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74Software: Disclosure Of Transactions In Own Shares From July 6 To 10, 2026


Date: 2026-07-16 04:32:27

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, July 16, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from July 6 to 10, 2026:

Transaction
Day		 Total Daily Volume
(number of shares)		 Weighted Average Acquisition Price
(€/share)		 Transaction Amount
(€)		 Market
Identification Code
06/07/2026 1,085 36.75 39,876 XPAR
07/07/2026 1,010 37.21 37,581 XPAR
08/07/2026 2,554 36.54 93,324 XPAR
09/07/2026 2,000 35.87 71,745 XPAR
10/07/2026 2,643 35.82 94,666 XPAR
TOTAL 9,292 36.29 337,192 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 –
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78–

Detailed disclosure of trading in own shares from July 6 to 10, 2026

Name of the Issuer Issuer Identification Code PSI Name PSI Identification Code Transaction Day Identification Code of the Financial Instrument Price Currency Quantity purchased Market ID code Transaction Reference Number Purpose of the buyback
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 09:00:12 FR0011040500 36.7 EUR 1 XPAR 1129743-1793b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 09:00:12 FR0011040500 36.7 EUR 249 XPAR 1129743-8705b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 12:47:18 FR0011040500 36.8 EUR 1 XPAR 1129743-16385b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 12:47:18 FR0011040500 36.8 EUR 56 XPAR 1129743-16641b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 12:47:21 FR0011040500 36.8 EUR 143 XPAR 1129743-16897b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 14:26:33 FR0011040500 36.8 EUR 180 XPAR 1129743-18433b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 14:26:33 FR0011040500 36.8 EUR 55 XPAR 1129743-18689b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 14:26:33 FR0011040500 36.8 EUR 15 XPAR 1129743-18945b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 14:26:33 FR0011040500 36.7 EUR 200 XPAR 1129743-19201b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 16:03:38 FR0011040500 36.6 EUR 35 XPAR 1129743-22785b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/07/2026 16:40:42 FR0011040500 36.8 EUR 150 XPAR 1129743-27137b187 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 10:14:59 FR0011040500 37.3 EUR 200 XPAR 1129743-8193b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 10:14:59 FR0011040500 37.2 EUR 121 XPAR 1129743-9729b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 10:14:59 FR0011040500 37.2 EUR 79 XPAR 1129743-9985b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 10:23:12 FR0011040500 37.1 EUR 156 XPAR 1129743-11265b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 15:54:11 FR0011040500 37.3 EUR 52 XPAR 1129743-19969b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 15:54:11 FR0011040500 37.3 EUR 98 XPAR 1129743-20225b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 15:57:44 FR0011040500 37.2 EUR 200 XPAR 1129743-20737b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 16:13:26 FR0011040500 37.1 EUR 94 XPAR 1129743-20993b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 17:29:56 FR0011040500 37.1 EUR 9 XPAR 1129743-24065b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/07/2026 17:29:56 FR0011040500 37.1 EUR 1 XPAR 1129743-24321b188 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 09:00:18 FR0011040500 37.1 EUR 1 XPAR 1129743-3073b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 09:00:18 FR0011040500 37.1 EUR 189 XPAR 1129743-3585b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 09:04:04 FR0011040500 37 EUR 250 XPAR 1129743-4353b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 09:04:04 FR0011040500 36.8 EUR 200 XPAR 1129743-5121b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 09:04:04 FR0011040500 36.6 EUR 64 XPAR 1129743-5889b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 10:19:24 FR0011040500 36.5 EUR 100 XPAR 1129743-10753b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 10:19:25 FR0011040500 36.4 EUR 184 XPAR 1129743-11777b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 10:19:25 FR0011040500 36.4 EUR 41 XPAR 1129743-12033b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 10:19:25 FR0011040500 36.4 EUR 25 XPAR 1129743-12289b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 11:10:34 FR0011040500 36.2 EUR 250 XPAR 1129743-13569b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 15:13:12 FR0011040500 36.6 EUR 91 XPAR 1129743-19201b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 15:13:12 FR0011040500 36.6 EUR 86 XPAR 1129743-19457b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 16:33:21 FR0011040500 36.6 EUR 250 XPAR 1129743-21505b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 16:33:21 FR0011040500 36.5 EUR 18 XPAR 1129743-22273b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 16:33:23 FR0011040500 36.5 EUR 5 XPAR 1129743-22529b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 16:33:23 FR0011040500 36.5 EUR 200 XPAR 1129743-22785b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 17:17:17 FR0011040500 36.4 EUR 150 XPAR 1129743-23297b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 17:17:20 FR0011040500 36.3 EUR 250 XPAR 1129743-23809b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 17:17:21 FR0011040500 36.1 EUR 78 XPAR 1129743-24321b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 17:29:40 FR0011040500 36.1 EUR 115 XPAR 1129743-25857b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 17:29:42 FR0011040500 36.1 EUR 4 XPAR 1129743-26113b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 17:29:43 FR0011040500 36.1 EUR 1 XPAR 1129743-26369b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/07/2026 17:29:51 FR0011040500 36.1 EUR 2 XPAR 1129743-26625b189 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 09:00:08 FR0011040500 35.9 EUR 10 XPAR 1129743-6401b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 09:00:08 FR0011040500 35.9 EUR 290 XPAR 1129743-6657b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 10:15:03 FR0011040500 35.8 EUR 131 XPAR 1129743-8449b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 10:15:03 FR0011040500 35.8 EUR 69 XPAR 1129743-8705b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 10:15:03 FR0011040500 35.7 EUR 12 XPAR 1129743-8961b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 10:21:12 FR0011040500 35.7 EUR 188 XPAR 1129743-9217b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 14:53:23 FR0011040500 35.8 EUR 35 XPAR 1129743-14593b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 14:53:30 FR0011040500 35.8 EUR 215 XPAR 1129743-14849b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 15:07:58 FR0011040500 35.7 EUR 129 XPAR 1129743-15105b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 15:29:03 FR0011040500 35.7 EUR 121 XPAR 1129743-15361b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 16:40:11 FR0011040500 36 EUR 59 XPAR 1129743-20481b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 16:40:11 FR0011040500 36 EUR 191 XPAR 1129743-20737b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 16:41:13 FR0011040500 36 EUR 43 XPAR 1129743-21249b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 16:41:13 FR0011040500 36 EUR 107 XPAR 1129743-21505b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 16:59:15 FR0011040500 36 EUR 85 XPAR 1129743-22529b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 16:59:15 FR0011040500 36 EUR 115 XPAR 1129743-23041b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 09/07/2026 17:15:46 FR0011040500 36 EUR 200 XPAR 1129743-24321b190 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 09:20:03 FR0011040500 35.8 EUR 43 XPAR 1129743-3841b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:20:32 FR0011040500 36.1 EUR 250 XPAR 1129743-8449b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:20:33 FR0011040500 36 EUR 49 XPAR 1129743-10241b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:22:47 FR0011040500 36 EUR 201 XPAR 1129743-10497b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:22:47 FR0011040500 35.9 EUR 300 XPAR 1129743-11521b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:37:37 FR0011040500 35.9 EUR 112 XPAR 1129743-12289b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:37:37 FR0011040500 35.9 EUR 101 XPAR 1129743-12545b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:37:37 FR0011040500 35.9 EUR 37 XPAR 1129743-12801b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:42:53 FR0011040500 35.8 EUR 34 XPAR 1129743-13057b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 14:45:56 FR0011040500 35.8 EUR 2 XPAR 1129743-13313b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 15:18:32 FR0011040500 35.8 EUR 1 XPAR 1129743-13825b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 15:18:32 FR0011040500 35.8 EUR 170 XPAR 1129743-14081b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 15:48:50 FR0011040500 35.8 EUR 50 XPAR 1129743-14849b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 15:50:24 FR0011040500 35.8 EUR 1 XPAR 1129743-15105b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 16:19:46 FR0011040500 35.8 EUR 1 XPAR 1129743-15617b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 16:33:04 FR0011040500 35.8 EUR 248 XPAR 1129743-15873b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 16:33:04 FR0011040500 35.7 EUR 250 XPAR 1129743-16897b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 16:33:04 FR0011040500 35.6 EUR 103 XPAR 1129743-17153b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 16:33:06 FR0011040500 35.6 EUR 25 XPAR 1129743-17409b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 16:54:40 FR0011040500 35.6 EUR 122 XPAR 1129743-17665b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:05:21 FR0011040500 35.7 EUR 25 XPAR 1129743-19201b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:05:21 FR0011040500 35.7 EUR 275 XPAR 1129743-19457b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:07:47 FR0011040500 35.6 EUR 43 XPAR 1129743-19713b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:29:54 FR0011040500 35.7 EUR 24 XPAR 1129743-20737b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:35:11 FR0011040500 35.7 EUR 35 XPAR 1129743-26625b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:35:11 FR0011040500 35.7 EUR 52 XPAR 1129743-26881b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:35:11 FR0011040500 35.7 EUR 46 XPAR 1129743-27137b191 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 10/07/2026 17:35:11 FR0011040500 35.7 EUR 43 XPAR 1129743-27393b191 Coverage


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