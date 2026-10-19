Share Buyback Programme Week 42
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|12 October 2026
|4,500
|1,783.20
|8,024,400
|13 October 2026
|4,500
|1,793.86
|8,072,370
|14 October 2026
|4,500
|1,790.77
|8,058,465
|15 October 2026
|4,500
|1,782.29
|8,020,305
|16 October 2026
|4,500
|1,812.52
|8,156,340
|Total under the share buyback programme
|22,500
|1,792.53
|40,331,880
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 - 9 October 2026
|220,460
|1,814.37
|399,995,279
|Total bought back
|808,430
|1,657.92
|1,340,314,389
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 808,430 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.33 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|8
|1778
|XCSE
|20261012 9:00:06.436000
|9
|1780
|XCSE
|20261012 9:01:06.465000
|9
|1781
|XCSE
|20261012 9:02:16.069000
|9
|1781
|XCSE
|20261012 9:02:16.742000
|9
|1779
|XCSE
|20261012 9:02:16.765000
|9
|1778
|XCSE
|20261012 9:10:45.819000
|9
|1777
|XCSE
|20261012 9:10:52.082000
|21
|1785
|XCSE
|20261012 9:18:07.027000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 9:19:45.740000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 9:21:44.603000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 9:23:25.670000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 9:25:35.770000
|3
|1781
|XCSE
|20261012 9:25:35.793000
|6
|1781
|XCSE
|20261012 9:25:35.853000
|3
|1781
|XCSE
|20261012 9:25:35.853000
|9
|1783
|XCSE
|20261012 9:31:18.007000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 9:32:30.049000
|9
|1781
|XCSE
|20261012 9:32:30.140000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 9:39:23.254000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 9:39:23.291000
|9
|1784
|XCSE
|20261012 9:41:46.304000
|8
|1784
|XCSE
|20261012 9:41:46.305000
|9
|1783
|XCSE
|20261012 9:42:26.396000
|2
|1784
|XCSE
|20261012 9:51:54.219000
|9
|1784
|XCSE
|20261012 9:51:54.219000
|12
|1784
|XCSE
|20261012 9:51:54.219000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 9:52:42.689000
|7
|1782
|XCSE
|20261012 9:52:42.821000
|2
|1782
|XCSE
|20261012 9:55:34.436000
|7
|1782
|XCSE
|20261012 9:55:34.436000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 9:55:34.436000
|2
|1781
|XCSE
|20261012 9:56:17.838000
|1
|1782
|XCSE
|20261012 9:58:08.442000
|5
|1785
|XCSE
|20261012 10:03:00.579000
|4
|1785
|XCSE
|20261012 10:03:00.579000
|1
|1783
|XCSE
|20261012 10:03:25.259000
|1
|1783
|XCSE
|20261012 10:05:24.611000
|7
|1783
|XCSE
|20261012 10:05:29.363000
|1
|1783
|XCSE
|20261012 10:05:29.363000
|1
|1783
|XCSE
|20261012 10:05:29.363000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 10:09:21.119000
|3
|1783
|XCSE
|20261012 10:11:55.590000
|1
|1783
|XCSE
|20261012 10:11:55.590000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 10:13:26.337000
|15
|1782
|XCSE
|20261012 10:13:26.339000
|9
|1781
|XCSE
|20261012 10:16:06.137000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 10:16:38.613000
|3
|1787
|XCSE
|20261012 10:23:59.105000
|6
|1787
|XCSE
|20261012 10:23:59.105000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 10:28:20.183000
|17
|1786
|XCSE
|20261012 10:30:51.913000
|18
|1786
|XCSE
|20261012 10:30:51.952000
|18
|1785
|XCSE
|20261012 10:31:18.272000
|18
|1785
|XCSE
|20261012 10:35:11.073000
|10
|1785
|XCSE
|20261012 10:35:11.073000
|8
|1793
|XCSE
|20261012 11:21:42.450000
|6
|1793
|XCSE
|20261012 11:21:56.396982
|41
|1793
|XCSE
|20261012 11:21:56.396982
|53
|1793
|XCSE
|20261012 11:21:56.397003
|9
|1791
|XCSE
|20261012 11:23:33.843000
|8
|1790
|XCSE
|20261012 11:23:35.516000
|9
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604000
|9
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604206
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604243
|9
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604337
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604359
|21
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604359
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604452
|3
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604469
|6
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604475
|3
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604475
|6
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.604496
|4
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.621263
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.640547
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:41.640577
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392376
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392410
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392414
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392474
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392500
|5
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392523
|5
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392524
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392528
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392531
|5
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392540
|5
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392549
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392555
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392576
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392603
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392635
|2
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392680
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392736
|7
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.392758
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.408665
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.408873
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.408912
|9
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409065
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409065
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409129
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409438
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409474
|9
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409745
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409745
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409874
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409911
|9
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409951
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.409951
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.410002
|4
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.411969
|4
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.412031
|2
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.429840
|7
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.429840
|9
|1790
|XCSE
|20261012 11:28:42.433768
|1
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366002
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366033
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366052
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366056
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366086
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366112
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366122
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366127
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366141
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366143
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366148
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366173
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366206
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366209
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.366243
|10
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.382397
|6
|1790
|XCSE
|20261012 11:29:01.382756
|1
|1787
|XCSE
|20261012 11:30:34.784000
|9
|1788
|XCSE
|20261012 11:30:43.349000
|4
|1786
|XCSE
|20261012 11:32:43.288000
|10
|1786
|XCSE
|20261012 11:32:43.288286
|9
|1787
|XCSE
|20261012 11:36:20.082000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 11:36:23.008000
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651078
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651144
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651175
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651204
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651215
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651231
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651242
|3
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651246
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651265
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651279
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651290
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651304
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.651332
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.653378
|7
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.654783
|3
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.654801
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.667984
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668013
|8
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668044
|2
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668137
|8
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668137
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668166
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668240
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668344
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.668372
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.687575
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.688300
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.741923
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.741952
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:12.762240
|10
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:13.828986
|9
|1785
|XCSE
|20261012 11:37:13.829025
|9
|1782
|XCSE
|20261012 11:37:41.077000
|1
|1782
|XCSE
|20261012 11:40:07.758000
|7
|1782
|XCSE
|20261012 11:40:07.758000
|1
|1782
|XCSE
|20261012 11:40:07.758000
|10
|1783
|XCSE
|20261012 11:41:25.558000
|9
|1783
|XCSE
|20261012 11:42:59.355000
|4
|1783
|XCSE
|20261012 11:43:33.200000
|5
|1784
|XCSE
|20261012 11:45:00.550000
|7
|1784
|XCSE
|20261012 11:45:00.550000
|4
|1784
|XCSE
|20261012 11:45:42.690000
|4
|1787
|XCSE
|20261012 11:55:26.730000
|3
|1787
|XCSE
|20261012 11:55:26.730000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 11:56:19.280000
|5
|1786
|XCSE
|20261012 11:56:19.281000
|2
|1787
|XCSE
|20261012 11:56:21.818000
|2
|1787
|XCSE
|20261012 11:56:21.818000
|3
|1787
|XCSE
|20261012 11:56:21.819000
|5
|1787
|XCSE
|20261012 11:56:21.834000
|3
|1787
|XCSE
|20261012 11:56:21.855000
|3
|1787
|XCSE
|20261012 11:56:45.847000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 11:57:27.174000
|9
|1787
|XCSE
|20261012 12:07:18.199000
|9
|1787
|XCSE
|20261012 12:07:18.217000
|83
|1787
|XCSE
|20261012 12:07:18.220000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:11:10.235000
|8
|1786
|XCSE
|20261012 12:11:10.235000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 12:16:50.890000
|1
|1785
|XCSE
|20261012 12:16:50.910000
|18
|1785
|XCSE
|20261012 12:22:41.440000
|11
|1786
|XCSE
|20261012 12:24:55.036000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:24:55.036000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:24:55.044000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:24:55.056000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:24:55.062000
|1
|1784
|XCSE
|20261012 12:30:33.998000
|8
|1788
|XCSE
|20261012 12:34:13.174000
|1
|1787
|XCSE
|20261012 12:34:13.189000
|8
|1787
|XCSE
|20261012 12:34:13.189000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:42:46.713000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:42:46.730000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:08.549000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:08.549000
|60
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:08.564000
|7
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:08.564000
|7
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:08.585000
|2
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:39.243000
|2
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:49.286000
|4
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:58.473000
|7
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:58.512000
|2
|1786
|XCSE
|20261012 12:50:58.519000
|7
|1786
|XCSE
|20261012 12:51:00.151000
|7
|1786
|XCSE
|20261012 12:51:00.519000
|4
|1786
|XCSE
|20261012 12:51:11.151000
|4
|1786
|XCSE
|20261012 12:51:22.151000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 12:52:00.590000
|1
|1785
|XCSE
|20261012 12:52:00.620000
|7
|1785
|XCSE
|20261012 12:52:00.631000
|7
|1785
|XCSE
|20261012 12:52:06.925000
|7
|1785
|XCSE
|20261012 12:52:10.597000
|7
|1785
|XCSE
|20261012 12:53:21.932000
|6
|1784
|XCSE
|20261012 12:54:12.882000
|22
|1786
|XCSE
|20261012 12:59:19.351000
|1
|1786
|XCSE
|20261012 13:01:39.998000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 13:02:23.236000
|7
|1786
|XCSE
|20261012 13:02:23.237000
|4
|1786
|XCSE
|20261012 13:02:23.237000
|9
|1784
|XCSE
|20261012 13:04:19.239000
|9
|1787
|XCSE
|20261012 13:21:55.679000
|9
|1787
|XCSE
|20261012 13:28:01.412000
|9
|1787
|XCSE
|20261012 13:28:01.412000
|3
|1787
|XCSE
|20261012 13:29:10.770000
|3
|1786
|XCSE
|20261012 13:30:04.522000
|6
|1786
|XCSE
|20261012 13:30:04.522000
|8
|1785
|XCSE
|20261012 13:30:06.433000
|1
|1785
|XCSE
|20261012 13:30:33.577000
|8
|1785
|XCSE
|20261012 13:30:38.170000
|1
|1785
|XCSE
|20261012 13:30:38.170000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 13:30:38.180000
|19
|1785
|XCSE
|20261012 13:30:38.182000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 13:32:31.896000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 13:41:43.813000
|1
|1786
|XCSE
|20261012 13:41:43.832000
|2
|1786
|XCSE
|20261012 13:41:43.832000
|2
|1786
|XCSE
|20261012 13:41:43.837000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 13:46:10.770000
|8
|1785
|XCSE
|20261012 13:46:10.770000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 14:04:08.483000
|3
|1785
|XCSE
|20261012 14:04:08.483000
|4
|1786
|XCSE
|20261012 14:04:08.485000
|6
|1785
|XCSE
|20261012 14:05:02.745000
|6
|1786
|XCSE
|20261012 14:05:02.795000
|21
|1786
|XCSE
|20261012 14:05:02.898000
|6
|1786
|XCSE
|20261012 14:05:02.898000
|18
|1787
|XCSE
|20261012 14:11:28.794000
|19
|1787
|XCSE
|20261012 14:11:45.168000
|20
|1787
|XCSE
|20261012 14:14:40.517000
|5
|1788
|XCSE
|20261012 14:14:41.153000
|19
|1788
|XCSE
|20261012 14:14:41.153000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:15:06.177000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:01.177000
|18
|1787
|XCSE
|20261012 14:16:36.778000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.779000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.779000
|19
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.779000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.780000
|10
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.791000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.798000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.845000
|10
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:36.896000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:37.547000
|7
|1788
|XCSE
|20261012 14:16:58.178000
|9
|1787
|XCSE
|20261012 14:23:00.675000
|9
|1787
|XCSE
|20261012 14:23:00.701000
|7
|1787
|XCSE
|20261012 14:30:22.315000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 14:31:54.331000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 14:32:50.352000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 14:32:50.548000
|13
|1787
|XCSE
|20261012 14:33:28.339000
|5
|1787
|XCSE
|20261012 14:33:28.339000
|10
|1787
|XCSE
|20261012 14:33:28.339000
|15
|1787
|XCSE
|20261012 14:33:28.339000
|9
|1786
|XCSE
|20261012 14:36:21.092000
|7
|1786
|XCSE
|20261012 14:51:46.347000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 14:51:46.365000
|8
|1785
|XCSE
|20261012 14:51:46.365000
|9
|1785
|XCSE
|20261012 15:02:21.568000
|8
|1785
|XCSE
|20261012 15:02:21.568000
|6
|1784
|XCSE
|20261012 15:02:24.545000
|11
|1784
|XCSE
|20261012 15:04:14.365000
|6
|1784
|XCSE
|20261012 15:04:14.365000
|2
|1784
|XCSE
|20261012 15:04:14.372000
|41
|1784
|XCSE
|20261012 15:04:14.372000
|19
|1784
|XCSE
|20261012 15:04:14.382000
|6
|1784
|XCSE
|20261012 15:04:14.382000
|20
|1784
|XCSE
|20261012 15:04:14.400000
|3
|1784
|XCSE
|20261012 15:06:21.892000
|2
|1784
|XCSE
|20261012 15:06:29.945000
|8
|1784
|XCSE
|20261012 15:06:52.966000
|8
|1784
|XCSE
|20261012 15:07:40.108000
|9
|1783
|XCSE
|20261012 15:07:45.098000
|2
|1783
|XCSE
|20261012 15:08:30.134000
|10
|1783
|XCSE
|20261012 15:08:37.679000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 15:09:05.950000
|9
|1781
|XCSE
|20261012 15:10:05.766000
|18
|1781
|XCSE
|20261012 15:10:11.677000
|9
|1780
|XCSE
|20261012 15:12:12.078000
|1
|1780
|XCSE
|20261012 15:14:37.051000
|2
|1781
|XCSE
|20261012 15:16:06.223000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 15:26:28.180000
|8
|1782
|XCSE
|20261012 15:26:28.180000
|19
|1782
|XCSE
|20261012 15:26:45.870000
|2
|1782
|XCSE
|20261012 15:26:45.870000
|19
|1782
|XCSE
|20261012 15:27:23.002000
|6
|1784
|XCSE
|20261012 15:27:48.436000
|10
|1784
|XCSE
|20261012 15:27:48.436000
|2
|1784
|XCSE
|20261012 15:27:48.443000
|5
|1784
|XCSE
|20261012 15:27:48.449000
|4
|1784
|XCSE
|20261012 15:27:48.504000
|5
|1784
|XCSE
|20261012 15:27:48.687000
|2
|1784
|XCSE
|20261012 15:27:53.688000
|5
|1784
|XCSE
|20261012 15:28:41.290000
|9
|1783
|XCSE
|20261012 15:28:45.723000
|20
|1784
|XCSE
|20261012 15:30:29.398000
|20
|1784
|XCSE
|20261012 15:31:06.446000
|9
|1783
|XCSE
|20261012 15:33:10.760000
|8
|1783
|XCSE
|20261012 15:33:10.760000
|9
|1782
|XCSE
|20261012 15:37:21.241000
|9
|1781
|XCSE
|20261012 15:37:22.815000
|7
|1781
|XCSE
|20261012 15:41:00.012000
|11
|1781
|XCSE
|20261012 15:41:00.012000
|14
|1781
|XCSE
|20261012 15:42:10.676000
|11
|1781
|XCSE
|20261012 15:42:10.676000
|18
|1782
|XCSE
|20261012 15:44:09.095000
|17
|1781
|XCSE
|20261012 15:44:25.524000
|1
|1780
|XCSE
|20261012 15:44:53.748000
|5
|1780
|XCSE
|20261012 15:44:53.748000
|11
|1780
|XCSE
|20261012 15:44:53.748000
|2
|1782
|XCSE
|20261012 16:00:05.247000
|19
|1782
|XCSE
|20261012 16:00:05.247000
|18
|1781
|XCSE
|20261012 16:02:30.021000
|8
|1781
|XCSE
|20261012 16:02:30.021000
|40
|1781
|XCSE
|20261012 16:02:30.022000
|7
|1781
|XCSE
|20261012 16:02:30.024000
|25
|1779
|XCSE
|20261012 16:02:34.364000
|14
|1780
|XCSE
|20261012 16:08:19.508000
|10
|1780
|XCSE
|20261012 16:08:19.508000
|7
|1780
|XCSE
|20261012 16:08:19.522000
|8
|1780
|XCSE
|20261012 16:08:19.528000
|10
|1780
|XCSE
|20261012 16:08:19.530000
|7
|1780
|XCSE
|20261012 16:08:19.534000
|25
|1779
|XCSE
|20261012 16:08:19.575000
|7
|1779
|XCSE
|20261012 16:15:32.060000
|7
|1779
|XCSE
|20261012 16:15:32.100000
|9
|1778
|XCSE
|20261012 16:15:32.227000
|2
|1778
|XCSE
|20261012 16:15:50.963000
|9
|1778
|XCSE
|20261012 16:17:49.831000
|26
|1778
|XCSE
|20261012 16:26:00.233000
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366670
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366726
|54
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366726
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366755
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366786
|31
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366787
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366795
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366819
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366830
|7
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366845
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366845
|7
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366852
|4
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.366882
|6
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.382654
|4
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.382654
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.382684
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.383368
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.383676
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.383703
|6
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:25.404736
|4
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:31.792724
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:31.792777
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:31.794773
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.264671
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.264950
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.264984
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.264986
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.265013
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.265038
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.265067
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.279972
|7
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.280010
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.280032
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.319639
|5
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.319639
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.319668
|5
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.319680
|5
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.319706
|7
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.328594
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.328617
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.342688
|43
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.342688
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.342718
|2
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.342726
|6
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.345384
|4
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.345403
|7
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.345412
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.345431
|7
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.345431
|2
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.345477
|8
