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Disclosure Of Trading In Own Shares From September 14, 2026 To September 18, 2026
|Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
|Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
|a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
|Disclosure of trading in own shares
|From September 14 to 18, 2026
|Issuer: Nexans
|Category: treasury shares
|Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from September 14, 2026 to September 18, 2026
|The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
|Name of the Issuer
|Identity Code of the Issuer
|Day of the transaction
|Identity Code of
|Total daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average purchase price of the shares
|Market (MIC Code)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|9/14/2026
|FR0000044448
|3 000
|133.8008
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|9/15/2026
|FR0000044448
|3 000
|132.4501
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|9/16/2026
|FR0000044448
|3 000
|135.8092
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|9/17/2026
|FR0000044448
|3 000
|137.5941
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|9/18/2026
|FR0000044448
|3 000
|138.4783
|XPAR
|TOTAL
|15,000
|Name of the issuer
|Identity Code of the Issuer
|Name of the Broker
|Identity Code of the Broker
|Day/time of the transaction (Paris Time)
|Identity Code of the financial instrument
|Quantity bought
|Price per unit
|Currency
|Identity Code of the Market
|Reference number of the transaction
|Purpose of the buyback
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 09:01:16
|FR0000044448
|8
|138.2000
|EUR
|XPAR
|Jg4x9SJ5Rt2hvrOJ7A7hFwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 09:01:16
|FR0000044448
|64
|138.2000
|EUR
|XPAR
|wxzAYl8DTC2ujhqkOH-MqwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 09:02:06
|FR0000044448
|80
|137.3000
|EUR
|XPAR
|CVhyutnmSmuvsejHTfdQ6QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 09:25:26
|FR0000044448
|75
|136.7000
|EUR
|XPAR
|LEObvb-fTFawZvFosYo63QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 09:30:05
|FR0000044448
|68
|136.4000
|EUR
|XPAR
|QHkGC0mOSOuLwz0hpjdSPQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 09:30:05
|FR0000044448
|103
|136.5000
|EUR
|XPAR
|ZQgiwTy6R023EL_QarH6pQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 09:50:11
|FR0000044448
|75
|135.7000
|EUR
|XPAR
|NUWyTBTiSB2IlsZ2ePXWgAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 10:00:20
|FR0000044448
|77
|136.2000
|EUR
|XPAR
|cxqUrKw8SwaLxzFQP1o4LQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 10:22:56
|FR0000044448
|92
|135.8000
|EUR
|XPAR
|aH9suvkbQoe-oXjtEk9YFgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 10:29:08
|FR0000044448
|46
|135.8000
|EUR
|XPAR
|cqPvE4UhR7q8uiyKJXY1YQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 10:29:08
|FR0000044448
|23
|135.8000
|EUR
|XPAR
|PkekhZ6AQO-ib3Ew3EPliAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 10:59:37
|FR0000044448
|79
|135.2000
|EUR
|XPAR
|BIo1phGfQFqUYtSZvRVdmQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 10:59:37
|FR0000044448
|84
|135.2000
|EUR
|XPAR
|6KQgDI6LRTSGQ3F5HvMjoAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 11:44:27
|FR0000044448
|84
|134.1000
|EUR
|XPAR
|MREFdpgvS4-HVt_BB8LGSQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 11:54:33
|FR0000044448
|76
|134.2000
|EUR
|XPAR
|yuGHgWJYRAGJ_QRqTGhEpgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 11:54:33
|FR0000044448
|76
|134.2000
|EUR
|XPAR
|6fDYcYXpRq2RCDLbDfCKMQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 12:18:48
|FR0000044448
|97
|133.3000
|EUR
|XPAR
|k1ywcahMRmS149Utd9MfhAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 12:51:54
|FR0000044448
|115
|134.5000
|EUR
|XPAR
|DiRoIOqRTHONueHpsjrruwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 12:51:54
|FR0000044448
|1
|134.5000
|EUR
|XPAR
|JyOhvtm1SamThOkEzAsCZQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 13:05:36
|FR0000044448
|68
|134.6000
|EUR
|XPAR
|X4CDf96CRt29uj2gLX7cbAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 13:25:09
|FR0000044448
|75
|133.9000
|EUR
|XPAR
|zWQ0qHAcQyyUiI1rxCK2RgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 13:50:35
|FR0000044448
|68
|133.5000
|EUR
|XPAR
|yTHjNUq5Rna791WR-1HKEwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 14:33:36
|FR0000044448
|81
|133.7000
|EUR
|XPAR
|YpkhXyWeTTS4GngQikjfigA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 14:33:36
|FR0000044448
|85
|133.7000
|EUR
|XPAR
|mg0O4EtwSR2cU21vwLkrLQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 14:56:31
|FR0000044448
|75
|133.1000
|EUR
|XPAR
|Cas2odHCR0elOObBpcP_aAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 14:56:31
|FR0000044448
|74
|133.1000
|EUR
|XPAR
|SGlQMspWRWOSQleH8jxZ5gA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 15:28:34
|FR0000044448
|84
|132.5000
|EUR
|XPAR
|PNfGulaTTqWnkc8SdBKtLgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 15:31:53
|FR0000044448
|78
|132.5000
|EUR
|XPAR
|AzWDJ7MCT1i5gYtQJ3rfawA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 15:36:20
|FR0000044448
|69
|132.5000
|EUR
|XPAR
|UOZT8nABT-OmkKYepjnV6QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 15:52:24
|FR0000044448
|84
|132.6000
|EUR
|XPAR
|KlFrPsAARcKOws2O3XTZHgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:01:28
|FR0000044448
|79
|132.4000
|EUR
|XPAR
|uHEaaMUCQV-fcO1MyMEC0QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:04:59
|FR0000044448
|18
|131.9000
|EUR
|XPAR
|dYKhsamVSVC2XSmPhlhyqQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:05:00
|FR0000044448
|52
|131.9000
|EUR
|XPAR
|RrSdI5DDRum_SekGXgtjDQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:17:27
|FR0000044448
|94
|131.7000
|EUR
|XPAR
|Iktm9d_pTsGNoz3fRv5HnwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:28:59
|FR0000044448
|69
|131.9000
|EUR
|XPAR
|0Upc8ZHeTvGy3xjqxFMVhwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:35:42
|FR0000044448
|73
|131.7000
|EUR
|XPAR
|T-wro698REixhNaEIBv2hQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:46:05
|FR0000044448
|74
|131.5000
|EUR
|XPAR
|NuR_zyVpScm2ivVDgSziGAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 16:53:30
|FR0000044448
|76
|131.3000
|EUR
|XPAR
|UUebVQq_QBGzvWVY7FDelwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 17:04:32
|FR0000044448
|80
|131.4000
|EUR
|XPAR
|9oPeFHKfQjy1mejRoKx9qgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 17:10:02
|FR0000044448
|93
|131.4000
|EUR
|XPAR
|UH28ShV5QPet72dzlyMgZAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 17:24:13
|FR0000044448
|86
|131.6000
|EUR
|XPAR
|VvU1GgcbTSim8u2Ea7cP8QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|14/09/2026 17:24:13
|FR0000044448
|42
|131.6000
|EUR
|XPAR
|NxAt2h54SZu2OfV5sFLpQwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:01:04
|FR0000044448
|76
|132.5000
|EUR
|XPAR
|8QO3C66dQxOQywCmmjGK9gA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:14:13
|FR0000044448
|6
|131.1000
|EUR
|XPAR
|wgSoaAXYRM-z1tvAkt1zygA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:15:05
|FR0000044448
|32
|131.1000
|EUR
|XPAR
|2I0RvJCxQ1ycBJ0P0U2wUwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:15:20
|FR0000044448
|107
|131.1000
|EUR
|XPAR
|UUKyFzviRO2XrROHsAHkCAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:32:41
|FR0000044448
|80
|131.6000
|EUR
|XPAR
|RLFWohFBTQmelTqkQsBGlAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:44:04
|FR0000044448
|1
|131.3000
|EUR
|XPAR
|Kt9V5bbsQlmlkjBxk7D3-QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:44:11
|FR0000044448
|41
|131.3000
|EUR
|XPAR
|L1QSX8FaSGauXxyiBqyq-gA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:44:11
|FR0000044448
|18
|131.3000
|EUR
|XPAR
|vumWeWjQQcqUp36Jcr98DgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:44:11
|FR0000044448
|8
|131.3000
|EUR
|XPAR
|lMSDxh7oRsOuzr4J3pxjwAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|15/09/2026 09:57:57
|FR0000044448
|156
|131.4000
|EUR
|XPAR
|TaqVuoZxR22Z5kxvcrI7pwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
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Weekly disclosure September 14 to 18, 2026
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