Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
|Date
|Price
|Date
|Price
|September 7
|7,476 manat ($4,400)
|September 14
|7,360 manat ($4,330)
|September 8
|7,541 manat ($4,440)
|September 15
|7,319 manat ($4,310)
|September 9
|7,448 manat ($4,380)
|September 16
|7,347 manat ($4,320)
|September 10
|7,494 manat ($4,410)
|September 17
|7,305 manat ($4,300)
|September 11
|7,364 manat ($4,330)
|September 18
|7,424 manat ($4,370)
|Average weekly price
|7,465 manat ($4,390)
|Average weekly price
|7,351 manat ($4,320)
Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan grew 3.7 manat ($2.1), or 3.4%.
The average weekly price of one troy ounce of silver fell 2.8 manat ($1.6), or 3.4%, compared to the previous week, to 109.38 manat ($64.34).
Price of one troy ounce of silver:
|Date
|Price
|Date
|Price
|September 7
|111.7 manat ($65. 7)
|September 14
|108.7 manat ($63.9)
|September 8
|113.9 manat ($67)
|September 15
|107.67 manat ($63.3)
|September 9
|112.7 manat ($66.29)
|September 16
|109.7 manat ($64.5)
|September 10
|114.67 manat ($67.45)
|September 17
|108.35 manat ($63.7)
|September 11
|108 manat ($63.5)
|September 18
|112.4 manat ($66)
|Average weekly price
|112.2 manat ($66)
|Average weekly price
|109.38 manat ($64.34)
Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan dropped by 1.15 manat ($0.68), or 0.04%.
The average weekly price of one troy ounce of platinum declined by 65.9 manat ($38.7), or 2.1%, compared to the previous week, to 3,045 manat ($1,791).
Price of one troy ounce of platinum:
|Date
|Price
|Date
|Price
|September 7
|3,061 manat ($1,800)
|September 14
|3,061 manat ($1,800)
|September 8
|3,130 manat ($1,840)
|September 15
|3,017 manat ($1,770)
|September 9
|3,122 manat ($1,840)
|September 16
|3,051 manat ($1,790)
|September 10
|3,210 manat ($1,890)
|September 17
|3,035 manat ($1,785)
|September 11
|3,032 manat ($1,780)
|September 18
|3,060 manat ($1,800)
|Average weekly price
|3,111 manat ($1,830)
|Average weekly price
|3,045 manat ($1,791)
Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan went up by 26.7 manat ($15.7), or 1.2%.
The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 94.2 manat ($55.4), or 4.1%, compared to the previous week, to 2,215 manat ($1,300).
Price of one troy ounce of palladium:
|Date
|Price
|Date
|Price
|September 7
|2,368 manat ($1,390)
|September 14
|2,207 manat ($1,300)
|September 8
|2,380 manat ($1,400)
|September 15
|2,194 manat ($1,290)
|September 9
|2,298 manat ($1,350)
|September 16
|2,237 manat ($1,320)
|September 10
|2,309.9 manat ($1,358)
|September 17
|2,206 manat ($1,297)
|September 11
|2,195 manat ($1,290)
|September 18
|2,234 manat ($1,310)
|Average weekly price
|2,310 manat ($1,360)
|Average weekly price
|2,215 manat ($1,300)
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