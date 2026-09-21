Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Share Buyback Programme Week 38


2026-09-21 03:16:29
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 21 September 2026

Share buyback programme week 38

The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 128,400 1,795.72 230,570,667
14 September 2026 5,500 1,845.87 10,152,285
15 September 2026 4,500 1,843.01 8,293,545
16 September 2026 4,500 1,834.22 8,253,990
17 September 2026 4,500 1,851.27 8,330,715
18 September 2026 4,500 1,832.41 8,245,845
Total under the share buyback programme 151,900 1,802.81 273,847,047
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Total bought back 717,370 1,636.30 1,173,834,277

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 717,370 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.95 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
7 1847 XCSE 20260914 9:00:05.169000
15 1845 XCSE 20260914 9:02:01.912000
8 1842 XCSE 20260914 9:02:20.884000
8 1850 XCSE 20260914 9:04:58.648000
8 1854 XCSE 20260914 9:06:36.285000
8 1853 XCSE 20260914 9:07:05.017000
8 1849 XCSE 20260914 9:07:21.963000
9 1853 XCSE 20260914 9:07:43.999000
14 1853 XCSE 20260914 9:07:44.000000
8 1850 XCSE 20260914 9:07:47.480000
2 1852 XCSE 20260914 9:10:14.948000
8 1852 XCSE 20260914 9:11:34.380000
3 1853 XCSE 20260914 9:12:07.258000
8 1854 XCSE 20260914 9:14:41.631000
8 1857 XCSE 20260914 9:15:42.423000
8 1857 XCSE 20260914 9:15:43.953000
18 1857 XCSE 20260914 9:15:54.234000
8 1857 XCSE 20260914 9:16:06.650000
11 1857 XCSE 20260914 9:16:09.228000
8 1855 XCSE 20260914 9:16:24.260000
8 1854 XCSE 20260914 9:16:24.392000
1 1852 XCSE 20260914 9:16:27.594000
51 1852 XCSE 20260914 9:16:27.622000
8 1851 XCSE 20260914 9:16:45.301000
8 1850 XCSE 20260914 9:18:46.677000
2 1850 XCSE 20260914 9:18:46.677000
5 1854 XCSE 20260914 9:21:34.623000
16 1857 XCSE 20260914 9:24:53.389000
15 1856 XCSE 20260914 9:24:54.373000
4 1855 XCSE 20260914 9:25:12.920000
2 1856 XCSE 20260914 9:27:13.423000
2 1856 XCSE 20260914 9:27:13.423000
4 1856 XCSE 20260914 9:27:13.423000
1 1855 XCSE 20260914 9:28:05.154000
7 1855 XCSE 20260914 9:28:05.155000
8 1855 XCSE 20260914 9:33:02.678000
7 1856 XCSE 20260914 9:33:59.324000
15 1854 XCSE 20260914 9:34:49.671000
15 1854 XCSE 20260914 9:36:11.321000
1 1853 XCSE 20260914 9:37:51.828000
7 1853 XCSE 20260914 9:37:51.828000
23 1852 XCSE 20260914 9:41:20.341000
15 1851 XCSE 20260914 9:41:40.750000
8 1851 XCSE 20260914 9:45:04.273000
2 1849 XCSE 20260914 9:45:42.992000
14 1849 XCSE 20260914 9:45:43.010000
7 1849 XCSE 20260914 9:45:43.010000
15 1848 XCSE 20260914 9:47:17.476000
7 1848 XCSE 20260914 9:47:17.476000
15 1847 XCSE 20260914 9:47:51.511000
4 1847 XCSE 20260914 9:47:51.511000
23 1848 XCSE 20260914 9:51:02.467000
15 1848 XCSE 20260914 9:58:05.197000
7 1848 XCSE 20260914 9:58:05.197000
7 1848 XCSE 20260914 9:58:05.197000
6 1848 XCSE 20260914 10:01:03.912000
15 1854 XCSE 20260914 10:03:11.516000
15 1854 XCSE 20260914 10:06:41.632000
8 1854 XCSE 20260914 10:07:58.796000
15 1853 XCSE 20260914 10:09:55.362000
15 1852 XCSE 20260914 10:10:38.127000
8 1851 XCSE 20260914 10:13:18.066000
17 1851 XCSE 20260914 10:16:45.411000
8 1851 XCSE 20260914 10:17:39.525000
8 1851 XCSE 20260914 10:19:03.527000
8 1850 XCSE 20260914 10:20:18.537000
13 1851 XCSE 20260914 10:22:27.050000
7 1851 XCSE 20260914 10:23:42.504000
1 1851 XCSE 20260914 10:23:42.504000
8 1849 XCSE 20260914 10:24:45.461000
16 1849 XCSE 20260914 10:27:39.013000
8 1849 XCSE 20260914 10:28:50.914000
8 1848 XCSE 20260914 10:30:17.894000
8 1848 XCSE 20260914 10:31:36.271000
8 1846 XCSE 20260914 10:33:35.926000
8 1850 XCSE 20260914 10:35:54.984000
8 1850 XCSE 20260914 10:35:54.984000
8 1850 XCSE 20260914 10:37:04.846000
9 1850 XCSE 20260914 10:38:46.471000
8 1850 XCSE 20260914 10:40:00.559000
8 1850 XCSE 20260914 10:41:23.739000
11 1849 XCSE 20260914 10:41:32.981000
5 1849 XCSE 20260914 10:41:32.981000
1 1849 XCSE 20260914 10:45:43.281000
6 1849 XCSE 20260914 10:45:43.281000
1 1849 XCSE 20260914 10:47:51.778000
14 1849 XCSE 20260914 10:48:14.834000
8 1849 XCSE 20260914 10:49:40.043000
8 1849 XCSE 20260914 10:51:05.591000
8 1847 XCSE 20260914 10:51:32.116000
8 1851 XCSE 20260914 11:03:38.778000
7 1851 XCSE 20260914 11:07:46.175000
1 1853 XCSE 20260914 11:09:36.415000
3 1852 XCSE 20260914 11:10:38.347000
12 1852 XCSE 20260914 11:10:38.365000
3 1852 XCSE 20260914 11:10:38.365000
15 1851 XCSE 20260914 11:10:56.468000
15 1850 XCSE 20260914 11:11:53.392000
8 1849 XCSE 20260914 11:14:21.543000
2 1851 XCSE 20260914 11:16:51.195000
6 1851 XCSE 20260914 11:16:51.195000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:51.195000
2 1851 XCSE 20260914 11:16:52.234000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:52.234000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:52.237000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:52.250000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:58.280000
6 1851 XCSE 20260914 11:16:58.280000
7 1851 XCSE 20260914 11:16:58.280000
8 1849 XCSE 20260914 11:16:59.479000
7 1849 XCSE 20260914 11:16:59.479000
8 1848 XCSE 20260914 11:23:51.414000
13 1848 XCSE 20260914 11:24:02.771000
8 1846 XCSE 20260914 11:25:10.750000
7 1846 XCSE 20260914 11:25:10.750000
16 1845 XCSE 20260914 11:25:14.915000
16 1845 XCSE 20260914 11:26:40.875000
3 1848 XCSE 20260914 11:31:01.066000
7 1848 XCSE 20260914 11:31:01.066000
8 1849 XCSE 20260914 11:36:49.707000
11 1849 XCSE 20260914 11:39:16.651000
8 1849 XCSE 20260914 11:40:20.064000
8 1849 XCSE 20260914 11:42:21.992000
8 1847 XCSE 20260914 11:42:57.844000
1 1847 XCSE 20260914 11:45:39.192000
2 1847 XCSE 20260914 11:45:39.192000
5 1847 XCSE 20260914 11:45:39.192000
14 1847 XCSE 20260914 11:49:36.814000
1 1849 XCSE 20260914 11:55:25.222000
7 1849 XCSE 20260914 12:00:13.243000
4 1849 XCSE 20260914 12:00:13.277000
16 1848 XCSE 20260914 12:02:06.032000
1 1848 XCSE 20260914 12:02:06.033000
8 1848 XCSE 20260914 12:02:06.033000
17 1848 XCSE 20260914 12:04:52.270000
17 1848 XCSE 20260914 12:05:25.947000
15 1847 XCSE 20260914 12:13:18.814000
17 1847 XCSE 20260914 12:14:05.864000
7 1846 XCSE 20260914 12:15:00.087000
9 1848 XCSE 20260914 12:15:22.393000
4 1848 XCSE 20260914 12:15:22.393000
6 1848 XCSE 20260914 12:15:22.393000
23 1846 XCSE 20260914 12:16:38.116000
22 1848 XCSE 20260914 12:16:53.726000
22 1847 XCSE 20260914 12:16:53.742000
2 1849 XCSE 20260914 12:32:35.939000
12 1849 XCSE 20260914 12:33:56.407000
31 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
7 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
8 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
7 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
8 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
7 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
200 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082139
8 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082153
2 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082154
90 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082158
15 1848 XCSE 20260914 12:38:42.048000
8 1847 XCSE 20260914 12:40:21.113000
7 1847 XCSE 20260914 12:40:21.113000
8 1846 XCSE 20260914 12:40:49.894000
8 1847 XCSE 20260914 12:43:50.800000
8 1845 XCSE 20260914 12:52:43.056000
8 1844 XCSE 20260914 12:55:15.228000
7 1844 XCSE 20260914 12:55:15.228000
2 1843 XCSE 20260914 13:05:17.701000
6 1843 XCSE 20260914 13:08:33.535000
2 1843 XCSE 20260914 13:08:33.535000
8 1843 XCSE 20260914 13:12:05.049000
8 1843 XCSE 20260914 13:12:05.051000
6 1843 XCSE 20260914 13:12:05.051000
3 1843 XCSE 20260914 13:12:05.051000
1 1842 XCSE 20260914 13:12:10.336000
3 1842 XCSE 20260914 13:12:10.336000
1 1842 XCSE 20260914 13:12:10.343000
3 1842 XCSE 20260914 13:12:47.938000
4 1842 XCSE 20260914 13:12:47.938000
1 1842 XCSE 20260914 13:12:47.938000
8 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
1 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
2 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
6 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
1 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
1 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
181 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384618
5 1842 XCSE 20260914 13:15:54.385000
24 1842 XCSE 20260914 13:15:54.385000
29 1843 XCSE 20260914 13:19:53.577000
100 1843 XCSE 20260914 13:19:53.577565
23 1844 XCSE 20260914 13:23:50.036000
3 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
12 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
7 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
7 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
15 1845 XCSE 20260914 13:37:05.160000
15 1845 XCSE 20260914 13:39:33.706000
15 1844 XCSE 20260914 13:41:50.097000
1 1844 XCSE 20260914 13:41:50.101000
1 1843 XCSE 20260914 13:48:02.641000
14 1843 XCSE 20260914 13:48:02.641000
4 1843 XCSE 20260914 13:48:10.560000
4 1843 XCSE 20260914 13:50:31.519000
4 1843 XCSE 20260914 13:50:31.519000
39 1842 XCSE 20260914 13:53:57.620732
11 1844 XCSE 20260914 13:58:54.405000
15 1846 XCSE 20260914 13:58:54.513000
23 1846 XCSE 20260914 13:58:55.482000
45 1846 XCSE 20260914 13:58:55.482000
60 1844 XCSE 20260914 13:58:55.621000
8 1844 XCSE 20260914 13:58:55.638000
10 1842 XCSE 20260914 14:02:11.734374
30 1843 XCSE 20260914 14:05:58.903000
151 1842 XCSE 20260914 14:06:05.525620
3 1841 XCSE 20260914 14:06:07.897642
8 1841 XCSE 20260914 14:06:12.048000
197 1841 XCSE 20260914 14:06:12.048808
9 1846 XCSE 20260914 14:17:44.429000
14 1846 XCSE 20260914 14:17:44.429000
22 1846 XCSE 20260914 14:18:04.966000
24 1845 XCSE 20260914 14:18:05.041000
15 1844 XCSE 20260914 14:20:48.190000
2 1843 XCSE 20260914 14:28:19.633000
15 1844 XCSE 20260914 14:30:23.153000
8 1843 XCSE 20260914 14:33:41.613000
7 1843 XCSE 20260914 14:33:41.613000
7 1843 XCSE 20260914 14:33:41.613000
15 1843 XCSE 20260914 14:33:41.629000
4 1842 XCSE 20260914 14:35:19.103657
4 1842 XCSE 20260914 14:35:19.103672
15 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126000
8 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126000
7 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126000
128 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126964
14 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126984
6 1841 XCSE 20260914 14:36:20.481000
16 1841 XCSE 20260914 14:37:57.143000
6 1841 XCSE 20260914 14:37:57.143000
1 1840 XCSE 20260914 14:38:49.256195
16 1843 XCSE 20260914 14:46:35.776000
10 1843 XCSE 20260914 14:48:21.028000
5 1843 XCSE 20260914 14:48:21.028000
15 1843 XCSE 20260914 14:48:23.130000
15 1843 XCSE 20260914 15:01:49.421000
7 1843 XCSE 20260914 15:01:49.421000
52 1844 XCSE 20260914 15:11:12.978000
1 1849 XCSE 20260914 15:28:51.589000
36 1848 XCSE 20260914 15:30:49.223000
96 1847 XCSE 20260914 15:30:49.223672
36 1848 XCSE 20260914 15:30:49.241000
29 1848 XCSE 20260914 15:31:16.546000
30 1847 XCSE 20260914 15:33:27.501000
7 1847 XCSE 20260914 15:33:27.501000
104 1847 XCSE 20260914 15:33:27.501562
30 1846 XCSE 20260914 15:34:51.083000
1 1846 XCSE 20260914 15:35:12.519000
6 1846 XCSE 20260914 15:35:27.376000
2 1845 XCSE 20260914 15:35:39.404000
1 1845 XCSE 20260914 15:35:40.970000
19 1845 XCSE 20260914 15:35:44.819000
3 1845 XCSE 20260914 15:35:44.819000
18 1844 XCSE 20260914 15:35:44.829000
23 1846 XCSE 20260914 15:39:47.229000
8 1847 XCSE 20260914 15:40:49.714000
10 1847 XCSE 20260914 15:40:49.714000
8 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
11 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
1 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
13 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
10 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
8 1847 XCSE 20260914 15:41:10.794000
11 1847 XCSE 20260914 15:41:10.794000
11 1847 XCSE 20260914 15:41:13.468000
15 1846 XCSE 20260914 15:41:14.158000
15 1845 XCSE 20260914 15:41:52.515000
8 1845 XCSE 20260914 15:43:04.206000
9 1845 XCSE 20260914 15:43:04.206000
15 1844 XCSE 20260914 15:43:04.227000
8 1844 XCSE 20260914 15:43:04.227000
22 1843 XCSE 20260914 15:43:26.656000
97 1843 XCSE 20260914 15:43:26.656327
102 1843 XCSE 20260914 15:43:26.656350
8 1844 XCSE 20260914 15:46:39.173000
8 1844 XCSE 20260914 15:46:39.173000
15 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
8 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
7 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
8 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
22 1844 XCSE 20260914 15:51:54.013000
1 1846 XCSE 20260914 15:54:14.807000
2 1846 XCSE 20260914 15:54:14.825000
34 1846 XCSE 20260914 15:54:14.826000
1 1846 XCSE 20260914 15:54:14.826000
1 1846 XCSE 20260914 15:55:10.957000
28 1846 XCSE 20260914 15:55:10.957000
8 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
17 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
1 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
10 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
3 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
10 1846 XCSE 20260914 16:00:30.169000
8 1846 XCSE 20260914 16:01:05.092000
8 1846 XCSE 20260914 16:01:43.911000
8 1846 XCSE 20260914 16:02:19.272000
1 1846 XCSE 20260914 16:02:23.502108
1 1846 XCSE 20260914 16:02:23.502108
1 1846 XCSE 20260914 16:02:23.502108
24 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865000
7 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865000
8 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865000
34 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865007
135 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865011
28 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865047
36 1847 XCSE 20260914 16:09:11.510000
8 1847 XCSE 20260914 16:09:11.529000
5 1847 XCSE 20260914 16:09:11.529000
8 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
7 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
10 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
41 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
4 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
12 1848 XCSE 20260914 16:17:11.866000
37 1847 XCSE 20260914 16:17:12.046000
12 1847 XCSE 20260914 16:17:34.406000
1 1847 XCSE 20260914 16:17:34.406000
16 1847 XCSE 20260914 16:17:34.406000
7 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
1 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
6 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
1 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
8 1846 XCSE 20260914 16:24:31.271000
8 1845 XCSE 20260914 16:25:05.215000
8 1845 XCSE 20260914 16:25:05.215000
12 1845 XCSE 20260914 16:25:05.221000
12 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
3 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
7 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
7 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
8 1844 XCSE 20260914 16:30:19.680000
8 1844 XCSE 20260914 16:31:07.405000
10 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
12 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
7 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
8 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
8 1842 XCSE 20260914 16:31:38.989000
6 1842 XCSE 20260914 16:31:38.989000
1 1842 XCSE 20260914 16:31:45.218000
7 1842 XCSE 20260914 16:34:16.669000
1 1842 XCSE 20260914 16:34:16.669000
5 1842 XCSE 20260914 16:34:16.669000
484 1843 XCSE 20260914 16:38:56.368145
7 1847 XCSE 20260915 9:00:03.942000
8 1846 XCSE 20260915 9:02:29.063000
8 1838 XCSE 20260915 9:02:29.243000
7 1838 XCSE 20260915 9:02:29.243000
100 1838 XCSE 20260915 9:02:29.243962
8 1836 XCSE 20260915 9:02:29.261000
8 1835 XCSE 20260915 9:06:23.806000
7 1835 XCSE 20260915 9:06:23.806000
16 1832 XCSE 20260915 9:08:13.292000
15 1830 XCSE 20260915 9:10:26.449000
5 1827 XCSE 20260915 9:10:32.898000
10 1827 XCSE 20260915 9:10:32.898000
16 1827 XCSE 20260915 9:12:00.002000
15 1825 XCSE 20260915 9:17:50.106000
15 1830 XCSE 20260915 9:18:22.736000
16 1829 XCSE 20260915 9:19:03.794000
16 1829 XCSE 20260915 9:19:17.860000
16 1829 XCSE 20260915 9:19:19.931000
8 1834 XCSE 20260915 9:28:26.911000
7 1834 XCSE 20260915 9:28:28.704000
12 1834 XCSE 20260915 9:28:28.704000
8 1835 XCSE 20260915 9:30:55.984000
8 1835 XCSE 20260915 9:30:56.175000
1 1834 XCSE 20260915 9:31:17.345000
7 1834 XCSE 20260915 9:31:17.347000
1 1834 XCSE 20260915 9:31:17.347000
8 1834 XCSE 20260915 9:36:13.558000
8 1833 XCSE 20260915 9:38:48.938000
7 1833 XCSE 20260915 9:38:48.938000
16 1831 XCSE 20260915 9:38:53.560000
4 1830 XCSE 20260915 9:38:53.985000
11 1830 XCSE 20260915 9:40:23.974000
4 1830 XCSE 20260915 9:40:23.974000
16 1830 XCSE 20260915 9:40:23.979000
16 1829 XCSE 20260915 9:40:33.418000
8 1828 XCSE 20260915 9:40:34.761000
100 1827 XCSE 20260915 9:40:34.781699
8 1826 XCSE 20260915 9:40:37.390000
8 1827 XCSE 20260915 9:44:08.618000
8 1825 XCSE 20260915 9:45:10.232000
8 1823 XCSE 20260915 9:45:56.176000
15 1825 XCSE 20260915 9:49:52.929000
100 1825 XCSE 20260915 9:49:52.929031
8 1824 XCSE 20260915 9:49:52.949000
8 1826 XCSE 20260915 9:51:47.655000
100 1826 XCSE 20260915 9:51:47.655135
8 1825 XCSE 20260915 9:52:37.828000
22 1831 XCSE 20260915 10:01:12.571000
15 1831 XCSE 20260915 10:01:12.590000
15 1830 XCSE 20260915 10:02:42.358000
8 1831 XCSE 20260915 10:06:37.256000
2 1830 XCSE 20260915 10:08:03.825000
8 1836 XCSE 20260915 10:19:10.051000
3 1836 XCSE 20260915 10:19:10.051000
2 1836 XCSE 20260915 10:19:10.051000
8 1836 XCSE 20260915 10:23:33.396000
8 1835 XCSE 20260915 10:24:24.999000
8 1835 XCSE 20260915 10:30:38.303000
1 1836 XCSE 20260915 10:32:09.662000
2 1836 XCSE 20260915 10:32:09.662000
8 1836 XCSE 20260915 10:36:49.861000
14 1836 XCSE 20260915 10:36:49.861000
7 1836 XCSE 20260915 10:36:49.861000
8 1837 XCSE 20260915 10:38:30.517000
8 1837 XCSE 20260915 10:38:30.517000
10 1837 XCSE 20260915 10:38:30.521000
15 1837 XCSE 20260915 10:38:30.538000
8 1836 XCSE 20260915 10:42:04.221000
7 1836 XCSE 20260915 10:42:04.221000
9 1836 XCSE 20260915 10:42:04.222000
15 1835 XCSE 20260915 10:44:40.797000
16 1834 XCSE 20260915 10:47:04.725000
9 1835 XCSE 20260915 10:53:51.409000
7 1835 XCSE 20260915 10:53:51.409000
16 1834 XCSE 20260915 10:53:51.436000
8 1834 XCSE 20260915 10:58:42.484000
6 1834 XCSE 20260915 11:01:38.001000
2 1834 XCSE 20260915 11:01:46.846000
6 1834 XCSE 20260915 11:01:46.875000
2 1834 XCSE 20260915 11:01:46.875000
6 1834 XCSE 20260915 11:01:46.881000
18 1834 XCSE 20260915 11:01:46.881000
5 1834 XCSE 20260915 11:01:46.881000
8 1833 XCSE 20260915 11:03:11.248000
15 1836 XCSE 20260915 11:16:24.237000
5 1836 XCSE 20260915 11:16:24.237000
2 1836 XCSE 20260915 11:16:24.237000
15 1835 XCSE 20260915 11:16:49.860000
172 1840 XCSE 20260915 11:42:30.995000
24 1840 XCSE 20260915 11:42:30.995000
31 1844 XCSE 20260915 11:59:00.097000
29 1843 XCSE 20260915 11:59:17.575000
2 1843 XCSE 20260915 11:59:17.592000
28 1843 XCSE 20260915 11:59:17.592000
30 1842 XCSE 20260915 11:59:27.124000
15 1843 XCSE 20260915 12:02:58.741000
8 1846 XCSE 20260915 12:13:06.754000
8 1846 XCSE 20260915 12:15:06.239000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
5 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
8 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
23 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
8 1850 XCSE 20260915 12:34:34.260000
15 1849 XCSE 20260915 12:37:22.760000
6 1850 XCSE 20260915 12:42:39.458000
2 1850 XCSE 20260915 12:42:41.733000
6 1850 XCSE 20260915 12:42:41.733000
1 1850 XCSE 20260915 12:42:41.869000
7 1850 XCSE 20260915 12:42:42.040000
1 1850 XCSE 20260915 12:42:42.040000
22 1850 XCSE 20260915 12:44:01.909000
22 1852 XCSE 20260915 12:45:26.310000
22 1852 XCSE 20260915 12:45:26.349000
15 1851 XCSE 20260915 12:45:57.133000
8 1850 XCSE 20260915 12:48:42.881000
8 1849 XCSE 20260915 12:49:13.501000
8 1849 XCSE 20260915 12:49:13.518000
8 1851 XCSE 20260915 13:01:15.085000
8 1850 XCSE 20260915 13:03:17.146000
8 1849 XCSE 20260915 13:03:21.944000
8 1848 XCSE 20260915 13:12:00.669000
8 1847 XCSE 20260915 13:14:05.723000
9 1848 XCSE 20260915 13:16:02.706000
7 1850 XCSE 20260915 13:28:50.821000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.759000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.775000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.776000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.779000
4 1852 XCSE 20260915 13:32:10.549000
15 1852 XCSE 20260915 13:32:10.570000
8 1853 XCSE 20260915 13:35:59.314000
6 1853 XCSE 20260915 13:38:07.357000
1 1853 XCSE 20260915 13:38:07.357000
1 1853 XCSE 20260915 13:38:07.357000
6 1853 XCSE 20260915 13:39:32.439000
2 1853 XCSE 20260915 13:39:32.439000
6 1853 XCSE 20260915 13:41:08.482000
2 1853 XCSE 20260915 13:41:08.482000
8 1852 XCSE 20260915 13:41:34.680000
6 1853 XCSE 20260915 13:44:21.272000
1 1853 XCSE 20260915 13:44:21.272000
1 1853 XCSE 20260915 13:44:21.272000
8 1852 XCSE 20260915 13:44:30.483000
8 1851 XCSE 20260915 13:46:49.874000
7 1851 XCSE 20260915 13:46:49.874000
8 1851 XCSE 20260915 13:46:49.874000
23 1850 XCSE 20260915 14:01:30.039000
8 1850 XCSE 20260915 14:01:30.039000
29 1849 XCSE 20260915 14:02:08.756000
6 1849 XCSE 20260915 14:03:30.494000
2 1849 XCSE 20260915 14:03:30.494000
16 1847 XCSE 20260915 14:05:13.830000
16 1846 XCSE 20260915 14:07:05.664000
6 1847 XCSE 20260915 14:11:09.520000
2 1847 XCSE 20260915 14:11:09.520000
6 1847 XCSE 20260915 14:12:46.889000
1 1847 XCSE 20260915 14:12:46.889000
1 1847 XCSE 20260915 14:12:46.889000
6 1847 XCSE 20260915 14:14:23.305000
2 1847 XCSE 20260915 14:14:23.305000
4 1847 XCSE 20260915 14:15:58.822000
2 1847 XCSE 20260915 14:15:58.822000
2 1847 XCSE 20260915 14:15:58.822000
15 1846 XCSE 20260915 14:17:28.111000
9 1848 XCSE 20260915 14:22:55.216000
6 1848 XCSE 20260915 14:23:04.794000
6 1848 XCSE 20260915 14:23:04.794000
7 1848 XCSE 20260915 14:27:59.445000
7 1848 XCSE 20260915 14:27:59.891000
7 1848 XCSE 20260915 14:28:01.916000
7 1848 XCSE 20260915 14:28:34.765000
8 1847 XCSE 20260915 14:28:59.919000
8 1847 XCSE 20260915 14:29:59.274000
1 1849 XCSE 20260915 14:32:36.774000
1 1849 XCSE 20260915 14:32:36.775000
6 1849 XCSE 20260915 14:32:36.776000
15 1849 XCSE 20260915 14:32:36.776000
5 1849 XCSE 20260915 14:35:23.647000
10 1849 XCSE 20260915 14:35:23.666000
1 1849 XCSE 20260915 14:35:23.666000
15 1851 XCSE 20260915 14:51:57.065000
15 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
63 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
17 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
4 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
500 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763472
8 1852 XCSE 20260915 15:01:48.229000
8 1852 XCSE 20260915 15:01:48.229000
5 1852 XCSE 20260915 15:01:48.252000
2 1852 XCSE 20260915 15:01:48.252000
15 1851 XCSE 20260915 15:03:36.638000
5 1851 XCSE 20260915 15:03:36.665000
2 1851 XCSE 20260915 15:03:36.665000
1 1851 XCSE 20260915 15:03:36.665000
4 1851 XCSE 20260915 15:03:58.294000
11 1851 XCSE 20260915 15:03:58.294000
15 1850 XCSE 20260915 15:06:43.517000
7 1850 XCSE 20260915 15:06:43.517000
1 1850 XCSE 20260915 15:07:04.520000
2 1850 XCSE 20260915 15:13:08.108000
15 1850 XCSE 20260915 15:16:23.704000
15 1849 XCSE 20260915 15:18:58.416000
5 1850 XCSE 20260915 15:24:30.096000
9 1850 XCSE 20260915 15:24:30.096000
15 1848 XCSE 20260915 15:25:18.404000
7 1848 XCSE 20260915 15:25:18.404000
8 1848 XCSE 20260915 15:25:18.404000
29 1848 XCSE 20260915 15:25:18.404000
7 1848 XCSE 20260915 15:25:18.404000
300 1848 XCSE 20260915 15:25:18.404769
30 1848 XCSE 20260915 15:25:26.170000
15 1848 XCSE 20260915 15:26:15.007000
22 1848 XCSE 20260915 15:26:15.007000
7 1848 XCSE 20260915 15:26:15.007000
300 1848 XCSE 20260915 15:26:15.007587
8 1847 XCSE 20260915 15:26:23.105000
8 1847 XCSE 20260915 15:28:25.965000
8 1846 XCSE 20260915 15:28:30.721000
8 1846 XCSE 20260915 15:30:45.050000
8 1846 XCSE 20260915 15:30:45.050000
8 1845 XCSE 20260915 15:31:22.331000
7 1845 XCSE 20260915 15:31:22.331000
8 1844 XCSE 20260915 15:34:55.876000
7 1844 XCSE 20260915 15:34:55.876000
7 1844 XCSE 20260915 15:34:55.876000
23 1845 XCSE 20260915 15:38:04.689000
15 1844 XCSE 20260915 15:39:26.401000
8 1844 XCSE 20260915 15:39:26.401000
1 1843 XCSE 20260915 15:41:57.082000
30 1845 XCSE 20260915 15:43:14.374000
22 1844 XCSE 20260915 15:46:25.231000
8 1844 XCSE 20260915 15:46:25.231000
22 1843 XCSE 20260915 15:48:12.416000
6 1843 XCSE 20260915 15:50:11.154000
13 1843 XCSE 20260915 15:50:11.154000
4 1846 XCSE 20260915 15:57:29.127000
9 1846 XCSE 20260915 15:57:37.678000
7 1846 XCSE 20260915 15:57:41.909000
9 1846 XCSE 20260915 15:57:41.909000
7 1846 XCSE 20260915 15:57:47.165000
9 1846 XCSE 20260915 15:57:47.165000
7 1846 XCSE 20260915 15:57:52.417000
9 1846 XCSE 20260915 15:57:52.417000
9 1846 XCSE 20260915 15:58:02.764000
7 1846 XCSE 20260915 15:58:21.504000
10 1846 XCSE 20260915 15:58:21.504000
7 1846 XCSE 20260915 15:58:26.756000
3 1846 XCSE 20260915 15:58:26.756000
8 1846 XCSE 20260915 16:02:38.844000
15 1846 XCSE 20260915 16:04:02.569000
8 1846 XCSE 20260915 16:04:02.569000
7 1846 XCSE 20260915 16:04:02.570000
1 1846 XCSE 20260915 16:04:02.570000
7 1846 XCSE 20260915 16:05:21.979000
3 1846 XCSE 20260915 16:05:21.979000
23 1846 XCSE 20260915 16:06:27.834000
30 1846 XCSE 20260915 16:07:59.893000
31 1846 XCSE 20260915 16:09:14.510000
7 1846 XCSE 20260915 16:09:35.472000
8 1846 XCSE 20260915 16:09:35.472000
30 1845 XCSE 20260915 16:10:07.825000
23 1844 XCSE 20260915 16:12:26.561000
6 1844 XCSE 20260915 16:15:00.946000
7 1844 XCSE 20260915 16:16:02.836000
6 1844 XCSE 20260915 16:16:02.836000
2 1844 XCSE 20260915 16:16:02.836000
2 1844 XCSE 20260915 16:16:02.836000
8 1843 XCSE 20260915 16:16:06.284000
7 1843 XCSE 20260915 16:17:27.518000
3 1843 XCSE 20260915 16:17:27.518000
23 1842 XCSE 20260915 16:22:05.123000
7 1842 XCSE 20260915 16:22:05.123000
7 1842 XCSE 20260915 16:22:05.123000
8 1842 XCSE 20260915 16:22:05.123000
7 1843 XCSE 20260915 16:22:05.123000
1 1843 XCSE 20260915 16:22:05.123000
2 1843 XCSE 20260915 16:22:05.123000
10 1843 XCSE 20260915 16:22:05.123000
9 1843 XCSE 20260915 16:22:05.123000
1 1843 XCSE 20260915 16:22:05.123000
8 1842 XCSE 20260915 16:22:05.139000
8 1841 XCSE 20260915 16:23:05.101000
9 1842 XCSE 20260915 16:26:44.150000
8 1842 XCSE 20260915 16:27:28.507000
7 1842 XCSE 20260915 16:28:34.658000
2 1842 XCSE 20260915 16:28:34.658000
2 1842 XCSE 20260915 16:28:34.658000
7 1842 XCSE 20260915 16:29:18.327000
2 1842 XCSE 20260915 16:29:18.327000
2 1841 XCSE 20260915 16:29:23.716000
2 1841 XCSE 20260915 16:29:23.716000
1 1841 XCSE 20260915 16:29:23.735000
15 1841 XCSE 20260915 16:29:23.835000
102 1841 XCSE 20260915 16:35:58.602969
16 1846 XCSE 20260916 9:05:59.844000
16 1846 XCSE 20260916 9:09:58.442000
15 1846 XCSE 20260916 9:09:59.000000
15 1844 XCSE 20260916 9:19:39.335000
7 1844 XCSE 20260916 9:19:39.338000
56 1844 XCSE 20260916 9:19:39.338000
4 1842 XCSE 20260916 9:19:39.662000
7 1844 XCSE 20260916 9:22:51.352000
5 1844 XCSE 20260916 9:22:51.352000
11 1842 XCSE 20260916 9:24:28.390000
4 1842 XCSE 20260916 9:24:28.390000
6 1843 XCSE 20260916 9:28:29.455000
8 1843 XCSE 20260916 9:28:29.455000
15 1841 XCSE 20260916 9:29:06.004000
15 1838 XCSE 20260916 9:29:39.026000
15 1837 XCSE 20260916 9:30:12.400000
15 1839 XCSE 20260916 9:31:04.272000
15 1838 XCSE 20260916 9:31:04.308000
15 1836 XCSE 20260916 9:35:54.987000
22 1837 XCSE 20260916 9:43:21.338000
150 1836 XCSE 20260916 9:43:21.355826
15 1836 XCSE 20260916 9:44:53.400000
15 1834 XCSE 20260916 9:45:05.330000
15 1833 XCSE 20260916 9:45:54.058000
15 1832 XCSE 20260916 9:47:45.583000
5 1830 XCSE 20260916 9:49:16.714000
8 1830 XCSE 20260916 9:50:37.273000
2 1830 XCSE 20260916 9:50:37.752000
5 1830 XCSE 20260916 9:50:37.752000
8 1830 XCSE 20260916 9:50:37.752000
8 1830 XCSE 20260916 9:50:37.752000
23 1831 XCSE 20260916 9:51:02.152000
8 1829 XCSE 20260916 9:53:08.421000
7 1829 XCSE 20260916 9:53:08.421000
7 1829 XCSE 20260916 9:53:08.421000
8 1827 XCSE 20260916 9:53:41.406000
8 1825 XCSE 20260916 9:58:18.952000
7 1825 XCSE 20260916 9:58:18.952000
8 1823 XCSE 20260916 9:59:33.144000
8 1823 XCSE 20260916 10:00:00.214000
8 1822 XCSE 20260916 10:05:03.791000
16 1823 XCSE 20260916 10:09:49.710000
8 1822 XCSE 20260916 10:10:53.800000
8 1826 XCSE 20260916 10:15:45.999000
8 1825 XCSE 20260916 10:18:46.960000
8 1825 XCSE 20260916 10:18:46.960000
16 1824 XCSE 20260916 10:23:51.244000
3 1823 XCSE 20260916 10:24:20.898000
15 1827 XCSE 20260916 10:36:03.747000
8 1826 XCSE 20260916 10:38:27.763000
8 1826 XCSE 20260916 10:38:27.763000
8 1824 XCSE 20260916 10:40:14.029000
8 1824 XCSE 20260916 10:40:14.029000
15 1826 XCSE 20260916 10:46:21.283000
31 1828 XCSE 20260916 10:52:29.600000
23 1827 XCSE 20260916 10:52:29.681000
15 1829 XCSE 20260916 10:56:59.598000
8 1829 XCSE 20260916 10:56:59.598000
8 1832 XCSE 20260916 11:02:14.367000
7 1832 XCSE 20260916 11:02:14.367000
8 1832 XCSE 20260916 11:02:14.367000
16 1834 XCSE 20260916 11:06:56.499000
8 1833 XCSE 20260916 11:07:28.142000
7 1833 XCSE 20260916 11:07:28.142000
8 1832 XCSE 20260916 11:11:22.409000
8 1830 XCSE 20260916 11:21:55.198000
7 1830 XCSE 20260916 11:21:55.198000
8 1830 XCSE 20260916 11:21:55.198000
7 1830 XCSE 20260916 11:21:55.198000
10 1830 XCSE 20260916 11:24:37.921000
5 1830 XCSE 20260916 11:24:37.921000
8 1830 XCSE 20260916 11:31:17.596000
8 1830 XCSE 20260916 11:31:17.596000
8 1830 XCSE 20260916 11:34:41.799000
8 1829 XCSE 20260916 11:34:42.053000
8 1829 XCSE 20260916 11:35:19.082000
22 1834 XCSE 20260916 11:40:51.301000
7 1834 XCSE 20260916 11:40:51.301000
29 1833 XCSE 20260916 11:40:51.590000
23 1834 XCSE 20260916 11:48:57.486000
52 1835 XCSE 20260916 12:00:15.907000
24 1835 XCSE 20260916 12:05:34.896000
16 1835 XCSE 20260916 12:09:41.710000
7 1835 XCSE 20260916 12:09:41.710000
23 1834 XCSE 20260916 12:09:41.719000
8 1837 XCSE 20260916 12:28:57.273000
8 1837 XCSE 20260916 12:31:10.306000
8 1837 XCSE 20260916 12:32:15.742000
8 1837 XCSE 20260916 12:32:15.742000
2 1836 XCSE 20260916 12:33:25.274000
14 1836 XCSE 20260916 12:33:28.755000
2 1836 XCSE 20260916 12:33:28.755000
1 1835 XCSE 20260916 12:42:58.442000
1 1836 XCSE 20260916 12:50:31.011000
1 1836 XCSE 20260916 12:53:04.487000
1 1836 XCSE 20260916 12:55:51.272000
9 1837 XCSE 20260916 12:58:56.079000
7 1837 XCSE 20260916 12:58:56.079000
3 1836 XCSE 20260916 12:59:55.792000
8 1838 XCSE 20260916 13:02:07.005000
15 1837 XCSE 20260916 13:02:50.522000
7 1838 XCSE 20260916 13:10:33.164000
10 1838 XCSE 20260916 13:10:33.164000
7 1838 XCSE 20260916 13:12:13.491000
1 1838 XCSE 20260916 13:12:13.491000
8 1838 XCSE 20260916 13:14:05.324000
23 1837 XCSE 20260916 13:14:40.990000
22 1835 XCSE 20260916 13:15:51.952000
1 1833 XCSE 20260916 13:15:53.769000
11 1833 XCSE 20260916 13:15:53.769000
12 1833 XCSE 20260916 13:15:53.769000
23 1831 XCSE 20260916 13:16:03.693000
23 1830 XCSE 20260916 13:18:38.885000
10 1831 XCSE 20260916 13:25:19.079060
140 1831 XCSE 20260916 13:25:19.079081
23 1830 XCSE 20260916 13:25:28.792000
8 1830 XCSE 20260916 13:25:28.792000
31 1834 XCSE 20260916 13:37:15.537000
15 1835 XCSE 20260916 13:52:44.428000
56 1835 XCSE 20260916 14:00:21.758000
3 1835 XCSE 20260916 14:00:21.758000
50 1839 XCSE 20260916 14:15:45.286000
37 1839 XCSE 20260916 14:16:10.692000
15 1839 XCSE 20260916 14:24:50.543000
15 1839 XCSE 20260916 14:25:48.104000
7 1840 XCSE 20260916 14:42:51.498000
1 1840 XCSE 20260916 14:42:51.498000
7 1840 XCSE 20260916 14:44:16.271000
1 1840 XCSE 20260916 14:44:16.271000
7 1840 XCSE 20260916 14:46:01.184000
1 1840 XCSE 20260916 14:46:01.184000
7 1840 XCSE 20260916 14:47:36.176000
1 1840 XCSE 20260916 14:47:36.176000
1 1840 XCSE 20260916 14:49:32.130000
7 1840 XCSE 20260916 14:49:32.130000
54 1839 XCSE 20260916 14:50:16.113000
36 1838 XCSE 20260916 15:01:46.352000
7 1838 XCSE 20260916 15:01:46.352000
7 1838 XCSE 20260916 15:01:46.352000
29 1837 XCSE 20260916 15:13:01.677000
8 1837 XCSE 20260916 15:13:01.677000
7 1837 XCSE 20260916 15:13:01.677000
7 1837 XCSE 20260916 15:13:01.677000
7 1837 XCSE 20260916 15:13:01.677000
8 1837 XCSE 20260916 15:13:01.677000
45 1836 XCSE 20260916 15:13:02.279000
8 1835 XCSE 20260916 15:19:57.640000
7 1835 XCSE 20260916 15:19:57.640000
7 1835 XCSE 20260916 15:19:57.640000
7 1835 XCSE 20260916 15:19:57.640000
44 1835 XCSE 20260916 15:30:42.611000
7 1835 XCSE 20260916 15:30:42.611000
7 1835 XCSE 20260916 15:30:42.611000
36 1835 XCSE 20260916 15:35:10.771000
23 1834 XCSE 20260916 15:35:10.794000
8 1833 XCSE 20260916 15:37:52.559000
8 1833 XCSE 20260916 15:37:52.559000
7 1833 XCSE 20260916 15:37:52.559000
170 1833 XCSE 20260916 15:37:52.559883
130 1833 XCSE 20260916 15:37:52.559888
22 1833 XCSE 20260916 15:42:46.024000
29 1835 XCSE 20260916 15:52:36.649000
7 1835 XCSE 20260916 15:52:36.649000
14 1834 XCSE 20260916 15:53:23.978000
7 1834 XCSE 20260916 15:53:23.997000
9 1838 XCSE 20260916 15:55:58.600000
3 1838 XCSE 20260916 15:55:58.600000
18 1838 XCSE 20260916 15:55:58.600000
23 1837 XCSE 20260916 15:56:19.927000
16 1836 XCSE 20260916 15:57:44.094000
8 1837 XCSE 20260916 16:05:58.925000
5 1837 XCSE 20260916 16:06:44.928000
3 1837 XCSE 20260916 16:06:44.928000
3 1837 XCSE 20260916 16:07:37.845000
5 1837 XCSE 20260916 16:07:37.845000
8 1837 XCSE 20260916 16:08:25.947000
8 1837 XCSE 20260916 16:09:15.870000
265 1833 XCSE 20260916 16:17:04.230368
4 1830 XCSE 20260916 16:26:52.677259
50 1830 XCSE 20260916 16:26:52.677289
31 1830 XCSE 20260916 16:27:22.666565
115 1830 XCSE 20260916 16:27:22.666729
80 1833 XCSE 20260916 16:38:59.161956
620 1835 XCSE 20260916 16:42:00.032237
10 1834 XCSE 20260916 16:44:03.607100
290 1834 XCSE 20260916 16:44:03.607104
10 1835 XCSE 20260916 16:46:39.186937
200 1835 XCSE 20260916 16:46:39.186961
90 1835 XCSE 20260916 16:46:39.186977
15 1835 XCSE 20260917 9:08:07.714000
8 1833 XCSE 20260917 9:08:12.053000
8 1834 XCSE 20260917 9:09:18.004000
5 1840 XCSE 20260917 9:17:25.906000
7 1840 XCSE 20260917 9:17:25.906000
15 1838 XCSE 20260917 9:17:25.967000
8 1838 XCSE 20260917 9:17:26.977000
8 1838 XCSE 20260917 9:22:02.402000
8 1838 XCSE 20260917 9:22:02.402000
12 1839 XCSE 20260917 9:22:44.139000
5 1839 XCSE 20260917 9:22:44.332000
3 1839 XCSE 20260917 9:22:44.332000
8 1838 XCSE 20260917 9:27:30.500000
7 1838 XCSE 20260917 9:27:30.500000
4 1839 XCSE 20260917 9:28:04.795000
11 1839 XCSE 20260917 9:28:04.795000
8 1838 XCSE 20260917 9:28:49.227000
8 1837 XCSE 20260917 9:29:44.174000
8 1839 XCSE 20260917 9:32:03.092000
5 1839 XCSE 20260917 9:49:24.235000
24 1839 XCSE 20260917 9:49:24.235000
7 1839 XCSE 20260917 9:49:24.235000
29 1838 XCSE 20260917 9:50:08.779000
28 1836 XCSE 20260917 9:51:07.484000
3 1836 XCSE 20260917 9:51:07.503000
23 1835 XCSE 20260917 9:52:50.330000
16 1836 XCSE 20260917 9:53:38.915000
16 1839 XCSE 20260917 10:04:41.806000
23 1839 XCSE 20260917 10:08:24.364000
15 1841 XCSE 20260917 10:12:06.324000
15 1840 XCSE 20260917 10:12:28.609000
15 1839 XCSE 20260917 10:12:53.309000
8 1839 XCSE 20260917 10:17:20.623000
15 1840 XCSE 20260917 10:26:04.472000
16 1843 XCSE 20260917 10:29:52.669000
15 1842 XCSE 20260917 10:32:03.793000
16 1843 XCSE 20260917 10:37:10.798000
16 1842 XCSE 20260917 10:37:51.849000
16 1842 XCSE 20260917 10:38:04.482000
1 1841 XCSE 20260917 10:38:49.718000
7 1841 XCSE 20260917 10:38:49.718000
7 1841 XCSE 20260917 10:38:49.718000
1 1840 XCSE 20260917 10:40:33.243000
15 1840 XCSE 20260917 10:40:33.243000
3 1840 XCSE 20260917 10:40:33.265000
12 1840 XCSE 20260917 10:40:33.265000
15 1839 XCSE 20260917 10:48:46.339000
7 1839 XCSE 20260917 10:48:46.339000
7 1839 XCSE 20260917 10:48:46.339000
30 1839 XCSE 20260917 10:48:46.508000
7 1838 XCSE 20260917 10:49:52.950000
31 1840 XCSE 20260917 10:54:11.110000
7 1842 XCSE 20260917 11:10:46.179000
8 1842 XCSE 20260917 11:10:46.179000
8 1841 XCSE 20260917 11:16:17.408000
8 1843 XCSE 20260917 11:25:34.141000
8 1842 XCSE 20260917 11:26:23.805000
6 1842 XCSE 20260917 11:28:56.040000
1 1842 XCSE 20260917 11:28:56.040000
8 1842 XCSE 20260917 11:39:26.754000
8 1842 XCSE 20260917 11:39:26.754000
8 1843 XCSE 20260917 11:46:03.943000
4 1842 XCSE 20260917 11:46:58.541000
2 1842 XCSE 20260917 11:46:58.541000
2 1842 XCSE 20260917 11:47:17.438000
2 1842 XCSE 20260917 11:47:24.937000
6 1842 XCSE 20260917 11:47:24.937000
8 1841 XCSE 20260917 11:47:32.452000
5 1841 XCSE 20260917 11:47:32.472000
3 1841 XCSE 20260917 11:47:32.473000
8 1840 XCSE 20260917 11:47:38.101000
22 1841 XCSE 20260917 11:50:12.979000
5 1843 XCSE 20260917 12:08:37.346000
10 1843 XCSE 20260917 12:08:37.346000
10 1843 XCSE 20260917 12:08:37.347000
5 1843 XCSE 20260917 12:10:11.320000
3 1843 XCSE 20260917 12:10:11.320000
5 1844 XCSE 20260917 12:12:00.128000
3 1844 XCSE 20260917 12:12:00.128000
3 1843 XCSE 20260917 12:13:14.106000
28 1843 XCSE 20260917 12:13:51.067000
8 1843 XCSE 20260917 12:13:51.067000
9 1842 XCSE 20260917 12:19:14.582000
3 1842 XCSE 20260917 12:30:52.848000
3 1842 XCSE 20260917 12:35:16.244000
9 1842 XCSE 20260917 12:42:54.528000
3 1842 XCSE 20260917 12:44:55.435000
3 1842 XCSE 20260917 12:44:55.435000
7 1842 XCSE 20260917 12:44:55.435000
7 1842 XCSE 20260917 12:44:55.435000
9 1842 XCSE 20260917 12:44:55.435000
7 1842 XCSE 20260917 12:44:55.435000
10 1842 XCSE 20260917 12:53:14.562000
37 1850 XCSE 20260917 13:05:04.620000
38 1851 XCSE 20260917 13:05:04.777000
38 1850 XCSE 20260917 13:05:08.452000
22 1849 XCSE 20260917 13:10:19.197000
15 1848 XCSE 20260917 13:12:56.567000
15 1847 XCSE 20260917 13:18:55.537000
8 1847 XCSE 20260917 13:18:55.537000
8 1851 XCSE 20260917 13:33:47.947000
5 1853 XCSE 20260917 13:36:57.924000
4 1853 XCSE 20260917 13:36:57.924000
200 1853 XCSE 20260917 13:37:15.625587
4 1853 XCSE 20260917 13:37:15.625627
1 1853 XCSE 20260917 13:37:15.625629
7 1853 XCSE 20260917 13:37:15.625651
3 1853 XCSE 20260917 13:37:15.625663
1 1853 XCSE 20260917 13:37:15.625682
1 1853 XCSE 20260917 13:37:15.625780
16 1853 XCSE 20260917 13:37:15.640000
83 1853 XCSE 20260917 13:37:15.640721
8 1853 XCSE 20260917 13:37:15.935000
8 1852 XCSE 20260917 13:37:44.291000
8 1852 XCSE 20260917 13:37:44.291000
5 1852 XCSE 20260917 13:47:41.893000
2 1852 XCSE 20260917 13:47:41.893000
1 1852 XCSE 20260917 13:47:41.893000
5 1852 XCSE 20260917 13:51:46.188000
10 1852 XCSE 20260917 13:51:46.188000
22 1852 XCSE 20260917 13:52:48.865000
39 1854 XCSE 20260917 13:58:27.218000
23 1854 XCSE 20260917 13:59:04.983000
16 1853 XCSE 20260917 14:03:26.039000
8 1853 XCSE 20260917 14:03:26.039000
31 1855 XCSE 20260917 14:17:25.453000
16 1856 XCSE 20260917 14:21:11.195000
15 1856 XCSE 20260917 14:25:01.333000
37 1856 XCSE 20260917 14:28:24.957000
86 1856 XCSE 20260917 14:28:24.957591
214 1856 XCSE 20260917 14:28:24.957638
15 1856 XCSE 20260917 14:31:03.908000
347 1854 XCSE 20260917 14:31:03.908615
22 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
14 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
7 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
7 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
7 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
7 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
14 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
14 1857 XCSE 20260917 14:36:15.157000
3 1857 XCSE 20260917 14:36:15.176000
1 1857 XCSE 20260917 14:36:15.176000
1 1857 XCSE 20260917 14:36:15.176000
1 1857 XCSE 20260917 14:36:15.176000
22 1857 XCSE 20260917 14:42:15.857000
7 1857 XCSE 20260917 14:42:15.857000
8 1858 XCSE 20260917 14:42:56.077000
15 1857 XCSE 20260917 14:55:26.371000
7 1857 XCSE 20260917 14:55:26.371000
7 1857 XCSE 20260917 14:55:26.371000
22 1856 XCSE 20260917 14:57:03.222000
1 1855 XCSE 20260917 14:59:37.381000
46 1857 XCSE 20260917 15:03:24.238000
15 1856 XCSE 20260917 15:04:54.560000
15 1855 XCSE 20260917 15:06:48.652000
5 1855 XCSE 20260917 15:08:35.748000
15 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
15 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
8 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
7 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
8 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
7 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
2 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
6 1857 XCSE 20260917 15:30:11.248000
36 1856 XCSE 20260917 15:32:00.386000
13 1857 XCSE 20260917 15:32:06.200000
10 1857 XCSE 20260917 15:32:06.203000
14 1857 XCSE 20260917 15:32:06.270000
10 1857 XCSE 20260917 15:32:06.275000
10 1857 XCSE 20260917 15:32:06.290000
10 1857 XCSE 20260917 15:32:06.981000
10 1857 XCSE 20260917 15:32:06.983000
18 1857 XCSE 20260917 15:32:20.850000
3 1857 XCSE 20260917 15:32:30.370000
18 1857 XCSE 20260917 15:32:30.371000
18 1857 XCSE 20260917 15:32:34.601000
16 1857 XCSE 20260917 15:32:42.441000
5 1857 XCSE 20260917 15:33:17.520000
3 1857 XCSE 20260917 15:33:17.520000
8 1857 XCSE 20260917 15:33:53.522000
30 1855 XCSE 20260917 15:34:06.466000
7 1855 XCSE 20260917 15:34:06.466000
8 1855 XCSE 20260917 15:37:06.543000
2 1855 XCSE 20260917 15:37:40.581000
6 1855 XCSE 20260917 15:37:40.581000
6 1855 XCSE 20260917 15:38:11.932000
8 1855 XCSE 20260917 15:38:35.585000
8 1855 XCSE 20260917 15:39:08.591000
30 1853 XCSE 20260917 15:39:28.198000
8 1853 XCSE 20260917 15:39:28.198000
7 1853 XCSE 20260917 15:39:28.198000
3 1852 XCSE 20260917 15:39:42.196000
8 1852 XCSE 20260917 15:39:42.196000
32 1852 XCSE 20260917 15:39:42.196000
1 1851 XCSE 20260917 15:42:59.615000
35 1851 XCSE 20260917 15:42:59.688000
7 1851 XCSE 20260917 15:42:59.688000
5 1853 XCSE 20260917 15:50:34.087000
1 1853 XCSE 20260917 15:50:34.685000
11 1853 XCSE 20260917 15:52:19.443000
17 1853 XCSE 20260917 15:52:44.771000
21 1852 XCSE 20260917 15:52:46.334000
22 1852 XCSE 20260917 15:52:46.354000
1 1852 XCSE 20260917 15:53:02.935000
21 1852 XCSE 20260917 15:53:02.952000
18 1852 XCSE 20260917 16:01:54.666000
10 1852 XCSE 20260917 16:02:46.920000
10 1852 XCSE 20260917 16:02:46.921000
10 1852 XCSE 20260917 16:02:46.922000
5 1852 XCSE 20260917 16:02:46.941000
10 1852 XCSE 20260917 16:02:49.732000
19 1852 XCSE 20260917 16:02:58.281000
14 1852 XCSE 20260917 16:03:02.775000
11 1852 XCSE 20260917 16:03:06.689000
1 1852 XCSE 20260917 16:03:07.644000
36 1852 XCSE 20260917 16:03:15.325000
5 1852 XCSE 20260917 16:03:32.775000
4 1852 XCSE 20260917 16:03:36.943000
5 1852 XCSE 20260917 16:04:10.893000
6 1852 XCSE 20260917 16:04:11.451000
1 1852 XCSE 20260917 16:06:15.209000
6 1853 XCSE 20260917 16:13:11.216000
5 1854 XCSE 20260917 16:15:00.539000
6 1854 XCSE 20260917 16:15:00.542000
2 1854 XCSE 20260917 16:15:00.571000
19 1854 XCSE 20260917 16:15:00.571000
39 1854 XCSE 20260917 16:15:02.138000
200 1854 XCSE 20260917 16:15:15.764953
70 1854 XCSE 20260917 16:15:15.764964
162 1854 XCSE 20260917 16:15:15.764975
50 1854 XCSE 20260917 16:15:15.765000
14 1854 XCSE 20260917 16:15:15.787000
17 1854 XCSE 20260917 16:15:18.432000
6 1853 XCSE 20260917 16:17:25.983000
43 1854 XCSE 20260917 16:23:12.877000
46 1854 XCSE 20260917 16:23:13.112000
18 1856 XCSE 20260917 16:26:21.948000
8 1855 XCSE 20260917 16:26:21.974000
32 1855 XCSE 20260917 16:26:21.974000
32 1855 XCSE 20260917 16:26:21.974000
16 1855 XCSE 20260917 16:28:26.348000
1 1855 XCSE 20260917 16:28:31.811000
16 1855 XCSE 20260917 16:28:31.811000
18 1855 XCSE 20260917 16:28:31.811000
16 1855 XCSE 20260917 16:28:38.549000
22 1854 XCSE 20260917 16:30:04.442000
22 1853 XCSE 20260917 16:31:35.016000
8 1853 XCSE 20260917 16:31:35.016000
7 1853 XCSE 20260917 16:31:35.016000
43 1853 XCSE 20260917 16:36:41.606000
12 1852 XCSE 20260917 16:37:40.583000
3 1853 XCSE 20260917 16:39:00.114000
209 1854 XCSE 20260917 16:39:31.410666
7 1856 XCSE 20260918 9:03:10.179000
14 1856 XCSE 20260918 9:03:10.179000
7 1856 XCSE 20260918 9:03:10.179000
8 1853 XCSE 20260918 9:04:50.460000
7 1853 XCSE 20260918 9:04:50.460000
15 1850 XCSE 20260918 9:08:09.492000
7 1852 XCSE 20260918 9:14:14.890000
8 1852 XCSE 20260918 9:14:14.908000
1 1851 XCSE 20260918 9:15:32.033000
7 1851 XCSE 20260918 9:15:32.033000
8 1850 XCSE 20260918 9:16:06.184000
15 1849 XCSE 20260918 9:24:24.573000
7 1849 XCSE 20260918 9:24:24.573000
10 1851 XCSE 20260918 9:29:39.323000
5 1851 XCSE 20260918 9:29:39.424000
10 1851 XCSE 20260918 9:29:39.424000
5 1851 XCSE 20260918 9:29:39.424000
10 1851 XCSE 20260918 9:29:39.891000
7 1851 XCSE 20260918 9:29:39.891000
15 1851 XCSE 20260918 9:29:40.873000
8 1851 XCSE 20260918 9:31:08.217000
23 1849 XCSE 20260918 9:31:11.423000
23 1850 XCSE 20260918 9:40:12.732000
23 1850 XCSE 20260918 9:40:13.729000
16 1849 XCSE 20260918 9:41:05.727000
15 1847 XCSE 20260918 9:41:05.784000
8 1846 XCSE 20260918 9:41:11.883000
15 1849 XCSE 20260918 9:47:38.065000
8 1848 XCSE 20260918 9:49:09.688000
8 1847 XCSE 20260918 9:49:51.198000
8 1847 XCSE 20260918 9:49:52.138000
1 1846 XCSE 20260918 9:50:22.723000
15 1848 XCSE 20260918 9:53:12.145000
4 1848 XCSE 20260918 9:56:52.725000
11 1848 XCSE 20260918 9:56:52.725000
8 1848 XCSE 20260918 10:01:58.136000
8 1847 XCSE 20260918 10:02:22.562000
8 1846 XCSE 20260918 10:04:00.020000
8 1845 XCSE 20260918 10:09:39.917000
7 1845 XCSE 20260918 10:09:39.917000
7 1845 XCSE 20260918 10:09:39.917000
22 1845 XCSE 20260918 10:13:26.263000
10 1845 XCSE 20260918 10:22:50.995000
8 1845 XCSE 20260918 10:23:21.034000
15 1844 XCSE 20260918 10:23:49.908000
7 1844 XCSE 20260918 10:23:49.908000
7 1844 XCSE 20260918 10:23:49.908000
16 1844 XCSE 20260918 10:28:00.015000
9 1847 XCSE 20260918 10:36:05.895000
17 1847 XCSE 20260918 10:36:05.896000
7 1847 XCSE 20260918 10:37:30.534000
1 1847 XCSE 20260918 10:37:30.534000
4 1848 XCSE 20260918 10:39:42.079000
1 1848 XCSE 20260918 10:39:42.079000
6 1848 XCSE 20260918 10:39:42.079000
8 1848 XCSE 20260918 10:41:20.390000
7 1848 XCSE 20260918 10:42:00.543000
1 1848 XCSE 20260918 10:46:19.512000
8 1848 XCSE 20260918 10:46:19.512000
36 1849 XCSE 20260918 10:51:01.217000
36 1848 XCSE 20260918 10:51:01.275000
29 1848 XCSE 20260918 10:51:05.965000
16 1849 XCSE 20260918 11:00:03.640000
8 1849 XCSE 20260918 11:05:18.016000
7 1849 XCSE 20260918 11:05:18.017000
8 1849 XCSE 20260918 11:05:18.041000
1 1849 XCSE 20260918 11:05:18.041000
2 1848 XCSE 20260918 11:10:03.547000
13 1848 XCSE 20260918 11:10:03.547000
23 1848 XCSE 20260918 11:16:22.418000
1 1849 XCSE 20260918 11:20:00.690000
22 1849 XCSE 20260918 11:20:00.690000
15 1848 XCSE 20260918 11:24:19.890000
8 1848 XCSE 20260918 11:24:19.890000
16 1847 XCSE 20260918 11:25:46.959000
7 1847 XCSE 20260918 11:25:46.959000
5 1846 XCSE 20260918 11:26:25.934000
19 1846 XCSE 20260918 11:32:27.017000
5 1846 XCSE 20260918 11:32:27.017000
7 1846 XCSE 20260918 11:32:27.017000
15 1845 XCSE 20260918 11:32:27.652000
8 1844 XCSE 20260918 11:33:10.998000
8 1843 XCSE 20260918 11:34:24.779000
16 1842 XCSE 20260918 11:48:11.050000
30 1845 XCSE 20260918 11:50:14.650000
1 1844 XCSE 20260918 11:50:29.650000
4 1844 XCSE 20260918 11:50:29.976000
23 1846 XCSE 20260918 11:50:59.650000
8 1845 XCSE 20260918 11:51:27.965000
8 1846 XCSE 20260918 11:53:42.970000
3 1845 XCSE 20260918 11:56:00.075000
8 1845 XCSE 20260918 11:56:56.099000
8 1844 XCSE 20260918 11:59:20.420000
8 1844 XCSE 20260918 11:59:59.983000
10 1843 XCSE 20260918 12:06:01.516671
90 1843 XCSE 20260918 12:06:01.516693
4 1843 XCSE 20260918 12:28:16.187000
8 1843 XCSE 20260918 12:30:02.841000
3 1842 XCSE 20260918 12:31:59.283000
8 1841 XCSE 20260918 12:32:45.439000
8 1841 XCSE 20260918 12:32:45.439000
8 1841 XCSE 20260918 12:32:45.439000
7 1841 XCSE 20260918 12:32:45.439000
8 1841 XCSE 20260918 12:32:45.439000
37 1840 XCSE 20260918 12:34:34.987000
6 1839 XCSE 20260918 12:36:31.760000
24 1839 XCSE 20260918 12:37:00.411000
14 1838 XCSE 20260918 12:39:15.521000
1 1838 XCSE 20260918 12:39:15.540000
7 1838 XCSE 20260918 12:40:19.997000
14 1838 XCSE 20260918 12:40:19.997000
16 1837 XCSE 20260918 12:40:22.374000
8 1836 XCSE 20260918 12:41:05.388000
1 1834 XCSE 20260918 12:46:56.074979
8 1834 XCSE 20260918 12:48:26.681000
7 1834 XCSE 20260918 12:48:26.681000
99 1834 XCSE 20260918 12:48:26.681203
8 1836 XCSE 20260918 12:51:00.422000
8 1834 XCSE 20260918 12:54:30.800000
2 1833 XCSE 20260918 13:09:40.537119
4 1833 XCSE 20260918 13:09:40.537119
8 1833 XCSE 20260918 13:09:40.537119
86 1833 XCSE 20260918 13:09:40.537145
8 1833 XCSE 20260918 13:09:40.538000
8 1831 XCSE 20260918 13:13:42.702000
7 1831 XCSE 20260918 13:13:42.702000
8 1831 XCSE 20260918 13:13:42.702000
16 1829 XCSE 20260918 13:17:56.616000
16 1828 XCSE 20260918 13:27:44.646000
15 1829 XCSE 20260918 13:35:01.155000
15 1828 XCSE 20260918 13:39:26.971000
7 1828 XCSE 20260918 13:39:26.971000
7 1828 XCSE 20260918 13:39:26.971000
31 1828 XCSE 20260918 13:43:07.832000
23 1827 XCSE 20260918 13:43:42.525000
23 1827 XCSE 20260918 13:52:16.877000
7 1827 XCSE 20260918 13:52:16.877000
4 1827 XCSE 20260918 13:55:23.754595
29 1828 XCSE 20260918 13:59:41.080000
31 1828 XCSE 20260918 14:05:23.694000
15 1827 XCSE 20260918 14:07:38.901000
96 1827 XCSE 20260918 14:07:38.901173
15 1827 XCSE 20260918 14:24:26.153000
7 1827 XCSE 20260918 14:24:26.153000
1 1826 XCSE 20260918 14:24:57.075000
5 1826 XCSE 20260918 14:25:03.501000
17 1826 XCSE 20260918 14:25:03.501000
15 1825 XCSE 20260918 14:27:43.478000
8 1825 XCSE 20260918 14:27:43.478000
15 1828 XCSE 20260918 14:37:47.226000
15 1827 XCSE 20260918 14:46:00.315000
7 1827 XCSE 20260918 14:46:00.315000
22 1826 XCSE 20260918 14:50:00.212000
7 1826 XCSE 20260918 14:50:00.212000
36 1826 XCSE 20260918 14:56:38.264000
91 1825 XCSE 20260918 14:56:38.264103
22 1826 XCSE 20260918 14:58:56.455000
22 1826 XCSE 20260918 15:02:37.098000
15 1826 XCSE 20260918 15:12:29.921000
7 1826 XCSE 20260918 15:12:29.921000
23 1825 XCSE 20260918 15:15:45.240000
8 1825 XCSE 20260918 15:15:45.240000
8 1825 XCSE 20260918 15:15:45.240000
9 1825 XCSE 20260918 15:15:45.240240
15 1824 XCSE 20260918 15:17:16.577000
8 1824 XCSE 20260918 15:17:16.577000
10 1824 XCSE 20260918 15:21:27.769163
90 1824 XCSE 20260918 15:21:27.784378
22 1823 XCSE 20260918 15:26:38.184000
15 1822 XCSE 20260918 15:28:00.075000
7 1822 XCSE 20260918 15:28:00.075000
10 1821 XCSE 20260918 15:34:55.796011
6 1821 XCSE 20260918 15:34:55.796011
84 1821 XCSE 20260918 15:34:55.796035
23 1822 XCSE 20260918 15:38:49.365000
22 1821 XCSE 20260918 15:40:53.301000
15 1820 XCSE 20260918 15:41:46.000000
7 1820 XCSE 20260918 15:41:46.000000
31 1820 XCSE 20260918 15:45:16.561000
31 1820 XCSE 20260918 15:57:10.269000
7 1821 XCSE 20260918 16:00:09.368151
3 1821 XCSE 20260918 16:00:09.368151
7 1821 XCSE 20260918 16:00:09.368151
7 1821 XCSE 20260918 16:00:09.368151
8 1821 XCSE 20260918 16:00:09.368151
9 1821 XCSE 20260918 16:00:09.368151
159 1821 XCSE 20260918 16:00:09.368176
36 1822 XCSE 20260918 16:02:35.081000
22 1821 XCSE 20260918 16:03:45.598000
7 1824 XCSE 20260918 16:09:07.078000
4 1828 XCSE 20260918 16:15:57.825000
4 1828 XCSE 20260918 16:16:11.945091
196 1828 XCSE 20260918 16:16:11.946919
38 1828 XCSE 20260918 16:16:11.948000
31 1828 XCSE 20260918 16:18:20.256000
29 1828 XCSE 20260918 16:18:20.282000
25 1829 XCSE 20260918 16:21:53.265000
19 1829 XCSE 20260918 16:21:53.265000
8 1829 XCSE 20260918 16:28:23.219000
8 1828 XCSE 20260918 16:29:16.624000
7 1828 XCSE 20260918 16:29:16.624000
7 1828 XCSE 20260918 16:29:16.624000
7 1828 XCSE 20260918 16:29:16.624000
7 1828 XCSE 20260918 16:29:16.624000
8 1828 XCSE 20260918 16:29:16.624000
7 1828 XCSE 20260918 16:29:16.624000
10 1828 XCSE 20260918 16:33:25.102000
8 1827 XCSE 20260918 16:33:25.186000
7 1827 XCSE 20260918 16:33:25.186000
8 1827 XCSE 20260918 16:33:25.186000
7 1827 XCSE 20260918 16:33:25.186000
8 1827 XCSE 20260918 16:33:25.186000
15 1827 XCSE 20260918 16:37:29.508000
8 1827 XCSE 20260918 16:37:29.508000
219 1830 XCSE 20260918 16:40:19.096737
127 1826 XCSE 20260918 16:45:35.756659
173 1826 XCSE 20260918 16:47:49.550687
10 1826 XCSE 20260918 16:47:55.093510
12 1826 XCSE 20260918 16:47:55.093510
11 1829 XCSE 20260918 16:53:59.264795
113 1829 XCSE 20260918 16:53:59.282217
26 1829 XCSE 20260918 16:53:59.282236
27 1829 XCSE 20260918 16:53:59.282256
401 1829 XCSE 20260918 16:53:59.301260


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 38

MENAFN21092026004107003653ID1111689568



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date


More Story
Search