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.347472
|7
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.347505
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.364883
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.364912
|5
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:51.364947
|5
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:52.355565
|9
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:52.355623
|1
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:57.618299
|11
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:57.618299
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:57.618339
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:37:59.047941
|4
|1778
|XCSE
|20261012 16:38:02.626303
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:38:02.770445
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:38:02.770484
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:38:43.762691
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:38:43.762728
|10
|1778
|XCSE
|20261012 16:38:43.762737
|3
|1778
|XCSE
|20261012 16:38:43.762759
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:34.822330
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.305142
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.305181
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.305228
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.305276
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.305315
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.305359
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321067
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321102
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321219
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321347
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321375
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321406
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321476
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321503
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321541
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321630
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.321660
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.341382
|2
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.342711
|4
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.416475
|4
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.416492
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.433951
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.810730
|7
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.810730
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:43.810768
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:45.702183
|19
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:45.702183
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:45.702224
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:51.805323
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:51.807529
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:51.809631
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:44:51.809650
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:04.789771
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:04.799492
|7
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:04.799492
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:33.899537
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.651822
|1
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.651822
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.675632
|9
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.675632
|7
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.680454
|3
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.680460
|7
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.680460
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:38.713102
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:45:43.150027
|7
|1777
|XCSE
|20261012 16:46:11.712945
|3
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:00.571091
|3
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:00.590589
|7
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.926002
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.926095
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.942986
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.943017
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.943044
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.943071
|55
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.943075
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.943257
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.958608
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.958714
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.958813
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.959070
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:19.959120
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.105044
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.105079
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.421494
|2
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.421494
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.421532
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.445258
|7
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.445258
|10
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.445288
|1
|1777
|XCSE
|20261012 16:47:20.445342
|17
|1791
|XCSE
|20261013 9:00:58.244000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:01:10.906000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:02:13.501000
|9
|1788
|XCSE
|20261013 9:02:13.598000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:02:13.599000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:02:34.106000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:02:47.883000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:04:32.868000
|9
|1786
|XCSE
|20261013 9:07:34.589000
|9
|1785
|XCSE
|20261013 9:09:44.908000
|9
|1785
|XCSE
|20261013 9:10:19.097000
|9
|1784
|XCSE
|20261013 9:11:12.355000
|9
|1783
|XCSE
|20261013 9:11:12.375000
|9
|1786
|XCSE
|20261013 9:13:07.213000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:16:48.937000
|9
|1788
|XCSE
|20261013 9:30:40.120000
|9
|1787
|XCSE
|20261013 9:31:25.190000
|18
|1791
|XCSE
|20261013 9:36:04.592000
|20
|1791
|XCSE
|20261013 9:36:04.602000
|9
|1790
|XCSE
|20261013 9:36:04.615000
|9
|1792
|XCSE
|20261013 9:39:18.352000
|9
|1793
|XCSE
|20261013 9:41:06.650000
|2
|1793
|XCSE
|20261013 9:41:06.650000
|1
|1793
|XCSE
|20261013 9:41:06.650000
|6
|1794
|XCSE
|20261013 9:45:50.374000
|6
|1794
|XCSE
|20261013 9:45:50.374000
|1
|1794
|XCSE
|20261013 9:45:50.374000
|17
|1796
|XCSE
|20261013 10:02:11.571000
|17
|1796
|XCSE
|20261013 10:02:11.577000
|9
|1794
|XCSE
|20261013 10:02:47.620000
|9
|1793
|XCSE
|20261013 10:02:47.649000
|26
|1795
|XCSE
|20261013 10:13:45.879000
|5
|1798
|XCSE
|20261013 10:18:31.484000
|7
|1798
|XCSE
|20261013 10:18:31.484000
|9
|1797
|XCSE
|20261013 10:19:54.262000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 10:19:54.363000
|11
|1797
|XCSE
|20261013 10:21:53.060000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 10:21:53.060000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 10:21:53.060000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 10:27:43.017000
|5
|1796
|XCSE
|20261013 10:29:11.382000
|8
|1795
|XCSE
|20261013 10:29:11.401000
|15
|1796
|XCSE
|20261013 10:30:06.211000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 10:30:06.211000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 10:32:00.956000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 10:32:00.957000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 10:32:00.978000
|2
|1796
|XCSE
|20261013 10:32:00.978000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 10:33:02.587000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 10:33:28.577000
|3
|1795
|XCSE
|20261013 10:33:28.580000
|20
|1795
|XCSE
|20261013 10:33:28.580000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 10:33:28.580000
|4
|1795
|XCSE
|20261013 10:33:28.580000
|4
|1795
|XCSE
|20261013 10:33:28.598000
|4
|1795
|XCSE
|20261013 10:33:28.599000
|9
|1794
|XCSE
|20261013 10:35:21.302000
|10
|1794
|XCSE
|20261013 10:44:18.275000
|3
|1794
|XCSE
|20261013 10:44:18.275000
|3
|1794
|XCSE
|20261013 10:44:18.295000
|8
|1794
|XCSE
|20261013 10:44:18.392000
|1
|1794
|XCSE
|20261013 10:44:18.392000
|3
|1794
|XCSE
|20261013 10:44:18.392000
|3
|1794
|XCSE
|20261013 10:44:18.400000
|9
|1793
|XCSE
|20261013 10:44:22.180000
|9
|1792
|XCSE
|20261013 10:45:32.907000
|9
|1794
|XCSE
|20261013 10:51:30.363000
|11
|1798
|XCSE
|20261013 10:54:47.308000
|9
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:28.691000
|8
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:28.691000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.689000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.689000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.690000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.690000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.690000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.690000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.691000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.691000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.692000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.692000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.692000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.692000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.693000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.693000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.694000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.694000
|13
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.695000
|5
|1797
|XCSE
|20261013 11:00:35.695000
|18
|1796
|XCSE
|20261013 11:00:35.696000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 11:00:39.714000
|2
|1796
|XCSE
|20261013 11:00:39.714000
|18
|1795
|XCSE
|20261013 11:02:01.270000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 11:02:50.871000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 11:02:50.872000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 11:02:50.873000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 11:02:50.873000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 11:02:50.874000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 11:02:50.875000
|6
|1795
|XCSE
|20261013 11:05:14.956000
|6
|1795
|XCSE
|20261013 11:05:14.961000
|26
|1795
|XCSE
|20261013 11:07:53.938000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 11:08:21.274000
|20
|1795
|XCSE
|20261013 11:08:21.274000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 11:09:40.012000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 11:09:47.242000
|2
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|2
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|12
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|3
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.845000
|3
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:22.946000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:30.796000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:31.603000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:58.887000
|18
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:58.887000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:17:58.907000
|3
|1797
|XCSE
|20261013 11:18:05.535000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:18:05.535000
|8
|1797
|XCSE
|20261013 11:18:05.535000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:18:05.549000
|3
|1797
|XCSE
|20261013 11:18:05.555000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 11:32:01.398000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 11:32:01.398000
|50
|1796
|XCSE
|20261013 11:32:01.414000
|2
|1796
|XCSE
|20261013 11:32:01.414000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 11:33:01.797000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.124000
|5
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.124000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.124000
|24
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.124000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.124000
|19
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.124000
|3
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.145000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.147000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.158000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.160000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:51.164000
|1
|1797
|XCSE
|20261013 11:41:52.950000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:00.945000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:00.945000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:00.945000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:01.665000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:04.135000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:05.170000
|12
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:08.825000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:21.770000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:26.382000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:26.673000
|5
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:31.824000
|9
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:41.710000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:50.033000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:42:52.023000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 11:43:13.815000
|8
|1797
|XCSE
|20261013 11:43:13.816000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:43:13.816000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 11:43:13.816000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 11:43:13.817000
|2
|1797
|XCSE
|20261013 11:43:13.821000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 11:43:13.845000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 11:43:13.859000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 11:44:30.736000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 11:44:30.736000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 11:47:44.353000
|4
|1795
|XCSE
|20261013 11:47:44.353000
|6
|1795
|XCSE
|20261013 11:48:30.377000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 11:49:25.367000
|5
|1795
|XCSE
|20261013 11:49:25.367000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 11:50:21.588000
|4
|1795
|XCSE
|20261013 11:50:30.378000
|9
|1794
|XCSE
|20261013 11:51:03.480000
|17
|1794
|XCSE
|20261013 11:59:48.117000
|12
|1796
|XCSE
|20261013 12:09:40.160000
|3
|1796
|XCSE
|20261013 12:09:40.160000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 12:09:40.160000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 12:09:40.160000
|8
|1796
|XCSE
|20261013 12:09:40.160000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 12:09:40.160000
|4
|1796
|XCSE
|20261013 12:09:59.270000
|2
|1796
|XCSE
|20261013 12:10:09.254000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 12:10:09.255000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 12:12:44.107000
|7
|1795
|XCSE
|20261013 12:12:44.108000
|5
|1795
|XCSE
|20261013 12:12:44.358000
|10
|1795
|XCSE
|20261013 12:14:03.899000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 12:14:03.899000
|10
|1797
|XCSE
|20261013 12:16:10.885000
|3
|1796
|XCSE
|20261013 12:16:10.893000
|14
|1796
|XCSE
|20261013 12:16:41.962000
|3
|1796
|XCSE
|20261013 12:16:41.962000
|41
|1796
|XCSE
|20261013 12:16:41.978000
|2
|1796
|XCSE
|20261013 12:18:13.449000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 12:19:22.595000
|9
|1797
|XCSE
|20261013 12:25:04.297000
|8
|1797
|XCSE
|20261013 12:25:04.297000
|26
|1797
|XCSE
|20261013 12:25:04.297000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 12:26:13.475000
|10
|1797
|XCSE
|20261013 12:26:18.134000
|17
|1796
|XCSE
|20261013 12:26:24.555000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 12:27:28.730000
|3
|1794
|XCSE
|20261013 12:27:35.878000
|6
|1794
|XCSE
|20261013 12:27:35.878000
|8
|1794
|XCSE
|20261013 12:31:09.934000
|10
|1794
|XCSE
|20261013 12:31:09.934000
|9
|1793
|XCSE
|20261013 12:33:08.582000
|34
|1793
|XCSE
|20261013 12:35:59.499000
|55
|1793
|XCSE
|20261013 12:35:59.499204
|41
|1794
|XCSE
|20261013 12:43:35.259000
|17
|1793
|XCSE
|20261013 12:47:03.751000
|26
|1792
|XCSE
|20261013 12:48:15.866000
|9
|1792
|XCSE
|20261013 12:48:15.866000
|97
|1792
|XCSE
|20261013 12:48:15.866597
|98
|1792
|XCSE
|20261013 12:48:15.866597
|9
|1791
|XCSE
|20261013 12:51:01.535000
|6
|1790
|XCSE
|20261013 12:54:37.484000
|9
|1794
|XCSE
|20261013 13:07:27.036000
|17
|1794
|XCSE
|20261013 13:07:27.036000
|5
|1795
|XCSE
|20261013 13:10:03.350000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 13:10:03.350000
|19
|1795
|XCSE
|20261013 13:10:03.350000
|2
|1796
|XCSE
|20261013 13:13:59.831000
|10
|1796
|XCSE
|20261013 13:16:24.532000
|8
|1796
|XCSE
|20261013 13:16:24.532000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 13:16:24.549000
|17
|1794
|XCSE
|20261013 13:16:26.791000
|7
|1795
|XCSE
|20261013 13:20:27.521000
|9
|1794
|XCSE
|20261013 13:22:23.939000
|2
|1796
|XCSE
|20261013 13:27:22.308000
|7
|1796
|XCSE
|20261013 13:27:22.308000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 13:28:15.459000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 13:28:15.459000
|8
|1795
|XCSE
|20261013 13:28:15.462000
|2
|1795
|XCSE
|20261013 13:35:35.705000
|2
|1797
|XCSE
|20261013 13:45:20.253000
|2
|1797
|XCSE
|20261013 13:45:20.253000
|5
|1797
|XCSE
|20261013 13:45:26.889000
|2
|1797
|XCSE
|20261013 13:46:20.718000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 13:46:28.020000
|13
|1797
|XCSE
|20261013 13:46:34.784000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 13:48:29.825000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 13:48:39.431000
|4
|1797
|XCSE
|20261013 13:50:19.879000
|2
|1797
|XCSE
|20261013 13:50:28.481000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 13:50:28.486000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 13:50:28.501000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 13:50:28.519000
|7
|1796
|XCSE
|20261013 13:50:39.778000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 13:50:42.609000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 13:52:11.966000
|2
|1795
|XCSE
|20261013 13:52:11.993000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 13:59:09.375000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 13:59:09.375000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 13:59:09.375000
|8
|1795
|XCSE
|20261013 14:02:13.346000
|6
|1795
|XCSE
|20261013 14:02:29.809000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 14:03:44.642000
|2
|1795
|XCSE
|20261013 14:03:44.643000
|2
|1795
|XCSE
|20261013 14:03:44.672000
|18
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.587000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.587000
|7
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.587000
|8
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.587000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.587000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.587000
|13
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.587000
|9
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.611000
|10
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.618000
|8
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:42.695000
|25
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:46.873000
|5
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:48.082000
|10
|1796
|XCSE
|20261013 14:04:59.002000
|6
|1796
|XCSE
|20261013 14:05:59.775000
|6
|1796
|XCSE
|20261013 14:09:38.501000
|6
|1796
|XCSE
|20261013 14:10:00.818000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 14:11:22.452000
|1
|1795
|XCSE
|20261013 14:22:43.889000
|8
|1795
|XCSE
|20261013 14:22:43.889000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 14:22:43.889000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 14:22:43.889000
|16
|1798
|XCSE
|20261013 14:26:18.622000
|12
|1798
|XCSE
|20261013 14:26:18.622000
|11
|1798
|XCSE
|20261013 14:26:18.622000
|15
|1798
|XCSE
|20261013 14:26:18.622000
|9
|1798
|XCSE
|20261013 14:26:18.643000
|10
|1798
|XCSE
|20261013 14:26:18.643000
|11
|1798
|XCSE
|20261013 14:26:18.643000
|27
|1797
|XCSE
|20261013 14:26:18.663000
|27
|1796
|XCSE
|20261013 14:26:19.633000
|26
|1796
|XCSE
|20261013 14:26:26.725000
|18
|1796
|XCSE
|20261013 14:27:00.209000
|17
|1795
|XCSE
|20261013 14:30:12.454000
|8
|1794
|XCSE
|20261013 14:30:13.085000
|1
|1794
|XCSE
|20261013 14:30:13.085000
|2
|1794
|XCSE
|20261013 14:33:20.813000
|7
|1794
|XCSE
|20261013 14:33:20.813000
|3
|1794
|XCSE
|20261013 14:41:11.533000
|6
|1794
|XCSE
|20261013 14:41:11.533000
|9
|1793
|XCSE
|20261013 14:44:51.444000
|8
|1793
|XCSE
|20261013 14:44:51.444000
|8
|1793
|XCSE
|20261013 14:44:51.444000
|1
|1793
|XCSE
|20261013 14:44:51.471000
|1
|1793
|XCSE
|20261013 14:44:51.471000
|2
|1793
|XCSE
|20261013 14:44:53.647000
|15
|1793
|XCSE
|20261013 14:46:09.665000
|6
|1793
|XCSE
|20261013 14:46:31.351000
|9
|1793
|XCSE
|20261013 14:48:45.569000
|35
|1793
|XCSE
|20261013 14:50:43.899000
|34
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.549000
|56
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.549513
|44
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.549537
|34
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.554000
|72
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.554730
|28
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.554748
|2
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.554759
|34
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.563000
|98
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.563487
|40
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.563487
|60
|1792
|XCSE
|20261013 14:55:37.563523
|21
|1791
|XCSE
|20261013 14:55:37.563662
|29
|1791
|XCSE
|20261013 14:55:37.563669
|34
|1789
|XCSE
|20261013 14:55:37.670000
|1
|1788
|XCSE
|20261013 14:55:41.941000
|25
|1788
|XCSE
|20261013 14:55:41.958000
|7
|1787
|XCSE
|20261013 14:57:03.355000
|9
|1792
|XCSE
|20261013 15:01:43.908000
|2
|1792
|XCSE
|20261013 15:04:21.076000
|4
|1792
|XCSE
|20261013 15:04:21.076000
|7
|1793
|XCSE
|20261013 15:06:35.714000
|8
|1793
|XCSE
|20261013 15:06:35.714000
|6
|1793
|XCSE
|20261013 15:06:35.714000
|6
|1793
|XCSE
|20261013 15:06:35.714000
|1
|1793
|XCSE
|20261013 15:08:32.007000
|15
|1792
|XCSE
|20261013 15:11:26.986000
|3
|1792
|XCSE
|20261013 15:11:26.986000
|1
|1793
|XCSE
|20261013 15:15:44.678000
|8
|1797
|XCSE
|20261013 15:26:39.614000
|17
|1797
|XCSE
|20261013 15:26:39.614000
|6
|1797
|XCSE
|20261013 15:26:43.713000
|3
|1797
|XCSE
|20261013 15:26:43.713000
|25
|1797
|XCSE
|20261013 15:26:43.713000
|8
|1798
|XCSE
|20261013 15:27:14.741000
|18
|1798
|XCSE
|20261013 15:27:14.741000
|28
|1798
|XCSE
|20261013 15:27:14.741000
|5
|1798
|XCSE
|20261013 15:27:14.741000
|10
|1798
|XCSE
|20261013 15:27:14.741000
|7
|1797
|XCSE
|20261013 15:28:00.997000
|19
|1797
|XCSE
|20261013 15:28:00.997000
|36
|1799
|XCSE
|20261013 15:31:58.912000
|35
|1798
|XCSE
|20261013 15:33:39.309000
|9
|1798
|XCSE
|20261013 15:33:39.309000
|9
|1798
|XCSE
|20261013 15:33:39.309000
|9
|1798
|XCSE
|20261013 15:33:39.309000
|25
|1797
|XCSE
|20261013 15:35:34.250000
|9
|1797
|XCSE
|20261013 15:35:34.250000
|17
|1796
|XCSE
|20261013 15:38:10.953000
|18
|1796
|XCSE
|20261013 15:38:10.971000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 15:43:12.355000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 15:43:12.355000
|9
|1795
|XCSE
|20261013 15:43:12.355000
|5
|1796
|XCSE
|20261013 15:43:12.356000
|1
|1796
|XCSE
|20261013 15:43:12.356000
|10
|1796
|XCSE
|20261013 15:43:12.356000
|25
|1795
|XCSE
|20261013 15:44:28.713000
|18
|1795
|XCSE
|20261013 15:46:05.150000
|17
|1794
|XCSE
|20261013 15:49:14.106000
|200
|1793
|XCSE
|20261013 15:49:14.126577
|9
|1792
|XCSE
|20261013 15:50:14.551000
|8
|1792
|XCSE
|20261013 15:50:14.551000
|17
|1791
|XCSE
|20261013 15:50:47.146000
|9
|1790
|XCSE
|20261013 15:50:47.247000
|9
|1789
|XCSE
|20261013 15:52:09.848000
|8
|1789
|XCSE
|20261013 15:52:09.848000
|9
|1788
|XCSE
|20261013 15:53:20.571000
|9
|1786
|XCSE
|20261013 15:56:06.897000
|8
|1786
|XCSE
|20261013 15:56:06.897000
|9
|1784
|XCSE
|20261013 15:59:59.734000
|6
|1784
|XCSE
|20261013 16:00:56.645000
|9
|1784
|XCSE
|20261013 16:01:08.076000
|40
|1784
|XCSE
|20261013 16:02:31.592000
|8
|1784
|XCSE
|20261013 16:02:31.592000
|8
|1784
|XCSE
|20261013 16:02:31.592000
|8
|1784
|XCSE
|20261013 16:02:33.410000
|1
|1784
|XCSE
|20261013 16:02:33.410000
|9
|1784
|XCSE
|20261013 16:03:08.392000
|10
|1784
|XCSE
|20261013 16:03:55.480000
|9
|1782
|XCSE
|20261013 16:04:14.124000
|8
|1782
|XCSE
|20261013 16:04:14.124000
|59
|1784
|XCSE
|20261013 16:20:34.664714
|9
|1773
|XCSE
|20261014 9:00:33.448000
|9
|1770
|XCSE
|20261014 9:00:45.543000
|9
|1768
|XCSE
|20261014 9:01:09.006000
|3
|1765
|XCSE
|20261014 9:01:09.104000
|3
|1772
|XCSE
|20261014 9:04:14.639000
|6
|1772
|XCSE
|20261014 9:04:14.639000
|9
|1773
|XCSE
|20261014 9:04:26.345000
|9
|1773
|XCSE
|20261014 9:04:26.422000
|9
|1776
|XCSE
|20261014 9:07:56.999000
|16
|1782
|XCSE
|20261014 9:08:01.673000
|9
|1778
|XCSE
|20261014 9:08:03.346000
|9
|1778
|XCSE
|20261014 9:09:20.045000
|1
|1777
|XCSE
|20261014 9:11:39.436000
|8
|1777
|XCSE
|20261014 9:13:32.323000
|1
|1777
|XCSE
|20261014 9:13:32.323000
|23
|1777
|XCSE
|20261014 9:13:36.124000
|9
|1773
|XCSE
|20261014 9:20:19.048000
|1
|1772
|XCSE
|20261014 9:21:45.109000
|8
|1772
|XCSE
|20261014 9:21:45.109000
|9
|1772
|XCSE
|20261014 9:28:09.385000
|9
|1776
|XCSE
|20261014 9:33:59.927000
|2
|1776
|XCSE
|20261014 9:35:00.119000
|9
|1777
|XCSE
|20261014 9:35:25.242000
|9
|1777
|XCSE
|20261014 9:36:29.571000
|3
|1777
|XCSE
|20261014 9:43:20.222000
|25
|1780
|XCSE
|20261014 9:48:06.345000
|18
|1780
|XCSE
|20261014 9:49:47.848000
|7
|1780
|XCSE
|20261014 9:49:47.848000
|19
|1780
|XCSE
|20261014 9:49:47.872000
|7
|1780
|XCSE
|20261014 9:49:47.872000
|18
|1780
|XCSE
|20261014 9:53:49.199000
|1
|1780
|XCSE
|20261014 9:53:49.300000
|1
|1780
|XCSE
|20261014 9:53:53.651000
|20
|1780
|XCSE
|20261014 9:53:53.651000
|18
|1780
|XCSE
|20261014 9:53:59.253000
|18
|1780
|XCSE
|20261014 9:54:02.256000
|9
|1780
|XCSE
|20261014 9:56:20.088000
|9
|1782
|XCSE
|20261014 9:58:48.653000
|20
|1782
|XCSE
|20261014 9:59:00.283000
|9
|1782
|XCSE
|20261014 10:01:05.176000
|9
|1781
|XCSE
|20261014 10:02:07.970000
|19
|1783
|XCSE
|20261014 10:03:09.347000
|5
|1783
|XCSE
|20261014 10:03:09.347000
|9
|1782
|XCSE
|20261014 10:06:02.649000
|500
|1780
|XCSE
|20261014 10:06:02.649776
|5
|1785
|XCSE
|20261014 10:13:26.665000
|1
|1790
|XCSE
|20261014 10:22:59.095000
|18
|1790
|XCSE
|20261014 10:23:06.646000
|3
|1790
|XCSE
|20261014 10:23:06.646000
|9
|1788
|XCSE
|20261014 10:23:08.753000
|9
|1790
|XCSE
|20261014 10:26:40.174000
|2
|1790
|XCSE
|20261014 10:26:41.367000
|1
|1790
|XCSE
|20261014 10:26:41.367000
|7
|1790
|XCSE
|20261014 10:27:02.180000
|4
|1790
|XCSE
|20261014 10:27:02.180000
|14
|1790
|XCSE
|20261014 10:27:12.605000
|4
|1790
|XCSE
|20261014 10:27:12.605000
|20
|1790
|XCSE
|20261014 10:27:26.286000
|4
|1790
|XCSE
|20261014 10:27:26.286000
|3
|1792
|XCSE
|20261014 10:30:45.291000
|19
|1792
|XCSE
|20261014 10:31:22.431000
|18
|1792
|XCSE
|20261014 10:31:31.880000
|3
|1792
|XCSE
|20261014 10:31:31.880000
|9
|1792
|XCSE
|20261014 10:31:31.909000
|3
|1792
|XCSE
|20261014 10:31:31.909000
|6
|1792
|XCSE
|20261014 10:32:05.317000
|8
|1792
|XCSE
|20261014 10:32:05.322000
|8
|1792
|XCSE
|20261014 10:32:05.330000
|6
|1792
|XCSE
|20261014 10:32:10.573000
|6
|1791
|XCSE
|20261014 10:32:15.845000
|6
|1791
|XCSE
|20261014 10:32:21.101000
|9
|1790
|XCSE
|20261014 10:36:09.104000
|9
|1789
|XCSE
|20261014 10:43:54.048000
|9
|1789
|XCSE
|20261014 10:43:56.003000
|2
|1792
|XCSE
|20261014 10:51:51.303000
|2
|1792
|XCSE
|20261014 10:51:55.204000
|9
|1791
|XCSE
|20261014 10:54:42.510000
|18
|1791
|XCSE
|20261014 10:59:38.123000
|18
|1791
|XCSE
|20261014 10:59:38.128000
|9
|1790
|XCSE
|20261014 11:05:17.646000
|34
|1794
|XCSE
|20261014 11:11:07.024000
|9
|1793
|XCSE
|20261014 11:12:22.970000
|9
|1791
|XCSE
|20261014 11:13:07.505000
|9
|1791
|XCSE
|20261014 11:15:37.465000
|9
|1790
|XCSE
|20261014 11:24:18.443000
|1
|1790
|XCSE
|20261014 11:24:18.445000
|2
|1790
|XCSE
|20261014 11:24:18.445000
|1
|1790
|XCSE
|20261014 11:29:11.639000
|1
|1790
|XCSE
|20261014 11:29:11.639000
|1
|1790
|XCSE
|20261014 11:29:11.639000
|1
|1790
|XCSE
|20261014 11:29:11.639000
|19
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:09.432000
|4
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:09.432000
|20
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:09.433000
|20
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:09.434000
|20
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:09.435000
|20
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:09.435000
|11
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:09.436000
|4
|1791
|XCSE
|20261014 11:33:15.225000
|14
|1791
|XCSE
|20261014 11:34:09.709000
|4
|1791
|XCSE
|20261014 11:34:09.709000
|5
|1790
|XCSE
|20261014 11:37:00.041000
|4
|1790
|XCSE
|20261014 11:37:00.041000
|8
|1790
|XCSE
|20261014 11:37:00.041000
|8
|1790
|XCSE
|20261014 11:37:02.096000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 11:37:19.700000
|6
|1791
|XCSE
|20261014 11:41:48.882000
|6
|1791
|XCSE
|20261014 11:45:13.855000
|9
|1790
|XCSE
|20261014 11:53:54.586000
|3
|1793
|XCSE
|20261014 12:00:35.807000
|34
|1793
|XCSE
|20261014 12:00:35.807000
|10
|1793
|XCSE
|20261014 12:00:37.882000
|5
|1793
|XCSE
|20261014 12:00:38.671000
|5
|1793
|XCSE
|20261014 12:00:46.100000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 12:01:13.792000
|6
|1789
|XCSE
|20261014 12:01:13.812000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 12:01:13.812000
|18
|1791
|XCSE
|20261014 12:06:32.633000
|22
|1791
|XCSE
|20261014 12:06:32.633000
|4
|1791
|XCSE
|20261014 12:06:32.633000
|12
|1791
|XCSE
|20261014 12:06:33.137000
|9
|1791
|XCSE
|20261014 12:08:15.389000
|7
|1791
|XCSE
|20261014 12:10:08.413000
|1
|1791
|XCSE
|20261014 12:11:37.380000
|8
|1791
|XCSE
|20261014 12:11:37.380000
|9
|1789
|XCSE
|20261014 12:15:48.141000
|7
|1789
|XCSE
|20261014 12:29:52.576000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 12:29:52.576000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 12:29:52.600000
|13
|1789
|XCSE
|20261014 12:31:10.456000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 12:31:10.456000
|20
|1789
|XCSE
|20261014 12:32:02.197000
|5
|1789
|XCSE
|20261014 12:32:10.221000
|2
|1789
|XCSE
|20261014 12:32:39.635000
|18
|1789
|XCSE
|20261014 12:39:22.159000
|6
|1787
|XCSE
|20261014 12:39:22.180000
|9
|1789
|XCSE
|20261014 12:41:10.481000
|17
|1789
|XCSE
|20261014 12:41:10.581000
|3
|1790
|XCSE
|20261014 12:45:33.452000
|9
|1788
|XCSE
|20261014 12:49:12.335000
|9
|1786
|XCSE
|20261014 13:07:39.555000
|9
|1788
|XCSE
|20261014 13:21:04.564000
|1
|1787
|XCSE
|20261014 13:21:48.139000
|8
|1791
|XCSE
|20261014 13:23:09.031000
|6
|1791
|XCSE
|20261014 13:23:09.673000
|18
|1792
|XCSE
|20261014 13:23:09.793000
|18
|1792
|XCSE
|20261014 13:23:09.798000
|19
|1793
|XCSE
|20261014 13:23:10.137000
|56
|1793
|XCSE
|20261014 13:23:10.146000
|9
|1788
|XCSE
|20261014 13:24:35.138000
|9
|1786
|XCSE
|20261014 13:26:29.222000
|9
|1784
|XCSE
|20261014 13:40:49.226000
|1
|1786
|XCSE
|20261014 13:47:51.061000
|19
|1786
|XCSE
|20261014 13:47:55.065000
|6
|1787
|XCSE
|20261014 14:00:24.338000
|8
|1787
|XCSE
|20261014 14:00:24.338000
|13
|1787
|XCSE
|20261014 14:00:24.338000
|34
|1787
|XCSE
|20261014 14:00:24.338000
|1
|1787
|XCSE
|20261014 14:00:24.338000
|4
|1787
|XCSE
|20261014 14:00:24.338000
|7
|1788
|XCSE
|20261014 14:00:24.339000
|4
|1787
|XCSE
|20261014 14:00:24.367000
|9
|1785
|XCSE
|20261014 14:00:47.100000
|9
|1788
|XCSE
|20261014 14:16:03.360000
|9
|1792
|XCSE
|20261014 14:29:32.040000
|36
|1792
|XCSE
|20261014 14:30:02.690000
|4
|1792
|XCSE
|20261014 14:30:02.690000
|39
|1791
|XCSE
|20261014 14:30:05.458000
|4
|1791
|XCSE
|20261014 14:30:05.458000
|24
|1792
|XCSE
|20261014 14:30:05.458000
|4
|1792
|XCSE
|20261014 14:30:05.458000
|38
|1792
|XCSE
|20261014 14:30:08.166000
|4
|1792
|XCSE
|20261014 14:30:08.166000
|28
|1792
|XCSE
|20261014 14:30:10.925000
|9
|1786
|XCSE
|20261014 14:31:04.299000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 14:33:51.440000
|6
|1789
|XCSE
|20261014 14:33:51.440000
|9
|1789
|XCSE
|20261014 14:35:11.084000
|9
|1786
|XCSE
|20261014 14:35:59.811000
|1
|1787
|XCSE
|20261014 14:41:47.502000
|18
|1789
|XCSE
|20261014 14:43:00.466000
|3
|1789
|XCSE
|20261014 14:43:00.466000
|4
|1795
|XCSE
|20261014 14:46:01.925000
|2
|1795
|XCSE
|20261014 14:46:03.219000
|17
|1793
|XCSE
|20261014 14:46:56.938000
|1
|1793
|XCSE
|20261014 14:46:56.938000
|15
|1795
|XCSE
|20261014 14:52:20.584000
|2
|1795
|XCSE
|20261014 14:52:20.603000
|14
|1795
|XCSE
|20261014 14:52:20.603000
|1
|1795
|XCSE
|20261014 14:52:51.703000
|8
|1795
|XCSE
|20261014 14:52:51.703000
|9
|1794
|XCSE
|20261014 14:53:02.959000
|20
|1794
|XCSE
|20261014 14:56:48.747000
|5
|1794
|XCSE
|20261014 14:56:48.747000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 14:58:30.224000
|3
|1794
|XCSE
|20261014 14:58:30.224000
|5
|1794
|XCSE
|20261014 15:00:28.141000
|9
|1794
|XCSE
|20261014 15:05:13.157000
|9
|1793
|XCSE
|20261014 15:05:14.006000
|19
|1793
|XCSE
|20261014 15:09:57.198000
|17
|1792
|XCSE
|20261014 15:16:52.062000
|18
|1790
|XCSE
|20261014 15:17:52.294000
|20
|1790
|XCSE
|20261014 15:27:46.716000
|8
|1795
|XCSE
|20261014 15:34:33.845000
|10
|1795
|XCSE
|20261014 15:34:33.845000
|8
|1795
|XCSE
|20261014 15:34:33.867000
|10
|1795
|XCSE
|20261014 15:34:33.867000
|6
|1796
|XCSE
|20261014 15:35:30.401000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:39:54.976000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:00.230000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:05.482000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:10.733000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:15.984000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:21.235000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:26.487000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:31.738000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:36.990000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:42.241000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:47.499000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:52.750000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:40:58.003000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:03.255000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:08.506000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:13.757000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:19.016000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:24.267000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:29.518000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:34.772000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:40.038000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:45.294000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:50.547000
|23
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:50.556000
|6
|1799
|XCSE
|20261014 15:41:55.802000
|4
|1796
|XCSE
|20261014 15:45:11.143000
|9
|1797
|XCSE
|20261014 15:52:51.862000
|9
|1796
|XCSE
|20261014 15:53:29.475000
|19
|1796
|XCSE
|20261014 15:53:59.228000
|8
|1796
|XCSE
|20261014 15:53:59.228000
|9
|1795
|XCSE
|20261014 15:56:05.359000
|7
|1795
|XCSE
|20261014 15:56:45.655000
|7
|1795
|XCSE
|20261014 15:56:45.679000
|13
|1795
|XCSE
|20261014 15:57:26.930000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 15:57:26.954000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 15:57:26.977000
|13
|1795
|XCSE
|20261014 15:57:27.187000
|13
|1795
|XCSE
|20261014 15:57:27.192000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 15:57:27.931000
|8
|1795
|XCSE
|20261014 16:00:26.581000
|17
|1793
|XCSE
|20261014 16:01:18.130000
|9
|1793
|XCSE
|20261014 16:01:18.130000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:33.228000
|12
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:33.228000
|1
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:33.228000
|26
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:33.228000
|64
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:38.028000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:38.285000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:43.537000
|19
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:45.479000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:48.793000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:54.049000
|8
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:54.067000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:59.300000
|8
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:59.300000
|11
|1794
|XCSE
|20261014 16:03:59.773000
|6
|1794
|XCSE
|20261014 16:04:04.557000
|46
|1794
|XCSE
|20261014 16:04:06.488000
|6
|1793
|XCSE
|20261014 16:04:26.660000
|6
|1793
|XCSE
|20261014 16:05:19.701000
|17
|1795
|XCSE
|20261014 16:11:47.053000
|10
|1795
|XCSE
|20261014 16:11:47.069000
|7
|1795
|XCSE
|20261014 16:11:47.069000
|17
|1795
|XCSE
|20261014 16:11:47.071000
|9
|1796
|XCSE
|20261014 16:13:26.759000
|3
|1795
|XCSE
|20261014 16:13:35.032000
|9
|1796
|XCSE
|20261014 16:13:41.291000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:14:14.362000
|3
|1795
|XCSE
|20261014 16:14:14.362000
|9
|1795
|XCSE
|20261014 16:16:53.258000
|9
|1796
|XCSE
|20261014 16:17:19.970000
|9
|1796
|XCSE
|20261014 16:17:29.313000
|7
|1797
|XCSE
|20261014 16:19:10.320000
|1
|1797
|XCSE
|20261014 16:20:30.124000
|8
|1797
|XCSE
|20261014 16:21:06.176000
|1
|1797
|XCSE
|20261014 16:21:06.176000
|9
|1796
|XCSE
|20261014 16:24:39.360000
|35
|1796
|XCSE
|20261014 16:24:39.361000
|25
|1795
|XCSE
|20261014 16:24:44.084000
|17
|1795
|XCSE
|20261014 16:24:44.084000
|19
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.362000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.362000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.379000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.397000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.414000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.432000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.450000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.467000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:01.485000
|20
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:14.979000
|18
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:27.684000
|11
|1795
|XCSE
|20261014 16:25:32.471000
|10
|1795
|XCSE
|20261014 16:26:04.819000
|9
|1795
|XCSE
|20261014 16:26:41.896000
|6
|1795
|XCSE
|20261014 16:27:18.912000
|4
|1795
|XCSE
|20261014 16:27:18.912000
|7
|1795
|XCSE
|20261014 16:27:55.837000
|2
|1795
|XCSE
|20261014 16:27:55.837000
|1
|1795
|XCSE
|20261014 16:28:23.856000
|8
|1795
|XCSE
|20261014 16:28:23.856000
|9
|1793
|XCSE
|20261014 16:28:25.026000
|8
|1793
|XCSE
|20261014 16:28:25.026000
|10
|1796
|XCSE
|20261014 16:35:00.255000
|34
|1796
|XCSE
|20261014 16:36:02.237000
|42
|1796
|XCSE
|20261014 16:37:13.930000
|53
|1796
|XCSE
|20261014 16:40:44.273000
|1
|1795
|XCSE
|20261014 16:40:49.033333
|11
|1797
|XCSE
|20261014 16:40:54.815000
|52
|1796
|XCSE
|20261014 16:40:54.875000
|1
|1797
|XCSE
|20261014 16:42:06.548000
|116
|1797
|XCSE
|20261014 16:45:00.898523
|200
|1797
|XCSE
|20261014 16:45:00.898528
|477
|1797
|XCSE
|20261014 16:45:00.898541
|9
|1778
|XCSE
|20261015 9:00:22.871000
|9
|1777
|XCSE
|20261015 9:00:22.888000
|9
|1771
|XCSE
|20261015 9:01:03.498000
|9
|1776
|XCSE
|20261015 9:04:00.340000
|9
|1775
|XCSE
|20261015 9:04:35.516000
|9
|1782
|XCSE
|20261015 9:07:44.051000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 9:10:26.569000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 9:10:45.951000
|9
|1788
|XCSE
|20261015 9:10:54.189000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 9:13:04.342000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 9:14:05.410000
|9
|1783
|XCSE
|20261015 9:14:05.451000
|9
|1781
|XCSE
|20261015 9:14:16.418000
|9
|1783
|XCSE
|20261015 9:15:00.218000
|9
|1782
|XCSE
|20261015 9:15:12.324000
|9
|1782
|XCSE
|20261015 9:19:05.136000
|9
|1788
|XCSE
|20261015 9:25:06.953000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 9:25:06.976000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 9:29:17.309000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 9:31:16.898000
|9
|1788
|XCSE
|20261015 9:31:26.282000
|9
|1788
|XCSE
|20261015 9:32:07.108000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 9:37:35.268000
|7
|1789
|XCSE
|20261015 9:37:35.288000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 9:37:35.290000
|7
|1789
|XCSE
|20261015 9:37:35.290000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 9:47:29.353000
|2
|1788
|XCSE
|20261015 9:47:49.499000
|7
|1788
|XCSE
|20261015 9:47:49.499000
|9
|1786
|XCSE
|20261015 9:49:51.602000
|2
|1788
|XCSE
|20261015 9:55:01.271000
|4
|1788
|XCSE
|20261015 9:55:01.271000
|3
|1788
|XCSE
|20261015 9:55:01.271000
|1
|1788
|XCSE
|20261015 9:56:54.783000
|1
|1788
|XCSE
|20261015 9:56:54.783000
|3
|1788
|XCSE
|20261015 9:56:54.783000
|4
|1788
|XCSE
|20261015 9:56:54.783000
|1
|1788
|XCSE
|20261015 9:58:46.271000
|4
|1788
|XCSE
|20261015 9:58:46.271000
|3
|1788
|XCSE
|20261015 9:58:46.271000
|1
|1788
|XCSE
|20261015 9:58:46.271000
|3
|1788
|XCSE
|20261015 10:00:37.689000
|6
|1788
|XCSE
|20261015 10:00:37.689000
|9
|1784
|XCSE
|20261015 10:01:53.472000
|9
|1782
|XCSE
|20261015 10:02:34.918000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 10:10:00.241000
|2
|1786
|XCSE
|20261015 10:10:02.016000
|7
|1786
|XCSE
|20261015 10:10:02.016000
|9
|1786
|XCSE
|20261015 10:10:02.083000
|9
|1786
|XCSE
|20261015 10:10:47.288000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 10:15:39.585000
|5
|1786
|XCSE
|20261015 10:17:08.378000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 10:18:41.183000
|1
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:06.418000
|1
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.278000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.279000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.279000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.297000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.299000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.425000
|4
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.427000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.444000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:20.451000
|2
|1789
|XCSE
|20261015 10:19:28.871000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 10:19:30.639000
|3
|1790
|XCSE
|20261015 10:25:35.737000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 10:27:55.539000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 10:27:55.539000
|17
|1788
|XCSE
|20261015 10:28:01.108000
|2
|1790
|XCSE
|20261015 10:29:24.812000
|14
|1790
|XCSE
|20261015 10:29:24.812000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 10:30:33.969000
|25
|1789
|XCSE
|20261015 10:30:38.465000
|17
|1788
|XCSE
|20261015 10:30:56.632000
|9
|1788
|XCSE
|20261015 10:35:12.309000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 10:35:18.088000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 10:35:18.105000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 10:35:18.124000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 10:35:57.204000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 10:39:09.132000
|9
|1788
|XCSE
|20261015 10:39:15.131000
|9
|1787
|XCSE
|20261015 10:41:04.630000
|9
|1786
|XCSE
|20261015 10:46:30.100000
|9
|1786
|XCSE
|20261015 10:57:10.620000
|500
|1784
|XCSE
|20261015 10:57:10.620306
|9
|1785
|XCSE
|20261015 10:57:10.759000
|7
|1788
|XCSE
|20261015 11:06:05.744000
|3
|1788
|XCSE
|20261015 11:06:05.744000
|5
|1788
|XCSE
|20261015 11:06:05.744000
|7
|1788
|XCSE
|20261015 11:06:05.761000
|5
|1788
|XCSE
|20261015 11:06:05.761000
|7
|1788
|XCSE
|20261015 11:06:05.765000
|5
|1788
|XCSE
|20261015 11:06:05.765000
|6
|1788
|XCSE
|20261015 11:08:59.376000
|6
|1788
|XCSE
|20261015 11:08:59.381000
|9
|1794
|XCSE
|20261015 11:26:13.248000
|2
|1793
|XCSE
|20261015 11:26:13.258000
|4
|1793
|XCSE
|20261015 11:26:13.260000
|8
|1793
|XCSE
|20261015 11:26:13.262000
|9
|1791
|XCSE
|20261015 11:26:13.268000
|7
|1793
|XCSE
|20261015 11:26:13.268000
|2
|1793
|XCSE
|20261015 11:26:13.269000
|7
|1793
|XCSE
|20261015 11:26:13.273000
|2
|1793
|XCSE
|20261015 11:26:13.283000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 11:26:13.306000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 11:26:13.311000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 11:26:13.339000
|3
|1791
|XCSE
|20261015 11:27:15.473000
|5
|1791
|XCSE
|20261015 11:27:15.473000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 11:27:38.504000
|5
|1790
|XCSE
|20261015 11:28:14.366000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 11:29:04.420000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 11:29:56.556000
|8
|1789
|XCSE
|20261015 11:29:56.556000
|17
|1787
|XCSE
|20261015 11:29:56.613000
|8
|1786
|XCSE
|20261015 11:29:56.633000
|9
|1786
|XCSE
|20261015 11:29:56.638000
|8
|1786
|XCSE
|20261015 11:29:56.638000
|18
|1786
|XCSE
|20261015 11:30:06.321000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 11:36:16.785000
|8
|1785
|XCSE
|20261015 11:36:16.785000
|18
|1784
|XCSE
|20261015 11:36:30.392000
|17
|1784
|XCSE
|20261015 11:36:37.518000
|500
|1782
|XCSE
|20261015 11:36:37.518154
|7
|1780
|XCSE
|20261015 11:36:37.653000
|17
|1790
|XCSE
|20261015 11:49:17.533000
|17
|1789
|XCSE
|20261015 11:50:00.296000
|9
|1792
|XCSE
|20261015 11:57:36.599000
|9
|1791
|XCSE
|20261015 11:57:56.595000
|9
|1790
|XCSE
|20261015 11:59:03.288000
|9
|1789
|XCSE
|20261015 12:04:40.220000
|9
|1788
|XCSE
|20261015 12:04:46.915000
|18
|1788
|XCSE
|20261015 12:09:46.371000
|17
|1787
|XCSE
|20261015 12:12:02.326000
|17
|1786
|XCSE
|20261015 12:12:29.501000
|9
|1786
|XCSE
|20261015 12:16:51.469000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 12:19:32.567000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 12:26:01.405000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 12:28:02.271000
|9
|1785
|XCSE
|20261015 12:30:17.826000
|9
|1783
|XCSE
|20261015 12:31:07.286000
|9
|1781
|XCSE
|20261015 12:31:07.429000
|9
|1780
|XCSE
|20261015 12:32:21.225000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 12:37:27.601000
|9
|1778
|XCSE
|20261015 12:43:06.780000
|8
|1778
|XCSE
|20261015 12:43:06.780000
|18
|1777
|XCSE
|20261015 12:43:08.816000
|18
|1777
|XCSE
|20261015 12:45:02.698000
|18
|1776
|XCSE
|20261015 12:49:25.993000
|8
|1776
|XCSE
|20261015 12:49:25.993000
|18
|1775
|XCSE
|20261015 12:52:22.748000
|9
|1775
|XCSE
|20261015 12:52:22.748000
|26
|1774
|XCSE
|20261015 12:54:04.973000
|9
|1774
|XCSE
|20261015 12:54:04.973000
|13
|1773
|XCSE
|20261015 12:54:10.268000
|18
|1774
|XCSE
|20261015 13:04:15.660000
|18
|1777
|XCSE
|20261015 13:11:14.859000
|9
|1777
|XCSE
|20261015 13:13:02.848000
|10
|1778
|XCSE
|20261015 13:30:40.754000
|9
|1778
|XCSE
|20261015 13:30:40.754000
|14
|1782
|XCSE
|20261015 13:33:54.736000
|3
|1782
|XCSE
|20261015 13:33:54.736000
|18
|1783
|XCSE
|20261015 13:37:18.410000
|45
|1783
|XCSE
|20261015 13:37:18.425000
|7
|1783
|XCSE
|20261015 13:37:18.428000
|17
|1782
|XCSE
|20261015 13:38:12.288000
|3
|1784
|XCSE
|20261015 13:44:04.806000
|10
|1784
|XCSE
|20261015 13:44:04.806000
|11
|1786
|XCSE
|20261015 13:45:39.877000
|4
|1786
|XCSE
|20261015 13:45:39.877000
|4
|1786
|XCSE
|20261015 13:45:39.877000
|2
|1786
|XCSE
|20261015 13:45:39.877000
|7
|1786
|XCSE
|20261015 13:45:39.879000
|7
|1786
|XCSE
|20261015 13:46:36.236000
|2
|1786
|XCSE
|20261015 13:46:36.236000
|17
|1784
|XCSE
|20261015 13:46:36.293000
|1
|1783
|XCSE
|20261015 13:51:35.826000
|16
|1783
|XCSE
|20261015 13:51:35.826000
|8
|1783
|XCSE
|20261015 13:51:35.826000
|16
|1785
|XCSE
|20261015 13:51:35.827000
|4
|1783
|XCSE
|20261015 13:54:09.241000
|14
|1783
|XCSE
|20261015 13:54:09.241000
|9
|1782
|XCSE
|20261015 13:55:07.847000
|9
|1781
|XCSE
|20261015 13:56:05.600000
|7
|1780
|XCSE
|20261015 13:57:01.011000
|7
|1779
|XCSE
|20261015 14:00:33.386000
|2
|1779
|XCSE
|20261015 14:00:33.386000
|8
|1779
|XCSE
|20261015 14:00:33.386000
|17
|1781
|XCSE
|20261015 14:03:33.429000
|9
|1780
|XCSE
|20261015 14:03:48.763000
|20
|1781
|XCSE
|20261015 14:10:51.562000
|5
|1781
|XCSE
|20261015 14:10:51.562000
|9
|1781
|XCSE
|20261015 14:12:19.320000
|9
|1780
|XCSE
|20261015 14:12:21.181000
|9
|1780
|XCSE
|20261015 14:13:33.816000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 14:18:42.326000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 14:18:42.326000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 14:18:42.350000
|17
|1778
|XCSE
|20261015 14:18:43.397000
|17
|1778
|XCSE
|20261015 14:30:01.358000
|1
|1777
|XCSE
|20261015 14:30:08.980000
|16
|1777
|XCSE
|20261015 14:30:08.980000
|1
|1776
|XCSE
|20261015 14:30:11.967000
|9
|1777
|XCSE
|20261015 14:36:02.941000
|9
|1776
|XCSE
|20261015 14:36:02.961000
|4
|1775
|XCSE
|20261015 14:36:06.387000
|23
|1775
|XCSE
|20261015 14:36:07.925000
|4
|1775
|XCSE
|20261015 14:36:07.925000
|18
|1774
|XCSE
|20261015 14:36:08.009000
|5
|1774
|XCSE
|20261015 14:36:08.009000
|9
|1773
|XCSE
|20261015 14:36:44.931000
|9
|1773
|XCSE
|20261015 14:36:45.140000
|9
|1774
|XCSE
|20261015 14:37:44.165000
|9
|1773
|XCSE
|20261015 14:37:44.195000
|9
|1775
|XCSE
|20261015 14:40:18.219000
|9
|1775
|XCSE
|20261015 14:41:27.262000
|9
|1775
|XCSE
|20261015 14:42:44.272000
|15
|1777
|XCSE
|20261015 14:51:32.634000
|10
|1779
|XCSE
|20261015 15:04:38.958000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:04:38.958000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 15:04:38.958000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:04:39.024000
|10
|1779
|XCSE
|20261015 15:05:34.728000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:06:02.314000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 15:06:02.314000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:06:17.322000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 15:06:17.322000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 15:06:22.289000
|2
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:14.057000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:14.057000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:14.491000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:17.310000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:17.310000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:18.366000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:38.272000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:47.310000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:47.310000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:47.329000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:07:47.346000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:09:22.326000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:09:22.326000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:10:00.949000
|18
|1779
|XCSE
|20261015 15:10:00.949000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:10:00.949000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:07.749000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:25.030000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:25.286000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:25.286000
|9
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:30.609000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:30.609000
|2
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:39.396000
|4
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:39.399000
|5
|1779
|XCSE
|20261015 15:11:39.399000
|9
|1777
|XCSE
|20261015 15:13:09.539000
|9
|1777
|XCSE
|20261015 15:15:35.010000
|20
|1781
|XCSE
|20261015 15:19:39.221000
|51
|1781
|XCSE
|20261015 15:19:39.221000
|1
|1781
|XCSE
|20261015 15:20:34.746000
|9
|1781
|XCSE
|20261015 15:21:42.229000
|9
|1780
|XCSE
|20261015 15:24:11.951000
|7
|1780
|XCSE
|20261015 15:24:11.951000
|1
|1780
|XCSE
|20261015 15:24:27.909000
|6
|1780
|XCSE
|20261015 15:24:27.909000
|17
|1781
|XCSE
|20261015 15:27:57.158000
|17
|1780
|XCSE
|20261015 15:29:14.317000
|17
|1779
|XCSE
|20261015 15:30:05.657000
|18
|1778
|XCSE
|20261015 15:30:23.645000
|1
|1778
|XCSE
|20261015 15:31:18.019000
|18
|1777
|XCSE
|20261015 15:32:29.404000
|17
|1777
|XCSE
|20261015 15:32:51.024000
|8
|1777
|XCSE
|20261015 15:32:51.024000
|8
|1778
|XCSE
|20261015 15:33:50.413000
|17
|1777
|XCSE
|20261015 15:33:50.892000
|18
|1776
|XCSE
|20261015 15:35:03.719000
|18
|1776
|XCSE
|20261015 15:35:24.414000
|17
|1776
|XCSE
|20261015 15:37:59.232000
|17
|1775
|XCSE
|20261015 15:38:06.200000
|17
|1774
|XCSE
|20261015 15:39:17.413000
|17
|1774
|XCSE
|20261015 15:41:28.057000
|17
|1774
|XCSE
|20261015 15:43:12.047000
|17
|1773
|XCSE
|20261015 15:43:32.901000
|18
|1772
|XCSE
|20261015 15:43:58.179000
|17
|1771
|XCSE
|20261015 15:44:27.519000
|17
|1770
|XCSE
|20261015 15:45:37.731000
|18
|1770
|XCSE
|20261015 15:46:13.360000
|3
|1769
|XCSE
|20261015 15:46:13.963000
|6
|1776
|XCSE
|20261015 15:53:21.798000
|2
|1776
|XCSE
|20261015 15:53:21.798000
|8
|1776
|XCSE
|20261015 15:53:21.798000
|23
|1776
|XCSE
|20261015 15:53:21.798000
|3
|1776
|XCSE
|20261015 15:53:21.798000
|25
|1775
|XCSE
|20261015 15:55:16.786000
|18
|1778
|XCSE
|20261015 16:02:11.808000
|17
|1779
|XCSE
|20261015 16:06:33.891000
|8
|1779
|XCSE
|20261015 16:06:33.891000
|27
|1778
|XCSE
|20261015 16:10:12.599000
|8
|1778
|XCSE
|20261015 16:10:12.599000
|26
|1777
|XCSE
|20261015 16:10:26.273000
|25
|1777
|XCSE
|20261015 16:11:40.302000
|15
|1779
|XCSE
|20261015 16:16:42.637000
|17
|1779
|XCSE
|20261015 16:17:03.372000
|8
|1780
|XCSE
|20261015 16:17:40.863000
|3
|1780
|XCSE
|20261015 16:17:40.863000
|1
|1780
|XCSE
|20261015 16:17:45.253000
|4
|1780
|XCSE
|20261015 16:17:57.485000
|17
|1779
|XCSE
|20261015 16:22:50.730000
|9
|1780
|XCSE
|20261015 16:29:57.374000
|26
|1780
|XCSE
|20261015 16:30:29.746000
|3
|1780
|XCSE
|20261015 16:30:58.263000
|14
|1784
|XCSE
|20261015 16:34:11.595000
|7
|1784
|XCSE
|20261015 16:34:11.595000
|26
|1783
|XCSE
|20261015 16:34:11.606000
|26
|1783
|XCSE
|20261015 16:34:35.172000
|25
|1781
|XCSE
|20261015 16:34:35.443000
|19
|1784
|XCSE
|20261015 16:36:03.113000
|5
|1784
|XCSE
|20261015 16:36:03.113000
|5
|1784
|XCSE
|20261015 16:36:03.113000
|4
|1784
|XCSE
|20261015 16:36:03.113000
|23
|1784
|XCSE
|20261015 16:36:03.113000
|17
|1782
|XCSE
|20261015 16:36:03.169000
|17
|1781
|XCSE
|20261015 16:36:03.412000
|11
|1784
|XCSE
|20261015 16:40:06.130000
|20
|1784
|XCSE
|20261015 16:40:06.130000
|16
|1786
|XCSE
|20261015 16:45:47.516537
|19
|1786
|XCSE
|20261015 16:45:47.516537
|377
|1786
|XCSE
|20261015 16:45:47.516560
|9
|1795
|XCSE
|20261016 9:00:34.435000
|9
|1792
|XCSE
|20261016 9:00:52.976000
|9
|1803
|XCSE
|20261016 9:02:21.038000
|9
|1799
|XCSE
|20261016 9:03:41.497000
|9
|1798
|XCSE
|20261016 9:08:08.138000
|9
|1794
|XCSE
|20261016 9:09:01.461000
|3
|1805
|XCSE
|20261016 9:12:25.711000
|9
|1806
|XCSE
|20261016 9:12:27.487000
|9
|1806
|XCSE
|20261016 9:14:09.826000
|9
|1806
|XCSE
|20261016 9:14:09.844000
|9
|1806
|XCSE
|20261016 9:14:09.861000
|9
|1808
|XCSE
|20261016 9:14:15.139000
|4
|1806
|XCSE
|20261016 9:15:58.413000
|5
|1806
|XCSE
|20261016 9:16:13.479000
|4
|1806
|XCSE
|20261016 9:16:13.479000
|9
|1814
|XCSE
|20261016 9:18:32.083000
|9
|1813
|XCSE
|20261016 9:18:56.888000
|9
|1814
|XCSE
|20261016 9:19:38.639000
|9
|1813
|XCSE
|20261016 9:19:41.599000
|9
|1814
|XCSE
|20261016 9:22:39.137000
|9
|1816
|XCSE
|20261016 9:23:41.588000
|9
|1815
|XCSE
|20261016 9:23:41.688000
|9
|1815
|XCSE
|20261016 9:25:46.676000
|9
|1814
|XCSE
|20261016 9:27:21.083000
|9
|1811
|XCSE
|20261016 9:27:21.205000
|9
|1814
|XCSE
|20261016 9:29:57.595000
|9
|1815
|XCSE
|20261016 9:30:21.071000
|9
|1813
|XCSE
|20261016 9:30:21.243000
|9
|1811
|XCSE
|20261016 9:30:34.552000
|9
|1810
|XCSE
|20261016 9:34:55.869000
|9
|1809
|XCSE
|20261016 9:39:37.790000
|9
|1808
|XCSE
|20261016 9:41:10.120000
|9
|1806
|XCSE
|20261016 9:43:20.169000
|9
|1806
|XCSE
|20261016 9:43:20.213000
|9
|1805
|XCSE
|20261016 9:47:22.430000
|9
|1804
|XCSE
|20261016 9:47:22.563000
|9
|1805
|XCSE
|20261016 9:51:14.628000
|9
|1808
|XCSE
|20261016 9:56:56.327000
|1
|1810
|XCSE
|20261016 10:01:13.002000
|8
|1810
|XCSE
|20261016 10:01:13.002000
|9
|1809
|XCSE
|20261016 10:01:20.874000
|7
|1813
|XCSE
|20261016 10:05:42.225000
|2
|1813
|XCSE
|20261016 10:05:42.225000
|9
|1813
|XCSE
|20261016 10:08:04.339000
|2
|1814
|XCSE
|20261016 10:10:32.064000
|6
|1814
|XCSE
|20261016 10:10:36.462000
|5
|1814
|XCSE
|20261016 10:10:41.014000
|5
|1814
|XCSE
|20261016 10:10:41.014000
|9
|1812
|XCSE
|20261016 10:11:07.898000
|9
|1811
|XCSE
|20261016 10:12:24.676000
|9
|1810
|XCSE
|20261016 10:17:29.138000
|9
|1810
|XCSE
|20261016 10:17:29.138000
|1
|1811
|XCSE
|20261016 10:19:07.749000
|6
|1811
|XCSE
|20261016 10:19:07.749000
|21
|1811
|XCSE
|20261016 10:19:07.749000
|7
|1811
|XCSE
|20261016 10:20:29.312000
|2
|1811
|XCSE
|20261016 10:20:29.312000
|7
|1811
|XCSE
|20261016 10:21:52.343000
|2
|1811
|XCSE
|20261016 10:21:52.343000
|1
|1809
|XCSE
|20261016 10:23:01.324000
|2
|1809
|XCSE
|20261016 10:23:01.324000
|1
|1809
|XCSE
|20261016 10:23:01.324000
|13
|1809
|XCSE
|20261016 10:23:01.465000
|4
|1809
|XCSE
|20261016 10:23:01.465000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 10:26:07.091000
|9
|1812
|XCSE
|20261016 10:33:22.407000
|8
|1812
|XCSE
|20261016 10:33:22.407000
|16
|1813
|XCSE
|20261016 10:34:33.816000
|6
|1813
|XCSE
|20261016 10:34:33.816000
|17
|1812
|XCSE
|20261016 10:34:58.255000
|37
|1816
|XCSE
|20261016 10:37:06.096000
|9
|1815
|XCSE
|20261016 10:38:27.334000
|8
|1815
|XCSE
|20261016 10:38:27.334000
|4
|1816
|XCSE
|20261016 10:57:07.954000
|12
|1816
|XCSE
|20261016 10:57:07.954000
|9
|1815
|XCSE
|20261016 10:57:07.971000
|9
|1814
|XCSE
|20261016 10:59:09.703000
|50
|1814
|XCSE
|20261016 11:02:20.967000
|9
|1814
|XCSE
|20261016 11:02:20.991000
|6
|1813
|XCSE
|20261016 11:05:38.926000
|3
|1813
|XCSE
|20261016 11:05:38.926000
|9
|1812
|XCSE
|20261016 11:15:05.098000
|9
|1812
|XCSE
|20261016 11:15:05.098000
|9
|1811
|XCSE
|20261016 11:21:32.631000
|8
|1811
|XCSE
|20261016 11:21:32.631000
|5
|1812
|XCSE
|20261016 11:21:59.093000
|6
|1812
|XCSE
|20261016 11:21:59.093000
|6
|1812
|XCSE
|20261016 11:21:59.093000
|3
|1812
|XCSE
|20261016 11:21:59.093000
|11
|1812
|XCSE
|20261016 11:21:59.093000
|7
|1812
|XCSE
|20261016 11:21:59.093000
|7
|1812
|XCSE
|20261016 11:21:59.344000
|7
|1812
|XCSE
|20261016 11:22:02.884000
|6
|1812
|XCSE
|20261016 11:22:02.884000
|6
|1812
|XCSE
|20261016 11:22:02.888000
|18
|1812
|XCSE
|20261016 11:22:02.888000
|7
|1812
|XCSE
|20261016 11:22:02.904000
|18
|1810
|XCSE
|20261016 11:22:02.929000
|17
|1809
|XCSE
|20261016 11:30:07.768000
|18
|1809
|XCSE
|20261016 11:37:29.859000
|8
|1809
|XCSE
|20261016 11:37:29.859000
|18
|1808
|XCSE
|20261016 11:39:11.265000
|25
|1808
|XCSE
|20261016 11:43:49.632000
|26
|1808
|XCSE
|20261016 11:45:20.940000
|20
|1810
|XCSE
|20261016 11:50:02.910000
|18
|1809
|XCSE
|20261016 11:51:33.162000
|17
|1808
|XCSE
|20261016 11:51:53.925000
|122
|1808
|XCSE
|20261016 11:51:53.925000
|9
|1807
|XCSE
|20261016 11:51:53.946000
|9
|1806
|XCSE
|20261016 11:51:53.955000
|4
|1809
|XCSE
|20261016 12:27:19.296000
|9
|1809
|XCSE
|20261016 12:29:37.386000
|9
|1809
|XCSE
|20261016 12:31:41.313000
|8
|1809
|XCSE
|20261016 12:34:00.412000
|1
|1809
|XCSE
|20261016 12:34:00.412000
|3
|1809
|XCSE
|20261016 12:36:20.390000
|6
|1809
|XCSE
|20261016 12:36:20.390000
|8
|1807
|XCSE
|20261016 12:36:32.101000
|1
|1808
|XCSE
|20261016 12:45:42.481000
|1
|1808
|XCSE
|20261016 12:45:42.481000
|7
|1808
|XCSE
|20261016 12:55:00.107000
|2
|1808
|XCSE
|20261016 12:55:00.107000
|65
|1810
|XCSE
|20261016 12:55:09.297000
|9
|1810
|XCSE
|20261016 12:55:09.338000
|9
|1809
|XCSE
|20261016 12:55:09.343000
|9
|1808
|XCSE
|20261016 12:58:14.774000
|34
|1810
|XCSE
|20261016 13:01:10.942000
|7
|1811
|XCSE
|20261016 13:17:43.641000
|7
|1811
|XCSE
|20261016 13:17:43.641000
|7
|1811
|XCSE
|20261016 13:17:43.831000
|6
|1811
|XCSE
|20261016 13:18:18.729000
|3
|1811
|XCSE
|20261016 13:18:18.729000
|9
|1811
|XCSE
|20261016 13:20:19.695000
|7
|1811
|XCSE
|20261016 13:22:20.774000
|2
|1811
|XCSE
|20261016 13:22:20.774000
|18
|1810
|XCSE
|20261016 13:22:58.644000
|18
|1811
|XCSE
|20261016 13:25:04.636000
|18
|1811
|XCSE
|20261016 13:25:34.501000
|17
|1810
|XCSE
|20261016 13:30:31.396000
|9
|1810
|XCSE
|20261016 13:38:34.605000
|17
|1810
|XCSE
|20261016 13:50:09.048000
|3
|1811
|XCSE
|20261016 14:04:35.283000
|7
|1811
|XCSE
|20261016 14:06:26.256000
|9
|1811
|XCSE
|20261016 14:12:17.606000
|4
|1815
|XCSE
|20261016 14:30:13.745000
|15
|1815
|XCSE
|20261016 14:30:13.745000
|7
|1815
|XCSE
|20261016 14:30:21.016000
|6
|1815
|XCSE
|20261016 14:30:22.092000
|6
|1815
|XCSE
|20261016 14:32:24.475000
|7
|1815
|XCSE
|20261016 14:32:24.475000
|4
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:32.933000
|7
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:32.933000
|5
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:32.933000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:32.933000
|7
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:32.961000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:33.037000
|7
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:33.184000
|12
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:33.586000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:34.501000
|10
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:40.450000
|7
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:40.832000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:40.832000
|4
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:56.758000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:37:56.758000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:38:15.961000
|7
|1817
|XCSE
|20261016 14:38:19.680000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:38:19.680000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:38:22.840000
|20
|1817
|XCSE
|20261016 14:38:22.877000
|1
|1817
|XCSE
|20261016 14:38:37.680000
|6
|1817
|XCSE
|20261016 14:39:49.147000
|7
|1817
|XCSE
|20261016 14:40:01.837000
|19
|1817
|XCSE
|20261016 14:40:01.837000
|7
|1817
|XCSE
|20261016 14:40:01.837000
|9
|1817
|XCSE
|20261016 14:40:21.107000
|5
|1817
|XCSE
|20261016 14:40:21.130000
|9
|1815
|XCSE
|20261016 14:41:16.920000
|5
|1816
|XCSE
|20261016 14:44:11.881000
|6
|1816
|XCSE
|20261016 14:44:11.881000
|9
|1816
|XCSE
|20261016 14:44:59.103000
|6
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:13.833000
|6
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:13.833000
|6
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:13.833000
|6
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:16.534000
|3
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:19.639000
|7
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:27.640000
|7
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:27.640000
|7
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:27.640000
|6
|1816
|XCSE
|20261016 14:45:28.368000
|27
|1817
|XCSE
|20261016 14:51:15.973000
|6
|1818
|XCSE
|20261016 15:02:04.068000
|6
|1818
|XCSE
|20261016 15:02:04.068000
|7
|1818
|XCSE
|20261016 15:02:04.068000
|2
|1817
|XCSE
|20261016 15:09:29.999000
|16
|1817
|XCSE
|20261016 15:09:30.020000
|2
|1817
|XCSE
|20261016 15:09:30.020000
|17
|1817
|XCSE
|20261016 15:09:30.050000
|17
|1818
|XCSE
|20261016 15:21:12.585000
|17
|1818
|XCSE
|20261016 15:21:34.070000
|17
|1817
|XCSE
|20261016 15:21:34.102000
|17
|1817
|XCSE
|20261016 15:22:29.521000
|26
|1819
|XCSE
|20261016 15:34:24.964000
|27
|1818
|XCSE
|20261016 15:40:31.734000
|26
|1817
|XCSE
|20261016 15:40:33.816000
|33
|1818
|XCSE
|20261016 15:48:16.067000
|33
|1817
|XCSE
|20261016 15:48:30.015000
|65
|1818
|XCSE
|20261016 15:54:34.544000
|500
|1818
|XCSE
|20261016 15:54:34.544089
|33
|1818
|XCSE
|20261016 15:54:34.578000
|11
|1819
|XCSE
|20261016 15:56:05.022000
|5
|1819
|XCSE
|20261016 15:56:05.022000
|13
|1819
|XCSE
|20261016 15:56:08.732000
|13
|1819
|XCSE
|20261016 15:56:15.104000
|29
|1818
|XCSE
|20261016 15:56:58.169000
|4
|1818
|XCSE
|20261016 15:56:58.172000
|29
|1818
|XCSE
|20261016 15:56:58.172000
|6
|1819
|XCSE
|20261016 15:58:04.195000
|33
|1818
|XCSE
|20261016 15:58:04.214000
|33
|1817
|XCSE
|20261016 15:59:00.248000
|4
|1818
|XCSE
|20261016 15:59:59.605000
|9
|1818
|XCSE
|20261016 15:59:59.605000
|25
|1817
|XCSE
|20261016 16:00:06.519000
|26
|1816
|XCSE
|20261016 16:00:18.003000
|25
|1816
|XCSE
|20261016 16:02:23.177000
|25
|1817
|XCSE
|20261016 16:06:37.831000
|26
|1817
|XCSE
|20261016 16:08:20.336000
|17
|1817
|XCSE
|20261016 16:14:21.217000
|2
|1817
|XCSE
|20261016 16:14:21.217000
|10
|1818
|XCSE
|20261016 16:20:54.863000
|25
|1817
|XCSE
|20261016 16:21:05.368000
|25
|1816
|XCSE
|20261016 16:21:19.683000
|26
|1816
|XCSE
|20261016 16:21:19.685000
|26
|1815
|XCSE
|20261016 16:21:50.033000
|10
|1815
|XCSE
|20261016 16:21:50.038000
|25
|1814
|XCSE
|20261016 16:23:50.549000
|26
|1813
|XCSE
|20261016 16:23:51.146000
|8
|1810
|XCSE
|20261016 16:29:24.150000
|9
|1809
|XCSE
|20261016 16:30:01.550000
|5
|1810
|XCSE
|20261016 16:30:25.846000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 16:30:25.846000
|7
|1810
|XCSE
|20261016 16:30:34.928000
|2
|1810
|XCSE
|20261016 16:30:34.928000
|9
|1810
|XCSE
|20261016 16:30:45.853000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 16:30:56.894000
|5
|1810
|XCSE
|20261016 16:30:56.894000
|6
|1810
|XCSE
|20261016 16:31:05.878000
|17
|1809
|XCSE
|20261016 16:31:06.313000
|2
|1810
|XCSE
|20261016 16:33:00.503000
|7
|1810
|XCSE
|20261016 16:33:00.523000
|1
|1810
|XCSE
|20261016 16:33:36.504000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 16:34:08.932000
|7
|1810
|XCSE
|20261016 16:34:08.936000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 16:34:09.307000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 16:34:09.310000
|7
|1810
|XCSE
|20261016 16:34:23.278000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 16:35:02.782000
|18
|1810
|XCSE
|20261016 16:35:02.782000
|3
|1810
|XCSE
|20261016 16:35:10.903000
|4
|1810
|XCSE
|20261016 16:35:10.924000
|7
|1810
|XCSE
|20261016 16:35:23.148000
|18
|1810
|XCSE
|20261016 16:35:23.148000
|9
|1809
|XCSE
|20261016 16:35:23.374000
|8
|1809
|XCSE
|20261016 16:35:23.374000
|10
|1809
|XCSE
|20261016 16:35:35.529000
|929
|1809
|XCSE
|20261016 16:37:49.314691
|135
|1809
|XCSE
|20261016 16:37:49.447402
|14
|1809
|XCSE
|20261016 16:37:49.447440
|14
|1809
|XCSE
|20261016 16:37:49.464680
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 42
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment