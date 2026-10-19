Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي
searchicon

USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Share Buyback Programme Week 42


Date: 2026-10-19 02:46:27

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 19 October 2026

Share buyback programme week 42

The share buyback programme runs in the period 12 October 2026 up to and including 8 January 2027, see company announcement of 9 October 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
12 October 2026 4,500 1,783.20 8,024,400
13 October 2026 4,500 1,793.86 8,072,370
14 October 2026 4,500 1,790.77 8,058,465
15 October 2026 4,500 1,782.29 8,020,305
16 October 2026 4,500 1,812.52 8,156,340
Total under the share buyback programme 22,500 1,792.53 40,331,880
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 - 9 October 2026 220,460 1,814.37 399,995,279
Total bought back 808,430 1,657.92 1,340,314,389

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 808,430 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.33 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
8 1778 XCSE 20261012 9:00:06.436000
9 1780 XCSE 20261012 9:01:06.465000
9 1781 XCSE 20261012 9:02:16.069000
9 1781 XCSE 20261012 9:02:16.742000
9 1779 XCSE 20261012 9:02:16.765000
9 1778 XCSE 20261012 9:10:45.819000
9 1777 XCSE 20261012 9:10:52.082000
21 1785 XCSE 20261012 9:18:07.027000
9 1785 XCSE 20261012 9:19:45.740000
9 1785 XCSE 20261012 9:21:44.603000
9 1782 XCSE 20261012 9:23:25.670000
9 1782 XCSE 20261012 9:25:35.770000
3 1781 XCSE 20261012 9:25:35.793000
6 1781 XCSE 20261012 9:25:35.853000
3 1781 XCSE 20261012 9:25:35.853000
9 1783 XCSE 20261012 9:31:18.007000
9 1782 XCSE 20261012 9:32:30.049000
9 1781 XCSE 20261012 9:32:30.140000
9 1786 XCSE 20261012 9:39:23.254000
9 1785 XCSE 20261012 9:39:23.291000
9 1784 XCSE 20261012 9:41:46.304000
8 1784 XCSE 20261012 9:41:46.305000
9 1783 XCSE 20261012 9:42:26.396000
2 1784 XCSE 20261012 9:51:54.219000
9 1784 XCSE 20261012 9:51:54.219000
12 1784 XCSE 20261012 9:51:54.219000
9 1782 XCSE 20261012 9:52:42.689000
7 1782 XCSE 20261012 9:52:42.821000
2 1782 XCSE 20261012 9:55:34.436000
7 1782 XCSE 20261012 9:55:34.436000
9 1782 XCSE 20261012 9:55:34.436000
2 1781 XCSE 20261012 9:56:17.838000
1 1782 XCSE 20261012 9:58:08.442000
5 1785 XCSE 20261012 10:03:00.579000
4 1785 XCSE 20261012 10:03:00.579000
1 1783 XCSE 20261012 10:03:25.259000
1 1783 XCSE 20261012 10:05:24.611000
7 1783 XCSE 20261012 10:05:29.363000
1 1783 XCSE 20261012 10:05:29.363000
1 1783 XCSE 20261012 10:05:29.363000
9 1782 XCSE 20261012 10:09:21.119000
3 1783 XCSE 20261012 10:11:55.590000
1 1783 XCSE 20261012 10:11:55.590000
9 1782 XCSE 20261012 10:13:26.337000
15 1782 XCSE 20261012 10:13:26.339000
9 1781 XCSE 20261012 10:16:06.137000
9 1782 XCSE 20261012 10:16:38.613000
3 1787 XCSE 20261012 10:23:59.105000
6 1787 XCSE 20261012 10:23:59.105000
9 1785 XCSE 20261012 10:28:20.183000
17 1786 XCSE 20261012 10:30:51.913000
18 1786 XCSE 20261012 10:30:51.952000
18 1785 XCSE 20261012 10:31:18.272000
18 1785 XCSE 20261012 10:35:11.073000
10 1785 XCSE 20261012 10:35:11.073000
8 1793 XCSE 20261012 11:21:42.450000
6 1793 XCSE 20261012 11:21:56.396982
41 1793 XCSE 20261012 11:21:56.396982
53 1793 XCSE 20261012 11:21:56.397003
9 1791 XCSE 20261012 11:23:33.843000
8 1790 XCSE 20261012 11:23:35.516000
9 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604000
9 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604206
1 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604243
9 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604337
1 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604359
21 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604359
1 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604452
3 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604469
6 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604475
3 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604475
6 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604496
4 1790 XCSE 20261012 11:28:41.621263
10 1790 XCSE 20261012 11:28:41.640547
10 1790 XCSE 20261012 11:28:41.640577
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392376
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392410
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392414
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392474
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392500
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392523
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392524
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392528
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392531
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392540
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392549
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392555
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392576
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392603
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392635
2 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392680
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392736
7 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392758
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.408665
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.408873
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.408912
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409065
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409065
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409129
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409438
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409474
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409745
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409745
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409874
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409911
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409951
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409951
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.410002
4 1790 XCSE 20261012 11:28:42.411969
4 1790 XCSE 20261012 11:28:42.412031
2 1790 XCSE 20261012 11:28:42.429840
7 1790 XCSE 20261012 11:28:42.429840
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.433768
1 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366002
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366033
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366052
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366056
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366086
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366112
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366122
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366127
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366141
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366143
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366148
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366173
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366206
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366209
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366243
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.382397
6 1790 XCSE 20261012 11:29:01.382756
1 1787 XCSE 20261012 11:30:34.784000
9 1788 XCSE 20261012 11:30:43.349000
4 1786 XCSE 20261012 11:32:43.288000
10 1786 XCSE 20261012 11:32:43.288286
9 1787 XCSE 20261012 11:36:20.082000
9 1786 XCSE 20261012 11:36:23.008000
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651078
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651144
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651175
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651204
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651215
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651231
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651242
3 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651246
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651265
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651279
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651290
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651304
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651332
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.653378
7 1785 XCSE 20261012 11:37:12.654783
3 1785 XCSE 20261012 11:37:12.654801
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.667984
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668013
8 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668044
2 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668137
8 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668137
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668166
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668240
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668344
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668372
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.687575
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.688300
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.741923
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.741952
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.762240
