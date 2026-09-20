Anti-Counterfeiting Labels With Traceability Support Greater Security For Fruit Brands
As the saying goes,“Food is the paramount necessity of life.” In recent years, recurring food safety incidents have repeatedly sounded alarm bells for humanity. Consequently, consumers are placing greater emphasis on food safety, exercising heightened caution when selecting products-including fruits. People increasingly demand access to hormone-free, naturally ripened, and quality-assured fruits. To meet this demand, many fruit enterprises have adopted Zhongqi Cloud Code's Fruit Quality Traceability Management System to ensure product safety.
The Zhongqi Cloud Code Fruit Quality Traceability System enables end-to-end tracking of cultivation practices, farm management protocols, pesticide usage records, and inspection results, guaranteeing fruit quality right from the source. Below is a detailed breakdown of its functionalities and benefits:
一、Core Functionality of Zhongqi Cloud Code Fruit Traceability System:
1 Information Management: Companies can curate comprehensive profiles within the system, detailing growing conditions, cultivation methods, test reports, nutritional values, and target consumer groups. This creates visually rich, informative traceability pages.
2 Chain Transparency: The system tracks product circulation paths, enabling bidirectional tracing (from farm to consumer and vice versa). Every step is accountable.
3 Traceability Display: Businesses can design tailored traceability nodes and content based on brands, categories, or batches, offering flexible presentation formats.
4 Building Support: QR codes provide consumers with deep insights into fruit producers, reinforcing brand recognition and loyalty.
二、Benefits for Enterprises:
Enhanced Trustworthiness: Demonstrates operational professionalism, reassuring consumers about purchase decisions and fostering long-term trust.
Real-Time Verification: Customers verify authenticity via WeChat scans during purchases, alleviating concerns instantly.
Counterfeit Deterrence:“One Item One Code” technology raises counterfeiting costs, making replication unprofitable and curbing fake products effectively.
Rapid Response Capability: Each fruit carries a unique anti-counterfeit code. A single scan reveals full product history. If issues arise, quick recalls minimize losses while protecting brand reputation.
(Example: Pengcheng Wanda Anti-Counterfeiting Page - Powered by Zhongqi Anti-Counterfeiting Technology)
This traceability solution empowers fruit businesses to centralize management, uphold quality standards, boost sales, and safeguard consumer rights. With nearly two decades of expertise in anti-counterfeiting and traceability systems, Zhongqi Anti-Counterfeiting offers integrated, one-stop services for enterprises across industries. Contact us today to discuss your traceability needs!
About Us
Zhongqi Xincheng (Beijing) Anti-Counterfeiting Technology Co., Ltd. (branded as Zhongqi Anti-Counterfeiting), established in 2005, is a National High-tech Enterprise and a SRDI (Specialized, Refined, Distinctive, and Innovative) Enterprise that provides integrated digital management solutions for corporate products.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment