20261027 11:34:22.714000
|9
|1744
|XCSE
|20261027 11:41:23.993000
|15
|1749
|XCSE
|20261027 11:41:24.915000
|16
|1749
|XCSE
|20261027 11:41:24.916000
|18
|1749
|XCSE
|20261027 11:41:24.925000
|17
|1749
|XCSE
|20261027 11:41:24.925000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 11:41:29.936000
|9
|1746
|XCSE
|20261027 11:41:29.938000
|9
|1744
|XCSE
|20261027 11:42:32.747000
|9
|1748
|XCSE
|20261027 11:46:51.058000
|9
|1748
|XCSE
|20261027 11:47:25.480000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 11:47:30.245000
|9
|1746
|XCSE
|20261027 11:55:29.560000
|4
|1749
|XCSE
|20261027 11:58:07.815000
|18
|1749
|XCSE
|20261027 11:59:07.797000
|6
|1750
|XCSE
|20261027 12:01:34.961000
|4
|1750
|XCSE
|20261027 12:01:34.961000
|9
|1749
|XCSE
|20261027 12:01:34.964000
|9
|1748
|XCSE
|20261027 12:01:34.986000
|9
|1748
|XCSE
|20261027 12:16:27.156000
|9
|1746
|XCSE
|20261027 12:26:05.565000
|7
|1746
|XCSE
|20261027 12:26:05.565000
|1
|1746
|XCSE
|20261027 12:26:05.565000
|7
|1748
|XCSE
|20261027 12:27:05.763000
|10
|1748
|XCSE
|20261027 12:27:05.765000
|8
|1748
|XCSE
|20261027 12:27:05.765000
|7
|1748
|XCSE
|20261027 12:27:05.769000
|4
|1747
|XCSE
|20261027 12:50:26.720000
|5
|1747
|XCSE
|20261027 12:50:26.720000
|9
|1746
|XCSE
|20261027 12:52:00.915000
|7
|1747
|XCSE
|20261027 12:53:10.385000
|7
|1747
|XCSE
|20261027 12:53:10.618000
|4
|1747
|XCSE
|20261027 12:53:13.019000
|4
|1747
|XCSE
|20261027 12:55:03.294000
|7
|1747
|XCSE
|20261027 12:55:03.327000
|7
|1748
|XCSE
|20261027 12:55:15.143000
|5
|1748
|XCSE
|20261027 12:55:15.143000
|15
|1748
|XCSE
|20261027 12:55:15.143000
|1
|1748
|XCSE
|20261027 12:55:15.143000
|6
|1747
|XCSE
|20261027 12:57:22.368000
|6
|1747
|XCSE
|20261027 12:58:43.363000
|4
|1747
|XCSE
|20261027 13:00:09.719000
|5
|1747
|XCSE
|20261027 13:01:09.532000
|2
|1747
|XCSE
|20261027 13:10:14.101000
|1
|1747
|XCSE
|20261027 13:11:15.339000
|1
|1747
|XCSE
|20261027 13:11:16.298000
|1
|1747
|XCSE
|20261027 13:11:20.954000
|10
|1748
|XCSE
|20261027 13:12:42.122000
|4
|1747
|XCSE
|20261027 13:14:08.634000
|4
|1747
|XCSE
|20261027 13:14:11.191000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 13:15:13.166000
|1
|1746
|XCSE
|20261027 13:15:31.728000
|8
|1746
|XCSE
|20261027 13:15:31.728000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 13:25:36.992000
|9
|1746
|XCSE
|20261027 13:28:44.985000
|9
|1746
|XCSE
|20261027 13:31:14.579000
|1
|1747
|XCSE
|20261027 13:34:20.341000
|2
|1747
|XCSE
|20261027 13:34:20.341000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 13:34:20.344000
|2
|1747
|XCSE
|20261027 13:34:21.500000
|3
|1747
|XCSE
|20261027 13:34:56.978000
|2
|1747
|XCSE
|20261027 13:38:05.586000
|3
|1747
|XCSE
|20261027 13:38:05.587000
|18
|1747
|XCSE
|20261027 13:38:05.587000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 13:38:30.601000
|4
|1747
|XCSE
|20261027 13:38:30.601000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 13:39:34.694000
|9
|1747
|XCSE
|20261027 13:39:34.854000
|9
|1746
|XCSE
|20261027 13:41:37.571000
|1
|1746
|XCSE
|20261027 13:44:55.690000
|1
|1746
|XCSE
|20261027 13:44:55.690000
|17
|1746
|XCSE
|20261027 13:53:02.978000
|6
|1745
|XCSE
|20261027 13:58:56.053000
|9
|1744
|XCSE
|20261027 14:04:20.701000
|15
|1745
|XCSE
|20261027 14:17:02.537000
|18
|1743
|XCSE
|20261027 14:17:09.284000
|9
|1742
|XCSE
|20261027 14:21:06.695000
|9
|1742
|XCSE
|20261027 14:22:01.677000
|3
|1742
|XCSE
|20261027 14:26:01.958000
|9
|1742
|XCSE
|20261027 14:28:56.037000
|7
|1743
|XCSE
|20261027 14:32:19.724000
|2
|1743
|XCSE
|20261027 14:32:19.724000
|28
|1744
|XCSE
|20261027 14:38:34.761000
|4
|1744
|XCSE
|20261027 14:38:34.761000
|8
|1744
|XCSE
|20261027 14:38:34.793000
|18
|1743
|XCSE
|20261027 14:38:38.841000
|18
|1742
|XCSE
|20261027 14:38:59.822000
|7
|1742
|XCSE
|20261027 14:41:30.701000
|7
|1742
|XCSE
|20261027 14:41:30.701000
|18
|1740
|XCSE
|20261027 14:41:30.706000
|8
|1740
|XCSE
|20261027 14:41:30.706000
|1
|1740
|XCSE
|20261027 14:41:39.694000
|12
|1741
|XCSE
|20261027 14:43:24.080000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 14:47:36.882000
|2
|1739
|XCSE
|20261027 14:47:37.036000
|7
|1739
|XCSE
|20261027 14:48:05.281000
|2
|1739
|XCSE
|20261027 14:48:05.281000
|11
|1739
|XCSE
|20261027 14:52:23.519000
|6
|1738
|XCSE
|20261027 14:53:06.884000
|11
|1738
|XCSE
|20261027 14:53:06.884000
|3
|1736
|XCSE
|20261027 14:56:33.548000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:12.173000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:12.206000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:23.996000
|6
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:56.080000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:56.080000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:56.093000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:56.100000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:56.103000
|7
|1738
|XCSE
|20261027 15:03:56.116000
|3
|1738
|XCSE
|20261027 15:04:35.677000
|16
|1738
|XCSE
|20261027 15:04:51.808000
|6
|1738
|XCSE
|20261027 15:04:51.808000
|6
|1738
|XCSE
|20261027 15:04:51.816000
|2
|1738
|XCSE
|20261027 15:04:51.832000
|2
|1738
|XCSE
|20261027 15:04:51.838000
|6
|1738
|XCSE
|20261027 15:04:51.840000
|2
|1738
|XCSE
|20261027 15:05:29.440000
|2
|1738
|XCSE
|20261027 15:05:40.222000
|5
|1738
|XCSE
|20261027 15:05:40.242000
|5
|1738
|XCSE
|20261027 15:06:18.866000
|2
|1738
|XCSE
|20261027 15:06:18.906000
|2
|1738
|XCSE
|20261027 15:08:22.840000
|9
|1739
|XCSE
|20261027 15:13:38.538000
|9
|1739
|XCSE
|20261027 15:13:38.538000
|16
|1740
|XCSE
|20261027 15:21:30.638000
|1
|1740
|XCSE
|20261027 15:21:30.638000
|18
|1740
|XCSE
|20261027 15:21:30.654000
|18
|1739
|XCSE
|20261027 15:21:47.037000
|8
|1739
|XCSE
|20261027 15:21:47.037000
|1
|1739
|XCSE
|20261027 15:21:47.094000
|1
|1739
|XCSE
|20261027 15:21:47.572000
|17
|1739
|XCSE
|20261027 15:22:45.051000
|2
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:38.307000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:38.315000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:38.330000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:38.374000
|6
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:38.433000
|6
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:38.559000
|1
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:38.816000
|7
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:40.322000
|7
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:49.116000
|1
|1740
|XCSE
|20261027 15:25:49.116000
|7
|1740
|XCSE
|20261027 15:27:05.882000
|3
|1740
|XCSE
|20261027 15:31:28.976000
|9
|1740
|XCSE
|20261027 15:31:48.925000
|5
|1742
|XCSE
|20261027 15:47:42.278000
|2
|1742
|XCSE
|20261027 15:48:56.074000
|9
|1741
|XCSE
|20261027 15:49:28.239000
|5
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:25.174000
|4
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:25.174000
|5
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:46.640000
|5
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:46.659000
|10
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:46.662000
|1
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:46.666000
|4
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:47.841000
|1
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:48.740000
|1
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:52.751000
|1
|1741
|XCSE
|20261027 15:58:57.630000
|1
|1741
|XCSE
|20261027 15:59:02.255000
|2
|1741
|XCSE
|20261027 15:59:07.083000
|8
|1740
|XCSE
|20261027 15:59:59.542000
|1
|1740
|XCSE
|20261027 16:00:49.087000
|1
|1740
|XCSE
|20261027 16:00:49.087000
|4
|1739
|XCSE
|20261027 16:00:49.116000
|3
|1739
|XCSE
|20261027 16:01:00.669000
|302
|1739
|XCSE
|20261027 16:02:10.339206
|6
|1739
|XCSE
|20261027 16:19:19.717832
|17
|1739
|XCSE
|20261027 16:19:19.717832
|6
|1739
|XCSE
|20261027 16:19:19.717832
|30
|1739
|XCSE
|20261027 16:19:19.717864
|17
|1739
|XCSE
|20261027 16:19:19.717891
|324
|1739
|XCSE
|20261027 16:19:19.717909
|15
|1740
|XCSE
|20261027 16:28:27.092878
|485
|1742
|XCSE
|20261027 16:34:59.586439
|400
|1741
|XCSE
|20261027 16:35:09.878290
|3
|1741
|XCSE
|20261027 16:39:48.580012
|19
|1741
|XCSE
|20261027 16:40:00.113059
|1
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:18.332415
|14
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:18.417044
|14
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:18.417062
|13
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:18.436554
|224
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:18.436586
|112
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:18.436603
|40
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:30.191248
|10
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:30.191248
|19
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:30.191248
|19
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:30.217081
|212
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:30.223312
|27
|1742
|XCSE
|20261027 16:41:38.458899
|108
|1742
|XCSE
|20261027 16:43:00.122500
|265
|1742
|XCSE
|20261027 16:43:00.122506
|9
|1750
|XCSE
|20261028 9:00:22.803000
|9
|1748
|XCSE
|20261028 9:04:10.087000
|9
|1744
|XCSE
|20261028 9:05:10.465000
|9
|1747
|XCSE
|20261028 9:06:23.901000
|9
|1747
|XCSE
|20261028 9:08:36.734000
|9
|1745
|XCSE
|20261028 9:09:20.308000
|33
|1750
|XCSE
|20261028 9:15:11.184000
|17
|1751
|XCSE
|20261028 9:15:12.235000
|18
|1752
|XCSE
|20261028 9:16:29.242000
|9
|1749
|XCSE
|20261028 9:21:31.892000
|20
|1753
|XCSE
|20261028 9:28:21.411000
|1
|1753
|XCSE
|20261028 9:28:21.411000
|2
|1753
|XCSE
|20261028 9:28:21.411000
|4
|1756
|XCSE
|20261028 9:33:03.676000
|5
|1756
|XCSE
|20261028 9:33:03.676000
|17
|1756
|XCSE
|20261028 9:33:03.676000
|9
|1756
|XCSE
|20261028 9:36:55.412000
|9
|1756
|XCSE
|20261028 9:37:48.912000
|16
|1756
|XCSE
|20261028 9:37:48.912000
|1
|1756
|XCSE
|20261028 9:37:48.912000
|8
|1756
|XCSE
|20261028 9:37:48.912000
|9
|1755
|XCSE
|20261028 9:45:36.948000
|9
|1755
|XCSE
|20261028 9:49:44.212000
|25
|1756
|XCSE
|20261028 9:52:58.265000
|2
|1758
|XCSE
|20261028 10:00:30.125000
|23
|1758
|XCSE
|20261028 10:00:33.181000
|9
|1761
|XCSE
|20261028 10:17:53.919000
|9
|1760
|XCSE
|20261028 10:18:06.545000
|9
|1759
|XCSE
|20261028 10:20:07.674000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 10:30:38.303000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 10:30:38.303000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 10:30:38.303000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 10:30:38.303000
|33
|1757
|XCSE
|20261028 10:30:38.361000
|25
|1759
|XCSE
|20261028 10:33:54.064000
|1
|1757
|XCSE
|20261028 10:38:56.037000
|16
|1757
|XCSE
|20261028 10:38:56.037000
|1
|1758
|XCSE
|20261028 10:43:56.510000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 10:43:59.638000
|60
|1758
|XCSE
|20261028 10:43:59.639000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 10:50:59.325000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 10:53:14.158000
|17
|1759
|XCSE
|20261028 11:00:50.533000
|17
|1759
|XCSE
|20261028 11:02:26.935000
|18
|1758
|XCSE
|20261028 11:04:57.418000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 11:04:57.418000
|55
|1758
|XCSE
|20261028 11:04:57.426000
|17
|1756
|XCSE
|20261028 11:07:04.052000
|17
|1755
|XCSE
|20261028 11:07:04.222000
|17
|1755
|XCSE
|20261028 11:07:14.144000
|17
|1757
|XCSE
|20261028 11:22:05.857000
|8
|1757
|XCSE
|20261028 11:22:05.857000
|15
|1757
|XCSE
|20261028 11:22:06.316000
|12
|1757
|XCSE
|20261028 11:22:06.316000
|17
|1757
|XCSE
|20261028 11:24:34.525000
|7
|1757
|XCSE
|20261028 11:24:49.220000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 11:29:01.815000
|17
|1759
|XCSE
|20261028 11:45:18.454000
|17
|1758
|XCSE
|20261028 11:45:24.484000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 11:53:53.755000
|7
|1758
|XCSE
|20261028 11:53:53.759000
|50
|1758
|XCSE
|20261028 11:53:53.772000
|7
|1758
|XCSE
|20261028 11:53:53.772000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 11:57:27.538000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 12:01:36.556000
|17
|1757
|XCSE
|20261028 12:04:42.746000
|7
|1760
|XCSE
|20261028 12:14:25.595000
|48
|1760
|XCSE
|20261028 12:14:25.595000
|18
|1757
|XCSE
|20261028 12:14:43.713000
|7
|1757
|XCSE
|20261028 12:25:22.141000
|2
|1757
|XCSE
|20261028 12:25:22.141000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 12:25:22.141000
|11
|1756
|XCSE
|20261028 12:26:24.092000
|6
|1756
|XCSE
|20261028 12:27:13.274000
|3
|1756
|XCSE
|20261028 12:27:13.274000
|7
|1759
|XCSE
|20261028 12:36:22.831000
|5
|1759
|XCSE
|20261028 12:36:29.835000
|7
|1759
|XCSE
|20261028 12:36:29.835000
|7
|1759
|XCSE
|20261028 12:36:32.733000
|5
|1759
|XCSE
|20261028 12:36:33.667000
|5
|1759
|XCSE
|20261028 12:36:42.851000
|9
|1759
|XCSE
|20261028 12:36:57.493000
|7
|1759
|XCSE
|20261028 12:38:37.178000
|1
|1759
|XCSE
|20261028 12:38:37.178000
|4
|1759
|XCSE
|20261028 12:40:29.519000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 12:40:45.194000
|5
|1759
|XCSE
|20261028 12:43:04.481000
|5
|1759
|XCSE
|20261028 12:43:59.576000
|1
|1758
|XCSE
|20261028 12:56:41.281000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 12:56:41.281000
|9
|1756
|XCSE
|20261028 13:02:46.826000
|8
|1756
|XCSE
|20261028 13:02:46.826000
|18
|1754
|XCSE
|20261028 13:02:46.968000
|18
|1754
|XCSE
|20261028 13:02:47.124000
|8
|1763
|XCSE
|20261028 13:34:08.944000
|17
|1763
|XCSE
|20261028 13:34:08.944000
|50
|1763
|XCSE
|20261028 13:34:08.944000
|8
|1766
|XCSE
|20261028 13:37:07.332000
|6
|1766
|XCSE
|20261028 13:37:07.332000
|4
|1766
|XCSE
|20261028 13:37:07.333000
|17
|1762
|XCSE
|20261028 13:37:24.419000
|17
|1762
|XCSE
|20261028 13:37:45.734000
|18
|1762
|XCSE
|20261028 13:37:47.215000
|9
|1762
|XCSE
|20261028 14:11:13.386000
|9
|1762
|XCSE
|20261028 14:11:13.405000
|6
|1763
|XCSE
|20261028 14:11:15.731000
|1
|1765
|XCSE
|20261028 14:16:07.538000
|7
|1765
|XCSE
|20261028 14:16:07.804000
|5
|1765
|XCSE
|20261028 14:16:12.031000
|41
|1765
|XCSE
|20261028 14:16:19.732000
|12
|1765
|XCSE
|20261028 14:17:02.685000
|1
|1765
|XCSE
|20261028 14:17:06.190000
|6
|1765
|XCSE
|20261028 14:17:06.210000
|17
|1763
|XCSE
|20261028 14:17:24.905000
|9
|1762
|XCSE
|20261028 14:17:24.905000
|8
|1762
|XCSE
|20261028 14:17:24.905000
|7
|1765
|XCSE
|20261028 14:18:24.502000
|9
|1763
|XCSE
|20261028 14:21:43.115000
|8
|1763
|XCSE
|20261028 14:21:43.115000
|17
|1761
|XCSE
|20261028 14:30:35.748000
|8
|1761
|XCSE
|20261028 14:30:35.748000
|8
|1761
|XCSE
|20261028 14:30:35.748000
|8
|1761
|XCSE
|20261028 14:30:35.748000
|4
|1760
|XCSE
|20261028 14:32:58.131000
|14
|1760
|XCSE
|20261028 14:32:58.131000
|17
|1760
|XCSE
|20261028 14:32:58.539000
|7
|1760
|XCSE
|20261028 14:34:33.010000
|18
|1760
|XCSE
|20261028 14:34:33.010000
|7
|1760
|XCSE
|20261028 14:34:33.029000
|10
|1760
|XCSE
|20261028 14:34:33.053000
|7
|1760
|XCSE
|20261028 14:34:46.727000
|17
|1758
|XCSE
|20261028 14:37:32.009000
|6
|1758
|XCSE
|20261028 14:37:33.310000
|11
|1758
|XCSE
|20261028 14:38:52.696000
|6
|1758
|XCSE
|20261028 14:38:52.696000
|2
|1758
|XCSE
|20261028 14:42:35.626000
|18
|1756
|XCSE
|20261028 14:43:12.435000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 14:52:45.593000
|7
|1759
|XCSE
|20261028 14:53:14.916000
|9
|1759
|XCSE
|20261028 14:57:41.466000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 14:59:43.021000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 14:59:43.021000
|17
|1758
|XCSE
|20261028 15:03:15.708000
|18
|1757
|XCSE
|20261028 15:19:10.826000
|18
|1758
|XCSE
|20261028 15:34:04.666000
|18
|1757
|XCSE
|20261028 15:35:11.711000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 15:36:38.542000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 15:36:40.361000
|19
|1758
|XCSE
|20261028 15:36:42.360000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 15:36:42.360000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 15:36:42.363000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 15:36:44.129000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 15:36:58.076000
|5
|1758
|XCSE
|20261028 15:37:06.049000
|3
|1758
|XCSE
|20261028 15:37:41.258000
|10
|1758
|XCSE
|20261028 15:37:49.369000
|2
|1758
|XCSE
|20261028 15:38:12.287000
|11
|1758
|XCSE
|20261028 15:38:19.138000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 15:38:19.236000
|7
|1758
|XCSE
|20261028 15:38:40.641000
|7
|1758
|XCSE
|20261028 15:38:40.660000
|6
|1758
|XCSE
|20261028 15:38:40.672000
|24
|1758
|XCSE
|20261028 15:38:41.988000
|2
|1758
|XCSE
|20261028 15:39:15.092000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 15:39:16.337000
|9
|1756
|XCSE
|20261028 15:39:40.191000
|1
|1758
|XCSE
|20261028 15:45:09.915000
|5
|1758
|XCSE
|20261028 15:45:27.909000
|8
|1760
|XCSE
|20261028 15:47:40.844000
|17
|1760
|XCSE
|20261028 15:47:40.844000
|3
|1760
|XCSE
|20261028 15:47:40.844000
|15
|1761
|XCSE
|20261028 15:48:21.247000
|7
|1761
|XCSE
|20261028 15:48:21.247000
|13
|1761
|XCSE
|20261028 15:48:21.247000
|7
|1761
|XCSE
|20261028 15:48:21.259000
|7
|1761
|XCSE
|20261028 15:48:21.264000
|16
|1761
|XCSE
|20261028 15:48:21.265000
|7
|1761
|XCSE
|20261028 15:48:21.282000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 15:48:21.364000
|9
|1758
|XCSE
|20261028 15:48:45.764000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 15:48:49.371000
|6
|1758
|XCSE
|20261028 15:48:55.226000
|8
|1758
|XCSE
|20261028 15:48:55.226000
|9
|1757
|XCSE
|20261028 15:48:55.259000
|416
|1756
|XCSE
|20261028 15:57:02.943514
|250
|1755
|XCSE
|20261028 16:15:40.325528
|200
|1755
|XCSE
|20261028 16:15:40.325545
|7
|1755
|XCSE
|20261028 16:26:10.939660
|293
|1755
|XCSE
|20261028 16:26:10.989195
|1
|1755
|XCSE
|20261028 16:26:21.102066
|1
|1755
|XCSE
|20261028 16:26:21.809830
|70
|1755
|XCSE
|20261028 16:26:21.838261
|128
|1755
|XCSE
|20261028 16:26:21.838290
|2
|1756
|XCSE
|20261028 16:36:40.143647
|76
|1756
|XCSE
|20261028 16:36:40.143695
|10
|1756
|XCSE
|20261028 16:36:40.143727
|262
|1756
|XCSE
|20261028 16:36:40.150565
|28
|1756
|XCSE
|20261028 16:36:53.285613
|6
|1756
|XCSE
|20261028 16:36:53.305551
|1
|1757
|XCSE
|20261028 16:40:32.310291
|6
|1757
|XCSE
|20261028 16:40:40.443597
|6
|1757
|XCSE
|20261028 16:40:40.443615
|5
|1757
|XCSE
|20261028 16:40:40.463112
|148
|1757
|XCSE
|20261028 16:42:10.783623
|8
|1760
|XCSE
|20261029 9:00:37.242000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:00:37.262000
|9
|1765
|XCSE
|20261029 9:03:17.402000
|9
|1763
|XCSE
|20261029 9:03:17.424000
|9
|1761
|XCSE
|20261029 9:03:43.723000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:03:43.948000
|9
|1757
|XCSE
|20261029 9:03:48.105000
|9
|1756
|XCSE
|20261029 9:05:42.202000
|9
|1756
|XCSE
|20261029 9:05:53.084000
|9
|1751
|XCSE
|20261029 9:07:18.267000
|9
|1747
|XCSE
|20261029 9:09:04.378000
|9
|1756
|XCSE
|20261029 9:14:22.145000
|9
|1755
|XCSE
|20261029 9:14:47.926000
|9
|1755
|XCSE
|20261029 9:19:10.780000
|8
|1754
|XCSE
|20261029 9:19:10.978000
|9
|1757
|XCSE
|20261029 9:23:09.712000
|5
|1755
|XCSE
|20261029 9:23:45.307000
|9
|1757
|XCSE
|20261029 9:26:58.235000
|9
|1756
|XCSE
|20261029 9:27:01.967000
|9
|1758
|XCSE
|20261029 9:29:46.924000
|9
|1758
|XCSE
|20261029 9:30:35.089000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:31:09.533000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:31:17.134000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:31:39.666000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:31:55.582000
|9
|1758
|XCSE
|20261029 9:32:29.551000
|9
|1760
|XCSE
|20261029 9:32:29.552000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:32:29.553000
|9
|1760
|XCSE
|20261029 9:33:15.370000
|9
|1760
|XCSE
|20261029 9:33:15.775000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:33:46.262000
|9
|1758
|XCSE
|20261029 9:34:16.310000
|9
|1757
|XCSE
|20261029 9:36:28.543000
|9
|1758
|XCSE
|20261029 9:44:45.951000
|9
|1755
|XCSE
|20261029 9:49:30.874000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 9:56:00.009000
|9
|1762
|XCSE
|20261029 9:56:10.039000
|9
|1762
|XCSE
|20261029 9:56:10.134000
|9
|1762
|XCSE
|20261029 9:56:13.296000
|9
|1761
|XCSE
|20261029 9:56:55.937000
|9
|1758
|XCSE
|20261029 9:57:07.072000
|9
|1760
|XCSE
|20261029 9:57:43.540000
|9
|1758
|XCSE
|20261029 9:58:31.620000
|9
|1760
|XCSE
|20261029 9:58:48.296000
|9
|1755
|XCSE
|20261029 10:02:19.897000
|9
|1759
|XCSE
|20261029 10:03:46.932000
|9
|1757
|XCSE
|20261029 10:05:27.834000
|9
|1765
|XCSE
|20261029 10:16:32.384000
|11
|1769
|XCSE
|20261029 10:29:24.943000
|1
|1769
|XCSE
|20261029 10:29:24.943000
|1
|1766
|XCSE
|20261029 10:30:05.585000
|8
|1775
|XCSE
|20261029 10:32:55.413000
|18
|1775
|XCSE
|20261029 10:32:55.413000
|17
|1772
|XCSE
|20261029 10:33:56.219000
|17
|1771
|XCSE
|20261029 10:34:14.400000
|15
|1770
|XCSE
|20261029 10:34:14.401000
|9
|1774
|XCSE
|20261029 10:36:59.387000
|9
|1772
|XCSE
|20261029 10:36:59.431000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 10:37:05.434000
|9
|1774
|XCSE
|20261029 10:47:30.558000
|9
|1774
|XCSE
|20261029 10:49:05.763000
|9
|1773
|XCSE
|20261029 10:49:19.059000
|10
|1773
|XCSE
|20261029 10:54:55.266000
|8
|1771
|XCSE
|20261029 10:55:07.611000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 10:57:09.746000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 11:04:52.448000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 11:17:52.218000
|9
|1768
|XCSE
|20261029 11:19:35.049000
|9
|1767
|XCSE
|20261029 11:25:07.147000
|9
|1767
|XCSE
|20261029 11:29:03.627000
|3
|1767
|XCSE
|20261029 11:29:37.701000
|6
|1767
|XCSE
|20261029 11:29:56.437000
|29
|1767
|XCSE
|20261029 11:30:09.173000
|9
|1767
|XCSE
|20261029 11:30:15.335000
|9
|1765
|XCSE
|20261029 11:30:52.908000
|9
|1765
|XCSE
|20261029 11:31:03.408000
|9
|1763
|XCSE
|20261029 11:36:53.478000
|9
|1763
|XCSE
|20261029 11:39:20.482000
|9
|1764
|XCSE
|20261029 11:49:11.338000
|17
|1765
|XCSE
|20261029 11:50:30.789000
|19
|1765
|XCSE
|20261029 11:50:30.789000
|19
|1765
|XCSE
|20261029 11:50:30.790000
|19
|1765
|XCSE
|20261029 11:50:30.791000
|8
|1765
|XCSE
|20261029 11:50:30.792000
|9
|1764
|XCSE
|20261029 11:54:57.713000
|27
|1767
|XCSE
|20261029 11:59:12.612000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 12:08:30.456000
|29
|1775
|XCSE
|20261029 12:14:35.889000
|6
|1775
|XCSE
|20261029 12:14:35.889000
|1
|1773
|XCSE
|20261029 12:15:52.769000
|8
|1773
|XCSE
|20261029 12:15:52.769000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 12:16:56.119000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 12:30:04.062000
|1
|1770
|XCSE
|20261029 12:30:04.089000
|2
|1772
|XCSE
|20261029 12:35:13.683000
|28
|1777
|XCSE
|20261029 12:39:27.055000
|9
|1772
|XCSE
|20261029 12:39:27.073000
|8
|1771
|XCSE
|20261029 12:39:27.148000
|1
|1771
|XCSE
|20261029 12:39:27.148000
|1
|1772
|XCSE
|20261029 12:39:36.457000
|1
|1772
|XCSE
|20261029 12:39:36.457000
|1
|1772
|XCSE
|20261029 12:40:07.063000
|6
|1772
|XCSE
|20261029 12:40:24.771000
|1
|1772
|XCSE
|20261029 12:40:24.771000
|3
|1772
|XCSE
|20261029 12:40:37.272000
|8
|1772
|XCSE
|20261029 12:42:35.540000
|16
|1772
|XCSE
|20261029 12:42:46.001000
|34
|1771
|XCSE
|20261029 12:51:37.758000
|18
|1770
|XCSE
|20261029 12:53:24.588000
|9
|1769
|XCSE
|20261029 13:04:51.701000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 13:04:51.702000
|3
|1769
|XCSE
|20261029 13:09:05.132000
|9
|1769
|XCSE
|20261029 13:21:15.820000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 13:35:07.292000
|17
|1769
|XCSE
|20261029 13:37:08.491000
|17
|1770
|XCSE
|20261029 13:37:08.491000
|3
|1769
|XCSE
|20261029 13:37:08.502000
|2
|1769
|XCSE
|20261029 13:37:08.502000
|7
|1771
|XCSE
|20261029 13:37:18.158000
|7
|1772
|XCSE
|20261029 13:47:06.034000
|9
|1772
|XCSE
|20261029 13:47:13.092000
|14
|1772
|XCSE
|20261029 13:47:46.159000
|6
|1772
|XCSE
|20261029 13:47:54.333000
|16
|1774
|XCSE
|20261029 13:49:19.839000
|17
|1774
|XCSE
|20261029 13:49:19.839000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 13:49:19.851000
|8
|1771
|XCSE
|20261029 13:50:08.503000
|1
|1771
|XCSE
|20261029 13:54:05.537000
|8
|1771
|XCSE
|20261029 13:54:05.537000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 13:54:05.553000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 13:55:39.550000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 13:58:56.054000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 13:59:02.040000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 13:59:02.076000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 14:03:27.176000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 14:04:39.490000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 14:11:44.742000
|1
|1771
|XCSE
|20261029 14:13:53.508000
|8
|1774
|XCSE
|20261029 14:15:52.930000
|1
|1774
|XCSE
|20261029 14:15:52.934000
|18
|1774
|XCSE
|20261029 14:16:09.200000
|79
|1773
|XCSE
|20261029 14:18:00.041000
|15
|1772
|XCSE
|20261029 14:18:08.058000
|83
|1772
|XCSE
|20261029 14:24:45.508000
|17
|1772
|XCSE
|20261029 14:24:45.508000
|150
|1772
|XCSE
|20261029 14:25:51.463783
|150
|1772
|XCSE
|20261029 14:25:51.463786
|100
|1772
|XCSE
|20261029 14:25:51.463794
|22
|1772
|XCSE
|20261029 14:25:51.465000
|46
|1772
|XCSE
|20261029 14:25:51.465000
|51
|1771
|XCSE
|20261029 14:25:53.543000
|8
|1773
|XCSE
|20261029 14:31:26.494000
|9
|1773
|XCSE
|20261029 14:32:52.054000
|26
|1773
|XCSE
|20261029 14:32:52.054000
|26
|1774
|XCSE
|20261029 14:41:16.749000
|1
|1773
|XCSE
|20261029 14:48:43.965000
|8
|1773
|XCSE
|20261029 14:48:43.965000
|9
|1773
|XCSE
|20261029 14:50:36.126000
|9
|1773
|XCSE
|20261029 14:53:20.546000
|9
|1773
|XCSE
|20261029 14:53:21.011000
|9
|1772
|XCSE
|20261029 14:55:38.960000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 15:00:30.063000
|9
|1771
|XCSE
|20261029 15:08:37.335000
|9
|1770
|XCSE
|20261029 15:09:48.574000
|9
|1769
|XCSE
|20261029 15:10:50.568000
|8
|1769
|XCSE
|20261029 15:10:50.568000
|17
|1769
|XCSE
|20261029 15:12:33.798000
|9
|1768
|XCSE
|20261029 15:15:37.242000
|9
|1767
|XCSE
|20261029 15:16:26.140000
|8
|1767
|XCSE
|20261029 15:16:26.140000
|9
|1766
|XCSE
|20261029 15:18:56.069000
|3
|1766
|XCSE
|20261029 15:18:56.069000
|12
|1768
|XCSE
|20261029 15:25:02.516000
|1
|1768
|XCSE
|20261029 15:25:25.115000
|3
|1768
|XCSE
|20261029 15:25:47.029000
|9
|1767
|XCSE
|20261029 15:26:07.366000
|2
|1767
|XCSE
|20261029 15:27:02.761000
|9
|1766
|XCSE
|20261029 15:27:04.366000
|2
|1766
|XCSE
|20261029 15:31:56.448000
|9
|1764
|XCSE
|20261029 15:32:51.397000
|5
|1767
|XCSE
|20261029 15:34:57.214000
|47
|1769
|XCSE
|20261029 15:46:53.005719
|9
|1769
|XCSE
|20261029 15:46:53.005736
|344
|1769
|XCSE
|20261029 15:46:53.005745
|400
|1769
|XCSE
|20261029 15:59:43.946359
|7
|1770
|XCSE
|20261029 16:26:20.474071
|20
|1770
|XCSE
|20261029 16:26:20.474075
|13
|1770
|XCSE
|20261029 16:26:20.474090
|6
|1770
|XCSE
|20261029 16:26:20.474092
|37
|1770
|XCSE
|20261029 16:26:20.474093
|7
|1760
|XCSE
|20261030 9:00:01.254000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 9:03:58.081000
|2
|1750
|XCSE
|20261030 9:04:53.025000
|8
|1748
|XCSE
|20261030 9:06:27.065000
|22
|1756
|XCSE
|20261030 9:10:48.291000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 9:11:34.608000
|20
|1755
|XCSE
|20261030 9:12:02.295000
|17
|1755
|XCSE
|20261030 9:12:36.644000
|5
|1753
|XCSE
|20261030 9:13:23.139000
|1
|1759
|XCSE
|20261030 9:15:03.725000
|7
|1759
|XCSE
|20261030 9:15:03.725000
|15
|1759
|XCSE
|20261030 9:15:58.558000
|8
|1756
|XCSE
|20261030 9:16:03.358000
|8
|1754
|XCSE
|20261030 9:20:41.105000
|8
|1754
|XCSE
|20261030 9:22:48.105000
|15
|1752
|XCSE
|20261030 9:25:03.527000
|8
|1754
|XCSE
|20261030 9:30:00.460000
|7
|1754
|XCSE
|20261030 9:30:00.460000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 9:33:55.955000
|16
|1758
|XCSE
|20261030 9:36:23.682000
|7
|1759
|XCSE
|20261030 9:37:26.536000
|8
|1758
|XCSE
|20261030 9:39:23.162000
|8
|1758
|XCSE
|20261030 9:40:23.035000
|15
|1761
|XCSE
|20261030 9:43:23.579000
|7
|1761
|XCSE
|20261030 9:43:23.579000
|15
|1760
|XCSE
|20261030 9:43:27.186000
|8
|1758
|XCSE
|20261030 9:44:06.596000
|8
|1758
|XCSE
|20261030 9:49:26.843000
|8
|1757
|XCSE
|20261030 9:55:01.913000
|8
|1756
|XCSE
|20261030 9:56:37.623000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 9:57:36.153000
|8
|1753
|XCSE
|20261030 10:03:53.833000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 10:05:43.669000
|2
|1752
|XCSE
|20261030 10:07:00.355000
|3
|1752
|XCSE
|20261030 10:07:00.355000
|23
|1753
|XCSE
|20261030 10:14:00.391000
|15
|1752
|XCSE
|20261030 10:14:03.476000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 10:21:47.198000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 10:22:02.453000
|8
|1749
|XCSE
|20261030 10:24:54.906000
|7
|1749
|XCSE
|20261030 10:24:54.906000
|8
|1749
|XCSE
|20261030 10:32:40.242000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 10:32:53.614000
|15
|1751
|XCSE
|20261030 10:47:31.274000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 10:47:31.274000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 10:47:31.274000
|18
|1752
|XCSE
|20261030 10:50:51.228000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 10:53:13.627000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 10:55:29.602000
|15
|1750
|XCSE
|20261030 10:55:47.652000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 11:01:08.481000
|15
|1751
|XCSE
|20261030 11:11:09.511000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 11:11:09.511000
|15
|1753
|XCSE
|20261030 11:20:05.604000
|23
|1753
|XCSE
|20261030 11:24:18.567000
|8
|1753
|XCSE
|20261030 11:24:58.031000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 11:27:56.222000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 11:28:04.844000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 11:32:57.313000
|8
|1749
|XCSE
|20261030 11:37:45.173000
|6
|1751
|XCSE
|20261030 11:46:42.928000
|4
|1751
|XCSE
|20261030 11:46:42.928000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 11:46:42.973000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 11:46:42.973000
|4
|1752
|XCSE
|20261030 11:50:08.009000
|20
|1752
|XCSE
|20261030 11:50:08.009000
|15
|1752
|XCSE
|20261030 11:50:08.009000
|12
|1752
|XCSE
|20261030 11:50:08.009000
|7
|1752
|XCSE
|20261030 11:50:13.639000
|7
|1752
|XCSE
|20261030 11:50:18.512000
|7
|1752
|XCSE
|20261030 11:50:24.206000
|1
|1752
|XCSE
|20261030 12:13:25.386000
|1
|1752
|XCSE
|20261030 12:13:25.461000
|11
|1752
|XCSE
|20261030 12:15:02.186000
|4
|1752
|XCSE
|20261030 12:15:02.186000
|10
|1752
|XCSE
|20261030 12:15:26.465000
|10
|1752
|XCSE
|20261030 12:15:26.496000
|10
|1752
|XCSE
|20261030 12:20:25.225000
|7
|1752
|XCSE
|20261030 12:20:25.225000
|15
|1751
|XCSE
|20261030 12:22:13.142000
|6
|1751
|XCSE
|20261030 12:22:13.146000
|5
|1751
|XCSE
|20261030 12:22:13.146000
|8
|1749
|XCSE
|20261030 12:35:57.548000
|7
|1749
|XCSE
|20261030 12:35:57.548000
|15
|1748
|XCSE
|20261030 12:36:23.195000
|8
|1747
|XCSE
|20261030 12:41:16.441000
|8
|1747
|XCSE
|20261030 12:42:05.767000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.471000
|6
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.471000
|17
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.471000
|11
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.471000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.486000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.491000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.495000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.496000
|6
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.505000
|6
|1751
|XCSE
|20261030 13:06:46.572000
|7
|1751
|XCSE
|20261030 13:07:57.462000
|1
|1751
|XCSE
|20261030 13:07:57.462000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 13:10:27.430000
|16
|1749
|XCSE
|20261030 13:11:11.673000
|15
|1748
|XCSE
|20261030 13:14:17.898000
|8
|1746
|XCSE
|20261030 13:15:51.674000
|6
|1746
|XCSE
|20261030 13:15:51.674000
|2
|1746
|XCSE
|20261030 13:15:51.689000
|6
|1746
|XCSE
|20261030 13:15:51.689000
|8
|1745
|XCSE
|20261030 13:17:00.994000
|8
|1744
|XCSE
|20261030 13:19:40.805000
|8
|1744
|XCSE
|20261030 13:19:40.805000
|14
|1750
|XCSE
|20261030 13:42:23.761000
|2
|1750
|XCSE
|20261030 13:42:23.761000
|7
|1750
|XCSE
|20261030 13:42:23.761000
|46
|1752
|XCSE
|20261030 13:56:12.651000
|7
|1752
|XCSE
|20261030 13:59:07.506000
|1
|1752
|XCSE
|20261030 13:59:07.506000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 14:01:27.537000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 14:03:22.573000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 14:05:34.544000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 14:07:46.542000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 14:09:58.494000
|23
|1753
|XCSE
|20261030 14:12:00.829000
|16
|1752
|XCSE
|20261030 14:12:00.857000
|16
|1751
|XCSE
|20261030 14:13:40.919000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 14:21:00.069000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 14:26:12.193000
|7
|1750
|XCSE
|20261030 14:26:12.193000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 14:26:54.216000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 14:31:16.492000
|15
|1750
|XCSE
|20261030 14:36:10.689000
|15
|1749
|XCSE
|20261030 14:36:10.790000
|1
|1749
|XCSE
|20261030 14:37:02.593000
|14
|1750
|XCSE
|20261030 14:43:36.448000
|3
|1750
|XCSE
|20261030 14:46:47.580000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 14:48:07.427000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 14:48:10.213000
|8
|1749
|XCSE
|20261030 14:48:19.775000
|6
|1748
|XCSE
|20261030 14:49:43.531000
|2
|1748
|XCSE
|20261030 14:49:43.531000
|11
|1751
|XCSE
|20261030 14:58:08.744000
|11
|1751
|XCSE
|20261030 14:59:03.081000
|11
|1751
|XCSE
|20261030 14:59:03.081000
|8
|1751
|XCSE
|20261030 14:59:21.765000
|15
|1751
|XCSE
|20261030 14:59:21.765000
|23
|1750
|XCSE
|20261030 14:59:24.223000
|15
|1752
|XCSE
|20261030 15:02:51.150000
|15
|1753
|XCSE
|20261030 15:04:29.104000
|15
|1753
|XCSE
|20261030 15:05:44.535000
|8
|1752
|XCSE
|20261030 15:07:38.206000
|8
|1750
|XCSE
|20261030 15:08:18.177000
|7
|1750
|XCSE
|20261030 15:08:18.177000
|8
|1749
|XCSE
|20261030 15:10:41.615000
|8
|1748
|XCSE
|20261030 15:10:41.647000
|104
|1748
|XCSE
|20261030 15:10:41.647645
|196
|1748
|XCSE
|20261030 15:10:41.647663
|15
|1750
|XCSE
|20261030 15:20:29.788000
|16
|1750
|XCSE
|20261030 15:23:12.744000
|16
|1750
|XCSE
|20261030 15:26:33.946000
|16
|1750
|XCSE
|20261030 15:26:33.966000
|8
|1749
|XCSE
|20261030 15:26:36.836000
|16
|1753
|XCSE
|20261030 15:36:53.096000
|23
|1754
|XCSE
|20261030 15:46:05.686000
|9
|1755
|XCSE
|20261030 15:48:47.516000
|10
|1756
|XCSE
|20261030 15:50:10.350000
|15
|1755
|XCSE
|20261030 15:50:43.586000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 15:50:43.586000
|6
|1755
|XCSE
|20261030 15:50:43.606000
|23
|1754
|XCSE
|20261030 15:54:12.329000
|40
|1755
|XCSE
|20261030 15:54:12.330000
|3
|1755
|XCSE
|20261030 15:54:12.330000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 15:54:53.717000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 15:55:39.792000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 15:56:32.765000
|4
|1755
|XCSE
|20261030 15:57:18.723000
|4
|1755
|XCSE
|20261030 15:57:18.723000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 15:58:11.697000
|15
|1755
|XCSE
|20261030 16:02:06.493000
|9
|1755
|XCSE
|20261030 16:02:06.514000
|8
|1755
|XCSE
|20261030 16:02:06.516000
|15
|1755
|XCSE
|20261030 16:07:14.464000
|15
|1754
|XCSE
|20261030 16:07:42.286000
|7
|1754
|XCSE
|20261030 16:07:42.286000
|10
|1756
|XCSE
|20261030 16:09:16.512000
|9
|1756
|XCSE
|20261030 16:09:16.621000
|7
|1756
|XCSE
|20261030 16:09:44.707000
|1
|1756
|XCSE
|20261030 16:09:44.707000
|130
|1756
|XCSE
|20261030 16:13:01.486393
|35
|1756
|XCSE
|20261030 16:13:01.544546
|63
|1756
|XCSE
|20261030 16:13:01.615988
|162
|1756
|XCSE
|20261030 16:13:01.616016
|126
|1756
|XCSE
|20261030 16:14:04.106038
|37
|1756
|XCSE
|20261030 16:19:23.712000
|13
|1756
|XCSE
|20261030 16:19:23.712000
|15
|1756
|XCSE
|20261030 16:19:23.712000
|50
|1756
|XCSE
|20261030 16:19:23.729000
|15
|1756
|XCSE
|20261030 16:19:23.729000
|5
|1756
|XCSE
|20261030 16:19:23.729000
|16
|1758
|XCSE
|20261030 16:23:03.626000
|11
|1758
|XCSE
|20261030 16:23:03.626000
|16
|1758
|XCSE
|20261030 16:23:03.643000
|3
|1758
|XCSE
|20261030 16:23:03.643000
|16
|1758
|XCSE
|20261030 16:23:11.744000
|14
|1758
|XCSE
|20261030 16:23:11.744000
|1
|1758
|XCSE
|20261030 16:23:11.744000
|59
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|24
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|98
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|23
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.569000
|7
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.584000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.584000
|8
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.584000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.584000
|15
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.584000
|2
|1758
|XCSE
|20261030 16:29:06.584000
|22
|1756
|XCSE
|20261030 16:29:27.088000
|158
|1757
|XCSE
|20261030 16:36:03.341253
|126
|1757
|XCSE
|20261030 16:36:03.341288
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 44
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment