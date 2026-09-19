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Jeremiah Favara

Jeremiah Favara


2026-09-19 05:16:13
(MENAFN- The Conversation)
  • Associate Professor of Communication Studies, Gonzaga University
Profile Articles

Jeremiah Favara (he/him/his) is a feminist media studies scholar whose research and teaching focus on intersecting dynamics of gender, race, sexuality, and class in media production and representations. His work is guided by feminist theory, intersectionality, and queer of color critique and has been published in Communication, Culture, and Critique, Feminist Media Studies, Critical Military Studies, and Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology. His manuscript, titled Tactical Inclusion: Difference & Vulnerability in U.S. Military Advertising, was published by University of Illinois Press in April 2024.

Experience
  • –present Assistant Professor of Communication Studies, Gonzaga University
Education
  • 2017 University of Oregon, Phd, Media Studies
  • 2011 London School of Economics and Political Science, MSc, Gender, Development, and Globalisation

The Conversation

MENAFN19092026000199003603ID1111682642



The Conversation

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