10 1785 XCSE 20261012 11:37:13.828986
9 1785 XCSE 20261012 11:37:13.829025
9 1782 XCSE 20261012 11:37:41.077000
1 1782 XCSE 20261012 11:40:07.758000
7 1782 XCSE 20261012 11:40:07.758000
1 1782 XCSE 20261012 11:40:07.758000
10 1783 XCSE 20261012 11:41:25.558000
9 1783 XCSE 20261012 11:42:59.355000
4 1783 XCSE 20261012 11:43:33.200000
5 1784 XCSE 20261012 11:45:00.550000
7 1784 XCSE 20261012 11:45:00.550000
4 1784 XCSE 20261012 11:45:42.690000
4 1787 XCSE 20261012 11:55:26.730000
3 1787 XCSE 20261012 11:55:26.730000
9 1786 XCSE 20261012 11:56:19.280000
5 1786 XCSE 20261012 11:56:19.281000
2 1787 XCSE 20261012 11:56:21.818000
2 1787 XCSE 20261012 11:56:21.818000
3 1787 XCSE 20261012 11:56:21.819000
5 1787 XCSE 20261012 11:56:21.834000
3 1787 XCSE 20261012 11:56:21.855000
3 1787 XCSE 20261012 11:56:45.847000
9 1786 XCSE 20261012 11:57:27.174000
9 1787 XCSE 20261012 12:07:18.199000
9 1787 XCSE 20261012 12:07:18.217000
83 1787 XCSE 20261012 12:07:18.220000
9 1786 XCSE 20261012 12:11:10.235000
8 1786 XCSE 20261012 12:11:10.235000
9 1785 XCSE 20261012 12:16:50.890000
1 1785 XCSE 20261012 12:16:50.910000
18 1785 XCSE 20261012 12:22:41.440000
11 1786 XCSE 20261012 12:24:55.036000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.036000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.044000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.056000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.062000
1 1784 XCSE 20261012 12:30:33.998000
8 1788 XCSE 20261012 12:34:13.174000
1 1787 XCSE 20261012 12:34:13.189000
8 1787 XCSE 20261012 12:34:13.189000
9 1786 XCSE 20261012 12:42:46.713000
9 1786 XCSE 20261012 12:42:46.730000
9 1786 XCSE 20261012 12:50:08.549000
9 1786 XCSE 20261012 12:50:08.549000
60 1786 XCSE 20261012 12:50:08.564000
7 1786 XCSE 20261012 12:50:08.564000
7 1786 XCSE 20261012 12:50:08.585000
2 1786 XCSE 20261012 12:50:39.243000
2 1786 XCSE 20261012 12:50:49.286000
4 1786 XCSE 20261012 12:50:58.473000
7 1786 XCSE 20261012 12:50:58.512000
2 1786 XCSE 20261012 12:50:58.519000
7 1786 XCSE 20261012 12:51:00.151000
7 1786 XCSE 20261012 12:51:00.519000
4 1786 XCSE 20261012 12:51:11.151000
4 1786 XCSE 20261012 12:51:22.151000
9 1785 XCSE 20261012 12:52:00.590000
1 1785 XCSE 20261012 12:52:00.620000
7 1785 XCSE 20261012 12:52:00.631000
7 1785 XCSE 20261012 12:52:06.925000
7 1785 XCSE 20261012 12:52:10.597000
7 1785 XCSE 20261012 12:53:21.932000
6 1784 XCSE 20261012 12:54:12.882000
22 1786 XCSE 20261012 12:59:19.351000
1 1786 XCSE 20261012 13:01:39.998000
9 1785 XCSE 20261012 13:02:23.236000
7 1786 XCSE 20261012 13:02:23.237000
4 1786 XCSE 20261012 13:02:23.237000
9 1784 XCSE 20261012 13:04:19.239000
9 1787 XCSE 20261012 13:21:55.679000
9 1787 XCSE 20261012 13:28:01.412000
9 1787 XCSE 20261012 13:28:01.412000
3 1787 XCSE 20261012 13:29:10.770000
3 1786 XCSE 20261012 13:30:04.522000
6 1786 XCSE 20261012 13:30:04.522000
8 1785 XCSE 20261012 13:30:06.433000
1 1785 XCSE 20261012 13:30:33.577000
8 1785 XCSE 20261012 13:30:38.170000
1 1785 XCSE 20261012 13:30:38.170000
9 1785 XCSE 20261012 13:30:38.180000
19 1785 XCSE 20261012 13:30:38.182000
9 1785 XCSE 20261012 13:32:31.896000
9 1786 XCSE 20261012 13:41:43.813000
1 1786 XCSE 20261012 13:41:43.832000
2 1786 XCSE 20261012 13:41:43.832000
2 1786 XCSE 20261012 13:41:43.837000
9 1785 XCSE 20261012 13:46:10.770000
8 1785 XCSE 20261012 13:46:10.770000
9 1785 XCSE 20261012 14:04:08.483000
3 1785 XCSE 20261012 14:04:08.483000
4 1786 XCSE 20261012 14:04:08.485000
6 1785 XCSE 20261012 14:05:02.745000
6 1786 XCSE 20261012 14:05:02.795000
21 1786 XCSE 20261012 14:05:02.898000
6 1786 XCSE 20261012 14:05:02.898000
18 1787 XCSE 20261012 14:11:28.794000
19 1787 XCSE 20261012 14:11:45.168000
20 1787 XCSE 20261012 14:14:40.517000
5 1788 XCSE 20261012 14:14:41.153000
19 1788 XCSE 20261012 14:14:41.153000
7 1788 XCSE 20261012 14:15:06.177000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:01.177000
18 1787 XCSE 20261012 14:16:36.778000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.779000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.779000
19 1788 XCSE 20261012 14:16:36.779000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.780000
10 1788 XCSE 20261012 14:16:36.791000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.798000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.845000
10 1788 XCSE 20261012 14:16:36.896000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:37.547000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:58.178000
9 1787 XCSE 20261012 14:23:00.675000
9 1787 XCSE 20261012 14:23:00.701000
7 1787 XCSE 20261012 14:30:22.315000
9 1786 XCSE 20261012 14:31:54.331000
9 1785 XCSE 20261012 14:32:50.352000
9 1785 XCSE 20261012 14:32:50.548000
13 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
5 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
10 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
15 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
9 1786 XCSE 20261012 14:36:21.092000
7 1786 XCSE 20261012 14:51:46.347000
9 1785 XCSE 20261012 14:51:46.365000
8 1785 XCSE 20261012 14:51:46.365000
9 1785 XCSE 20261012 15:02:21.568000
8 1785 XCSE 20261012 15:02:21.568000
6 1784 XCSE 20261012 15:02:24.545000
11 1784 XCSE 20261012 15:04:14.365000
6 1784 XCSE 20261012 15:04:14.365000
2 1784 XCSE 20261012 15:04:14.372000
41 1784 XCSE 20261012 15:04:14.372000
19 1784 XCSE 20261012 15:04:14.382000
6 1784 XCSE 20261012 15:04:14.382000
20 1784 XCSE 20261012 15:04:14.400000
3 1784 XCSE 20261012 15:06:21.892000
2 1784 XCSE 20261012 15:06:29.945000
8 1784 XCSE 20261012 15:06:52.966000
8 1784 XCSE 20261012 15:07:40.108000
9 1783 XCSE 20261012 15:07:45.098000
2 1783 XCSE 20261012 15:08:30.134000
10 1783 XCSE 20261012 15:08:37.679000
9 1782 XCSE 20261012 15:09:05.950000
9 1781 XCSE 20261012 15:10:05.766000
18 1781 XCSE 20261012 15:10:11.677000
9 1780 XCSE 20261012 15:12:12.078000
1 1780 XCSE 20261012 15:14:37.051000
2 1781 XCSE 20261012 15:16:06.223000
9 1782 XCSE 20261012 15:26:28.180000
8 1782 XCSE 20261012 15:26:28.180000
19 1782 XCSE 20261012 15:26:45.870000
2 1782 XCSE 20261012 15:26:45.870000
19 1782 XCSE 20261012 15:27:23.002000
6 1784 XCSE 20261012 15:27:48.436000
10 1784 XCSE 20261012 15:27:48.436000
2 1784 XCSE 20261012 15:27:48.443000
5 1784 XCSE 20261012 15:27:48.449000
4 1784 XCSE 20261012 15:27:48.504000
5 1784 XCSE 20261012 15:27:48.687000
2 1784 XCSE 20261012 15:27:53.688000
5 1784 XCSE 20261012 15:28:41.290000
9 1783 XCSE 20261012 15:28:45.723000
20 1784 XCSE 20261012 15:30:29.398000
20 1784 XCSE 20261012 15:31:06.446000
9 1783 XCSE 20261012 15:33:10.760000
8 1783 XCSE 20261012 15:33:10.760000
9 1782 XCSE 20261012 15:37:21.241000
9 1781 XCSE 20261012 15:37:22.815000
7 1781 XCSE 20261012 15:41:00.012000
11 1781 XCSE 20261012 15:41:00.012000
14 1781 XCSE 20261012 15:42:10.676000
11 1781 XCSE 20261012 15:42:10.676000
18 1782 XCSE 20261012 15:44:09.095000
17 1781 XCSE 20261012 15:44:25.524000
1 1780 XCSE 20261012 15:44:53.748000
5 1780 XCSE 20261012 15:44:53.748000
11 1780 XCSE 20261012 15:44:53.748000
2 1782 XCSE 20261012 16:00:05.247000
19 1782 XCSE 20261012 16:00:05.247000
18 1781 XCSE 20261012 16:02:30.021000
8 1781 XCSE 20261012 16:02:30.021000
40 1781 XCSE 20261012 16:02:30.022000
7 1781 XCSE 20261012 16:02:30.024000
25 1779 XCSE 20261012 16:02:34.364000
14 1780 XCSE 20261012 16:08:19.508000
10 1780 XCSE 20261012 16:08:19.508000
7 1780 XCSE 20261012 16:08:19.522000
8 1780 XCSE 20261012 16:08:19.528000
10 1780 XCSE 20261012 16:08:19.530000
7 1780 XCSE 20261012 16:08:19.534000
25 1779 XCSE 20261012 16:08:19.575000
7 1779 XCSE 20261012 16:15:32.060000
7 1779 XCSE 20261012 16:15:32.100000
9 1778 XCSE 20261012 16:15:32.227000
2 1778 XCSE 20261012 16:15:50.963000
9 1778 XCSE 20261012 16:17:49.831000
26 1778 XCSE 20261012 16:26:00.233000
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366670
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366726
54 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366726
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366755
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366786
31 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366787
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366795
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366819
3 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366830
7 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366845
3 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366845
7 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366852
4 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366882
6 1778 XCSE 20261012 16:37:25.382654
4 1778 XCSE 20261012 16:37:25.382654
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.382684
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.383368
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.383676
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.383703
6 1778 XCSE 20261012 16:37:25.404736
4 1778 XCSE 20261012 16:37:31.792724
10 1778 XCSE 20261012 16:37:31.792777
10 1778 XCSE 20261012 16:37:31.794773
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264671
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264950
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264984
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264986
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.265013
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.265038
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.265067
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.279972
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.280010
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.280032
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319639
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319639
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319668
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319680
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319706
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.328594
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.328617
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342688
43 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342688
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342718
2 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342726
6 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345384
4 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345403
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345412
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345431
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345431
2 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345477
8 1778 XCSE 20261012 16:37:51.347472
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.347505
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.364883
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.364912
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.364947
5 1778 XCSE 20261012 16:37:52.355565
9 1778 XCSE 20261012 16:37:52.355623
1 1778 XCSE 20261012 16:37:57.618299
11 1778 XCSE 20261012 16:37:57.618299
10 1778 XCSE 20261012 16:37:57.618339
3 1778 XCSE 20261012 16:37:59.047941
4 1778 XCSE 20261012 16:38:02.626303
3 1778 XCSE 20261012 16:38:02.770445
10 1778 XCSE 20261012 16:38:02.770484
10 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762691
10 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762728
10 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762737
3 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762759
10 1777 XCSE 20261012 16:44:34.822330
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305142
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305181
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305228
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305276
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305315
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305359
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321067
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321102
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321219
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321347
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321375
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321406
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321476
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321503
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321541
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321630
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321660
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.341382
2 1777 XCSE 20261012 16:44:43.342711
4 1777 XCSE 20261012 16:44:43.416475
4 1777 XCSE 20261012 16:44:43.416492
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.433951
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.810730
7 1777 XCSE 20261012 16:44:43.810730
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.810768
10 1777 XCSE 20261012 16:44:45.702183
19 1777 XCSE 20261012 16:44:45.702183
10 1777 XCSE 20261012 16:44:45.702224
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.805323
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.807529
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.809631
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.809650
10 1777 XCSE 20261012 16:45:04.789771
10 1777 XCSE 20261012 16:45:04.799492
7 1777 XCSE 20261012 16:45:04.799492
10 1777 XCSE 20261012 16:45:33.899537
10 1777 XCSE 20261012 16:45:38.651822
1 1777 XCSE 20261012 16:45:38.651822
10 1777 XCSE 20261012 16:45:38.675632
9 1777 XCSE 20261012 16:45:38.675632
7 1777 XCSE 20261012 16:45:38.680454
3 1777 XCSE 20261012 16:45:38.680460
7 1777 XCSE 20261012 16:45:38.680460
10 1777 XCSE 20261012 16:45:38.713102
10 1777 XCSE 20261012 16:45:43.150027
7 1777 XCSE 20261012 16:46:11.712945
3 1777 XCSE 20261012 16:47:00.571091
3 1777 XCSE 20261012 16:47:00.590589
7 1777 XCSE 20261012 16:47:19.926002
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.926095
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.942986
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943017
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943044
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943071
55 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943075
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943257
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.958608
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.958714
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.958813
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.959070
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.959120
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.105044
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.105079
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.421494
2 1777 XCSE 20261012 16:47:20.421494
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.421532
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445258
7 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445258
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445288
1 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445342
17 1791 XCSE 20261013 9:00:58.244000
9 1787 XCSE 20261013 9:01:10.906000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:13.501000
9 1788 XCSE 20261013 9:02:13.598000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:13.599000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:34.106000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:47.883000
9 1787 XCSE 20261013 9:04:32.868000
9 1786 XCSE 20261013 9:07:34.589000
9 1785 XCSE 20261013 9:09:44.908000
9 1785 XCSE 20261013 9:10:19.097000
9 1784 XCSE 20261013 9:11:12.355000
9 1783 XCSE 20261013 9:11:12.375000
9 1786 XCSE 20261013 9:13:07.213000
9 1787 XCSE 20261013 9:16:48.937000
9 1788 XCSE 20261013 9:30:40.120000
9 1787 XCSE 20261013 9:31:25.190000
18 1791 XCSE 20261013 9:36:04.592000
20 1791 XCSE 20261013 9:36:04.602000
9 1790 XCSE 20261013 9:36:04.615000
9 1792 XCSE 20261013 9:39:18.352000
9 1793 XCSE 20261013 9:41:06.650000
2 1793 XCSE 20261013 9:41:06.650000
1 1793 XCSE 20261013 9:41:06.650000
6 1794 XCSE 20261013 9:45:50.374000
6 1794 XCSE 20261013 9:45:50.374000
1 1794 XCSE 20261013 9:45:50.374000
17 1796 XCSE 20261013 10:02:11.571000
17 1796 XCSE 20261013 10:02:11.577000
9 1794 XCSE 20261013 10:02:47.620000
9 1793 XCSE 20261013 10:02:47.649000
26 1795 XCSE 20261013 10:13:45.879000
5 1798 XCSE 20261013 10:18:31.484000
7 1798 XCSE 20261013 10:18:31.484000
9 1797 XCSE 20261013 10:19:54.262000
9 1796 XCSE 20261013 10:19:54.363000
11 1797 XCSE 20261013 10:21:53.060000
6 1797 XCSE 20261013 10:21:53.060000
1 1797 XCSE 20261013 10:21:53.060000
9 1796 XCSE 20261013 10:27:43.017000
5 1796 XCSE 20261013 10:29:11.382000
8 1795 XCSE 20261013 10:29:11.401000
15 1796 XCSE 20261013 10:30:06.211000
1 1796 XCSE 20261013 10:30:06.211000
9 1796 XCSE 20261013 10:32:00.956000
1 1796 XCSE 20261013 10:32:00.957000
1 1796 XCSE 20261013 10:32:00.978000
2 1796 XCSE 20261013 10:32:00.978000
1 1796 XCSE 20261013 10:33:02.587000
9 1795 XCSE 20261013 10:33:28.577000
3 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
20 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
1 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
4 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
4 1795 XCSE 20261013 10:33:28.598000
4 1795 XCSE 20261013 10:33:28.599000
9 1794 XCSE 20261013 10:35:21.302000
10 1794 XCSE 20261013 10:44:18.275000
3 1794 XCSE 20261013 10:44:18.275000
3 1794 XCSE 20261013 10:44:18.295000
8 1794 XCSE 20261013 10:44:18.392000
1 1794 XCSE 20261013 10:44:18.392000
3 1794 XCSE 20261013 10:44:18.392000
3 1794 XCSE 20261013 10:44:18.400000
9 1793 XCSE 20261013 10:44:22.180000
9 1792 XCSE 20261013 10:45:32.907000
9 1794 XCSE 20261013 10:51:30.363000
11 1798 XCSE 20261013 10:54:47.308000
9 1797 XCSE 20261013 11:00:28.691000
8 1797 XCSE 20261013 11:00:28.691000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.689000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.689000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.690000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.690000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.690000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.690000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.691000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.691000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.692000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.692000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.692000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.692000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.693000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.693000
17 1797 XCSE 20261013 11:00:35.694000
6 1797 XCSE 20261013 11:00:35.694000
13 1797 XCSE 20261013 11:00:35.695000
5 1797 XCSE 20261013 11:00:35.695000
18 1796 XCSE 20261013 11:00:35.696000
1 1796 XCSE 20261013 11:00:39.714000
2 1796 XCSE 20261013 11:00:39.714000
18 1795 XCSE 20261013 11:02:01.270000
17 1795 XCSE 20261013 11:02:50.871000
17 1795 XCSE 20261013 11:02:50.872000
17 1795 XCSE 20261013 11:02:50.873000
17 1795 XCSE 20261013 11:02:50.873000
17 1795 XCSE 20261013 11:02:50.874000
1 1795 XCSE 20261013 11:02:50.875000
6 1795 XCSE 20261013 11:05:14.956000
6 1795 XCSE 20261013 11:05:14.961000
26 1795 XCSE 20261013 11:07:53.938000
1 1795 XCSE 20261013 11:08:21.274000
20 1795 XCSE 20261013 11:08:21.274000
1 1795 XCSE 20261013 11:09:40.012000
1 1795 XCSE 20261013 11:09:47.242000
2 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
2 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
1 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
1 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
1 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
1 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
12 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
3 1797 XCSE 20261013 11:17:22.845000
3 1797 XCSE 20261013 11:17:22.946000
1 1797 XCSE 20261013 11:17:30.796000
4 1797 XCSE 20261013 11:17:31.603000
1 1797 XCSE 20261013 11:17:58.887000
18 1797 XCSE 20261013 11:17:58.887000
4 1797 XCSE 20261013 11:17:58.907000
3 1797 XCSE 20261013 11:18:05.535000
4 1797 XCSE 20261013 11:18:05.535000
8 1797 XCSE 20261013 11:18:05.535000
1 1797 XCSE 20261013 11:18:05.549000
3 1797 XCSE 20261013 11:18:05.555000
9 1796 XCSE 20261013 11:32:01.398000
9 1796 XCSE 20261013 11:32:01.398000
50 1796 XCSE 20261013 11:32:01.414000
2 1796 XCSE 20261013 11:32:01.414000
17 1795 XCSE 20261013 11:33:01.797000
7 1797 XCSE 20261013 11:41:51.124000
5 1797 XCSE 20261013 11:41:51.124000
4 1797 XCSE 20261013 11:41:51.124000
24 1797 XCSE 20261013 11:41:51.124000
7 1797 XCSE 20261013 11:41:51.124000
19 1797 XCSE 20261013 11:41:51.124000
3 1797 XCSE 20261013 11:41:51.145000
7 1797 XCSE 20261013 11:41:51.147000
7 1797 XCSE 20261013 11:41:51.158000
7 1797 XCSE 20261013 11:41:51.160000
7 1797 XCSE 20261013 11:41:51.164000
1 1797 XCSE 20261013 11:41:52.950000
17 1797 XCSE 20261013 11:42:00.945000
7 1797 XCSE 20261013 11:42:00.945000
6 1797 XCSE 20261013 11:42:00.945000
7 1797 XCSE 20261013 11:42:01.665000
7 1797 XCSE 20261013 11:42:04.135000
7 1797 XCSE 20261013 11:42:05.170000
12 1797 XCSE 20261013 11:42:08.825000
7 1797 XCSE 20261013 11:42:21.770000
4 1797 XCSE 20261013 11:42:26.382000
4 1797 XCSE 20261013 11:42:26.673000
5 1797 XCSE 20261013 11:42:31.824000
9 1797 XCSE 20261013 11:42:41.710000
6 1797 XCSE 20261013 11:42:50.033000
4 1797 XCSE 20261013 11:42:52.023000
9 1796 XCSE 20261013 11:43:13.815000
8 1797 XCSE 20261013 11:43:13.816000
6 1797 XCSE 20261013 11:43:13.816000
6 1797 XCSE 20261013 11:43:13.816000
4 1797 XCSE 20261013 11:43:13.817000
2 1797 XCSE 20261013 11:43:13.821000
9 1796 XCSE 20261013 11:43:13.845000
9 1796 XCSE 20261013 11:43:13.859000
9 1795 XCSE 20261013 11:44:30.736000
9 1795 XCSE 20261013 11:44:30.736000
1 1795 XCSE 20261013 11:47:44.353000
4 1795 XCSE 20261013 11:47:44.353000
6 1795 XCSE 20261013 11:48:30.377000
1 1795 XCSE 20261013 11:49:25.367000
5 1795 XCSE 20261013 11:49:25.367000
1 1795 XCSE 20261013 11:50:21.588000
4 1795 XCSE 20261013 11:50:30.378000
9 1794 XCSE 20261013 11:51:03.480000
17 1794 XCSE 20261013 11:59:48.117000
12 1796 XCSE 20261013 12:09:40.160000
3 1796 XCSE 20261013 12:09:40.160000
1 1796 XCSE 20261013 12:09:40.160000
9 1796 XCSE 20261013 12:09:40.160000
8 1796 XCSE 20261013 12:09:40.160000
9 1796 XCSE 20261013 12:09:40.160000
4 1796 XCSE 20261013 12:09:59.270000
2 1796 XCSE 20261013 12:10:09.254000
9 1796 XCSE 20261013 12:10:09.255000
17 1795 XCSE 20261013 12:12:44.107000
7 1795 XCSE 20261013 12:12:44.108000
5 1795 XCSE 20261013 12:12:44.358000
10 1795 XCSE 20261013 12:14:03.899000
1 1795 XCSE 20261013 12:14:03.899000
10 1797 XCSE 20261013 12:16:10.885000
3 1796 XCSE 20261013 12:16:10.893000
14 1796 XCSE 20261013 12:16:41.962000
3 1796 XCSE 20261013 12:16:41.962000
41 1796 XCSE 20261013 12:16:41.978000
2 1796 XCSE 20261013 12:18:13.449000
9 1796 XCSE 20261013 12:19:22.595000
9 1797 XCSE 20261013 12:25:04.297000
8 1797 XCSE 20261013 12:25:04.297000
26 1797 XCSE 20261013 12:25:04.297000
6 1797 XCSE 20261013 12:26:13.475000
10 1797 XCSE 20261013 12:26:18.134000
17 1796 XCSE 20261013 12:26:24.555000
9 1795 XCSE 20261013 12:27:28.730000
3 1794 XCSE 20261013 12:27:35.878000
6 1794 XCSE 20261013 12:27:35.878000
8 1794 XCSE 20261013 12:31:09.934000
10 1794 XCSE 20261013 12:31:09.934000
9 1793 XCSE 20261013 12:33:08.582000
34 1793 XCSE 20261013 12:35:59.499000
55 1793 XCSE 20261013 12:35:59.499204
41 1794 XCSE 20261013 12:43:35.259000
17 1793 XCSE 20261013 12:47:03.751000
26 1792 XCSE 20261013 12:48:15.866000
9 1792 XCSE 20261013 12:48:15.866000
97 1792 XCSE 20261013 12:48:15.866597
98 1792 XCSE 20261013 12:48:15.866597
9 1791 XCSE 20261013 12:51:01.535000
6 1790 XCSE 20261013 12:54:37.484000
9 1794 XCSE 20261013 13:07:27.036000
17 1794 XCSE 20261013 13:07:27.036000
5 1795 XCSE 20261013 13:10:03.350000
9 1795 XCSE 20261013 13:10:03.350000
19 1795 XCSE 20261013 13:10:03.350000
2 1796 XCSE 20261013 13:13:59.831000
10 1796 XCSE 20261013 13:16:24.532000
8 1796 XCSE 20261013 13:16:24.532000
17 1795 XCSE 20261013 13:16:24.549000
17 1794 XCSE 20261013 13:16:26.791000
7 1795 XCSE 20261013 13:20:27.521000
9 1794 XCSE 20261013 13:22:23.939000
2 1796 XCSE 20261013 13:27:22.308000
7 1796 XCSE 20261013 13:27:22.308000
9 1795 XCSE 20261013 13:28:15.459000
9 1795 XCSE 20261013 13:28:15.459000
8 1795 XCSE 20261013 13:28:15.462000
2 1795 XCSE 20261013 13:35:35.705000
2 1797 XCSE 20261013 13:45:20.253000
2 1797 XCSE 20261013 13:45:20.253000
5 1797 XCSE 20261013 13:45:26.889000
2 1797 XCSE 20261013 13:46:20.718000
6 1797 XCSE 20261013 13:46:28.020000
13 1797 XCSE 20261013 13:46:34.784000
9 1796 XCSE 20261013 13:48:29.825000
9 1796 XCSE 20261013 13:48:39.431000
4 1797 XCSE 20261013 13:50:19.879000
2 1797 XCSE 20261013 13:50:28.481000
7 1797 XCSE 20261013 13:50:28.486000
7 1797 XCSE 20261013 13:50:28.501000
9 1796 XCSE 20261013 13:50:28.519000
7 1796 XCSE 20261013 13:50:39.778000
1 1796 XCSE 20261013 13:50:42.609000
9 1795 XCSE 20261013 13:52:11.966000
2 1795 XCSE 20261013 13:52:11.993000
9 1795 XCSE 20261013 13:59:09.375000
9 1795 XCSE 20261013 13:59:09.375000
9 1795 XCSE 20261013 13:59:09.375000
8 1795 XCSE 20261013 14:02:13.346000
6 1795 XCSE 20261013 14:02:29.809000
1 1795 XCSE 20261013 14:03:44.642000
2 1795 XCSE 20261013 14:03:44.643000
2 1795 XCSE 20261013 14:03:44.672000
18 1796 XCSE 20261013 14:04:42.587000
1 1796 XCSE 20261013 14:04:42.587000
7 1796 XCSE 20261013 14:04:42.587000
8 1796 XCSE 20261013 14:04:42.587000
9 1796 XCSE 20261013 14:04:42.587000
9 1796 XCSE 20261013 14:04:42.587000
13 1796 XCSE 20261013 14:04:42.587000
9 1796 XCSE 20261013 14:04:42.611000
10 1796 XCSE 20261013 14:04:42.618000
8 1796 XCSE 20261013 14:04:42.695000
25 1796 XCSE 20261013 14:04:46.873000
5 1796 XCSE 20261013 14:04:48.082000
10 1796 XCSE 20261013 14:04:59.002000
6 1796 XCSE 20261013 14:05:59.775000
6 1796 XCSE 20261013 14:09:38.501000
6 1796 XCSE 20261013 14:10:00.818000
1 1796 XCSE 20261013 14:11:22.452000
1 1795 XCSE 20261013 14:22:43.889000
8 1795 XCSE 20261013 14:22:43.889000
9 1795 XCSE 20261013 14:22:43.889000
9 1795 XCSE 20261013 14:22:43.889000
16 1798 XCSE 20261013 14:26:18.622000
12 1798 XCSE 20261013 14:26:18.622000
11 1798 XCSE 20261013 14:26:18.622000
15 1798 XCSE 20261013 14:26:18.622000
9 1798 XCSE 20261013 14:26:18.643000
10 1798 XCSE 20261013 14:26:18.643000
11 1798 XCSE 20261013 14:26:18.643000
27 1797 XCSE 20261013 14:26:18.663000
27 1796 XCSE 20261013 14:26:19.633000
26 1796 XCSE 20261013 14:26:26.725000
18 1796 XCSE 20261013 14:27:00.209000
17 1795 XCSE 20261013 14:30:12.454000
8 1794 XCSE 20261013 14:30:13.085000
1 1794 XCSE 20261013 14:30:13.085000
2 1794 XCSE 20261013 14:33:20.813000
7 1794 XCSE 20261013 14:33:20.813000
3 1794 XCSE 20261013 14:41:11.533000
6 1794 XCSE 20261013 14:41:11.533000
9 1793 XCSE 20261013 14:44:51.444000
8 1793 XCSE 20261013 14:44:51.444000
8 1793 XCSE 20261013 14:44:51.444000
1 1793 XCSE 20261013 14:44:51.471000
1 1793 XCSE 20261013 14:44:51.471000
2 1793 XCSE 20261013 14:44:53.647000
15 1793 XCSE 20261013 14:46:09.665000
6 1793 XCSE 20261013 14:46:31.351000
9 1793 XCSE 20261013 14:48:45.569000
35 1793 XCSE 20261013 14:50:43.899000
34 1792 XCSE 20261013 14:55:37.549000
56 1792 XCSE 20261013 14:55:37.549513
44 1792 XCSE 20261013 14:55:37.549537
34 1792 XCSE 20261013 14:55:37.554000
72 1792 XCSE 20261013 14:55:37.554730
28 1792 XCSE 20261013 14:55:37.554748
2 1792 XCSE 20261013 14:55:37.554759
34 1792 XCSE 20261013 14:55:37.563000
98 1792 XCSE 20261013 14:55:37.563487
40 1792 XCSE 20261013 14:55:37.563487
60 1792 XCSE 20261013 14:55:37.563523
21 1791 XCSE 20261013 14:55:37.563662
29 1791 XCSE 20261013 14:55:37.563669
34 1789 XCSE 20261013 14:55:37.670000
1 1788 XCSE 20261013 14:55:41.941000
25 1788 XCSE 20261013 14:55:41.958000
7 1787 XCSE 20261013 14:57:03.355000
9 1792 XCSE 20261013 15:01:43.908000
2 1792 XCSE 20261013 15:04:21.076000
4 1792 XCSE 20261013 15:04:21.076000
7 1793 XCSE 20261013 15:06:35.714000
8 1793 XCSE 20261013 15:06:35.714000
6 1793 XCSE 20261013 15:06:35.714000
6 1793 XCSE 20261013 15:06:35.714000
1 1793 XCSE 20261013 15:08:32.007000
15 1792 XCSE 20261013 15:11:26.986000
3 1792 XCSE 20261013 15:11:26.986000
1 1793 XCSE 20261013 15:15:44.678000
8 1797 XCSE 20261013 15:26:39.614000
17 1797 XCSE 20261013 15:26:39.614000
6 1797 XCSE 20261013 15:26:43.713000
3 1797 XCSE 20261013 15:26:43.713000
25 1797 XCSE 20261013 15:26:43.713000
8 1798 XCSE 20261013 15:27:14.741000
18 1798 XCSE 20261013 15:27:14.741000
28 1798 XCSE 20261013 15:27:14.741000
5 1798 XCSE 20261013 15:27:14.741000
10 1798 XCSE 20261013 15:27:14.741000
7 1797 XCSE 20261013 15:28:00.997000
19 1797 XCSE 20261013 15:28:00.997000
36 1799 XCSE 20261013 15:31:58.912000
35 1798 XCSE 20261013 15:33:39.309000
9 1798 XCSE 20261013 15:33:39.309000
9 1798 XCSE 20261013 15:33:39.309000
9 1798 XCSE 20261013 15:33:39.309000
25 1797 XCSE 20261013 15:35:34.250000
9 1797 XCSE 20261013 15:35:34.250000
17 1796 XCSE 20261013 15:38:10.953000
18 1796 XCSE 20261013 15:38:10.971000
9 1795 XCSE 20261013 15:43:12.355000
9 1795 XCSE 20261013 15:43:12.355000
9 1795 XCSE 20261013 15:43:12.355000
5 1796 XCSE 20261013 15:43:12.356000
1 1796 XCSE 20261013 15:43:12.356000
10 1796 XCSE 20261013 15:43:12.356000
25 1795 XCSE 20261013 15:44:28.713000
18 1795 XCSE 20261013 15:46:05.150000
17 1794 XCSE 20261013 15:49:14.106000
200 1793 XCSE 20261013 15:49:14.126577
9 1792 XCSE 20261013 15:50:14.551000
8 1792 XCSE 20261013 15:50:14.551000
17 1791 XCSE 20261013 15:50:47.146000
9 1790 XCSE 20261013 15:50:47.247000
9 1789 XCSE 20261013 15:52:09.848000
8 1789 XCSE 20261013 15:52:09.848000
9 1788 XCSE 20261013 15:53:20.571000
9 1786 XCSE 20261013 15:56:06.897000
8 1786 XCSE 20261013 15:56:06.897000
9 1784 XCSE 20261013 15:59:59.734000
6 1784 XCSE 20261013 16:00:56.645000
9 1784 XCSE 20261013 16:01:08.076000
40 1784 XCSE 20261013 16:02:31.592000
8 1784 XCSE 20261013 16:02:31.592000
8 1784 XCSE 20261013 16:02:31.592000
8 1784 XCSE 20261013 16:02:33.410000
1 1784 XCSE 20261013 16:02:33.410000
9 1784 XCSE 20261013 16:03:08.392000
10 1784 XCSE 20261013 16:03:55.480000
9 1782 XCSE 20261013 16:04:14.124000
8 1782 XCSE 20261013 16:04:14.124000
59 1784 XCSE 20261013 16:20:34.664714
9 1773 XCSE 20261014 9:00:33.448000
9 1770 XCSE 20261014 9:00:45.543000
9 1768 XCSE 20261014 9:01:09.006000
3 1765 XCSE 20261014 9:01:09.104000
3 1772 XCSE 20261014 9:04:14.639000
6 1772 XCSE 20261014 9:04:14.639000
9 1773 XCSE 20261014 9:04:26.345000
9 1773 XCSE 20261014 9:04:26.422000
9 1776 XCSE 20261014 9:07:56.999000
16 1782 XCSE 20261014 9:08:01.673000
9 1778 XCSE 20261014 9:08:03.346000
9 1778 XCSE 20261014 9:09:20.045000
1 1777 XCSE 20261014 9:11:39.436000
8 1777 XCSE 20261014 9:13:32.323000
1 1777 XCSE 20261014 9:13:32.323000
23 1777 XCSE 20261014 9:13:36.124000
9 1773 XCSE 20261014 9:20:19.048000
1 1772 XCSE 20261014 9:21:45.109000
8 1772 XCSE 20261014 9:21:45.109000
9 1772 XCSE 20261014 9:28:09.385000
9 1776 XCSE 20261014 9:33:59.927000
2 1776 XCSE 20261014 9:35:00.119000
9 1777 XCSE 20261014 9:35:25.242000
9 1777 XCSE 20261014 9:36:29.571000
3 1777 XCSE 20261014 9:43:20.222000
25 1780 XCSE 20261014 9:48:06.345000
18 1780 XCSE 20261014 9:49:47.848000
7 1780 XCSE 20261014 9:49:47.848000
19 1780 XCSE 20261014 9:49:47.872000
7 1780 XCSE 20261014 9:49:47.872000
18 1780 XCSE 20261014 9:53:49.199000
1 1780 XCSE 20261014 9:53:49.300000
1 1780 XCSE 20261014 9:53:53.651000
20 1780 XCSE 20261014 9:53:53.651000
18 1780 XCSE 20261014 9:53:59.253000
18 1780 XCSE 20261014 9:54:02.256000
9 1780 XCSE 20261014 9:56:20.088000
9 1782 XCSE 20261014 9:58:48.653000
20 1782 XCSE 20261014 9:59:00.283000
9 1782 XCSE 20261014 10:01:05.176000
9 1781 XCSE 20261014 10:02:07.970000
19 1783 XCSE 20261014 10:03:09.347000
5 1783 XCSE 20261014 10:03:09.347000
9 1782 XCSE 20261014 10:06:02.649000
500 1780 XCSE 20261014 10:06:02.649776
5 1785 XCSE 20261014 10:13:26.665000
1 1790 XCSE 20261014 10:22:59.095000
18 1790 XCSE 20261014 10:23:06.646000
3 1790 XCSE 20261014 10:23:06.646000
9 1788 XCSE 20261014 10:23:08.753000
9 1790 XCSE 20261014 10:26:40.174000
2 1790 XCSE 20261014 10:26:41.367000
1 1790 XCSE 20261014 10:26:41.367000
7 1790 XCSE 20261014 10:27:02.180000
4 1790 XCSE 20261014 10:27:02.180000
14 1790 XCSE 20261014 10:27:12.605000
4 1790 XCSE 20261014 10:27:12.605000
20 1790 XCSE 20261014 10:27:26.286000
4 1790 XCSE 20261014 10:27:26.286000
3 1792 XCSE 20261014 10:30:45.291000
19 1792 XCSE 20261014 10:31:22.431000
18 1792 XCSE 20261014 10:31:31.880000
3 1792 XCSE 20261014 10:31:31.880000
9 1792 XCSE 20261014 10:31:31.909000
3 1792 XCSE 20261014 10:31:31.909000
6 1792 XCSE 20261014 10:32:05.317000
8 1792 XCSE 20261014 10:32:05.322000
8 1792 XCSE 20261014 10:32:05.330000
6 1792 XCSE 20261014 10:32:10.573000
6 1791 XCSE 20261014 10:32:15.845000
6 1791 XCSE 20261014 10:32:21.101000
9 1790 XCSE 20261014 10:36:09.104000
9 1789 XCSE 20261014 10:43:54.048000
9 1789 XCSE 20261014 10:43:56.003000
2 1792 XCSE 20261014 10:51:51.303000
2 1792 XCSE 20261014 10:51:55.204000
9 1791 XCSE 20261014 10:54:42.510000
18 1791 XCSE 20261014 10:59:38.123000
18 1791 XCSE 20261014 10:59:38.128000
9 1790 XCSE 20261014 11:05:17.646000
34 1794 XCSE 20261014 11:11:07.024000
9 1793 XCSE 20261014 11:12:22.970000
9 1791 XCSE 20261014 11:13:07.505000
9 1791 XCSE 20261014 11:15:37.465000
9 1790 XCSE 20261014 11:24:18.443000
1 1790 XCSE 20261014 11:24:18.445000
2 1790 XCSE 20261014 11:24:18.445000
1 1790 XCSE 20261014 11:29:11.639000
1 1790 XCSE 20261014 11:29:11.639000
1 1790 XCSE 20261014 11:29:11.639000
1 1790 XCSE 20261014 11:29:11.639000
19 1791 XCSE 20261014 11:33:09.432000
4 1791 XCSE 20261014 11:33:09.432000
20 1791 XCSE 20261014 11:33:09.433000
20 1791 XCSE 20261014 11:33:09.434000
20 1791 XCSE 20261014 11:33:09.435000
20 1791 XCSE 20261014 11:33:09.435000
11 1791 XCSE 20261014 11:33:09.436000
4 1791 XCSE 20261014 11:33:15.225000
14 1791 XCSE 20261014 11:34:09.709000
4 1791 XCSE 20261014 11:34:09.709000
5 1790 XCSE 20261014 11:37:00.041000
4 1790 XCSE 20261014 11:37:00.041000
8 1790 XCSE 20261014 11:37:00.041000
8 1790 XCSE 20261014 11:37:02.096000
3 1789 XCSE 20261014 11:37:19.700000
6 1791 XCSE 20261014 11:41:48.882000
6 1791 XCSE 20261014 11:45:13.855000
9 1790 XCSE 20261014 11:53:54.586000
3 1793 XCSE 20261014 12:00:35.807000
34 1793 XCSE 20261014 12:00:35.807000
10 1793 XCSE 20261014 12:00:37.882000
5 1793 XCSE 20261014 12:00:38.671000
5 1793 XCSE 20261014 12:00:46.100000
3 1789 XCSE 20261014 12:01:13.792000
6 1789 XCSE 20261014 12:01:13.812000
3 1789 XCSE 20261014 12:01:13.812000
18 1791 XCSE 20261014 12:06:32.633000
22 1791 XCSE 20261014 12:06:32.633000
4 1791 XCSE 20261014 12:06:32.633000
12 1791 XCSE 20261014 12:06:33.137000
9 1791 XCSE 20261014 12:08:15.389000
7 1791 XCSE 20261014 12:10:08.413000
1 1791 XCSE 20261014 12:11:37.380000
8 1791 XCSE 20261014 12:11:37.380000
9 1789 XCSE 20261014 12:15:48.141000
7 1789 XCSE 20261014 12:29:52.576000
3 1789 XCSE 20261014 12:29:52.576000
3 1789 XCSE 20261014 12:29:52.600000
13 1789 XCSE 20261014 12:31:10.456000
3 1789 XCSE 20261014 12:31:10.456000
20 1789 XCSE 20261014 12:32:02.197000
5 1789 XCSE 20261014 12:32:10.221000
2 1789 XCSE 20261014 12:32:39.635000
18 1789 XCSE 20261014 12:39:22.159000
6 1787 XCSE 20261014 12:39:22.180000
9 1789 XCSE 20261014 12:41:10.481000
17 1789 XCSE 20261014 12:41:10.581000
3 1790 XCSE 20261014 12:45:33.452000
9 1788 XCSE 20261014 12:49:12.335000
9 1786 XCSE 20261014 13:07:39.555000
9 1788 XCSE 20261014 13:21:04.564000
1 1787 XCSE 20261014 13:21:48.139000
8 1791 XCSE 20261014 13:23:09.031000
6 1791 XCSE 20261014 13:23:09.673000
18 1792 XCSE 20261014 13:23:09.793000
18 1792 XCSE 20261014 13:23:09.798000
19 1793 XCSE 20261014 13:23:10.137000
56 1793 XCSE 20261014 13:23:10.146000
9 1788 XCSE 20261014 13:24:35.138000
9 1786 XCSE 20261014 13:26:29.222000
9 1784 XCSE 20261014 13:40:49.226000
1 1786 XCSE 20261014 13:47:51.061000
19 1786 XCSE 20261014 13:47:55.065000
6 1787 XCSE 20261014 14:00:24.338000
8 1787 XCSE 20261014 14:00:24.338000
13 1787 XCSE 20261014 14:00:24.338000
34 1787 XCSE 20261014 14:00:24.338000
1 1787 XCSE 20261014 14:00:24.338000
4 1787 XCSE 20261014 14:00:24.338000
7 1788 XCSE 20261014 14:00:24.339000
4 1787 XCSE 20261014 14:00:24.367000
9 1785 XCSE 20261014 14:00:47.100000
9 1788 XCSE 20261014 14:16:03.360000
9 1792 XCSE 20261014 14:29:32.040000
36 1792 XCSE 20261014 14:30:02.690000
4 1792 XCSE 20261014 14:30:02.690000
39 1791 XCSE 20261014 14:30:05.458000
4 1791 XCSE 20261014 14:30:05.458000
24 1792 XCSE 20261014 14:30:05.458000
4 1792 XCSE 20261014 14:30:05.458000
38 1792 XCSE 20261014 14:30:08.166000
4 1792 XCSE 20261014 14:30:08.166000
28 1792 XCSE 20261014 14:30:10.925000
9 1786 XCSE 20261014 14:31:04.299000
3 1789 XCSE 20261014 14:33:51.440000
6 1789 XCSE 20261014 14:33:51.440000
9 1789 XCSE 20261014 14:35:11.084000
9 1786 XCSE 20261014 14:35:59.811000
1 1787 XCSE 20261014 14:41:47.502000
18 1789 XCSE 20261014 14:43:00.466000
3 1789 XCSE 20261014 14:43:00.466000
4 1795 XCSE 20261014 14:46:01.925000
2 1795 XCSE 20261014 14:46:03.219000
17 1793 XCSE 20261014 14:46:56.938000
1 1793 XCSE 20261014 14:46:56.938000
15 1795 XCSE 20261014 14:52:20.584000
2 1795 XCSE 20261014 14:52:20.603000
14 1795 XCSE 20261014 14:52:20.603000
1 1795 XCSE 20261014 14:52:51.703000
8 1795 XCSE 20261014 14:52:51.703000
9 1794 XCSE 20261014 14:53:02.959000
20 1794 XCSE 20261014 14:56:48.747000
5 1794 XCSE 20261014 14:56:48.747000
6 1794 XCSE 20261014 14:58:30.224000
3 1794 XCSE 20261014 14:58:30.224000
5 1794 XCSE 20261014 15:00:28.141000
9 1794 XCSE 20261014 15:05:13.157000
9 1793 XCSE 20261014 15:05:14.006000
19 1793 XCSE 20261014 15:09:57.198000
17 1792 XCSE 20261014 15:16:52.062000
18 1790 XCSE 20261014 15:17:52.294000
20 1790 XCSE 20261014 15:27:46.716000
8 1795 XCSE 20261014 15:34:33.845000
10 1795 XCSE 20261014 15:34:33.845000
8 1795 XCSE 20261014 15:34:33.867000
10 1795 XCSE 20261014 15:34:33.867000
6 1796 XCSE 20261014 15:35:30.401000
6 1799 XCSE 20261014 15:39:54.976000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:00.230000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:05.482000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:10.733000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:15.984000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:21.235000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:26.487000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:31.738000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:36.990000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:42.241000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:47.499000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:52.750000
6 1799 XCSE 20261014 15:40:58.003000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:03.255000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:08.506000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:13.757000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:19.016000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:24.267000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:29.518000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:34.772000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:40.038000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:45.294000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:50.547000
23 1799 XCSE 20261014 15:41:50.556000
6 1799 XCSE 20261014 15:41:55.802000
4 1796 XCSE 20261014 15:45:11.143000
9 1797 XCSE 20261014 15:52:51.862000
9 1796 XCSE 20261014 15:53:29.475000
19 1796 XCSE 20261014 15:53:59.228000
8 1796 XCSE 20261014 15:53:59.228000
9 1795 XCSE 20261014 15:56:05.359000
7 1795 XCSE 20261014 15:56:45.655000
7 1795 XCSE 20261014 15:56:45.679000
13 1795 XCSE 20261014 15:57:26.930000
6 1795 XCSE 20261014 15:57:26.954000
6 1795 XCSE 20261014 15:57:26.977000
13 1795 XCSE 20261014 15:57:27.187000
13 1795 XCSE 20261014 15:57:27.192000
6 1795 XCSE 20261014 15:57:27.931000
8 1795 XCSE 20261014 16:00:26.581000
17 1793 XCSE 20261014 16:01:18.130000
9 1793 XCSE 20261014 16:01:18.130000
6 1794 XCSE 20261014 16:03:33.228000
12 1794 XCSE 20261014 16:03:33.228000
1 1794 XCSE 20261014 16:03:33.228000
26 1794 XCSE 20261014 16:03:33.228000
64 1794 XCSE 20261014 16:03:38.028000
6 1794 XCSE 20261014 16:03:38.285000
6 1794 XCSE 20261014 16:03:43.537000
19 1794 XCSE 20261014 16:03:45.479000
6 1794 XCSE 20261014 16:03:48.793000
6 1794 XCSE 20261014 16:03:54.049000
8 1794 XCSE 20261014 16:03:54.067000
6 1794 XCSE 20261014 16:03:59.300000
8 1794 XCSE 20261014 16:03:59.300000
11 1794 XCSE 20261014 16:03:59.773000
6 1794 XCSE 20261014 16:04:04.557000
46 1794 XCSE 20261014 16:04:06.488000
6 1793 XCSE 20261014 16:04:26.660000
6 1793 XCSE 20261014 16:05:19.701000
17 1795 XCSE 20261014 16:11:47.053000
10 1795 XCSE 20261014 16:11:47.069000
7 1795 XCSE 20261014 16:11:47.069000
17 1795 XCSE 20261014 16:11:47.071000
9 1796 XCSE 20261014 16:13:26.759000
3 1795 XCSE 20261014 16:13:35.032000
9 1796 XCSE 20261014 16:13:41.291000
6 1795 XCSE 20261014 16:14:14.362000
3 1795 XCSE 20261014 16:14:14.362000
9 1795 XCSE 20261014 16:16:53.258000
9 1796 XCSE 20261014 16:17:19.970000
9 1796 XCSE 20261014 16:17:29.313000
7 1797 XCSE 20261014 16:19:10.320000
1 1797 XCSE 20261014 16:20:30.124000
8 1797 XCSE 20261014 16:21:06.176000
1 1797 XCSE 20261014 16:21:06.176000
9 1796 XCSE 20261014 16:24:39.360000
35 1796 XCSE 20261014 16:24:39.361000
25 1795 XCSE 20261014 16:24:44.084000
17 1795 XCSE 20261014 16:24:44.084000
19 1795 XCSE 20261014 16:25:01.362000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.362000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.379000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.397000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.414000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.432000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.450000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.467000
6 1795 XCSE 20261014 16:25:01.485000
20 1795 XCSE 20261014 16:25:14.979000
18 1795 XCSE 20261014 16:25:27.684000
11 1795 XCSE 20261014 16:25:32.471000
10 1795 XCSE 20261014 16:26:04.819000
9 1795 XCSE 20261014 16:26:41.896000
6 1795 XCSE 20261014 16:27:18.912000
4 1795 XCSE 20261014 16:27:18.912000
7 1795 XCSE 20261014 16:27:55.837000
2 1795 XCSE 20261014 16:27:55.837000
1 1795 XCSE 20261014 16:28:23.856000
8 1795 XCSE 20261014 16:28:23.856000
9 1793 XCSE 20261014 16:28:25.026000
8 1793 XCSE 20261014 16:28:25.026000
10 1796 XCSE 20261014 16:35:00.255000
34 1796 XCSE 20261014 16:36:02.237000
42 1796 XCSE 20261014 16:37:13.930000
53 1796 XCSE 20261014 16:40:44.273000
1 1795 XCSE 20261014 16:40:49.033333
11 1797 XCSE 20261014 16:40:54.815000
52 1796 XCSE 20261014 16:40:54.875000
1 1797 XCSE 20261014 16:42:06.548000
116 1797 XCSE 20261014 16:45:00.898523
200 1797 XCSE 20261014 16:45:00.898528
477 1797 XCSE 20261014 16:45:00.898541
9 1778 XCSE 20261015 9:00:22.871000
9 1777 XCSE 20261015 9:00:22.888000
9 1771 XCSE 20261015 9:01:03.498000
9 1776 XCSE 20261015 9:04:00.340000
9 1775 XCSE 20261015 9:04:35.516000
9 1782 XCSE 20261015 9:07:44.051000
9 1790 XCSE 20261015 9:10:26.569000
9 1789 XCSE 20261015 9:10:45.951000
9 1788 XCSE 20261015 9:10:54.189000
9 1787 XCSE 20261015 9:13:04.342000
9 1785 XCSE 20261015 9:14:05.410000
9 1783 XCSE 20261015 9:14:05.451000
9 1781 XCSE 20261015 9:14:16.418000
9 1783 XCSE 20261015 9:15:00.218000
9 1782 XCSE 20261015 9:15:12.324000
9 1782 XCSE 20261015 9:19:05.136000
9 1788 XCSE 20261015 9:25:06.953000
9 1787 XCSE 20261015 9:25:06.976000
9 1790 XCSE 20261015 9:29:17.309000
9 1789 XCSE 20261015 9:31:16.898000
9 1788 XCSE 20261015 9:31:26.282000
9 1788 XCSE 20261015 9:32:07.108000
9 1790 XCSE 20261015 9:37:35.268000
7 1789 XCSE 20261015 9:37:35.288000
2 1789 XCSE 20261015 9:37:35.290000
7 1789 XCSE 20261015 9:37:35.290000
9 1790 XCSE 20261015 9:47:29.353000
2 1788 XCSE 20261015 9:47:49.499000
7 1788 XCSE 20261015 9:47:49.499000
9 1786 XCSE 20261015 9:49:51.602000
2 1788 XCSE 20261015 9:55:01.271000
4 1788 XCSE 20261015 9:55:01.271000
3 1788 XCSE 20261015 9:55:01.271000
1 1788 XCSE 20261015 9:56:54.783000
1 1788 XCSE 20261015 9:56:54.783000
3 1788 XCSE 20261015 9:56:54.783000
4 1788 XCSE 20261015 9:56:54.783000
1 1788 XCSE 20261015 9:58:46.271000
4 1788 XCSE 20261015 9:58:46.271000
3 1788 XCSE 20261015 9:58:46.271000
1 1788 XCSE 20261015 9:58:46.271000
3 1788 XCSE 20261015 10:00:37.689000
6 1788 XCSE 20261015 10:00:37.689000
9 1784 XCSE 20261015 10:01:53.472000
9 1782 XCSE 20261015 10:02:34.918000
9 1787 XCSE 20261015 10:10:00.241000
2 1786 XCSE 20261015 10:10:02.016000
7 1786 XCSE 20261015 10:10:02.016000
9 1786 XCSE 20261015 10:10:02.083000
9 1786 XCSE 20261015 10:10:47.288000
9 1787 XCSE 20261015 10:15:39.585000
5 1786 XCSE 20261015 10:17:08.378000
9 1785 XCSE 20261015 10:18:41.183000
1 1789 XCSE 20261015 10:19:06.418000
1 1789 XCSE 20261015 10:19:20.278000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:20.279000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:20.279000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:20.297000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:20.299000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:20.425000
4 1789 XCSE 20261015 10:19:20.427000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:20.444000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:20.451000
2 1789 XCSE 20261015 10:19:28.871000
9 1785 XCSE 20261015 10:19:30.639000
3 1790 XCSE 20261015 10:25:35.737000
9 1789 XCSE 20261015 10:27:55.539000
9 1789 XCSE 20261015 10:27:55.539000
17 1788 XCSE 20261015 10:28:01.108000
2 1790 XCSE 20261015 10:29:24.812000
14 1790 XCSE 20261015 10:29:24.812000
9 1790 XCSE 20261015 10:30:33.969000
25 1789 XCSE 20261015 10:30:38.465000
17 1788 XCSE 20261015 10:30:56.632000
9 1788 XCSE 20261015 10:35:12.309000
9 1787 XCSE 20261015 10:35:18.088000
9 1787 XCSE 20261015 10:35:18.105000
9 1787 XCSE 20261015 10:35:18.124000
9 1789 XCSE 20261015 10:35:57.204000
9 1789 XCSE 20261015 10:39:09.132000
9 1788 XCSE 20261015 10:39:15.131000
9 1787 XCSE 20261015 10:41:04.630000
9 1786 XCSE 20261015 10:46:30.100000
9 1786 XCSE 20261015 10:57:10.620000
500 1784 XCSE 20261015 10:57:10.620306
9 1785 XCSE 20261015 10:57:10.759000
7 1788 XCSE 20261015 11:06:05.744000
3 1788 XCSE 20261015 11:06:05.744000
5 1788 XCSE 20261015 11:06:05.744000
7 1788 XCSE 20261015 11:06:05.761000
5 1788 XCSE 20261015 11:06:05.761000
7 1788 XCSE 20261015 11:06:05.765000
5 1788 XCSE 20261015 11:06:05.765000
6 1788 XCSE 20261015 11:08:59.376000
6 1788 XCSE 20261015 11:08:59.381000
9 1794 XCSE 20261015 11:26:13.248000
2 1793 XCSE 20261015 11:26:13.258000
4 1793 XCSE 20261015 11:26:13.260000
8 1793 XCSE 20261015 11:26:13.262000
9 1791 XCSE 20261015 11:26:13.268000
7 1793 XCSE 20261015 11:26:13.268000
2 1793 XCSE 20261015 11:26:13.269000
7 1793 XCSE 20261015 11:26:13.273000
2 1793 XCSE 20261015 11:26:13.283000
9 1790 XCSE 20261015 11:26:13.306000
9 1790 XCSE 20261015 11:26:13.311000
9 1789 XCSE 20261015 11:26:13.339000
3 1791 XCSE 20261015 11:27:15.473000
5 1791 XCSE 20261015 11:27:15.473000
9 1790 XCSE 20261015 11:27:38.504000
5 1790 XCSE 20261015 11:28:14.366000
9 1790 XCSE 20261015 11:29:04.420000
9 1789 XCSE 20261015 11:29:56.556000
8 1789 XCSE 20261015 11:29:56.556000
17 1787 XCSE 20261015 11:29:56.613000
8 1786 XCSE 20261015 11:29:56.633000
9 1786 XCSE 20261015 11:29:56.638000
8 1786 XCSE 20261015 11:29:56.638000
18 1786 XCSE 20261015 11:30:06.321000
9 1785 XCSE 20261015 11:36:16.785000
8 1785 XCSE 20261015 11:36:16.785000
18 1784 XCSE 20261015 11:36:30.392000
17 1784 XCSE 20261015 11:36:37.518000
500 1782 XCSE 20261015 11:36:37.518154
7 1780 XCSE 20261015 11:36:37.653000
17 1790 XCSE 20261015 11:49:17.533000
17 1789 XCSE 20261015 11:50:00.296000
9 1792 XCSE 20261015 11:57:36.599000
9 1791 XCSE 20261015 11:57:56.595000
9 1790 XCSE 20261015 11:59:03.288000
9 1789 XCSE 20261015 12:04:40.220000
9 1788 XCSE 20261015 12:04:46.915000
18 1788 XCSE 20261015 12:09:46.371000
17 1787 XCSE 20261015 12:12:02.326000
17 1786 XCSE 20261015 12:12:29.501000
9 1786 XCSE 20261015 12:16:51.469000
9 1785 XCSE 20261015 12:19:32.567000
9 1785 XCSE 20261015 12:26:01.405000
9 1785 XCSE 20261015 12:28:02.271000
9 1785 XCSE 20261015 12:30:17.826000
9 1783 XCSE 20261015 12:31:07.286000
9 1781 XCSE 20261015 12:31:07.429000
9 1780 XCSE 20261015 12:32:21.225000
9 1779 XCSE 20261015 12:37:27.601000
9 1778 XCSE 20261015 12:43:06.780000
8 1778 XCSE 20261015 12:43:06.780000
18 1777 XCSE 20261015 12:43:08.816000
18 1777 XCSE 20261015 12:45:02.698000
18 1776 XCSE 20261015 12:49:25.993000
8 1776 XCSE 20261015 12:49:25.993000
18 1775 XCSE 20261015 12:52:22.748000
9 1775 XCSE 20261015 12:52:22.748000
26 1774 XCSE 20261015 12:54:04.973000
9 1774 XCSE 20261015 12:54:04.973000
13 1773 XCSE 20261015 12:54:10.268000
18 1774 XCSE 20261015 13:04:15.660000
18 1777 XCSE 20261015 13:11:14.859000
9 1777 XCSE 20261015 13:13:02.848000
10 1778 XCSE 20261015 13:30:40.754000
9 1778 XCSE 20261015 13:30:40.754000
14 1782 XCSE 20261015 13:33:54.736000
3 1782 XCSE 20261015 13:33:54.736000
18 1783 XCSE 20261015 13:37:18.410000
45 1783 XCSE 20261015 13:37:18.425000
7 1783 XCSE 20261015 13:37:18.428000
17 1782 XCSE 20261015 13:38:12.288000
3 1784 XCSE 20261015 13:44:04.806000
10 1784 XCSE 20261015 13:44:04.806000
11 1786 XCSE 20261015 13:45:39.877000
4 1786 XCSE 20261015 13:45:39.877000
4 1786 XCSE 20261015 13:45:39.877000
2 1786 XCSE 20261015 13:45:39.877000
7 1786 XCSE 20261015 13:45:39.879000
7 1786 XCSE 20261015 13:46:36.236000
2 1786 XCSE 20261015 13:46:36.236000
17 1784 XCSE 20261015 13:46:36.293000
1 1783 XCSE 20261015 13:51:35.826000
16 1783 XCSE 20261015 13:51:35.826000
8 1783 XCSE 20261015 13:51:35.826000
16 1785 XCSE 20261015 13:51:35.827000
4 1783 XCSE 20261015 13:54:09.241000
14 1783 XCSE 20261015 13:54:09.241000
9 1782 XCSE 20261015 13:55:07.847000
9 1781 XCSE 20261015 13:56:05.600000
7 1780 XCSE 20261015 13:57:01.011000
7 1779 XCSE 20261015 14:00:33.386000
2 1779 XCSE 20261015 14:00:33.386000
8 1779 XCSE 20261015 14:00:33.386000
17 1781 XCSE 20261015 14:03:33.429000
9 1780 XCSE 20261015 14:03:48.763000
20 1781 XCSE 20261015 14:10:51.562000
5 1781 XCSE 20261015 14:10:51.562000
9 1781 XCSE 20261015 14:12:19.320000
9 1780 XCSE 20261015 14:12:21.181000
9 1780 XCSE 20261015 14:13:33.816000
9 1779 XCSE 20261015 14:18:42.326000
9 1779 XCSE 20261015 14:18:42.326000
5 1779 XCSE 20261015 14:18:42.350000
17 1778 XCSE 20261015 14:18:43.397000
17 1778 XCSE 20261015 14:30:01.358000
1 1777 XCSE 20261015 14:30:08.980000
16 1777 XCSE 20261015 14:30:08.980000
1 1776 XCSE 20261015 14:30:11.967000
9 1777 XCSE 20261015 14:36:02.941000
9 1776 XCSE 20261015 14:36:02.961000
4 1775 XCSE 20261015 14:36:06.387000
23 1775 XCSE 20261015 14:36:07.925000
4 1775 XCSE 20261015 14:36:07.925000
18 1774 XCSE 20261015 14:36:08.009000
5 1774 XCSE 20261015 14:36:08.009000
9 1773 XCSE 20261015 14:36:44.931000
9 1773 XCSE 20261015 14:36:45.140000
9 1774 XCSE 20261015 14:37:44.165000
9 1773 XCSE 20261015 14:37:44.195000
9 1775 XCSE 20261015 14:40:18.219000
9 1775 XCSE 20261015 14:41:27.262000
9 1775 XCSE 20261015 14:42:44.272000
15 1777 XCSE 20261015 14:51:32.634000
10 1779 XCSE 20261015 15:04:38.958000
5 1779 XCSE 20261015 15:04:38.958000
9 1779 XCSE 20261015 15:04:38.958000
5 1779 XCSE 20261015 15:04:39.024000
10 1779 XCSE 20261015 15:05:34.728000
5 1779 XCSE 20261015 15:06:02.314000
9 1779 XCSE 20261015 15:06:02.314000
4 1779 XCSE 20261015 15:06:17.322000
9 1779 XCSE 20261015 15:06:17.322000
9 1779 XCSE 20261015 15:06:22.289000
2 1779 XCSE 20261015 15:07:14.057000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:14.057000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:14.491000
4 1779 XCSE 20261015 15:07:17.310000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:17.310000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:18.366000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:38.272000
4 1779 XCSE 20261015 15:07:47.310000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:47.310000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:47.329000
5 1779 XCSE 20261015 15:07:47.346000
4 1779 XCSE 20261015 15:09:22.326000
4 1779 XCSE 20261015 15:09:22.326000
4 1779 XCSE 20261015 15:10:00.949000
18 1779 XCSE 20261015 15:10:00.949000
5 1779 XCSE 20261015 15:10:00.949000
4 1779 XCSE 20261015 15:11:07.749000
4 1779 XCSE 20261015 15:11:25.030000
4 1779 XCSE 20261015 15:11:25.286000
4 1779 XCSE 20261015 15:11:25.286000
9 1779 XCSE 20261015 15:11:30.609000
5 1779 XCSE 20261015 15:11:30.609000
2 1779 XCSE 20261015 15:11:39.396000
4 1779 XCSE 20261015 15:11:39.399000
5 1779 XCSE 20261015 15:11:39.399000
9 1777 XCSE 20261015 15:13:09.539000
9 1777 XCSE 20261015 15:15:35.010000
20 1781 XCSE 20261015 15:19:39.221000
51 1781 XCSE 20261015 15:19:39.221000
1 1781 XCSE 20261015 15:20:34.746000
9 1781 XCSE 20261015 15:21:42.229000
9 1780 XCSE 20261015 15:24:11.951000
7 1780 XCSE 20261015 15:24:11.951000
1 1780 XCSE 20261015 15:24:27.909000
6 1780 XCSE 20261015 15:24:27.909000
17 1781 XCSE 20261015 15:27:57.158000
17 1780 XCSE 20261015 15:29:14.317000
17 1779 XCSE 20261015 15:30:05.657000
18 1778 XCSE 20261015 15:30:23.645000
1 1778 XCSE 20261015 15:31:18.019000
18 1777 XCSE 20261015 15:32:29.404000
17 1777 XCSE 20261015 15:32:51.024000
8 1777 XCSE 20261015 15:32:51.024000
8 1778 XCSE 20261015 15:33:50.413000
17 1777 XCSE 20261015 15:33:50.892000
18 1776 XCSE 20261015 15:35:03.719000
18 1776 XCSE 20261015 15:35:24.414000
17 1776 XCSE 20261015 15:37:59.232000
17 1775 XCSE 20261015 15:38:06.200000
17 1774 XCSE 20261015 15:39:17.413000
17 1774 XCSE 20261015 15:41:28.057000
17 1774 XCSE 20261015 15:43:12.047000
17 1773 XCSE 20261015 15:43:32.901000
18 1772 XCSE 20261015 15:43:58.179000
17 1771 XCSE 20261015 15:44:27.519000
17 1770 XCSE 20261015 15:45:37.731000
18 1770 XCSE 20261015 15:46:13.360000
3 1769 XCSE 20261015 15:46:13.963000
6 1776 XCSE 20261015 15:53:21.798000
2 1776 XCSE 20261015 15:53:21.798000
8 1776 XCSE 20261015 15:53:21.798000
23 1776 XCSE 20261015 15:53:21.798000
3 1776 XCSE 20261015 15:53:21.798000
25 1775 XCSE 20261015 15:55:16.786000
18 1778 XCSE 20261015 16:02:11.808000
17 1779 XCSE 20261015 16:06:33.891000
8 1779 XCSE 20261015 16:06:33.891000
27 1778 XCSE 20261015 16:10:12.599000
8 1778 XCSE 20261015 16:10:12.599000
26 1777 XCSE 20261015 16:10:26.273000
25 1777 XCSE 20261015 16:11:40.302000
15 1779 XCSE 20261015 16:16:42.637000
17 1779 XCSE 20261015 16:17:03.372000
8 1780 XCSE 20261015 16:17:40.863000
3 1780 XCSE 20261015 16:17:40.863000
1 1780 XCSE 20261015 16:17:45.253000
4 1780 XCSE 20261015 16:17:57.485000
17 1779 XCSE 20261015 16:22:50.730000
9 1780 XCSE 20261015 16:29:57.374000
26 1780 XCSE 20261015 16:30:29.746000
3 1780 XCSE 20261015 16:30:58.263000
14 1784 XCSE 20261015 16:34:11.595000
7 1784 XCSE 20261015 16:34:11.595000
26 1783 XCSE 20261015 16:34:11.606000
26 1783 XCSE 20261015 16:34:35.172000
25 1781 XCSE 20261015 16:34:35.443000
19 1784 XCSE 20261015 16:36:03.113000
5 1784 XCSE 20261015 16:36:03.113000
5 1784 XCSE 20261015 16:36:03.113000
4 1784 XCSE 20261015 16:36:03.113000
23 1784 XCSE 20261015 16:36:03.113000
17 1782 XCSE 20261015 16:36:03.169000
17 1781 XCSE 20261015 16:36:03.412000
11 1784 XCSE 20261015 16:40:06.130000
20 1784 XCSE 20261015 16:40:06.130000
16 1786 XCSE 20261015 16:45:47.516537
19 1786 XCSE 20261015 16:45:47.516537
377 1786 XCSE 20261015 16:45:47.516560
9 1795 XCSE 20261016 9:00:34.435000
9 1792 XCSE 20261016 9:00:52.976000
9 1803 XCSE 20261016 9:02:21.038000
9 1799 XCSE 20261016 9:03:41.497000
9 1798 XCSE 20261016 9:08:08.138000
9 1794 XCSE 20261016 9:09:01.461000
3 1805 XCSE 20261016 9:12:25.711000
9 1806 XCSE 20261016 9:12:27.487000
9 1806 XCSE 20261016 9:14:09.826000
9 1806 XCSE 20261016 9:14:09.844000
9 1806 XCSE 20261016 9:14:09.861000
9 1808 XCSE 20261016 9:14:15.139000
4 1806 XCSE 20261016 9:15:58.413000
5 1806 XCSE 20261016 9:16:13.479000
4 1806 XCSE 20261016 9:16:13.479000
9 1814 XCSE 20261016 9:18:32.083000
9 1813 XCSE 20261016 9:18:56.888000
9 1814 XCSE 20261016 9:19:38.639000
9 1813 XCSE 20261016 9:19:41.599000
9 1814 XCSE 20261016 9:22:39.137000
9 1816 XCSE 20261016 9:23:41.588000
9 1815 XCSE 20261016 9:23:41.688000
9 1815 XCSE 20261016 9:25:46.676000
9 1814 XCSE 20261016 9:27:21.083000
9 1811 XCSE 20261016 9:27:21.205000
9 1814 XCSE 20261016 9:29:57.595000
9 1815 XCSE 20261016 9:30:21.071000
9 1813 XCSE 20261016 9:30:21.243000
9 1811 XCSE 20261016 9:30:34.552000
9 1810 XCSE 20261016 9:34:55.869000
9 1809 XCSE 20261016 9:39:37.790000
9 1808 XCSE 20261016 9:41:10.120000
9 1806 XCSE 20261016 9:43:20.169000
9 1806 XCSE 20261016 9:43:20.213000
9 1805 XCSE 20261016 9:47:22.430000
9 1804 XCSE 20261016 9:47:22.563000
9 1805 XCSE 20261016 9:51:14.628000
9 1808 XCSE 20261016 9:56:56.327000
1 1810 XCSE 20261016 10:01:13.002000
8 1810 XCSE 20261016 10:01:13.002000
9 1809 XCSE 20261016 10:01:20.874000
7 1813 XCSE 20261016 10:05:42.225000
2 1813 XCSE 20261016 10:05:42.225000
9 1813 XCSE 20261016 10:08:04.339000
2 1814 XCSE 20261016 10:10:32.064000
6 1814 XCSE 20261016 10:10:36.462000
5 1814 XCSE 20261016 10:10:41.014000
5 1814 XCSE 20261016 10:10:41.014000
9 1812 XCSE 20261016 10:11:07.898000
9 1811 XCSE 20261016 10:12:24.676000
9 1810 XCSE 20261016 10:17:29.138000
9 1810 XCSE 20261016 10:17:29.138000
1 1811 XCSE 20261016 10:19:07.749000
6 1811 XCSE 20261016 10:19:07.749000
21 1811 XCSE 20261016 10:19:07.749000
7 1811 XCSE 20261016 10:20:29.312000
2 1811 XCSE 20261016 10:20:29.312000
7 1811 XCSE 20261016 10:21:52.343000
2 1811 XCSE 20261016 10:21:52.343000
1 1809 XCSE 20261016 10:23:01.324000
2 1809 XCSE 20261016 10:23:01.324000
1 1809 XCSE 20261016 10:23:01.324000
13 1809 XCSE 20261016 10:23:01.465000
4 1809 XCSE 20261016 10:23:01.465000
4 1810 XCSE 20261016 10:26:07.091000
9 1812 XCSE 20261016 10:33:22.407000
8 1812 XCSE 20261016 10:33:22.407000
16 1813 XCSE 20261016 10:34:33.816000
6 1813 XCSE 20261016 10:34:33.816000
17 1812 XCSE 20261016 10:34:58.255000
37 1816 XCSE 20261016 10:37:06.096000
9 1815 XCSE 20261016 10:38:27.334000
8 1815 XCSE 20261016 10:38:27.334000
4 1816 XCSE 20261016 10:57:07.954000
12 1816 XCSE 20261016 10:57:07.954000
9 1815 XCSE 20261016 10:57:07.971000
9 1814 XCSE 20261016 10:59:09.703000
50 1814 XCSE 20261016 11:02:20.967000
9 1814 XCSE 20261016 11:02:20.991000
6 1813 XCSE 20261016 11:05:38.926000
3 1813 XCSE 20261016 11:05:38.926000
9 1812 XCSE 20261016 11:15:05.098000
9 1812 XCSE 20261016 11:15:05.098000
9 1811 XCSE 20261016 11:21:32.631000
8 1811 XCSE 20261016 11:21:32.631000
5 1812 XCSE 20261016 11:21:59.093000
6 1812 XCSE 20261016 11:21:59.093000
6 1812 XCSE 20261016 11:21:59.093000
3 1812 XCSE 20261016 11:21:59.093000
11 1812 XCSE 20261016 11:21:59.093000
7 1812 XCSE 20261016 11:21:59.093000
7 1812 XCSE 20261016 11:21:59.344000
7 1812 XCSE 20261016 11:22:02.884000
6 1812 XCSE 20261016 11:22:02.884000
6 1812 XCSE 20261016 11:22:02.888000
18 1812 XCSE 20261016 11:22:02.888000
7 1812 XCSE 20261016 11:22:02.904000
18 1810 XCSE 20261016 11:22:02.929000
17 1809 XCSE 20261016 11:30:07.768000
18 1809 XCSE 20261016 11:37:29.859000
8 1809 XCSE 20261016 11:37:29.859000
18 1808 XCSE 20261016 11:39:11.265000
25 1808 XCSE 20261016 11:43:49.632000
26 1808 XCSE 20261016 11:45:20.940000
20 1810 XCSE 20261016 11:50:02.910000
18 1809 XCSE 20261016 11:51:33.162000
17 1808 XCSE 20261016 11:51:53.925000
122 1808 XCSE 20261016 11:51:53.925000
9 1807 XCSE 20261016 11:51:53.946000
9 1806 XCSE 20261016 11:51:53.955000
4 1809 XCSE 20261016 12:27:19.296000
9 1809 XCSE 20261016 12:29:37.386000
9 1809 XCSE 20261016 12:31:41.313000
8 1809 XCSE 20261016 12:34:00.412000
1 1809 XCSE 20261016 12:34:00.412000
3 1809 XCSE 20261016 12:36:20.390000
6 1809 XCSE 20261016 12:36:20.390000
8 1807 XCSE 20261016 12:36:32.101000
1 1808 XCSE 20261016 12:45:42.481000
1 1808 XCSE 20261016 12:45:42.481000
7 1808 XCSE 20261016 12:55:00.107000
2 1808 XCSE 20261016 12:55:00.107000
65 1810 XCSE 20261016 12:55:09.297000
9 1810 XCSE 20261016 12:55:09.338000
9 1809 XCSE 20261016 12:55:09.343000
9 1808 XCSE 20261016 12:58:14.774000
34 1810 XCSE 20261016 13:01:10.942000
7 1811 XCSE 20261016 13:17:43.641000
7 1811 XCSE 20261016 13:17:43.641000
7 1811 XCSE 20261016 13:17:43.831000
6 1811 XCSE 20261016 13:18:18.729000
3 1811 XCSE 20261016 13:18:18.729000
9 1811 XCSE 20261016 13:20:19.695000
7 1811 XCSE 20261016 13:22:20.774000
2 1811 XCSE 20261016 13:22:20.774000
18 1810 XCSE 20261016 13:22:58.644000
18 1811 XCSE 20261016 13:25:04.636000
18 1811 XCSE 20261016 13:25:34.501000
17 1810 XCSE 20261016 13:30:31.396000
9 1810 XCSE 20261016 13:38:34.605000
17 1810 XCSE 20261016 13:50:09.048000
3 1811 XCSE 20261016 14:04:35.283000
7 1811 XCSE 20261016 14:06:26.256000
9 1811 XCSE 20261016 14:12:17.606000
4 1815 XCSE 20261016 14:30:13.745000
15 1815 XCSE 20261016 14:30:13.745000
7 1815 XCSE 20261016 14:30:21.016000
6 1815 XCSE 20261016 14:30:22.092000
6 1815 XCSE 20261016 14:32:24.475000
7 1815 XCSE 20261016 14:32:24.475000
4 1817 XCSE 20261016 14:37:32.933000
7 1817 XCSE 20261016 14:37:32.933000
5 1817 XCSE 20261016 14:37:32.933000
6 1817 XCSE 20261016 14:37:32.933000
7 1817 XCSE 20261016 14:37:32.961000
6 1817 XCSE 20261016 14:37:33.037000
7 1817 XCSE 20261016 14:37:33.184000
12 1817 XCSE 20261016 14:37:33.586000
6 1817 XCSE 20261016 14:37:34.501000
10 1817 XCSE 20261016 14:37:40.450000
7 1817 XCSE 20261016 14:37:40.832000
6 1817 XCSE 20261016 14:37:40.832000
4 1817 XCSE 20261016 14:37:56.758000
6 1817 XCSE 20261016 14:37:56.758000
6 1817 XCSE 20261016 14:38:15.961000
7 1817 XCSE 20261016 14:38:19.680000
6 1817 XCSE 20261016 14:38:19.680000
6 1817 XCSE 20261016 14:38:22.840000
20 1817 XCSE 20261016 14:38:22.877000
1 1817 XCSE 20261016 14:38:37.680000
6 1817 XCSE 20261016 14:39:49.147000
7 1817 XCSE 20261016 14:40:01.837000
19 1817 XCSE 20261016 14:40:01.837000
7 1817 XCSE 20261016 14:40:01.837000
9 1817 XCSE 20261016 14:40:21.107000
5 1817 XCSE 20261016 14:40:21.130000
9 1815 XCSE 20261016 14:41:16.920000
5 1816 XCSE 20261016 14:44:11.881000
6 1816 XCSE 20261016 14:44:11.881000
9 1816 XCSE 20261016 14:44:59.103000
6 1816 XCSE 20261016 14:45:13.833000
6 1816 XCSE 20261016 14:45:13.833000
6 1816 XCSE 20261016 14:45:13.833000
6 1816 XCSE 20261016 14:45:16.534000
3 1816 XCSE 20261016 14:45:19.639000
7 1816 XCSE 20261016 14:45:27.640000
7 1816 XCSE 20261016 14:45:27.640000
7 1816 XCSE 20261016 14:45:27.640000
6 1816 XCSE 20261016 14:45:28.368000
27 1817 XCSE 20261016 14:51:15.973000
6 1818 XCSE 20261016 15:02:04.068000
6 1818 XCSE 20261016 15:02:04.068000
7 1818 XCSE 20261016 15:02:04.068000
2 1817 XCSE 20261016 15:09:29.999000
16 1817 XCSE 20261016 15:09:30.020000
2 1817 XCSE 20261016 15:09:30.020000
17 1817 XCSE 20261016 15:09:30.050000
17 1818 XCSE 20261016 15:21:12.585000
17 1818 XCSE 20261016 15:21:34.070000
17 1817 XCSE 20261016 15:21:34.102000
17 1817 XCSE 20261016 15:22:29.521000
26 1819 XCSE 20261016 15:34:24.964000
27 1818 XCSE 20261016 15:40:31.734000
26 1817 XCSE 20261016 15:40:33.816000
33 1818 XCSE 20261016 15:48:16.067000
33 1817 XCSE 20261016 15:48:30.015000
65 1818 XCSE 20261016 15:54:34.544000
500 1818 XCSE 20261016 15:54:34.544089
33 1818 XCSE 20261016 15:54:34.578000
11 1819 XCSE 20261016 15:56:05.022000
5 1819 XCSE 20261016 15:56:05.022000
13 1819 XCSE 20261016 15:56:08.732000
13 1819 XCSE 20261016 15:56:15.104000
29 1818 XCSE 20261016 15:56:58.169000
4 1818 XCSE 20261016 15:56:58.172000
29 1818 XCSE 20261016 15:56:58.172000
6 1819 XCSE 20261016 15:58:04.195000
33 1818 XCSE 20261016 15:58:04.214000
33 1817 XCSE 20261016 15:59:00.248000
4 1818 XCSE 20261016 15:59:59.605000
9 1818 XCSE 20261016 15:59:59.605000
25 1817 XCSE 20261016 16:00:06.519000
26 1816 XCSE 20261016 16:00:18.003000
25 1816 XCSE 20261016 16:02:23.177000
25 1817 XCSE 20261016 16:06:37.831000
26 1817 XCSE 20261016 16:08:20.336000
17 1817 XCSE 20261016 16:14:21.217000
2 1817 XCSE 20261016 16:14:21.217000
10 1818 XCSE 20261016 16:20:54.863000
25 1817 XCSE 20261016 16:21:05.368000
25 1816 XCSE 20261016 16:21:19.683000
26 1816 XCSE 20261016 16:21:19.685000
26 1815 XCSE 20261016 16:21:50.033000
10 1815 XCSE 20261016 16:21:50.038000
25 1814 XCSE 20261016 16:23:50.549000
26 1813 XCSE 20261016 16:23:51.146000
8 1810 XCSE 20261016 16:29:24.150000
9 1809 XCSE 20261016 16:30:01.550000
5 1810 XCSE 20261016 16:30:25.846000
4 1810 XCSE 20261016 16:30:25.846000
7 1810 XCSE 20261016 16:30:34.928000
2 1810 XCSE 20261016 16:30:34.928000
9 1810 XCSE 20261016 16:30:45.853000
4 1810 XCSE 20261016 16:30:56.894000
5 1810 XCSE 20261016 16:30:56.894000
6 1810 XCSE 20261016 16:31:05.878000
17 1809 XCSE 20261016 16:31:06.313000
2 1810 XCSE 20261016 16:33:00.503000
7 1810 XCSE 20261016 16:33:00.523000
1 1810 XCSE 20261016 16:33:36.504000
4 1810 XCSE 20261016 16:34:08.932000
7 1810 XCSE 20261016 16:34:08.936000
4 1810 XCSE 20261016 16:34:09.307000
4 1810 XCSE 20261016 16:34:09.310000
7 1810 XCSE 20261016 16:34:23.278000
4 1810 XCSE 20261016 16:35:02.782000
18 1810 XCSE 20261016 16:35:02.782000
3 1810 XCSE 20261016 16:35:10.903000
4 1810 XCSE 20261016 16:35:10.924000
7 1810 XCSE 20261016 16:35:23.148000
18 1810 XCSE 20261016 16:35:23.148000
9 1809 XCSE 20261016 16:35:23.374000
8 1809 XCSE 20261016 16:35:23.374000
10 1809 XCSE 20261016 16:35:35.529000
929 1809 XCSE 20261016 16:37:49.314691
135 1809 XCSE 20261016 16:37:49.447402
14 1809 XCSE 20261016 16:37:49.447440
14 1809 XCSE 20261016 16:37:49.464680


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 42

MENAFN19102026004107003653ID1111829054


GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

tags

Tags

Label
tags

Comments

No comment
tags

Category

tags

Date


More Story

Copyright © 2000 MENAFN. All rights reserved.

Design & Devleopment by MENAFN

Search