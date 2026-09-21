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Disclosure Of Trading In Own Shares From September 14, 2026 To September 18, 2026


2026-09-21 03:16:30
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From September 14 to 18, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from September 14, 2026 to September 18, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/14/2026 FR0000044448 3 000 133.8008 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/15/2026 FR0000044448 3 000 132.4501 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/16/2026 FR0000044448 3 000 135.8092 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/17/2026 FR0000044448 3 000 137.5941 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/18/2026 FR0000044448 3 000 138.4783 XPAR
TOTAL 15,000
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Quantity bought Price per unit Currency Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 09:01:16 FR0000044448 8 138.2000 EUR XPAR Jg4x9SJ5Rt2hvrOJ7A7hFwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 09:01:16 FR0000044448 64 138.2000 EUR XPAR wxzAYl8DTC2ujhqkOH-MqwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 09:02:06 FR0000044448 80 137.3000 EUR XPAR CVhyutnmSmuvsejHTfdQ6QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 09:25:26 FR0000044448 75 136.7000 EUR XPAR LEObvb-fTFawZvFosYo63QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 09:30:05 FR0000044448 68 136.4000 EUR XPAR QHkGC0mOSOuLwz0hpjdSPQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 09:30:05 FR0000044448 103 136.5000 EUR XPAR ZQgiwTy6R023EL_QarH6pQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 09:50:11 FR0000044448 75 135.7000 EUR XPAR NUWyTBTiSB2IlsZ2ePXWgAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 10:00:20 FR0000044448 77 136.2000 EUR XPAR cxqUrKw8SwaLxzFQP1o4LQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 10:22:56 FR0000044448 92 135.8000 EUR XPAR aH9suvkbQoe-oXjtEk9YFgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 10:29:08 FR0000044448 46 135.8000 EUR XPAR cqPvE4UhR7q8uiyKJXY1YQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 10:29:08 FR0000044448 23 135.8000 EUR XPAR PkekhZ6AQO-ib3Ew3EPliAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 10:59:37 FR0000044448 79 135.2000 EUR XPAR BIo1phGfQFqUYtSZvRVdmQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 10:59:37 FR0000044448 84 135.2000 EUR XPAR 6KQgDI6LRTSGQ3F5HvMjoAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 11:44:27 FR0000044448 84 134.1000 EUR XPAR MREFdpgvS4-HVt_BB8LGSQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 11:54:33 FR0000044448 76 134.2000 EUR XPAR yuGHgWJYRAGJ_QRqTGhEpgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 11:54:33 FR0000044448 76 134.2000 EUR XPAR 6fDYcYXpRq2RCDLbDfCKMQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 12:18:48 FR0000044448 97 133.3000 EUR XPAR k1ywcahMRmS149Utd9MfhAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 12:51:54 FR0000044448 115 134.5000 EUR XPAR DiRoIOqRTHONueHpsjrruwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 12:51:54 FR0000044448 1 134.5000 EUR XPAR JyOhvtm1SamThOkEzAsCZQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 13:05:36 FR0000044448 68 134.6000 EUR XPAR X4CDf96CRt29uj2gLX7cbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 13:25:09 FR0000044448 75 133.9000 EUR XPAR zWQ0qHAcQyyUiI1rxCK2RgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 13:50:35 FR0000044448 68 133.5000 EUR XPAR yTHjNUq5Rna791WR-1HKEwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 14:33:36 FR0000044448 81 133.7000 EUR XPAR YpkhXyWeTTS4GngQikjfigA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 14:33:36 FR0000044448 85 133.7000 EUR XPAR mg0O4EtwSR2cU21vwLkrLQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 14:56:31 FR0000044448 75 133.1000 EUR XPAR Cas2odHCR0elOObBpcP_aAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 14:56:31 FR0000044448 74 133.1000 EUR XPAR SGlQMspWRWOSQleH8jxZ5gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 15:28:34 FR0000044448 84 132.5000 EUR XPAR PNfGulaTTqWnkc8SdBKtLgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 15:31:53 FR0000044448 78 132.5000 EUR XPAR AzWDJ7MCT1i5gYtQJ3rfawA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 15:36:20 FR0000044448 69 132.5000 EUR XPAR UOZT8nABT-OmkKYepjnV6QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 15:52:24 FR0000044448 84 132.6000 EUR XPAR KlFrPsAARcKOws2O3XTZHgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:01:28 FR0000044448 79 132.4000 EUR XPAR uHEaaMUCQV-fcO1MyMEC0QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:04:59 FR0000044448 18 131.9000 EUR XPAR dYKhsamVSVC2XSmPhlhyqQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:05:00 FR0000044448 52 131.9000 EUR XPAR RrSdI5DDRum_SekGXgtjDQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:17:27 FR0000044448 94 131.7000 EUR XPAR Iktm9d_pTsGNoz3fRv5HnwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:28:59 FR0000044448 69 131.9000 EUR XPAR 0Upc8ZHeTvGy3xjqxFMVhwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:35:42 FR0000044448 73 131.7000 EUR XPAR T-wro698REixhNaEIBv2hQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:46:05 FR0000044448 74 131.5000 EUR XPAR NuR_zyVpScm2ivVDgSziGAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 16:53:30 FR0000044448 76 131.3000 EUR XPAR UUebVQq_QBGzvWVY7FDelwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 17:04:32 FR0000044448 80 131.4000 EUR XPAR 9oPeFHKfQjy1mejRoKx9qgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 17:10:02 FR0000044448 93 131.4000 EUR XPAR UH28ShV5QPet72dzlyMgZAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 17:24:13 FR0000044448 86 131.6000 EUR XPAR VvU1GgcbTSim8u2Ea7cP8QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/09/2026 17:24:13 FR0000044448 42 131.6000 EUR XPAR NxAt2h54SZu2OfV5sFLpQwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:01:04 FR0000044448 76 132.5000 EUR XPAR 8QO3C66dQxOQywCmmjGK9gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:14:13 FR0000044448 6 131.1000 EUR XPAR wgSoaAXYRM-z1tvAkt1zygA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:15:05 FR0000044448 32 131.1000 EUR XPAR 2I0RvJCxQ1ycBJ0P0U2wUwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:15:20 FR0000044448 107 131.1000 EUR XPAR UUKyFzviRO2XrROHsAHkCAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:32:41 FR0000044448 80 131.6000 EUR XPAR RLFWohFBTQmelTqkQsBGlAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:44:04 FR0000044448 1 131.3000 EUR XPAR Kt9V5bbsQlmlkjBxk7D3-QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:44:11 FR0000044448 41 131.3000 EUR XPAR L1QSX8FaSGauXxyiBqyq-gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:44:11 FR0000044448 18 131.3000 EUR XPAR vumWeWjQQcqUp36Jcr98DgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:44:11 FR0000044448 8 131.3000 EUR XPAR lMSDxh7oRsOuzr4J3pxjwAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 09:57:57 FR0000044448 156 131.4000 EUR XPAR TaqVuoZxR22Z5kxvcrI7pwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 10:33:34 FR0000044448 72 131.6000 EUR XPAR mByUhnSsSGG1iq_PB7nLlQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 10:41:32 FR0000044448 69 131.4000 EUR XPAR wpwbOf5pSiaukq7vgZzh6wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 10:41:35 FR0000044448 66 131.3000 EUR XPAR eoGc3QFeRb6ele9JlGO22gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 10:41:35 FR0000044448 66 131.3000 EUR XPAR c_d6F61aSSeeveUth8wQ6QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 11:28:54 FR0000044448 141 131.0000 EUR XPAR tkAZHOUzSEOEKnysu0exLgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 11:58:55 FR0000044448 84 131.7000 EUR XPAR uzRH14VHRWapmlhx4vOd2AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 12:28:24 FR0000044448 46 131.8000 EUR XPAR iXJ-lj8HTUK6_OamTJ8PTAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 12:28:24 FR0000044448 20 131.8000 EUR XPAR wH53ijlxQz-J_e-SMsRiNgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 12:35:01 FR0000044448 83 131.7000 EUR XPAR gkdaSsoHTFK0ygYMF5b1cgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 12:35:01 FR0000044448 46 131.7000 EUR XPAR LmMhnIedQEysediJGYFEUAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 13:20:22 FR0000044448 142 132.4000 EUR XPAR Yb-V9Q9rTwWI6x9WJXzhLwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 13:37:12 FR0000044448 69 132.8000 EUR XPAR Vui6jdD9SR-Cbb8u66uaegA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 13:37:12 FR0000044448 74 132.8000 EUR XPAR 5aPWoU33TtuFWp6cPAzqVgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 14:12:55 FR0000044448 70 133.7000 EUR XPAR LSdwN8o_SjmWuawWQCDGyQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 14:12:55 FR0000044448 71 133.7000 EUR XPAR qJGldP-2S6WhYyiM4ivgigA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 14:36:35 FR0000044448 68 133.3000 EUR XPAR ytHcThIERDyI3e0UBXRC9gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 14:55:41 FR0000044448 80 133.0000 EUR XPAR vJ1BQqo9SMSiEtVMiY88QAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 15:21:47 FR0000044448 157 132.9000 EUR XPAR M3wo9w2MRJW9LKeEC7Dq5gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 15:38:07 FR0000044448 66 132.8000 EUR XPAR oUX3Wpd2QoirlFSOPriMYQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 15:38:07 FR0000044448 66 132.8000 EUR XPAR AZGu8JRFSVKkR6YQCzC9RQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 15:56:24 FR0000044448 72 133.3000 EUR XPAR onWLGVaqSP2VuWnPYJwbygA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 15:56:25 FR0000044448 66 133.2000 EUR XPAR JM8a0iwBSsyjzMfDgfX1UQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:10:26 FR0000044448 9 133.4000 EUR XPAR Q6IzLXa3SJGbjI0c_RWI8AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:10:26 FR0000044448 13 133.4000 EUR XPAR lec8pDt7QU-YDhJUgehy7AA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:16:58 FR0000044448 115 133.1000 EUR XPAR 3v7ddEFVTaic1XGNOYErcwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:22:05 FR0000044448 68 133.2000 EUR XPAR wN5M2CXUT-CyCwX0TVW9LAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:33:39 FR0000044448 76 133.4000 EUR XPAR oh0UKBUcQLijkv0-28bwIQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:37:38 FR0000044448 74 133.4000 EUR XPAR nv_aWCiARFO_4lvtTc-hzwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:37:38 FR0000044448 7 133.3000 EUR XPAR n-lP0KQ9QMuFiUjDhoR3gAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 16:37:38 FR0000044448 70 133.3000 EUR XPAR h70ZEpr0SP-qMZhrUSONrAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 17:01:10 FR0000044448 74 133.1000 EUR XPAR fO0B5RdNQiavphyCUCAC1gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 17:01:10 FR0000044448 71 133.1000 EUR XPAR p3hTcVGCS7yTC6bom288AAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 15/09/2026 17:13:26 FR0000044448 21 133.2000 EUR XPAR gZm6FSwFR3avT97JxMZfXgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 09:03:09 FR0000044448 147 134.7000 EUR XPAR wdwVQ4IESem1MeWAdm8M3wA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 11:42:16 FR0000044448 30 135.7000 EUR XPAR cy2KwWeKSO-a9HrZ-ucQQAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 12:46:53 FR0000044448 70 135.9000 EUR XPAR vHokBVK9SlqHf1y_4C8asgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 13:40:07 FR0000044448 211 136.4000 EUR XPAR SRqXxRRUSH-tXwd6YBuYZwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 14:48:54 FR0000044448 152 136.5000 EUR XPAR Rm4NNuC3Td67Iwo3hywZqgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:16:57 FR0000044448 68 136.5000 EUR XPAR 3BXxRGySRtutxgWCU6C1hQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:22:21 FR0000044448 12 136.3000 EUR XPAR aIPqtZUPRNGaItQHTAS9eAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:30:29 FR0000044448 81 136.5000 EUR XPAR D8hxYXUCRvqUARwI83XyDAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:30:29 FR0000044448 67 136.5000 EUR XPAR Jiu631s9SnSbRPIH2p1M-wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:36:20 FR0000044448 67 136.4000 EUR XPAR M9KqT5_ARWqGqm9mdXL6IAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:55:04 FR0000044448 1 136.3000 EUR XPAR CC0w6NTAR8GMWsPc3VQSWwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:55:04 FR0000044448 15 136.3000 EUR XPAR ER1lipYfTD6OxkLAX5iQ2QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 15:55:04 FR0000044448 55 136.3000 EUR XPAR U5I7eXRRT6qx0DHZVIfQqAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:03:23 FR0000044448 7 136.2000 EUR XPAR 9rawYSoHRHWBDhhX2aThEgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:03:23 FR0000044448 61 136.2000 EUR XPAR uccHF1tyT8mSiKnz3qRVOAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:04:12 FR0000044448 98 136.0000 EUR XPAR N_i2l5r-TIOdFGilA6U7oQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:17:02 FR0000044448 68 136.3000 EUR XPAR bV8FI2_2RbKvpl8OYU0N2wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:27:46 FR0000044448 78 136.0000 EUR XPAR 6V5Tt6I9R8KUpSP42a5LiwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:27:46 FR0000044448 78 136.0000 EUR XPAR xR7Com1HTyCS4c7u6lggzAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:32:04 FR0000044448 17 135.8000 EUR XPAR grKMdE8ERvWkBLhNX4uMwQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:32:04 FR0000044448 64 135.8000 EUR XPAR tSsASGfVQfiPeB49n0ypAwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 16:52:47 FR0000044448 70 135.5000 EUR XPAR suHO_uJFSDmilaclzlj42QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 17:02:00 FR0000044448 71 135.9000 EUR XPAR QtXfGK-oQmu5Mzl5FNdUEwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 17:11:42 FR0000044448 155 136.4000 EUR XPAR Bl_kI2uATReQRAaAqMlOZwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/09/2026 17:24:30 FR0000044448 88 136.6000 EUR XPAR MT6cwo6ASAOo_igQ5SMxNwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:00:30 FR0000044448 5 137.5000 EUR XPAR NDX5qleMRjWDKJXH7aU4pAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:00:30 FR0000044448 14 137.5000 EUR XPAR rGpAyND0Q-ySWGWJ5PF5xQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:00:34 FR0000044448 68 137.4000 EUR XPAR pgepYrtRSOu6IOH52l843gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:06:34 FR0000044448 68 137.4000 EUR XPAR BdygKWVZRoCqkHIUGoOwYwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:13:36 FR0000044448 3 137.3000 EUR XPAR xx0-XcP4RWS-itQp64sDJgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:27:37 FR0000044448 112 136.8000 EUR XPAR tKRw7soEQYuK0hd5PoslpAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:40:58 FR0000044448 68 136.5000 EUR XPAR Q8NOIG4BRc-l1aeWg2d-NQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 09:40:58 FR0000044448 68 136.5000 EUR XPAR wc2zCUdURpK_L8LhoEqA-AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 10:00:49 FR0000044448 55 136.3000 EUR XPAR 8lLw2OlhQjaI-h_p0_fhJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 10:00:49 FR0000044448 28 136.3000 EUR XPAR 53DxwF6gQDmBlfro6ynF9QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 10:38:11 FR0000044448 164 136.1000 EUR XPAR O4awveguSL-hus_ELrEV-AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 11:18:33 FR0000044448 69 136.3000 EUR XPAR M5K7_3cBS7OqAd7MFdwKugA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 11:26:01 FR0000044448 66 136.1000 EUR XPAR Dtmn8lTXQFy7Y4GFijT_SQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 11:26:01 FR0000044448 66 136.0000 EUR XPAR mO0mZ376TXSN_93znM5hPQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 11:26:01 FR0000044448 66 136.0000 EUR XPAR 9-RHt9SEREa2bf7nNlpoMgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 12:10:05 FR0000044448 142 136.8000 EUR XPAR u4pm1Qx4T7WFkFdeFZSaXAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 12:55:59 FR0000044448 209 137.4000 EUR XPAR 3gexBpjoQYG_YizdDWrItgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 13:49:34 FR0000044448 97 137.0000 EUR XPAR -5zBnRecSHGMAWhW-cjeVQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 13:49:34 FR0000044448 23 137.0000 EUR XPAR rW3sKoUdQHuVGOH3G6H9EwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 14:23:41 FR0000044448 165 138.2000 EUR XPAR CSG5PIhLTb62M38HmUV41wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 14:37:19 FR0000044448 73 138.4000 EUR XPAR a9t7FmcURXq_m6VzbjJUdAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 15:01:38 FR0000044448 156 138.3000 EUR XPAR W1ET59hrTC2uJcGYKuz5wwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 15:23:05 FR0000044448 68 138.3000 EUR XPAR AgkzkylrQBWyOuEuRfQruQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 15:33:40 FR0000044448 57 137.9000 EUR XPAR zhk77v4RRJ6kEYlnaydUAgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 15:47:19 FR0000044448 9 138.7000 EUR XPAR _872hQAnQvOt8-lLped6zwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 16:04:10 FR0000044448 68 138.6000 EUR XPAR x8Qp6WrySRegJrEQsLFA6wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 16:04:10 FR0000044448 4 138.6000 EUR XPAR ARgNFuT0QDWc_Q75XNnh1gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 16:07:05 FR0000044448 80 138.5000 EUR XPAR R4W0_cGdQ_eUb_HQmm3ggwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 16:07:05 FR0000044448 78 138.5000 EUR XPAR l_u5LDgXSYCshX6qFM4ppgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 16:49:04 FR0000044448 75 138.8000 EUR XPAR kXu0F6HPTS-cCIro-wOe5gA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 17:12:54 FR0000044448 46 138.6000 EUR XPAR 1gy2KOv3Q--Q1v2_uAtAmwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 17:12:54 FR0000044448 26 138.6000 EUR XPAR TTFUehzFTR27gCBiebe4zAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/09/2026 17:24:21 FR0000044448 74 138.2000 EUR XPAR 3458593441045 MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 09:41:44 FR0000044448 67 138.4000 EUR XPAR e9Vx4r0SQMKzM57y3m4JPQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 10:09:55 FR0000044448 70 139.5000 EUR XPAR bpq9l4wAQdC3-Zre91LXGAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 10:46:52 FR0000044448 1 139.4000 EUR XPAR r2xX-gIQRiii2AM5tRhGQgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 10:46:52 FR0000044448 65 139.4000 EUR XPAR H3u_kjxRSLe2SKa_NiHeFwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 11:03:09 FR0000044448 61 139.5000 EUR XPAR yjAp0HT9RM2cUKDM80FpdwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 11:03:09 FR0000044448 7 139.5000 EUR XPAR Stg8b54FS3iXiGsd6fLrbQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 11:14:43 FR0000044448 91 139.3000 EUR XPAR AcQLo-zJQN-Oc1U39qFXcwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 11:14:43 FR0000044448 34 139.3000 EUR XPAR D1R2EehmSmePYpxzSokQ-wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 11:31:12 FR0000044448 68 139.5000 EUR XPAR CPGO-Lt0SZuLnUYSzyMUaQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 11:31:12 FR0000044448 79 139.5000 EUR XPAR KJyCWCF7SHO7Wpjz6gSqBQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 11:58:29 FR0000044448 3 139.6000 EUR XPAR KwBmTTHwRRKX-voB5jyoqwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 12:02:24 FR0000044448 145 139.7000 EUR XPAR CG2yIh3YQxCT1HdORUte1AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 12:37:30 FR0000044448 91 138.5000 EUR XPAR qo8pKgCJRy-94jx7BwjscgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 12:37:30 FR0000044448 58 138.4000 EUR XPAR s5G-Ln08Sz6dSXPxOm449AA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 13:05:23 FR0000044448 2 138.4000 EUR XPAR vmaNzA1LS5yAYGS68Nuv8QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 13:05:23 FR0000044448 79 138.4000 EUR XPAR TXTM9j0mQbC6WWNEDEYCAAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 15:30:00 FR0000044448 155 138.4000 EUR XPAR RBt5gSDDQ-q8mEkt-cGJIQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 16:00:01 FR0000044448 119 137.2000 EUR XPAR 1sr3R2V6Qvq3N-hyXUmnewA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 16:22:12 FR0000044448 73 137.7000 EUR XPAR L-t74QYoTW6TUBiNoHelkQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/09/2026 16:25:07 FR0000044448 66 137.6000 EUR XPAR RxreJKAgTqeo5HrIrSG70wA MAR Art.5 §2c)
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  • Weekly disclosure September 14 to 18, 2026

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