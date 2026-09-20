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Weekly Review Of Azerbaijani Currency Market


2026-09-20 12:01:29
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, September 20. The exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar remained unchanged this week (from September 14 through 18).

According to Trend 's calculations, based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the weighted average exchange rate for the week was 1.7000 manat.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate
September 7 1.7000 September 14 1.7000
September 8 1.7000 September 15 1.7000
September 9 1.7000 September 16 1.7000
September 10 1.7000 September 17 1.7000
September 11 1.7000 September 18 1.7000
Average price per week 1.7000 Average price per week 1.7000

Over the course of the week, the official exchange rate of Azerbaijan's national currency against the euro dropped by 0.0133 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.01738 manat compared to the previous week, standing at 1.95844 manat per euro.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate
September 7 1.9739 September 14 1.9661
September 8 1.9763 September 15 1.9613
September 9 1.9776 September 16 1.9627
September 10 1.9784 September 17 1.9493
September 11 1.9729 September 18 1.9528
Average price per week 1.97582 Average price per week 1.95844

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles grew by 0.0027 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.0268 manat compared to the previous week, reaching 2.01398 manat per 100 rubles.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate
September 7 1.9728 September 14 2.0105
September 8 1.9710 September 15 2.0106
September 9 1.9766 September 16 2.0178
September 10 1.9936 September 17 2.0178
September 11 2.0219 September 18 2.0132
Average price per week 1.98718 Average price per week 2.01398

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira fell by 0.0002 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00016 manat compared to the previous week, reaching 0.03492 manat per lira.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate
September 7 0.0351 September 14 0.0350
September 8 0.0351 September 15 0.0350
September 9 0.0351 September 16 0.0349
September 10 0.0351 September 17 0.0349
September 11 0.0350 September 18 0.0348
Average price per week 0.03508 Average price per week 0.03492

MENAFN20092026000187011040ID1111686103



Trend News Agency

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