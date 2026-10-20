Dr. Gunarto Wicaksana Perkenalkan Buku Investasi Dari Pasar Saham Indonesia Hingga Pasar Modal Global

Buku ini membahas investasi, pengelolaan risiko, dan perencanaan kekayaan, dengan fokus pada pasar Indonesia, pasar global, serta perkembangan AI.

JAKARTA, INDONESIA, October 20, 2026 /EINPresswire / -- Dr. Gunarto Wicaksana, pendiri dan kepala strategi Averondale Capital, Inc., memperkenalkan buku yang telah selesai disusunnya, Investasi Cerdas: Dari Pasar Saham Indonesia hingga Pasar Modal Global. Buku ini mengangkat hubungan antara pemahaman pasar, strategi investasi, dan pengelolaan kekayaan, dengan pasar saham Indonesia sebagai titik awal menuju perspektif yang lebih luas mengenai pasar modal global.

Dengan subjudul Strategi Investasi dan Pendekatan Pengelolaan Kekayaan Dr. Gunarto Wicaksana, karya ini berangkat dari pengamatannya terhadap perkembangan pasar modal Indonesia dan kebutuhan investor pada berbagai tahap pengalaman. Gagasan utamanya menempatkan pengetahuan keuangan, kemampuan mengelola risiko, dan pertimbangan saat menghadapi gejolak pasar sebagai bagian penting dalam proses investasi.

Berdasarkan profil profesionalnya, Dr. Gunarto Wicaksana memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade dalam penelitian ekonomi global, strategi alokasi aset, dan konsultasi pengelolaan kekayaan. Aktivitas profesionalnya mencakup lingkungan keuangan internasional di Amerika Serikat dan Inggris, dengan perhatian terhadap kebutuhan pengusaha, keluarga pemilik usaha, serta pengelolaan aset lintas generasi.

Secara garis besar, konsep buku bergerak dari pemahaman dasar menuju pengambilan keputusan yang lebih terstruktur. Cakupannya meliputi perkembangan pasar modal Indonesia, pengetahuan saham, analisis teknikal dan fundamental, serta pertimbangan dalam strategi transaksi jangka pendek. Perhatian juga diberikan pada pengelolaan posisi dan pentingnya menghindari keputusan yang semata-mata mengikuti kenaikan atau penurunan harga.

Perlindungan dana ketika pasar mengalami penurunan menjadi salah satu arah pembahasannya. Dalam konteks ini, perhatian diarahkan pada kepanikan pasar, pergerakan modal asing, dan pentingnya pengendalian risiko. Konsep tersebut dihubungkan dengan diversifikasi melalui saham dan reksa dana, serta penyesuaian alokasi aset berdasarkan tujuan dan kemampuan menanggung risiko.

Perkembangan kecerdasan buatan turut menjadi bagian dari cakupan tematik buku. Pembahasannya diarahkan pada penggunaan data dan model kuantitatif dalam analisis pasar, sekaligus memperhatikan kelebihan serta keterbatasannya. Perspektif global melengkapi arah tersebut melalui perhatian pada hubungan antarpasar, investasi lintas negara, dan risiko regulasi yang perlu dipahami investor.

Melalui buku ini, Dr. Gunarto Wicaksana ingin merangkum pengalaman penelitian pasar dan gagasan investasinya menjadi bahan pembelajaran yang saling terhubung. Harapannya, pembaca tidak hanya memahami cara mengenali peluang, tetapi juga belajar mempertimbangkan risiko, menjaga dana, dan mengambil keputusan secara lebih rasional ketika kondisi pasar berubah.

Pada tingkat pribadi dan keluarga, arah tersebut bermuara pada pembentukan sistem pengelolaan kekayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penetapan tujuan jangka panjang, pengendalian emosi, dan kedisiplinan dalam mengelola dana menjadi bagian dari pemahaman yang ingin dibagikan, tanpa menjanjikan hasil investasi tertentu.

Ke depan, kehadiran buku ini diharapkan dapat mendorong pembaca untuk terus memperluas pengetahuan keuangan dan mengevaluasi keputusan mereka secara mandiri. Perspektif dari pasar Indonesia hingga pasar global menjadi landasan untuk membangun perencanaan kekayaan yang lebih terarah bagi diri sendiri dan keluarga.

Tentang Dr. Gunarto Wicaksana

Dr. Gunarto Wicaksana merupakan akademisi dan profesional di bidang ekonomi makro, alokasi aset, serta pengelolaan kekayaan keluarga. Ia memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade dalam penelitian ekonomi global dan konsultasi strategis, dengan latar belakang kegiatan profesional di Amerika Serikat dan Inggris. Bidang perhatiannya mencakup siklus ekonomi, perilaku investor, tata kelola keluarga, serta perencanaan kekayaan lintas generasi. Dengan perhatian pada Indonesia dan Asia Tenggara, ia menghubungkan perspektif internasional dengan kebutuhan lokal. Melalui penelitian dan berbagi pengetahuan, ia berupaya membantu pembaca memahami hubungan antara perubahan ekonomi, risiko, dan keputusan keuangan jangka panjang.

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Dr. Gunarto Wicaksana

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Dr. Gunarto Wicaksana Perkenalkan Buku Investasi Dari Pasar Saham Indonesia hingga Pasar Modal Global News Provided By Veridiastrategic October 20, 2026, 12:20 GMT Share This Article Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Book Publishing Industry, Companies, Consumer Goods, Technology



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