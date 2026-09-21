Share Buyback Programme Week 38
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|128,400
|1,795.72
|230,570,667
|14 September 2026
|5,500
|1,845.87
|10,152,285
|15 September 2026
|4,500
|1,843.01
|8,293,545
|16 September 2026
|4,500
|1,834.22
|8,253,990
|17 September 2026
|4,500
|1,851.27
|8,330,715
|18 September 2026
|4,500
|1,832.41
|8,245,845
|Total under the share buyback programme
|151,900
|1,802.81
|273,847,047
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Total bought back
|717,370
|1,636.30
|1,173,834,277
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 717,370 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.95 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|7
|1847
|XCSE
|20260914 9:00:05.169000
|15
|1845
|XCSE
|20260914 9:02:01.912000
|8
|1842
|XCSE
|20260914 9:02:20.884000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 9:04:58.648000
|8
|1854
|XCSE
|20260914 9:06:36.285000
|8
|1853
|XCSE
|20260914 9:07:05.017000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 9:07:21.963000
|9
|1853
|XCSE
|20260914 9:07:43.999000
|14
|1853
|XCSE
|20260914 9:07:44.000000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 9:07:47.480000
|2
|1852
|XCSE
|20260914 9:10:14.948000
|8
|1852
|XCSE
|20260914 9:11:34.380000
|3
|1853
|XCSE
|20260914 9:12:07.258000
|8
|1854
|XCSE
|20260914 9:14:41.631000
|8
|1857
|XCSE
|20260914 9:15:42.423000
|8
|1857
|XCSE
|20260914 9:15:43.953000
|18
|1857
|XCSE
|20260914 9:15:54.234000
|8
|1857
|XCSE
|20260914 9:16:06.650000
|11
|1857
|XCSE
|20260914 9:16:09.228000
|8
|1855
|XCSE
|20260914 9:16:24.260000
|8
|1854
|XCSE
|20260914 9:16:24.392000
|1
|1852
|XCSE
|20260914 9:16:27.594000
|51
|1852
|XCSE
|20260914 9:16:27.622000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 9:16:45.301000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 9:18:46.677000
|2
|1850
|XCSE
|20260914 9:18:46.677000
|5
|1854
|XCSE
|20260914 9:21:34.623000
|16
|1857
|XCSE
|20260914 9:24:53.389000
|15
|1856
|XCSE
|20260914 9:24:54.373000
|4
|1855
|XCSE
|20260914 9:25:12.920000
|2
|1856
|XCSE
|20260914 9:27:13.423000
|2
|1856
|XCSE
|20260914 9:27:13.423000
|4
|1856
|XCSE
|20260914 9:27:13.423000
|1
|1855
|XCSE
|20260914 9:28:05.154000
|7
|1855
|XCSE
|20260914 9:28:05.155000
|8
|1855
|XCSE
|20260914 9:33:02.678000
|7
|1856
|XCSE
|20260914 9:33:59.324000
|15
|1854
|XCSE
|20260914 9:34:49.671000
|15
|1854
|XCSE
|20260914 9:36:11.321000
|1
|1853
|XCSE
|20260914 9:37:51.828000
|7
|1853
|XCSE
|20260914 9:37:51.828000
|23
|1852
|XCSE
|20260914 9:41:20.341000
|15
|1851
|XCSE
|20260914 9:41:40.750000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 9:45:04.273000
|2
|1849
|XCSE
|20260914 9:45:42.992000
|14
|1849
|XCSE
|20260914 9:45:43.010000
|7
|1849
|XCSE
|20260914 9:45:43.010000
|15
|1848
|XCSE
|20260914 9:47:17.476000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 9:47:17.476000
|15
|1847
|XCSE
|20260914 9:47:51.511000
|4
|1847
|XCSE
|20260914 9:47:51.511000
|23
|1848
|XCSE
|20260914 9:51:02.467000
|15
|1848
|XCSE
|20260914 9:58:05.197000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 9:58:05.197000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 9:58:05.197000
|6
|1848
|XCSE
|20260914 10:01:03.912000
|15
|1854
|XCSE
|20260914 10:03:11.516000
|15
|1854
|XCSE
|20260914 10:06:41.632000
|8
|1854
|XCSE
|20260914 10:07:58.796000
|15
|1853
|XCSE
|20260914 10:09:55.362000
|15
|1852
|XCSE
|20260914 10:10:38.127000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 10:13:18.066000
|17
|1851
|XCSE
|20260914 10:16:45.411000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 10:17:39.525000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 10:19:03.527000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 10:20:18.537000
|13
|1851
|XCSE
|20260914 10:22:27.050000
|7
|1851
|XCSE
|20260914 10:23:42.504000
|1
|1851
|XCSE
|20260914 10:23:42.504000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 10:24:45.461000
|16
|1849
|XCSE
|20260914 10:27:39.013000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 10:28:50.914000
|8
|1848
|XCSE
|20260914 10:30:17.894000
|8
|1848
|XCSE
|20260914 10:31:36.271000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 10:33:35.926000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 10:35:54.984000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 10:35:54.984000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 10:37:04.846000
|9
|1850
|XCSE
|20260914 10:38:46.471000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 10:40:00.559000
|8
|1850
|XCSE
|20260914 10:41:23.739000
|11
|1849
|XCSE
|20260914 10:41:32.981000
|5
|1849
|XCSE
|20260914 10:41:32.981000
|1
|1849
|XCSE
|20260914 10:45:43.281000
|6
|1849
|XCSE
|20260914 10:45:43.281000
|1
|1849
|XCSE
|20260914 10:47:51.778000
|14
|1849
|XCSE
|20260914 10:48:14.834000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 10:49:40.043000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 10:51:05.591000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 10:51:32.116000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 11:03:38.778000
|7
|1851
|XCSE
|20260914 11:07:46.175000
|1
|1853
|XCSE
|20260914 11:09:36.415000
|3
|1852
|XCSE
|20260914 11:10:38.347000
|12
|1852
|XCSE
|20260914 11:10:38.365000
|3
|1852
|XCSE
|20260914 11:10:38.365000
|15
|1851
|XCSE
|20260914 11:10:56.468000
|15
|1850
|XCSE
|20260914 11:11:53.392000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 11:14:21.543000
|2
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:51.195000
|6
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:51.195000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:51.195000
|2
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:52.234000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:52.234000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:52.237000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:52.250000
|8
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:58.280000
|6
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:58.280000
|7
|1851
|XCSE
|20260914 11:16:58.280000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 11:16:59.479000
|7
|1849
|XCSE
|20260914 11:16:59.479000
|8
|1848
|XCSE
|20260914 11:23:51.414000
|13
|1848
|XCSE
|20260914 11:24:02.771000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 11:25:10.750000
|7
|1846
|XCSE
|20260914 11:25:10.750000
|16
|1845
|XCSE
|20260914 11:25:14.915000
|16
|1845
|XCSE
|20260914 11:26:40.875000
|3
|1848
|XCSE
|20260914 11:31:01.066000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 11:31:01.066000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 11:36:49.707000
|11
|1849
|XCSE
|20260914 11:39:16.651000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 11:40:20.064000
|8
|1849
|XCSE
|20260914 11:42:21.992000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 11:42:57.844000
|1
|1847
|XCSE
|20260914 11:45:39.192000
|2
|1847
|XCSE
|20260914 11:45:39.192000
|5
|1847
|XCSE
|20260914 11:45:39.192000
|14
|1847
|XCSE
|20260914 11:49:36.814000
|1
|1849
|XCSE
|20260914 11:55:25.222000
|7
|1849
|XCSE
|20260914 12:00:13.243000
|4
|1849
|XCSE
|20260914 12:00:13.277000
|16
|1848
|XCSE
|20260914 12:02:06.032000
|1
|1848
|XCSE
|20260914 12:02:06.033000
|8
|1848
|XCSE
|20260914 12:02:06.033000
|17
|1848
|XCSE
|20260914 12:04:52.270000
|17
|1848
|XCSE
|20260914 12:05:25.947000
|15
|1847
|XCSE
|20260914 12:13:18.814000
|17
|1847
|XCSE
|20260914 12:14:05.864000
|7
|1846
|XCSE
|20260914 12:15:00.087000
|9
|1848
|XCSE
|20260914 12:15:22.393000
|4
|1848
|XCSE
|20260914 12:15:22.393000
|6
|1848
|XCSE
|20260914 12:15:22.393000
|23
|1846
|XCSE
|20260914 12:16:38.116000
|22
|1848
|XCSE
|20260914 12:16:53.726000
|22
|1847
|XCSE
|20260914 12:16:53.742000
|2
|1849
|XCSE
|20260914 12:32:35.939000
|12
|1849
|XCSE
|20260914 12:33:56.407000
|31
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082000
|8
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082000
|8
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082000
|200
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082139
|8
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082153
|2
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082154
|90
|1848
|XCSE
|20260914 12:34:05.082158
|15
|1848
|XCSE
|20260914 12:38:42.048000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 12:40:21.113000
|7
|1847
|XCSE
|20260914 12:40:21.113000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 12:40:49.894000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 12:43:50.800000
|8
|1845
|XCSE
|20260914 12:52:43.056000
|8
|1844
|XCSE
|20260914 12:55:15.228000
|7
|1844
|XCSE
|20260914 12:55:15.228000
|2
|1843
|XCSE
|20260914 13:05:17.701000
|6
|1843
|XCSE
|20260914 13:08:33.535000
|2
|1843
|XCSE
|20260914 13:08:33.535000
|8
|1843
|XCSE
|20260914 13:12:05.049000
|8
|1843
|XCSE
|20260914 13:12:05.051000
|6
|1843
|XCSE
|20260914 13:12:05.051000
|3
|1843
|XCSE
|20260914 13:12:05.051000
|1
|1842
|XCSE
|20260914 13:12:10.336000
|3
|1842
|XCSE
|20260914 13:12:10.336000
|1
|1842
|XCSE
|20260914 13:12:10.343000
|3
|1842
|XCSE
|20260914 13:12:47.938000
|4
|1842
|XCSE
|20260914 13:12:47.938000
|1
|1842
|XCSE
|20260914 13:12:47.938000
|8
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.384592
|1
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.384592
|2
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.384592
|6
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.384592
|1
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.384592
|1
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.384592
|181
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.384618
|5
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.385000
|24
|1842
|XCSE
|20260914 13:15:54.385000
|29
|1843
|XCSE
|20260914 13:19:53.577000
|100
|1843
|XCSE
|20260914 13:19:53.577565
|23
|1844
|XCSE
|20260914 13:23:50.036000
|3
|1845
|XCSE
|20260914 13:34:45.487000
|12
|1845
|XCSE
|20260914 13:34:45.487000
|7
|1845
|XCSE
|20260914 13:34:45.487000
|7
|1845
|XCSE
|20260914 13:34:45.487000
|15
|1845
|XCSE
|20260914 13:37:05.160000
|15
|1845
|XCSE
|20260914 13:39:33.706000
|15
|1844
|XCSE
|20260914 13:41:50.097000
|1
|1844
|XCSE
|20260914 13:41:50.101000
|1
|1843
|XCSE
|20260914 13:48:02.641000
|14
|1843
|XCSE
|20260914 13:48:02.641000
|4
|1843
|XCSE
|20260914 13:48:10.560000
|4
|1843
|XCSE
|20260914 13:50:31.519000
|4
|1843
|XCSE
|20260914 13:50:31.519000
|39
|1842
|XCSE
|20260914 13:53:57.620732
|11
|1844
|XCSE
|20260914 13:58:54.405000
|15
|1846
|XCSE
|20260914 13:58:54.513000
|23
|1846
|XCSE
|20260914 13:58:55.482000
|45
|1846
|XCSE
|20260914 13:58:55.482000
|60
|1844
|XCSE
|20260914 13:58:55.621000
|8
|1844
|XCSE
|20260914 13:58:55.638000
|10
|1842
|XCSE
|20260914 14:02:11.734374
|30
|1843
|XCSE
|20260914 14:05:58.903000
|151
|1842
|XCSE
|20260914 14:06:05.525620
|3
|1841
|XCSE
|20260914 14:06:07.897642
|8
|1841
|XCSE
|20260914 14:06:12.048000
|197
|1841
|XCSE
|20260914 14:06:12.048808
|9
|1846
|XCSE
|20260914 14:17:44.429000
|14
|1846
|XCSE
|20260914 14:17:44.429000
|22
|1846
|XCSE
|20260914 14:18:04.966000
|24
|1845
|XCSE
|20260914 14:18:05.041000
|15
|1844
|XCSE
|20260914 14:20:48.190000
|2
|1843
|XCSE
|20260914 14:28:19.633000
|15
|1844
|XCSE
|20260914 14:30:23.153000
|8
|1843
|XCSE
|20260914 14:33:41.613000
|7
|1843
|XCSE
|20260914 14:33:41.613000
|7
|1843
|XCSE
|20260914 14:33:41.613000
|15
|1843
|XCSE
|20260914 14:33:41.629000
|4
|1842
|XCSE
|20260914 14:35:19.103657
|4
|1842
|XCSE
|20260914 14:35:19.103672
|15
|1842
|XCSE
|20260914 14:35:19.126000
|8
|1842
|XCSE
|20260914 14:35:19.126000
|7
|1842
|XCSE
|20260914 14:35:19.126000
|128
|1842
|XCSE
|20260914 14:35:19.126964
|14
|1842
|XCSE
|20260914 14:35:19.126984
|6
|1841
|XCSE
|20260914 14:36:20.481000
|16
|1841
|XCSE
|20260914 14:37:57.143000
|6
|1841
|XCSE
|20260914 14:37:57.143000
|1
|1840
|XCSE
|20260914 14:38:49.256195
|16
|1843
|XCSE
|20260914 14:46:35.776000
|10
|1843
|XCSE
|20260914 14:48:21.028000
|5
|1843
|XCSE
|20260914 14:48:21.028000
|15
|1843
|XCSE
|20260914 14:48:23.130000
|15
|1843
|XCSE
|20260914 15:01:49.421000
|7
|1843
|XCSE
|20260914 15:01:49.421000
|52
|1844
|XCSE
|20260914 15:11:12.978000
|1
|1849
|XCSE
|20260914 15:28:51.589000
|36
|1848
|XCSE
|20260914 15:30:49.223000
|96
|1847
|XCSE
|20260914 15:30:49.223672
|36
|1848
|XCSE
|20260914 15:30:49.241000
|29
|1848
|XCSE
|20260914 15:31:16.546000
|30
|1847
|XCSE
|20260914 15:33:27.501000
|7
|1847
|XCSE
|20260914 15:33:27.501000
|104
|1847
|XCSE
|20260914 15:33:27.501562
|30
|1846
|XCSE
|20260914 15:34:51.083000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 15:35:12.519000
|6
|1846
|XCSE
|20260914 15:35:27.376000
|2
|1845
|XCSE
|20260914 15:35:39.404000
|1
|1845
|XCSE
|20260914 15:35:40.970000
|19
|1845
|XCSE
|20260914 15:35:44.819000
|3
|1845
|XCSE
|20260914 15:35:44.819000
|18
|1844
|XCSE
|20260914 15:35:44.829000
|23
|1846
|XCSE
|20260914 15:39:47.229000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 15:40:49.714000
|10
|1847
|XCSE
|20260914 15:40:49.714000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:05.542000
|11
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:05.542000
|1
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:05.542000
|13
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:05.542000
|10
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:05.542000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:10.794000
|11
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:10.794000
|11
|1847
|XCSE
|20260914 15:41:13.468000
|15
|1846
|XCSE
|20260914 15:41:14.158000
|15
|1845
|XCSE
|20260914 15:41:52.515000
|8
|1845
|XCSE
|20260914 15:43:04.206000
|9
|1845
|XCSE
|20260914 15:43:04.206000
|15
|1844
|XCSE
|20260914 15:43:04.227000
|8
|1844
|XCSE
|20260914 15:43:04.227000
|22
|1843
|XCSE
|20260914 15:43:26.656000
|97
|1843
|XCSE
|20260914 15:43:26.656327
|102
|1843
|XCSE
|20260914 15:43:26.656350
|8
|1844
|XCSE
|20260914 15:46:39.173000
|8
|1844
|XCSE
|20260914 15:46:39.173000
|15
|1843
|XCSE
|20260914 15:49:47.070000
|8
|1843
|XCSE
|20260914 15:49:47.070000
|7
|1843
|XCSE
|20260914 15:49:47.070000
|8
|1843
|XCSE
|20260914 15:49:47.070000
|22
|1844
|XCSE
|20260914 15:51:54.013000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 15:54:14.807000
|2
|1846
|XCSE
|20260914 15:54:14.825000
|34
|1846
|XCSE
|20260914 15:54:14.826000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 15:54:14.826000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 15:55:10.957000
|28
|1846
|XCSE
|20260914 15:55:10.957000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 16:00:30.148000
|17
|1846
|XCSE
|20260914 16:00:30.148000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 16:00:30.148000
|10
|1846
|XCSE
|20260914 16:00:30.148000
|3
|1846
|XCSE
|20260914 16:00:30.148000
|10
|1846
|XCSE
|20260914 16:00:30.169000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 16:01:05.092000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 16:01:43.911000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 16:02:19.272000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 16:02:23.502108
|1
|1846
|XCSE
|20260914 16:02:23.502108
|1
|1846
|XCSE
|20260914 16:02:23.502108
|24
|1846
|XCSE
|20260914 16:04:16.865000
|7
|1846
|XCSE
|20260914 16:04:16.865000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 16:04:16.865000
|34
|1846
|XCSE
|20260914 16:04:16.865007
|135
|1846
|XCSE
|20260914 16:04:16.865011
|28
|1846
|XCSE
|20260914 16:04:16.865047
|36
|1847
|XCSE
|20260914 16:09:11.510000
|8
|1847
|XCSE
|20260914 16:09:11.529000
|5
|1847
|XCSE
|20260914 16:09:11.529000
|8
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|7
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|10
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|41
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|1
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|4
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|1
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|1
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|1
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|1
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|1
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.846000
|12
|1848
|XCSE
|20260914 16:17:11.866000
|37
|1847
|XCSE
|20260914 16:17:12.046000
|12
|1847
|XCSE
|20260914 16:17:34.406000
|1
|1847
|XCSE
|20260914 16:17:34.406000
|16
|1847
|XCSE
|20260914 16:17:34.406000
|7
|1846
|XCSE
|20260914 16:22:09.973000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 16:22:09.973000
|6
|1846
|XCSE
|20260914 16:22:09.973000
|1
|1846
|XCSE
|20260914 16:22:09.973000
|8
|1846
|XCSE
|20260914 16:24:31.271000
|8
|1845
|XCSE
|20260914 16:25:05.215000
|8
|1845
|XCSE
|20260914 16:25:05.215000
|12
|1845
|XCSE
|20260914 16:25:05.221000
|12
|1844
|XCSE
|20260914 16:26:34.318000
|3
|1844
|XCSE
|20260914 16:26:34.318000
|7
|1844
|XCSE
|20260914 16:26:34.318000
|7
|1844
|XCSE
|20260914 16:26:34.318000
|8
|1844
|XCSE
|20260914 16:30:19.680000
|8
|1844
|XCSE
|20260914 16:31:07.405000
|10
|1843
|XCSE
|20260914 16:31:18.093000
|12
|1843
|XCSE
|20260914 16:31:18.093000
|7
|1843
|XCSE
|20260914 16:31:18.093000
|8
|1843
|XCSE
|20260914 16:31:18.093000
|8
|1842
|XCSE
|20260914 16:31:38.989000
|6
|1842
|XCSE
|20260914 16:31:38.989000
|1
|1842
|XCSE
|20260914 16:31:45.218000
|7
|1842
|XCSE
|20260914 16:34:16.669000
|1
|1842
|XCSE
|20260914 16:34:16.669000
|5
|1842
|XCSE
|20260914 16:34:16.669000
|484
|1843
|XCSE
|20260914 16:38:56.368145
|7
|1847
|XCSE
|20260915 9:00:03.942000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 9:02:29.063000
|8
|1838
|XCSE
|20260915 9:02:29.243000
|7
|1838
|XCSE
|20260915 9:02:29.243000
|100
|1838
|XCSE
|20260915 9:02:29.243962
|8
|1836
|XCSE
|20260915 9:02:29.261000
|8
|1835
|XCSE
|20260915 9:06:23.806000
|7
|1835
|XCSE
|20260915 9:06:23.806000
|16
|1832
|XCSE
|20260915 9:08:13.292000
|15
|1830
|XCSE
|20260915 9:10:26.449000
|5
|1827
|XCSE
|20260915 9:10:32.898000
|10
|1827
|XCSE
|20260915 9:10:32.898000
|16
|1827
|XCSE
|20260915 9:12:00.002000
|15
|1825
|XCSE
|20260915 9:17:50.106000
|15
|1830
|XCSE
|20260915 9:18:22.736000
|16
|1829
|XCSE
|20260915 9:19:03.794000
|16
|1829
|XCSE
|20260915 9:19:17.860000
|16
|1829
|XCSE
|20260915 9:19:19.931000
|8
|1834
|XCSE
|20260915 9:28:26.911000
|7
|1834
|XCSE
|20260915 9:28:28.704000
|12
|1834
|XCSE
|20260915 9:28:28.704000
|8
|1835
|XCSE
|20260915 9:30:55.984000
|8
|1835
|XCSE
|20260915 9:30:56.175000
|1
|1834
|XCSE
|20260915 9:31:17.345000
|7
|1834
|XCSE
|20260915 9:31:17.347000
|1
|1834
|XCSE
|20260915 9:31:17.347000
|8
|1834
|XCSE
|20260915 9:36:13.558000
|8
|1833
|XCSE
|20260915 9:38:48.938000
|7
|1833
|XCSE
|20260915 9:38:48.938000
|16
|1831
|XCSE
|20260915 9:38:53.560000
|4
|1830
|XCSE
|20260915 9:38:53.985000
|11
|1830
|XCSE
|20260915 9:40:23.974000
|4
|1830
|XCSE
|20260915 9:40:23.974000
|16
|1830
|XCSE
|20260915 9:40:23.979000
|16
|1829
|XCSE
|20260915 9:40:33.418000
|8
|1828
|XCSE
|20260915 9:40:34.761000
|100
|1827
|XCSE
|20260915 9:40:34.781699
|8
|1826
|XCSE
|20260915 9:40:37.390000
|8
|1827
|XCSE
|20260915 9:44:08.618000
|8
|1825
|XCSE
|20260915 9:45:10.232000
|8
|1823
|XCSE
|20260915 9:45:56.176000
|15
|1825
|XCSE
|20260915 9:49:52.929000
|100
|1825
|XCSE
|20260915 9:49:52.929031
|8
|1824
|XCSE
|20260915 9:49:52.949000
|8
|1826
|XCSE
|20260915 9:51:47.655000
|100
|1826
|XCSE
|20260915 9:51:47.655135
|8
|1825
|XCSE
|20260915 9:52:37.828000
|22
|1831
|XCSE
|20260915 10:01:12.571000
|15
|1831
|XCSE
|20260915 10:01:12.590000
|15
|1830
|XCSE
|20260915 10:02:42.358000
|8
|1831
|XCSE
|20260915 10:06:37.256000
|2
|1830
|XCSE
|20260915 10:08:03.825000
|8
|1836
|XCSE
|20260915 10:19:10.051000
|3
|1836
|XCSE
|20260915 10:19:10.051000
|2
|1836
|XCSE
|20260915 10:19:10.051000
|8
|1836
|XCSE
|20260915 10:23:33.396000
|8
|1835
|XCSE
|20260915 10:24:24.999000
|8
|1835
|XCSE
|20260915 10:30:38.303000
|1
|1836
|XCSE
|20260915 10:32:09.662000
|2
|1836
|XCSE
|20260915 10:32:09.662000
|8
|1836
|XCSE
|20260915 10:36:49.861000
|14
|1836
|XCSE
|20260915 10:36:49.861000
|7
|1836
|XCSE
|20260915 10:36:49.861000
|8
|1837
|XCSE
|20260915 10:38:30.517000
|8
|1837
|XCSE
|20260915 10:38:30.517000
|10
|1837
|XCSE
|20260915 10:38:30.521000
|15
|1837
|XCSE
|20260915 10:38:30.538000
|8
|1836
|XCSE
|20260915 10:42:04.221000
|7
|1836
|XCSE
|20260915 10:42:04.221000
|9
|1836
|XCSE
|20260915 10:42:04.222000
|15
|1835
|XCSE
|20260915 10:44:40.797000
|16
|1834
|XCSE
|20260915 10:47:04.725000
|9
|1835
|XCSE
|20260915 10:53:51.409000
|7
|1835
|XCSE
|20260915 10:53:51.409000
|16
|1834
|XCSE
|20260915 10:53:51.436000
|8
|1834
|XCSE
|20260915 10:58:42.484000
|6
|1834
|XCSE
|20260915 11:01:38.001000
|2
|1834
|XCSE
|20260915 11:01:46.846000
|6
|1834
|XCSE
|20260915 11:01:46.875000
|2
|1834
|XCSE
|20260915 11:01:46.875000
|6
|1834
|XCSE
|20260915 11:01:46.881000
|18
|1834
|XCSE
|20260915 11:01:46.881000
|5
|1834
|XCSE
|20260915 11:01:46.881000
|8
|1833
|XCSE
|20260915 11:03:11.248000
|15
|1836
|XCSE
|20260915 11:16:24.237000
|5
|1836
|XCSE
|20260915 11:16:24.237000
|2
|1836
|XCSE
|20260915 11:16:24.237000
|15
|1835
|XCSE
|20260915 11:16:49.860000
|172
|1840
|XCSE
|20260915 11:42:30.995000
|24
|1840
|XCSE
|20260915 11:42:30.995000
|31
|1844
|XCSE
|20260915 11:59:00.097000
|29
|1843
|XCSE
|20260915 11:59:17.575000
|2
|1843
|XCSE
|20260915 11:59:17.592000
|28
|1843
|XCSE
|20260915 11:59:17.592000
|30
|1842
|XCSE
|20260915 11:59:27.124000
|15
|1843
|XCSE
|20260915 12:02:58.741000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 12:13:06.754000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 12:15:06.239000
|7
|1850
|XCSE
|20260915 12:32:36.736000
|5
|1850
|XCSE
|20260915 12:32:36.736000
|8
|1850
|XCSE
|20260915 12:32:36.736000
|7
|1850
|XCSE
|20260915 12:32:36.736000
|7
|1850
|XCSE
|20260915 12:32:36.736000
|7
|1850
|XCSE
|20260915 12:32:36.736000
|23
|1850
|XCSE
|20260915 12:32:36.736000
|8
|1850
|XCSE
|20260915 12:34:34.260000
|15
|1849
|XCSE
|20260915 12:37:22.760000
|6
|1850
|XCSE
|20260915 12:42:39.458000
|2
|1850
|XCSE
|20260915 12:42:41.733000
|6
|1850
|XCSE
|20260915 12:42:41.733000
|1
|1850
|XCSE
|20260915 12:42:41.869000
|7
|1850
|XCSE
|20260915 12:42:42.040000
|1
|1850
|XCSE
|20260915 12:42:42.040000
|22
|1850
|XCSE
|20260915 12:44:01.909000
|22
|1852
|XCSE
|20260915 12:45:26.310000
|22
|1852
|XCSE
|20260915 12:45:26.349000
|15
|1851
|XCSE
|20260915 12:45:57.133000
|8
|1850
|XCSE
|20260915 12:48:42.881000
|8
|1849
|XCSE
|20260915 12:49:13.501000
|8
|1849
|XCSE
|20260915 12:49:13.518000
|8
|1851
|XCSE
|20260915 13:01:15.085000
|8
|1850
|XCSE
|20260915 13:03:17.146000
|8
|1849
|XCSE
|20260915 13:03:21.944000
|8
|1848
|XCSE
|20260915 13:12:00.669000
|8
|1847
|XCSE
|20260915 13:14:05.723000
|9
|1848
|XCSE
|20260915 13:16:02.706000
|7
|1850
|XCSE
|20260915 13:28:50.821000
|16
|1850
|XCSE
|20260915 13:31:45.759000
|16
|1850
|XCSE
|20260915 13:31:45.775000
|16
|1850
|XCSE
|20260915 13:31:45.776000
|16
|1850
|XCSE
|20260915 13:31:45.779000
|4
|1852
|XCSE
|20260915 13:32:10.549000
|15
|1852
|XCSE
|20260915 13:32:10.570000
|8
|1853
|XCSE
|20260915 13:35:59.314000
|6
|1853
|XCSE
|20260915 13:38:07.357000
|1
|1853
|XCSE
|20260915 13:38:07.357000
|1
|1853
|XCSE
|20260915 13:38:07.357000
|6
|1853
|XCSE
|20260915 13:39:32.439000
|2
|1853
|XCSE
|20260915 13:39:32.439000
|6
|1853
|XCSE
|20260915 13:41:08.482000
|2
|1853
|XCSE
|20260915 13:41:08.482000
|8
|1852
|XCSE
|20260915 13:41:34.680000
|6
|1853
|XCSE
|20260915 13:44:21.272000
|1
|1853
|XCSE
|20260915 13:44:21.272000
|1
|1853
|XCSE
|20260915 13:44:21.272000
|8
|1852
|XCSE
|20260915 13:44:30.483000
|8
|1851
|XCSE
|20260915 13:46:49.874000
|7
|1851
|XCSE
|20260915 13:46:49.874000
|8
|1851
|XCSE
|20260915 13:46:49.874000
|23
|1850
|XCSE
|20260915 14:01:30.039000
|8
|1850
|XCSE
|20260915 14:01:30.039000
|29
|1849
|XCSE
|20260915 14:02:08.756000
|6
|1849
|XCSE
|20260915 14:03:30.494000
|2
|1849
|XCSE
|20260915 14:03:30.494000
|16
|1847
|XCSE
|20260915 14:05:13.830000
|16
|1846
|XCSE
|20260915 14:07:05.664000
|6
|1847
|XCSE
|20260915 14:11:09.520000
|2
|1847
|XCSE
|20260915 14:11:09.520000
|6
|1847
|XCSE
|20260915 14:12:46.889000
|1
|1847
|XCSE
|20260915 14:12:46.889000
|1
|1847
|XCSE
|20260915 14:12:46.889000
|6
|1847
|XCSE
|20260915 14:14:23.305000
|2
|1847
|XCSE
|20260915 14:14:23.305000
|4
|1847
|XCSE
|20260915 14:15:58.822000
|2
|1847
|XCSE
|20260915 14:15:58.822000
|2
|1847
|XCSE
|20260915 14:15:58.822000
|15
|1846
|XCSE
|20260915 14:17:28.111000
|9
|1848
|XCSE
|20260915 14:22:55.216000
|6
|1848
|XCSE
|20260915 14:23:04.794000
|6
|1848
|XCSE
|20260915 14:23:04.794000
|7
|1848
|XCSE
|20260915 14:27:59.445000
|7
|1848
|XCSE
|20260915 14:27:59.891000
|7
|1848
|XCSE
|20260915 14:28:01.916000
|7
|1848
|XCSE
|20260915 14:28:34.765000
|8
|1847
|XCSE
|20260915 14:28:59.919000
|8
|1847
|XCSE
|20260915 14:29:59.274000
|1
|1849
|XCSE
|20260915 14:32:36.774000
|1
|1849
|XCSE
|20260915 14:32:36.775000
|6
|1849
|XCSE
|20260915 14:32:36.776000
|15
|1849
|XCSE
|20260915 14:32:36.776000
|5
|1849
|XCSE
|20260915 14:35:23.647000
|10
|1849
|XCSE
|20260915 14:35:23.666000
|1
|1849
|XCSE
|20260915 14:35:23.666000
|15
|1851
|XCSE
|20260915 14:51:57.065000
|15
|1850
|XCSE
|20260915 14:52:59.763000
|63
|1850
|XCSE
|20260915 14:52:59.763000
|17
|1850
|XCSE
|20260915 14:52:59.763000
|4
|1850
|XCSE
|20260915 14:52:59.763000
|500
|1850
|XCSE
|20260915 14:52:59.763472
|8
|1852
|XCSE
|20260915 15:01:48.229000
|8
|1852
|XCSE
|20260915 15:01:48.229000
|5
|1852
|XCSE
|20260915 15:01:48.252000
|2
|1852
|XCSE
|20260915 15:01:48.252000
|15
|1851
|XCSE
|20260915 15:03:36.638000
|5
|1851
|XCSE
|20260915 15:03:36.665000
|2
|1851
|XCSE
|20260915 15:03:36.665000
|1
|1851
|XCSE
|20260915 15:03:36.665000
|4
|1851
|XCSE
|20260915 15:03:58.294000
|11
|1851
|XCSE
|20260915 15:03:58.294000
|15
|1850
|XCSE
|20260915 15:06:43.517000
|7
|1850
|XCSE
|20260915 15:06:43.517000
|1
|1850
|XCSE
|20260915 15:07:04.520000
|2
|1850
|XCSE
|20260915 15:13:08.108000
|15
|1850
|XCSE
|20260915 15:16:23.704000
|15
|1849
|XCSE
|20260915 15:18:58.416000
|5
|1850
|XCSE
|20260915 15:24:30.096000
|9
|1850
|XCSE
|20260915 15:24:30.096000
|15
|1848
|XCSE
|20260915 15:25:18.404000
|7
|1848
|XCSE
|20260915 15:25:18.404000
|8
|1848
|XCSE
|20260915 15:25:18.404000
|29
|1848
|XCSE
|20260915 15:25:18.404000
|7
|1848
|XCSE
|20260915 15:25:18.404000
|300
|1848
|XCSE
|20260915 15:25:18.404769
|30
|1848
|XCSE
|20260915 15:25:26.170000
|15
|1848
|XCSE
|20260915 15:26:15.007000
|22
|1848
|XCSE
|20260915 15:26:15.007000
|7
|1848
|XCSE
|20260915 15:26:15.007000
|300
|1848
|XCSE
|20260915 15:26:15.007587
|8
|1847
|XCSE
|20260915 15:26:23.105000
|8
|1847
|XCSE
|20260915 15:28:25.965000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 15:28:30.721000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 15:30:45.050000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 15:30:45.050000
|8
|1845
|XCSE
|20260915 15:31:22.331000
|7
|1845
|XCSE
|20260915 15:31:22.331000
|8
|1844
|XCSE
|20260915 15:34:55.876000
|7
|1844
|XCSE
|20260915 15:34:55.876000
|7
|1844
|XCSE
|20260915 15:34:55.876000
|23
|1845
|XCSE
|20260915 15:38:04.689000
|15
|1844
|XCSE
|20260915 15:39:26.401000
|8
|1844
|XCSE
|20260915 15:39:26.401000
|1
|1843
|XCSE
|20260915 15:41:57.082000
|30
|1845
|XCSE
|20260915 15:43:14.374000
|22
|1844
|XCSE
|20260915 15:46:25.231000
|8
|1844
|XCSE
|20260915 15:46:25.231000
|22
|1843
|XCSE
|20260915 15:48:12.416000
|6
|1843
|XCSE
|20260915 15:50:11.154000
|13
|1843
|XCSE
|20260915 15:50:11.154000
|4
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:29.127000
|9
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:37.678000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:41.909000
|9
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:41.909000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:47.165000
|9
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:47.165000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:52.417000
|9
|1846
|XCSE
|20260915 15:57:52.417000
|9
|1846
|XCSE
|20260915 15:58:02.764000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 15:58:21.504000
|10
|1846
|XCSE
|20260915 15:58:21.504000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 15:58:26.756000
|3
|1846
|XCSE
|20260915 15:58:26.756000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 16:02:38.844000
|15
|1846
|XCSE
|20260915 16:04:02.569000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 16:04:02.569000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 16:04:02.570000
|1
|1846
|XCSE
|20260915 16:04:02.570000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 16:05:21.979000
|3
|1846
|XCSE
|20260915 16:05:21.979000
|23
|1846
|XCSE
|20260915 16:06:27.834000
|30
|1846
|XCSE
|20260915 16:07:59.893000
|31
|1846
|XCSE
|20260915 16:09:14.510000
|7
|1846
|XCSE
|20260915 16:09:35.472000
|8
|1846
|XCSE
|20260915 16:09:35.472000
|30
|1845
|XCSE
|20260915 16:10:07.825000
|23
|1844
|XCSE
|20260915 16:12:26.561000
|6
|1844
|XCSE
|20260915 16:15:00.946000
|7
|1844
|XCSE
|20260915 16:16:02.836000
|6
|1844
|XCSE
|20260915 16:16:02.836000
|2
|1844
|XCSE
|20260915 16:16:02.836000
|2
|1844
|XCSE
|20260915 16:16:02.836000
|8
|1843
|XCSE
|20260915 16:16:06.284000
|7
|1843
|XCSE
|20260915 16:17:27.518000
|3
|1843
|XCSE
|20260915 16:17:27.518000
|23
|1842
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|7
|1842
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|7
|1842
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|8
|1842
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|7
|1843
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|1
|1843
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|2
|1843
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|10
|1843
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|9
|1843
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|1
|1843
|XCSE
|20260915 16:22:05.123000
|8
|1842
|XCSE
|20260915 16:22:05.139000
|8
|1841
|XCSE
|20260915 16:23:05.101000
|9
|1842
|XCSE
|20260915 16:26:44.150000
|8
|1842
|XCSE
|20260915 16:27:28.507000
|7
|1842
|XCSE
|20260915 16:28:34.658000
|2
|1842
|XCSE
|20260915 16:28:34.658000
|2
|1842
|XCSE
|20260915 16:28:34.658000
|7
|1842
|XCSE
|20260915 16:29:18.327000
|2
|1842
|XCSE
|20260915 16:29:18.327000
|2
|1841
|XCSE
|20260915 16:29:23.716000
|2
|1841
|XCSE
|20260915 16:29:23.716000
|1
|1841
|XCSE
|20260915 16:29:23.735000
|15
|1841
|XCSE
|20260915 16:29:23.835000
|102
|1841
|XCSE
|20260915 16:35:58.602969
|16
|1846
|XCSE
|20260916 9:05:59.844000
|16
|1846
|XCSE
|20260916 9:09:58.442000
|15
|1846
|XCSE
|20260916 9:09:59.000000
|15
|1844
|XCSE
|20260916 9:19:39.335000
|7
|1844
|XCSE
|20260916 9:19:39.338000
|56
|1844
|XCSE
|20260916 9:19:39.338000
|4
|1842
|XCSE
|20260916 9:19:39.662000
|7
|1844
|XCSE
|20260916 9:22:51.352000
|5
|1844
|XCSE
|20260916 9:22:51.352000
|11
|1842
|XCSE
|20260916 9:24:28.390000
|4
|1842
|XCSE
|20260916 9:24:28.390000
|6
|1843
|XCSE
|20260916 9:28:29.455000
|8
|1843
|XCSE
|20260916 9:28:29.455000
|15
|1841
|XCSE
|20260916 9:29:06.004000
|15
|1838
|XCSE
|20260916 9:29:39.026000
|15
|1837
|XCSE
|20260916 9:30:12.400000
|15
|1839
|XCSE
|20260916 9:31:04.272000
|15
|1838
|XCSE
|20260916 9:31:04.308000
|15
|1836
|XCSE
|20260916 9:35:54.987000
|22
|1837
|XCSE
|20260916 9:43:21.338000
|150
|1836
|XCSE
|20260916 9:43:21.355826
|15
|1836
|XCSE
|20260916 9:44:53.400000
|15
|1834
|XCSE
|20260916 9:45:05.330000
|15
|1833
|XCSE
|20260916 9:45:54.058000
|15
|1832
|XCSE
|20260916 9:47:45.583000
|5
|1830
|XCSE
|20260916 9:49:16.714000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 9:50:37.273000
|2
|1830
|XCSE
|20260916 9:50:37.752000
|5
|1830
|XCSE
|20260916 9:50:37.752000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 9:50:37.752000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 9:50:37.752000
|23
|1831
|XCSE
|20260916 9:51:02.152000
|8
|1829
|XCSE
|20260916 9:53:08.421000
|7
|1829
|XCSE
|20260916 9:53:08.421000
|7
|1829
|XCSE
|20260916 9:53:08.421000
|8
|1827
|XCSE
|20260916 9:53:41.406000
|8
|1825
|XCSE
|20260916 9:58:18.952000
|7
|1825
|XCSE
|20260916 9:58:18.952000
|8
|1823
|XCSE
|20260916 9:59:33.144000
|8
|1823
|XCSE
|20260916 10:00:00.214000
|8
|1822
|XCSE
|20260916 10:05:03.791000
|16
|1823
|XCSE
|20260916 10:09:49.710000
|8
|1822
|XCSE
|20260916 10:10:53.800000
|8
|1826
|XCSE
|20260916 10:15:45.999000
|8
|1825
|XCSE
|20260916 10:18:46.960000
|8
|1825
|XCSE
|20260916 10:18:46.960000
|16
|1824
|XCSE
|20260916 10:23:51.244000
|3
|1823
|XCSE
|20260916 10:24:20.898000
|15
|1827
|XCSE
|20260916 10:36:03.747000
|8
|1826
|XCSE
|20260916 10:38:27.763000
|8
|1826
|XCSE
|20260916 10:38:27.763000
|8
|1824
|XCSE
|20260916 10:40:14.029000
|8
|1824
|XCSE
|20260916 10:40:14.029000
|15
|1826
|XCSE
|20260916 10:46:21.283000
|31
|1828
|XCSE
|20260916 10:52:29.600000
|23
|1827
|XCSE
|20260916 10:52:29.681000
|15
|1829
|XCSE
|20260916 10:56:59.598000
|8
|1829
|XCSE
|20260916 10:56:59.598000
|8
|1832
|XCSE
|20260916 11:02:14.367000
|7
|1832
|XCSE
|20260916 11:02:14.367000
|8
|1832
|XCSE
|20260916 11:02:14.367000
|16
|1834
|XCSE
|20260916 11:06:56.499000
|8
|1833
|XCSE
|20260916 11:07:28.142000
|7
|1833
|XCSE
|20260916 11:07:28.142000
|8
|1832
|XCSE
|20260916 11:11:22.409000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 11:21:55.198000
|7
|1830
|XCSE
|20260916 11:21:55.198000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 11:21:55.198000
|7
|1830
|XCSE
|20260916 11:21:55.198000
|10
|1830
|XCSE
|20260916 11:24:37.921000
|5
|1830
|XCSE
|20260916 11:24:37.921000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 11:31:17.596000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 11:31:17.596000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 11:34:41.799000
|8
|1829
|XCSE
|20260916 11:34:42.053000
|8
|1829
|XCSE
|20260916 11:35:19.082000
|22
|1834
|XCSE
|20260916 11:40:51.301000
|7
|1834
|XCSE
|20260916 11:40:51.301000
|29
|1833
|XCSE
|20260916 11:40:51.590000
|23
|1834
|XCSE
|20260916 11:48:57.486000
|52
|1835
|XCSE
|20260916 12:00:15.907000
|24
|1835
|XCSE
|20260916 12:05:34.896000
|16
|1835
|XCSE
|20260916 12:09:41.710000
|7
|1835
|XCSE
|20260916 12:09:41.710000
|23
|1834
|XCSE
|20260916 12:09:41.719000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 12:28:57.273000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 12:31:10.306000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 12:32:15.742000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 12:32:15.742000
|2
|1836
|XCSE
|20260916 12:33:25.274000
|14
|1836
|XCSE
|20260916 12:33:28.755000
|2
|1836
|XCSE
|20260916 12:33:28.755000
|1
|1835
|XCSE
|20260916 12:42:58.442000
|1
|1836
|XCSE
|20260916 12:50:31.011000
|1
|1836
|XCSE
|20260916 12:53:04.487000
|1
|1836
|XCSE
|20260916 12:55:51.272000
|9
|1837
|XCSE
|20260916 12:58:56.079000
|7
|1837
|XCSE
|20260916 12:58:56.079000
|3
|1836
|XCSE
|20260916 12:59:55.792000
|8
|1838
|XCSE
|20260916 13:02:07.005000
|15
|1837
|XCSE
|20260916 13:02:50.522000
|7
|1838
|XCSE
|20260916 13:10:33.164000
|10
|1838
|XCSE
|20260916 13:10:33.164000
|7
|1838
|XCSE
|20260916 13:12:13.491000
|1
|1838
|XCSE
|20260916 13:12:13.491000
|8
|1838
|XCSE
|20260916 13:14:05.324000
|23
|1837
|XCSE
|20260916 13:14:40.990000
|22
|1835
|XCSE
|20260916 13:15:51.952000
|1
|1833
|XCSE
|20260916 13:15:53.769000
|11
|1833
|XCSE
|20260916 13:15:53.769000
|12
|1833
|XCSE
|20260916 13:15:53.769000
|23
|1831
|XCSE
|20260916 13:16:03.693000
|23
|1830
|XCSE
|20260916 13:18:38.885000
|10
|1831
|XCSE
|20260916 13:25:19.079060
|140
|1831
|XCSE
|20260916 13:25:19.079081
|23
|1830
|XCSE
|20260916 13:25:28.792000
|8
|1830
|XCSE
|20260916 13:25:28.792000
|31
|1834
|XCSE
|20260916 13:37:15.537000
|15
|1835
|XCSE
|20260916 13:52:44.428000
|56
|1835
|XCSE
|20260916 14:00:21.758000
|3
|1835
|XCSE
|20260916 14:00:21.758000
|50
|1839
|XCSE
|20260916 14:15:45.286000
|37
|1839
|XCSE
|20260916 14:16:10.692000
|15
|1839
|XCSE
|20260916 14:24:50.543000
|15
|1839
|XCSE
|20260916 14:25:48.104000
|7
|1840
|XCSE
|20260916 14:42:51.498000
|1
|1840
|XCSE
|20260916 14:42:51.498000
|7
|1840
|XCSE
|20260916 14:44:16.271000
|1
|1840
|XCSE
|20260916 14:44:16.271000
|7
|1840
|XCSE
|20260916 14:46:01.184000
|1
|1840
|XCSE
|20260916 14:46:01.184000
|7
|1840
|XCSE
|20260916 14:47:36.176000
|1
|1840
|XCSE
|20260916 14:47:36.176000
|1
|1840
|XCSE
|20260916 14:49:32.130000
|7
|1840
|XCSE
|20260916 14:49:32.130000
|54
|1839
|XCSE
|20260916 14:50:16.113000
|36
|1838
|XCSE
|20260916 15:01:46.352000
|7
|1838
|XCSE
|20260916 15:01:46.352000
|7
|1838
|XCSE
|20260916 15:01:46.352000
|29
|1837
|XCSE
|20260916 15:13:01.677000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 15:13:01.677000
|7
|1837
|XCSE
|20260916 15:13:01.677000
|7
|1837
|XCSE
|20260916 15:13:01.677000
|7
|1837
|XCSE
|20260916 15:13:01.677000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 15:13:01.677000
|45
|1836
|XCSE
|20260916 15:13:02.279000
|8
|1835
|XCSE
|20260916 15:19:57.640000
|7
|1835
|XCSE
|20260916 15:19:57.640000
|7
|1835
|XCSE
|20260916 15:19:57.640000
|7
|1835
|XCSE
|20260916 15:19:57.640000
|44
|1835
|XCSE
|20260916 15:30:42.611000
|7
|1835
|XCSE
|20260916 15:30:42.611000
|7
|1835
|XCSE
|20260916 15:30:42.611000
|36
|1835
|XCSE
|20260916 15:35:10.771000
|23
|1834
|XCSE
|20260916 15:35:10.794000
|8
|1833
|XCSE
|20260916 15:37:52.559000
|8
|1833
|XCSE
|20260916 15:37:52.559000
|7
|1833
|XCSE
|20260916 15:37:52.559000
|170
|1833
|XCSE
|20260916 15:37:52.559883
|130
|1833
|XCSE
|20260916 15:37:52.559888
|22
|1833
|XCSE
|20260916 15:42:46.024000
|29
|1835
|XCSE
|20260916 15:52:36.649000
|7
|1835
|XCSE
|20260916 15:52:36.649000
|14
|1834
|XCSE
|20260916 15:53:23.978000
|7
|1834
|XCSE
|20260916 15:53:23.997000
|9
|1838
|XCSE
|20260916 15:55:58.600000
|3
|1838
|XCSE
|20260916 15:55:58.600000
|18
|1838
|XCSE
|20260916 15:55:58.600000
|23
|1837
|XCSE
|20260916 15:56:19.927000
|16
|1836
|XCSE
|20260916 15:57:44.094000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 16:05:58.925000
|5
|1837
|XCSE
|20260916 16:06:44.928000
|3
|1837
|XCSE
|20260916 16:06:44.928000
|3
|1837
|XCSE
|20260916 16:07:37.845000
|5
|1837
|XCSE
|20260916 16:07:37.845000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 16:08:25.947000
|8
|1837
|XCSE
|20260916 16:09:15.870000
|265
|1833
|XCSE
|20260916 16:17:04.230368
|4
|1830
|XCSE
|20260916 16:26:52.677259
|50
|1830
|XCSE
|20260916 16:26:52.677289
|31
|1830
|XCSE
|20260916 16:27:22.666565
|115
|1830
|XCSE
|20260916 16:27:22.666729
|80
|1833
|XCSE
|20260916 16:38:59.161956
|620
|1835
|XCSE
|20260916 16:42:00.032237
|10
|1834
|XCSE
|20260916 16:44:03.607100
|290
|1834
|XCSE
|20260916 16:44:03.607104
|10
|1835
|XCSE
|20260916 16:46:39.186937
|200
|1835
|XCSE
|20260916 16:46:39.186961
|90
|1835
|XCSE
|20260916 16:46:39.186977
|15
|1835
|XCSE
|20260917 9:08:07.714000
|8
|1833
|XCSE
|20260917 9:08:12.053000
|8
|1834
|XCSE
|20260917 9:09:18.004000
|5
|1840
|XCSE
|20260917 9:17:25.906000
|7
|1840
|XCSE
|20260917 9:17:25.906000
|15
|1838
|XCSE
|20260917 9:17:25.967000
|8
|1838
|XCSE
|20260917 9:17:26.977000
|8
|1838
|XCSE
|20260917 9:22:02.402000
|8
|1838
|XCSE
|20260917 9:22:02.402000
|12
|1839
|XCSE
|20260917 9:22:44.139000
|5
|1839
|XCSE
|20260917 9:22:44.332000
|3
|1839
|XCSE
|20260917 9:22:44.332000
|8
|1838
|XCSE
|20260917 9:27:30.500000
|7
|1838
|XCSE
|20260917 9:27:30.500000
|4
|1839
|XCSE
|20260917 9:28:04.795000
|11
|1839
|XCSE
|20260917 9:28:04.795000
|8
|1838
|XCSE
|20260917 9:28:49.227000
|8
|1837
|XCSE
|20260917 9:29:44.174000
|8
|1839
|XCSE
|20260917 9:32:03.092000
|5
|1839
|XCSE
|20260917 9:49:24.235000
|24
|1839
|XCSE
|20260917 9:49:24.235000
|7
|1839
|XCSE
|20260917 9:49:24.235000
|29
|1838
|XCSE
|20260917 9:50:08.779000
|28
|1836
|XCSE
|20260917 9:51:07.484000
|3
|1836
|XCSE
|20260917 9:51:07.503000
|23
|1835
|XCSE
|20260917 9:52:50.330000
|16
|1836
|XCSE
|20260917 9:53:38.915000
|16
|1839
|XCSE
|20260917 10:04:41.806000
|23
|1839
|XCSE
|20260917 10:08:24.364000
|15
|1841
|XCSE
|20260917 10:12:06.324000
|15
|1840
|XCSE
|20260917 10:12:28.609000
|15
|1839
|XCSE
|20260917 10:12:53.309000
|8
|1839
|XCSE
|20260917 10:17:20.623000
|15
|1840
|XCSE
|20260917 10:26:04.472000
|16
|1843
|XCSE
|20260917 10:29:52.669000
|15
|1842
|XCSE
|20260917 10:32:03.793000
|16
|1843
|XCSE
|20260917 10:37:10.798000
|16
|1842
|XCSE
|20260917 10:37:51.849000
|16
|1842
|XCSE
|20260917 10:38:04.482000
|1
|1841
|XCSE
|20260917 10:38:49.718000
|7
|1841
|XCSE
|20260917 10:38:49.718000
|7
|1841
|XCSE
|20260917 10:38:49.718000
|1
|1840
|XCSE
|20260917 10:40:33.243000
|15
|1840
|XCSE
|20260917 10:40:33.243000
|3
|1840
|XCSE
|20260917 10:40:33.265000
|12
|1840
|XCSE
|20260917 10:40:33.265000
|15
|1839
|XCSE
|20260917 10:48:46.339000
|7
|1839
|XCSE
|20260917 10:48:46.339000
|7
|1839
|XCSE
|20260917 10:48:46.339000
|30
|1839
|XCSE
|20260917 10:48:46.508000
|7
|1838
|XCSE
|20260917 10:49:52.950000
|31
|1840
|XCSE
|20260917 10:54:11.110000
|7
|1842
|XCSE
|20260917 11:10:46.179000
|8
|1842
|XCSE
|20260917 11:10:46.179000
|8
|1841
|XCSE
|20260917 11:16:17.408000
|8
|1843
|XCSE
|20260917 11:25:34.141000
|8
|1842
|XCSE
|20260917 11:26:23.805000
|6
|1842
|XCSE
|20260917 11:28:56.040000
|1
|1842
|XCSE
|20260917 11:28:56.040000
|8
|1842
|XCSE
|20260917 11:39:26.754000
|8
|1842
|XCSE
|20260917 11:39:26.754000
|8
|1843
|XCSE
|20260917 11:46:03.943000
|4
|1842
|XCSE
|20260917 11:46:58.541000
|2
|1842
|XCSE
|20260917 11:46:58.541000
|2
|1842
|XCSE
|20260917 11:47:17.438000
|2
|1842
|XCSE
|20260917 11:47:24.937000
|6
|1842
|XCSE
|20260917 11:47:24.937000
|8
|1841
|XCSE
|20260917 11:47:32.452000
|5
|1841
|XCSE
|20260917 11:47:32.472000
|3
|1841
|XCSE
|20260917 11:47:32.473000
|8
|1840
|XCSE
|20260917 11:47:38.101000
|22
|1841
|XCSE
|20260917 11:50:12.979000
|5
|1843
|XCSE
|20260917 12:08:37.346000
|10
|1843
|XCSE
|20260917 12:08:37.346000
|10
|1843
|XCSE
|20260917 12:08:37.347000
|5
|1843
|XCSE
|20260917 12:10:11.320000
|3
|1843
|XCSE
|20260917 12:10:11.320000
|5
|1844
|XCSE
|20260917 12:12:00.128000
|3
|1844
|XCSE
|20260917 12:12:00.128000
|3
|1843
|XCSE
|20260917 12:13:14.106000
|28
|1843
|XCSE
|20260917 12:13:51.067000
|8
|1843
|XCSE
|20260917 12:13:51.067000
|9
|1842
|XCSE
|20260917 12:19:14.582000
|3
|1842
|XCSE
|20260917 12:30:52.848000
|3
|1842
|XCSE
|20260917 12:35:16.244000
|9
|1842
|XCSE
|20260917 12:42:54.528000
|3
|1842
|XCSE
|20260917 12:44:55.435000
|3
|1842
|XCSE
|20260917 12:44:55.435000
|7
|1842
|XCSE
|20260917 12:44:55.435000
|7
|1842
|XCSE
|20260917 12:44:55.435000
|9
|1842
|XCSE
|20260917 12:44:55.435000
|7
|1842
|XCSE
|20260917 12:44:55.435000
|10
|1842
|XCSE
|20260917 12:53:14.562000
|37
|1850
|XCSE
|20260917 13:05:04.620000
|38
|1851
|XCSE
|20260917 13:05:04.777000
|38
|1850
|XCSE
|20260917 13:05:08.452000
|22
|1849
|XCSE
|20260917 13:10:19.197000
|15
|1848
|XCSE
|20260917 13:12:56.567000
|15
|1847
|XCSE
|20260917 13:18:55.537000
|8
|1847
|XCSE
|20260917 13:18:55.537000
|8
|1851
|XCSE
|20260917 13:33:47.947000
|5
|1853
|XCSE
|20260917 13:36:57.924000
|4
|1853
|XCSE
|20260917 13:36:57.924000
|200
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.625587
|4
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.625627
|1
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.625629
|7
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.625651
|3
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.625663
|1
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.625682
|1
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.625780
|16
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.640000
|83
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.640721
|8
|1853
|XCSE
|20260917 13:37:15.935000
|8
|1852
|XCSE
|20260917 13:37:44.291000
|8
|1852
|XCSE
|20260917 13:37:44.291000
|5
|1852
|XCSE
|20260917 13:47:41.893000
|2
|1852
|XCSE
|20260917 13:47:41.893000
|1
|1852
|XCSE
|20260917 13:47:41.893000
|5
|1852
|XCSE
|20260917 13:51:46.188000
|10
|1852
|XCSE
|20260917 13:51:46.188000
|22
|1852
|XCSE
|20260917 13:52:48.865000
|39
|1854
|XCSE
|20260917 13:58:27.218000
|23
|1854
|XCSE
|20260917 13:59:04.983000
|16
|1853
|XCSE
|20260917 14:03:26.039000
|8
|1853
|XCSE
|20260917 14:03:26.039000
|31
|1855
|XCSE
|20260917 14:17:25.453000
|16
|1856
|XCSE
|20260917 14:21:11.195000
|15
|1856
|XCSE
|20260917 14:25:01.333000
|37
|1856
|XCSE
|20260917 14:28:24.957000
|86
|1856
|XCSE
|20260917 14:28:24.957591
|214
|1856
|XCSE
|20260917 14:28:24.957638
|15
|1856
|XCSE
|20260917 14:31:03.908000
|347
|1854
|XCSE
|20260917 14:31:03.908615
|22
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|14
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|14
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|14
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.157000
|3
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.176000
|1
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.176000
|1
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.176000
|1
|1857
|XCSE
|20260917 14:36:15.176000
|22
|1857
|XCSE
|20260917 14:42:15.857000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 14:42:15.857000
|8
|1858
|XCSE
|20260917 14:42:56.077000
|15
|1857
|XCSE
|20260917 14:55:26.371000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 14:55:26.371000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 14:55:26.371000
|22
|1856
|XCSE
|20260917 14:57:03.222000
|1
|1855
|XCSE
|20260917 14:59:37.381000
|46
|1857
|XCSE
|20260917 15:03:24.238000
|15
|1856
|XCSE
|20260917 15:04:54.560000
|15
|1855
|XCSE
|20260917 15:06:48.652000
|5
|1855
|XCSE
|20260917 15:08:35.748000
|15
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|15
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|8
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|8
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|7
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|2
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|6
|1857
|XCSE
|20260917 15:30:11.248000
|36
|1856
|XCSE
|20260917 15:32:00.386000
|13
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:06.200000
|10
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:06.203000
|14
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:06.270000
|10
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:06.275000
|10
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:06.290000
|10
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:06.981000
|10
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:06.983000
|18
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:20.850000
|3
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:30.370000
|18
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:30.371000
|18
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:34.601000
|16
|1857
|XCSE
|20260917 15:32:42.441000
|5
|1857
|XCSE
|20260917 15:33:17.520000
|3
|1857
|XCSE
|20260917 15:33:17.520000
|8
|1857
|XCSE
|20260917 15:33:53.522000
|30
|1855
|XCSE
|20260917 15:34:06.466000
|7
|1855
|XCSE
|20260917 15:34:06.466000
|8
|1855
|XCSE
|20260917 15:37:06.543000
|2
|1855
|XCSE
|20260917 15:37:40.581000
|6
|1855
|XCSE
|20260917 15:37:40.581000
|6
|1855
|XCSE
|20260917 15:38:11.932000
|8
|1855
|XCSE
|20260917 15:38:35.585000
|8
|1855
|XCSE
|20260917 15:39:08.591000
|30
|1853
|XCSE
|20260917 15:39:28.198000
|8
|1853
|XCSE
|20260917 15:39:28.198000
|7
|1853
|XCSE
|20260917 15:39:28.198000
|3
|1852
|XCSE
|20260917 15:39:42.196000
|8
|1852
|XCSE
|20260917 15:39:42.196000
|32
|1852
|XCSE
|20260917 15:39:42.196000
|1
|1851
|XCSE
|20260917 15:42:59.615000
|35
|1851
|XCSE
|20260917 15:42:59.688000
|7
|1851
|XCSE
|20260917 15:42:59.688000
|5
|1853
|XCSE
|20260917 15:50:34.087000
|1
|1853
|XCSE
|20260917 15:50:34.685000
|11
|1853
|XCSE
|20260917 15:52:19.443000
|17
|1853
|XCSE
|20260917 15:52:44.771000
|21
|1852
|XCSE
|20260917 15:52:46.334000
|22
|1852
|XCSE
|20260917 15:52:46.354000
|1
|1852
|XCSE
|20260917 15:53:02.935000
|21
|1852
|XCSE
|20260917 15:53:02.952000
|18
|1852
|XCSE
|20260917 16:01:54.666000
|10
|1852
|XCSE
|20260917 16:02:46.920000
|10
|1852
|XCSE
|20260917 16:02:46.921000
|10
|1852
|XCSE
|20260917 16:02:46.922000
|5
|1852
|XCSE
|20260917 16:02:46.941000
|10
|1852
|XCSE
|20260917 16:02:49.732000
|19
|1852
|XCSE
|20260917 16:02:58.281000
|14
|1852
|XCSE
|20260917 16:03:02.775000
|11
|1852
|XCSE
|20260917 16:03:06.689000
|1
|1852
|XCSE
|20260917 16:03:07.644000
|36
|1852
|XCSE
|20260917 16:03:15.325000
|5
|1852
|XCSE
|20260917 16:03:32.775000
|4
|1852
|XCSE
|20260917 16:03:36.943000
|5
|1852
|XCSE
|20260917 16:04:10.893000
|6
|1852
|XCSE
|20260917 16:04:11.451000
|1
|1852
|XCSE
|20260917 16:06:15.209000
|6
|1853
|XCSE
|20260917 16:13:11.216000
|5
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:00.539000
|6
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:00.542000
|2
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:00.571000
|19
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:00.571000
|39
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:02.138000
|200
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:15.764953
|70
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:15.764964
|162
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:15.764975
|50
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:15.765000
|14
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:15.787000
|17
|1854
|XCSE
|20260917 16:15:18.432000
|6
|1853
|XCSE
|20260917 16:17:25.983000
|43
|1854
|XCSE
|20260917 16:23:12.877000
|46
|1854
|XCSE
|20260917 16:23:13.112000
|18
|1856
|XCSE
|20260917 16:26:21.948000
|8
|1855
|XCSE
|20260917 16:26:21.974000
|32
|1855
|XCSE
|20260917 16:26:21.974000
|32
|1855
|XCSE
|20260917 16:26:21.974000
|16
|1855
|XCSE
|20260917 16:28:26.348000
|1
|1855
|XCSE
|20260917 16:28:31.811000
|16
|1855
|XCSE
|20260917 16:28:31.811000
|18
|1855
|XCSE
|20260917 16:28:31.811000
|16
|1855
|XCSE
|20260917 16:28:38.549000
|22
|1854
|XCSE
|20260917 16:30:04.442000
|22
|1853
|XCSE
|20260917 16:31:35.016000
|8
|1853
|XCSE
|20260917 16:31:35.016000
|7
|1853
|XCSE
|20260917 16:31:35.016000
|43
|1853
|XCSE
|20260917 16:36:41.606000
|12
|1852
|XCSE
|20260917 16:37:40.583000
|3
|1853
|XCSE
|20260917 16:39:00.114000
|209
|1854
|XCSE
|20260917 16:39:31.410666
|7
|1856
|XCSE
|20260918 9:03:10.179000
|14
|1856
|XCSE
|20260918 9:03:10.179000
|7
|1856
|XCSE
|20260918 9:03:10.179000
|8
|1853
|XCSE
|20260918 9:04:50.460000
|7
|1853
|XCSE
|20260918 9:04:50.460000
|15
|1850
|XCSE
|20260918 9:08:09.492000
|7
|1852
|XCSE
|20260918 9:14:14.890000
|8
|1852
|XCSE
|20260918 9:14:14.908000
|1
|1851
|XCSE
|20260918 9:15:32.033000
|7
|1851
|XCSE
|20260918 9:15:32.033000
|8
|1850
|XCSE
|20260918 9:16:06.184000
|15
|1849
|XCSE
|20260918 9:24:24.573000
|7
|1849
|XCSE
|20260918 9:24:24.573000
|10
|1851
|XCSE
|20260918 9:29:39.323000
|5
|1851
|XCSE
|20260918 9:29:39.424000
|10
|1851
|XCSE
|20260918 9:29:39.424000
|5
|1851
|XCSE
|20260918 9:29:39.424000
|10
|1851
|XCSE
|20260918 9:29:39.891000
|7
|1851
|XCSE
|20260918 9:29:39.891000
|15
|1851
|XCSE
|20260918 9:29:40.873000
|8
|1851
|XCSE
|20260918 9:31:08.217000
|23
|1849
|XCSE
|20260918 9:31:11.423000
|23
|1850
|XCSE
|20260918 9:40:12.732000
|23
|1850
|XCSE
|20260918 9:40:13.729000
|16
|1849
|XCSE
|20260918 9:41:05.727000
|15
|1847
|XCSE
|20260918 9:41:05.784000
|8
|1846
|XCSE
|20260918 9:41:11.883000
|15
|1849
|XCSE
|20260918 9:47:38.065000
|8
|1848
|XCSE
|20260918 9:49:09.688000
|8
|1847
|XCSE
|20260918 9:49:51.198000
|8
|1847
|XCSE
|20260918 9:49:52.138000
|1
|1846
|XCSE
|20260918 9:50:22.723000
|15
|1848
|XCSE
|20260918 9:53:12.145000
|4
|1848
|XCSE
|20260918 9:56:52.725000
|11
|1848
|XCSE
|20260918 9:56:52.725000
|8
|1848
|XCSE
|20260918 10:01:58.136000
|8
|1847
|XCSE
|20260918 10:02:22.562000
|8
|1846
|XCSE
|20260918 10:04:00.020000
|8
|1845
|XCSE
|20260918 10:09:39.917000
|7
|1845
|XCSE
|20260918 10:09:39.917000
|7
|1845
|XCSE
|20260918 10:09:39.917000
|22
|1845
|XCSE
|20260918 10:13:26.263000
|10
|1845
|XCSE
|20260918 10:22:50.995000
|8
|1845
|XCSE
|20260918 10:23:21.034000
|15
|1844
|XCSE
|20260918 10:23:49.908000
|7
|1844
|XCSE
|20260918 10:23:49.908000
|7
|1844
|XCSE
|20260918 10:23:49.908000
|16
|1844
|XCSE
|20260918 10:28:00.015000
|9
|1847
|XCSE
|20260918 10:36:05.895000
|17
|1847
|XCSE
|20260918 10:36:05.896000
|7
|1847
|XCSE
|20260918 10:37:30.534000
|1
|1847
|XCSE
|20260918 10:37:30.534000
|4
|1848
|XCSE
|20260918 10:39:42.079000
|1
|1848
|XCSE
|20260918 10:39:42.079000
|6
|1848
|XCSE
|20260918 10:39:42.079000
|8
|1848
|XCSE
|20260918 10:41:20.390000
|7
|1848
|XCSE
|20260918 10:42:00.543000
|1
|1848
|XCSE
|20260918 10:46:19.512000
|8
|1848
|XCSE
|20260918 10:46:19.512000
|36
|1849
|XCSE
|20260918 10:51:01.217000
|36
|1848
|XCSE
|20260918 10:51:01.275000
|29
|1848
|XCSE
|20260918 10:51:05.965000
|16
|1849
|XCSE
|20260918 11:00:03.640000
|8
|1849
|XCSE
|20260918 11:05:18.016000
|7
|1849
|XCSE
|20260918 11:05:18.017000
|8
|1849
|XCSE
|20260918 11:05:18.041000
|1
|1849
|XCSE
|20260918 11:05:18.041000
|2
|1848
|XCSE
|20260918 11:10:03.547000
|13
|1848
|XCSE
|20260918 11:10:03.547000
|23
|1848
|XCSE
|20260918 11:16:22.418000
|1
|1849
|XCSE
|20260918 11:20:00.690000
|22
|1849
|XCSE
|20260918 11:20:00.690000
|15
|1848
|XCSE
|20260918 11:24:19.890000
|8
|1848
|XCSE
|20260918 11:24:19.890000
|16
|1847
|XCSE
|20260918 11:25:46.959000
|7
|1847
|XCSE
|20260918 11:25:46.959000
|5
|1846
|XCSE
|20260918 11:26:25.934000
|19
|1846
|XCSE
|20260918 11:32:27.017000
|5
|1846
|XCSE
|20260918 11:32:27.017000
|7
|1846
|XCSE
|20260918 11:32:27.017000
|15
|1845
|XCSE
|20260918 11:32:27.652000
|8
|1844
|XCSE
|20260918 11:33:10.998000
|8
|1843
|XCSE
|20260918 11:34:24.779000
|16
|1842
|XCSE
|20260918 11:48:11.050000
|30
|1845
|XCSE
|20260918 11:50:14.650000
|1
|1844
|XCSE
|20260918 11:50:29.650000
|4
|1844
|XCSE
|20260918 11:50:29.976000
|23
|1846
|XCSE
|20260918 11:50:59.650000
|8
|1845
|XCSE
|20260918 11:51:27.965000
|8
|1846
|XCSE
|20260918 11:53:42.970000
|3
|1845
|XCSE
|20260918 11:56:00.075000
|8
|1845
|XCSE
|20260918 11:56:56.099000
|8
|1844
|XCSE
|20260918 11:59:20.420000
|8
|1844
|XCSE
|20260918 11:59:59.983000
|10
|1843
|XCSE
|20260918 12:06:01.516671
|90
|1843
|XCSE
|20260918 12:06:01.516693
|4
|1843
|XCSE
|20260918 12:28:16.187000
|8
|1843
|XCSE
|20260918 12:30:02.841000
|3
|1842
|XCSE
|20260918 12:31:59.283000
|8
|1841
|XCSE
|20260918 12:32:45.439000
|8
|1841
|XCSE
|20260918 12:32:45.439000
|8
|1841
|XCSE
|20260918 12:32:45.439000
|7
|1841
|XCSE
|20260918 12:32:45.439000
|8
|1841
|XCSE
|20260918 12:32:45.439000
|37
|1840
|XCSE
|20260918 12:34:34.987000
|6
|1839
|XCSE
|20260918 12:36:31.760000
|24
|1839
|XCSE
|20260918 12:37:00.411000
|14
|1838
|XCSE
|20260918 12:39:15.521000
|1
|1838
|XCSE
|20260918 12:39:15.540000
|7
|1838
|XCSE
|20260918 12:40:19.997000
|14
|1838
|XCSE
|20260918 12:40:19.997000
|16
|1837
|XCSE
|20260918 12:40:22.374000
|8
|1836
|XCSE
|20260918 12:41:05.388000
|1
|1834
|XCSE
|20260918 12:46:56.074979
|8
|1834
|XCSE
|20260918 12:48:26.681000
|7
|1834
|XCSE
|20260918 12:48:26.681000
|99
|1834
|XCSE
|20260918 12:48:26.681203
|8
|1836
|XCSE
|20260918 12:51:00.422000
|8
|1834
|XCSE
|20260918 12:54:30.800000
|2
|1833
|XCSE
|20260918 13:09:40.537119
|4
|1833
|XCSE
|20260918 13:09:40.537119
|8
|1833
|XCSE
|20260918 13:09:40.537119
|86
|1833
|XCSE
|20260918 13:09:40.537145
|8
|1833
|XCSE
|20260918 13:09:40.538000
|8
|1831
|XCSE
|20260918 13:13:42.702000
|7
|1831
|XCSE
|20260918 13:13:42.702000
|8
|1831
|XCSE
|20260918 13:13:42.702000
|16
|1829
|XCSE
|20260918 13:17:56.616000
|16
|1828
|XCSE
|20260918 13:27:44.646000
|15
|1829
|XCSE
|20260918 13:35:01.155000
|15
|1828
|XCSE
|20260918 13:39:26.971000
|7
|1828
|XCSE
|20260918 13:39:26.971000
|7
|1828
|XCSE
|20260918 13:39:26.971000
|31
|1828
|XCSE
|20260918 13:43:07.832000
|23
|1827
|XCSE
|20260918 13:43:42.525000
|23
|1827
|XCSE
|20260918 13:52:16.877000
|7
|1827
|XCSE
|20260918 13:52:16.877000
|4
|1827
|XCSE
|20260918 13:55:23.754595
|29
|1828
|XCSE
|20260918 13:59:41.080000
|31
|1828
|XCSE
|20260918 14:05:23.694000
|15
|1827
|XCSE
|20260918 14:07:38.901000
|96
|1827
|XCSE
|20260918 14:07:38.901173
|15
|1827
|XCSE
|20260918 14:24:26.153000
|7
|1827
|XCSE
|20260918 14:24:26.153000
|1
|1826
|XCSE
|20260918 14:24:57.075000
|5
|1826
|XCSE
|20260918 14:25:03.501000
|17
|1826
|XCSE
|20260918 14:25:03.501000
|15
|1825
|XCSE
|20260918 14:27:43.478000
|8
|1825
|XCSE
|20260918 14:27:43.478000
|15
|1828
|XCSE
|20260918 14:37:47.226000
|15
|1827
|XCSE
|20260918 14:46:00.315000
|7
|1827
|XCSE
|20260918 14:46:00.315000
|22
|1826
|XCSE
|20260918 14:50:00.212000
|7
|1826
|XCSE
|20260918 14:50:00.212000
|36
|1826
|XCSE
|20260918 14:56:38.264000
|91
|1825
|XCSE
|20260918 14:56:38.264103
|22
|1826
|XCSE
|20260918 14:58:56.455000
|22
|1826
|XCSE
|20260918 15:02:37.098000
|15
|1826
|XCSE
|20260918 15:12:29.921000
|7
|1826
|XCSE
|20260918 15:12:29.921000
|23
|1825
|XCSE
|20260918 15:15:45.240000
|8
|1825
|XCSE
|20260918 15:15:45.240000
|8
|1825
|XCSE
|20260918 15:15:45.240000
|9
|1825
|XCSE
|20260918 15:15:45.240240
|15
|1824
|XCSE
|20260918 15:17:16.577000
|8
|1824
|XCSE
|20260918 15:17:16.577000
|10
|1824
|XCSE
|20260918 15:21:27.769163
|90
|1824
|XCSE
|20260918 15:21:27.784378
|22
|1823
|XCSE
|20260918 15:26:38.184000
|15
|1822
|XCSE
|20260918 15:28:00.075000
|7
|1822
|XCSE
|20260918 15:28:00.075000
|10
|1821
|XCSE
|20260918 15:34:55.796011
|6
|1821
|XCSE
|20260918 15:34:55.796011
|84
|1821
|XCSE
|20260918 15:34:55.796035
|23
|1822
|XCSE
|20260918 15:38:49.365000
|22
|1821
|XCSE
|20260918 15:40:53.301000
|15
|1820
|XCSE
|20260918 15:41:46.000000
|7
|1820
|XCSE
|20260918 15:41:46.000000
|31
|1820
|XCSE
|20260918 15:45:16.561000
|31
|1820
|XCSE
|20260918 15:57:10.269000
|7
|1821
|XCSE
|20260918 16:00:09.368151
|3
|1821
|XCSE
|20260918 16:00:09.368151
|7
|1821
|XCSE
|20260918 16:00:09.368151
|7
|1821
|XCSE
|20260918 16:00:09.368151
|8
|1821
|XCSE
|20260918 16:00:09.368151
|9
|1821
|XCSE
|20260918 16:00:09.368151
|159
|1821
|XCSE
|20260918 16:00:09.368176
|36
|1822
|XCSE
|20260918 16:02:35.081000
|22
|1821
|XCSE
|20260918 16:03:45.598000
|7
|1824
|XCSE
|20260918 16:09:07.078000
|4
|1828
|XCSE
|20260918 16:15:57.825000
|4
|1828
|XCSE
|20260918 16:16:11.945091
|196
|1828
|XCSE
|20260918 16:16:11.946919
|38
|1828
|XCSE
|20260918 16:16:11.948000
|31
|1828
|XCSE
|20260918 16:18:20.256000
|29
|1828
|XCSE
|20260918 16:18:20.282000
|25
|1829
|XCSE
|20260918 16:21:53.265000
|19
|1829
|XCSE
|20260918 16:21:53.265000
|8
|1829
|XCSE
|20260918 16:28:23.219000
|8
|1828
|XCSE
|20260918 16:29:16.624000
|7
|1828
|XCSE
|20260918 16:29:16.624000
|7
|1828
|XCSE
|20260918 16:29:16.624000
|7
|1828
|XCSE
|20260918 16:29:16.624000
|7
|1828
|XCSE
|20260918 16:29:16.624000
|8
|1828
|XCSE
|20260918 16:29:16.624000
|7
|1828
|XCSE
|20260918 16:29:16.624000
|10
|1828
|XCSE
|20260918 16:33:25.102000
|8
|1827
|XCSE
|20260918 16:33:25.186000
|7
|1827
|XCSE
|20260918 16:33:25.186000
|8
|1827
|XCSE
|20260918 16:33:25.186000
|7
|1827
|XCSE
|20260918 16:33:25.186000
|8
|1827
|XCSE
|20260918 16:33:25.186000
|15
|1827
|XCSE
|20260918 16:37:29.508000
|8
|1827
|XCSE
|20260918 16:37:29.508000
|219
|1830
|XCSE
|20260918 16:40:19.096737
|127
|1826
|XCSE
|20260918 16:45:35.756659
|173
|1826
|XCSE
|20260918 16:47:49.550687
|10
|1826
|XCSE
|20260918 16:47:55.093510
|12
|1826
|XCSE
|20260918 16:47:55.093510
|11
|1829
|XCSE
|20260918 16:53:59.264795
|113
|1829
|XCSE
|20260918 16:53:59.282217
|26
|1829
|XCSE
|20260918 16:53:59.282236
|27
|1829
|XCSE
|20260918 16:53:59.282256
|401
|1829
|XCSE
|20260918 16:53:59.301260
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 38
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment