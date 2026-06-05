Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Transaction In Own Shares


2026-06-05 02:01:27
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) LEI: 213800NNT42FFIZB1T09
05 June 2026

Transactions in Own Shares

Foresight Group Holdings Limited ("Foresight", the "Group"), a leading investment manager in real assets and providing capital for growth, announces that, in accordance with the terms of its current share buyback programme announced on 10 April 2025 (the“Share Buyback”), the Group purchased the following number of its ordinary shares of £nil par value (“Ordinary Shares”) each through JOH Berenberg, Gossler & Co KG (which is trading for these purposes as Berenberg) (“Berenberg”).

Date of purchase: 29 May 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 45,089
Lowest price paid per share (GBp): 427.50
Highest price paid per share (GBp): 439.00
Volume weighted average price paid per share (GBp): 434.749129


Date of purchase: 01 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 50,000
Lowest price paid per share (GBp): 436.00
Highest price paid per share (GBp): 445.00
Volume weighted average price paid per share (GBp): 441.303520


Date of purchase: 02 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 50,000
Lowest price paid per share (GBp): 440.00
Highest price paid per share (GBp): 451.00
Volume weighted average price paid per share (GBp): 443.940600


Date of purchase: 03 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 16,234
Lowest price paid per share (GBp): 427.50
Highest price paid per share (GBp): 438.00
Volume weighted average price paid per share (GBp): 432.956480


Date of purchase: 04 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 50,000
Lowest price paid per share (GBp): 427.00
Highest price paid per share (GBp): 437.50
Volume weighted average price paid per share (GBp): 434.198730

Once settled, the purchased shares will be held by the Group in treasury, which means they will have no voting rights while they are held in treasury. Under the current Buyback Programme, an aggregate of 5,807,163 Ordinary Shares have been bought back.

As a result of the above, of the Group's 116,347,803 Ordinary Shares currently in issue, a total of 112,192,324 have voting rights and 4,155,479 held in treasury and are therefore non-voting. The total number of voting shares may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in the Group under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of the UK version of Regulation (EU) No. 596/2014 which is part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback.

Individual information:

Number of ordinary shares purchased Transaction price (GBp share) Time of transaction (UK Time) Trading Venue
145 427.500 29/05/2026 08:15:14 LSE
103 427.500 29/05/2026 08:15:14 LSE
167 427.500 29/05/2026 08:15:14 LSE
282 427.500 29/05/2026 08:15:14 LSE
3 430.500 29/05/2026 08:58:53 LSE
3 430.500 29/05/2026 09:00:00 LSE
570 431.500 29/05/2026 09:07:26 LSE
53 431.500 29/05/2026 09:45:45 LSE
52 431.500 29/05/2026 09:45:45 LSE
5 431.500 29/05/2026 09:45:45 LSE
361 434.000 29/05/2026 10:10:33 LSE
376 434.000 29/05/2026 10:10:33 LSE
237 434.000 29/05/2026 10:13:35 LSE
34 434.000 29/05/2026 10:13:35 LSE
204 434.000 29/05/2026 10:15:01 LSE
549 434.000 29/05/2026 10:15:01 LSE
716 438.000 29/05/2026 10:23:56 LSE
620 438.500 29/05/2026 10:39:03 LSE
203 439.000 29/05/2026 11:53:50 LSE
60 437.000 29/05/2026 12:04:57 LSE
546 437.000 29/05/2026 12:04:57 LSE
4 434.000 29/05/2026 12:29:29 LSE
598 434.000 29/05/2026 12:29:29 LSE
50 433.500 29/05/2026 12:48:22 LSE
21 433.500 29/05/2026 12:48:29 LSE
150 433.500 29/05/2026 12:48:29 LSE
1540 434.000 29/05/2026 13:03:43 LSE
51 433.000 29/05/2026 13:18:14 LSE
21 432.500 29/05/2026 13:18:14 LSE
193 432.500 29/05/2026 13:18:14 LSE
282 432.000 29/05/2026 13:50:47 LSE
282 432.000 29/05/2026 13:50:47 LSE
609 432.000 29/05/2026 13:50:47 LSE
224 432.500 29/05/2026 14:02:46 LSE
8 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
135 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
400 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
14 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
14 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
372 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
28 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
400 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
14 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
386 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
14 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
400 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
400 431.500 29/05/2026 14:25:12 LSE
316 431.500 29/05/2026 14:25:47 LSE
300 434.500 29/05/2026 14:59:22 LSE
205 434.500 29/05/2026 14:59:22 LSE
370 434.500 29/05/2026 14:59:22 LSE
716 434.500 29/05/2026 14:59:24 LSE
1 434.000 29/05/2026 15:02:46 LSE
297 434.500 29/05/2026 15:06:18 LSE
399 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
3834 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
400 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
627 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
400 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
400 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
400 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
237 434.000 29/05/2026 15:06:18 LSE
400 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
400 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
321 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
46 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
33 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
10 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
3 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
321 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
46 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
30 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
370 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
43 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
276 435.000 29/05/2026 15:24:22 LSE
225 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
94 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
195 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
209 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
194 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
107 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
107 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
186 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
214 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
170 435.500 29/05/2026 15:24:38 LSE
197 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
29 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
194 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
216 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
217 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:24:48 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
800 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
217 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
183 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
217 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:00 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:34 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:34 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:34 LSE
225 435.500 29/05/2026 15:25:34 LSE
175 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
400 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
130 435.500 29/05/2026 15:25:35 LSE
309 436.500 29/05/2026 15:51:32 LSE
72 436.000 29/05/2026 15:57:21 LSE
371 436.000 29/05/2026 15:57:21 LSE
70 436.000 29/05/2026 15:57:21 LSE
72 436.000 29/05/2026 15:57:21 LSE
38 436.000 29/05/2026 15:57:21 LSE
480 437.500 29/05/2026 16:11:31 LSE
65 437.500 29/05/2026 16:18:59 LSE
335 437.500 29/05/2026 16:18:59 LSE
439 437.500 29/05/2026 16:18:59 LSE
400 437.500 29/05/2026 16:18:59 LSE
437 437.500 29/05/2026 16:18:59 LSE
34 437.500 29/05/2026 16:18:59 LSE
74 437.500 29/05/2026 16:19:11 LSE
292 437.500 29/05/2026 16:19:13 LSE
37 436.000 01/06/2026 08:16:14 LSE
550 436.000 01/06/2026 08:16:14 LSE
2259 442.500 01/06/2026 09:10:47 LSE
1241 442.000 01/06/2026 09:11:49 LSE
828 441.000 01/06/2026 09:21:15 LSE
5 440.500 01/06/2026 10:00:27 LSE
200 440.500 01/06/2026 10:45:24 LSE
211 440.000 01/06/2026 10:45:26 LSE
2128 445.000 01/06/2026 13:08:54 LSE
445 445.000 01/06/2026 13:08:58 LSE
212 444.500 01/06/2026 13:29:50 LSE
274 444.500 01/06/2026 13:33:43 LSE
774 444.500 01/06/2026 13:33:43 LSE
400 443.500 01/06/2026 13:50:25 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:06:08 LSE
207 443.500 01/06/2026 14:06:08 LSE
8 443.500 01/06/2026 14:06:19 LSE
8 443.500 01/06/2026 14:06:19 LSE
8 443.500 01/06/2026 14:06:19 LSE
376 443.500 01/06/2026 14:06:41 LSE
2 443.500 01/06/2026 14:08:06 LSE
398 443.500 01/06/2026 14:10:56 LSE
10 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
10 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
229 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
10 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
380 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
229 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
8 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
163 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
163 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
237 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
163 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
163 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
237 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
163 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
237 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
163 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
74 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
13 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
4 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
10 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
163 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
210 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
189 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
210 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
46 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
144 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
256 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:05 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
314 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
86 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
400 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
345 443.500 01/06/2026 14:11:06 LSE
1292 441.500 01/06/2026 14:11:24 LSE
362 441.000 01/06/2026 14:12:03 LSE
839 440.000 01/06/2026 14:12:28 LSE
530 440.000 01/06/2026 14:12:28 LSE
125 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
138 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
691 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
44 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
43 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
313 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
87 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
180 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
180 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
220 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
43 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
357 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
43 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
62 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
79 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:14 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:15 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:15 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:15 LSE
166 439.000 01/06/2026 14:26:15 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:15 LSE
400 439.000 01/06/2026 14:26:15 LSE
29 439.000 01/06/2026 14:26:15 LSE
279 438.000 01/06/2026 14:31:01 LSE
889 438.000 01/06/2026 14:31:01 LSE
197 437.500 01/06/2026 14:31:09 LSE
2099 441.500 01/06/2026 14:49:30 LSE
730 440.000 01/06/2026 15:00:35 LSE
403 440.000 01/06/2026 15:00:35 LSE
39 440.000 01/06/2026 15:00:35 LSE
39 440.000 01/06/2026 15:00:35 LSE
26 440.000 01/06/2026 15:00:35 LSE
38 440.000 01/06/2026 15:00:35 LSE
32 440.000 01/06/2026 15:00:35 LSE
900 442.500 01/06/2026 15:16:58 LSE
534 442.500 01/06/2026 15:16:58 LSE
641 441.000 01/06/2026 15:18:10 LSE
1898 439.000 01/06/2026 15:34:38 LSE
602 439.000 01/06/2026 15:34:38 LSE
116 438.000 01/06/2026 16:19:50 LSE
173 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
167 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
59 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
71 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
5 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
4 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
79 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
80 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
241 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
159 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
77 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
323 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
224 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
224 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
176 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
400 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
24 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
62 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
8 440.500 01/06/2026 16:22:37 LSE
179 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
142 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
171 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
175 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
400 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
400 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
400 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
400 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
400 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
400 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
97 441.500 01/06/2026 16:23:19 LSE
159 441.500 01/06/2026 16:23:20 LSE
306 441.500 01/06/2026 16:23:22 LSE
306 441.500 01/06/2026 16:23:24 LSE
78 441.500 01/06/2026 16:23:24 LSE
65 441.500 01/06/2026 16:23:24 LSE
183 441.500 01/06/2026 16:23:24 LSE
183 441.500 01/06/2026 16:23:25 LSE
306 441.500 01/06/2026 16:23:25 LSE
65 441.500 01/06/2026 16:23:25 LSE
31 441.500 01/06/2026 16:23:25 LSE
78 441.500 01/06/2026 16:23:25 LSE
380 441.500 01/06/2026 16:23:25 LSE
55 441.000 01/06/2026 16:23:26 LSE
1414 449.500 02/06/2026 08:25:28 LSE
228 449.500 02/06/2026 08:25:28 LSE
1807 450.500 02/06/2026 08:50:33 LSE
1202 451.000 02/06/2026 09:45:04 LSE
196 450.500 02/06/2026 10:02:28 LSE
223 450.500 02/06/2026 10:02:28 LSE
216 448.500 02/06/2026 10:50:15 LSE
203 448.000 02/06/2026 11:01:32 LSE
576 448.500 02/06/2026 12:00:00 LSE
2 448.500 02/06/2026 12:00:00 LSE
1 448.500 02/06/2026 12:00:00 LSE
472 448.500 02/06/2026 12:00:00 LSE
196 446.000 02/06/2026 13:31:06 LSE
900 445.500 02/06/2026 14:01:01 LSE
28 445.500 02/06/2026 14:01:01 LSE
5 445.500 02/06/2026 14:01:01 LSE
16 445.500 02/06/2026 14:08:30 LSE
15 445.500 02/06/2026 14:08:30 LSE
15 445.500 02/06/2026 14:08:30 LSE
246 445.500 02/06/2026 14:08:34 LSE
264 445.000 02/06/2026 14:27:36 LSE
267 445.000 02/06/2026 14:30:22 LSE
228 443.500 02/06/2026 15:04:43 LSE
172 443.500 02/06/2026 15:06:45 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:18:00 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
18 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
18 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
364 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
36 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
382 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
382 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
18 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
38 443.500 02/06/2026 15:22:20 LSE
362 443.500 02/06/2026 15:25:00 LSE
53 443.500 02/06/2026 15:25:00 LSE
153 443.500 02/06/2026 15:25:00 LSE
263 443.500 02/06/2026 15:25:00 LSE
1 443.500 02/06/2026 15:25:03 LSE
271 443.500 02/06/2026 15:25:03 LSE
136 443.500 02/06/2026 15:25:03 LSE
229 443.500 02/06/2026 15:25:03 LSE
171 443.500 02/06/2026 15:25:03 LSE
246 443.500 02/06/2026 15:25:03 LSE
78 443.500 02/06/2026 15:25:03 LSE
322 443.500 02/06/2026 15:25:11 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:25:11 LSE
1 443.500 02/06/2026 15:25:30 LSE
399 443.500 02/06/2026 15:25:41 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:25:41 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:25:41 LSE
167 443.500 02/06/2026 15:25:41 LSE
233 443.500 02/06/2026 15:25:42 LSE
58 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
58 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
284 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
58 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
57 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
8 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
138 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
335 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
400 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
69 443.500 02/06/2026 15:25:53 LSE
272 443.000 02/06/2026 15:25:53 LSE
299 441.500 02/06/2026 15:26:56 LSE
1 441.000 02/06/2026 15:27:20 LSE
194 441.000 02/06/2026 15:27:20 LSE
3 440.000 02/06/2026 15:39:48 LSE
3 440.000 02/06/2026 15:40:17 LSE
3 440.000 02/06/2026 15:40:47 LSE
75 440.000 02/06/2026 15:40:54 LSE
129 441.500 02/06/2026 15:46:11 LSE
838 441.500 02/06/2026 15:46:11 LSE
76 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
179 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
196 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
101 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
43 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
36 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
51 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
50 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
299 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
101 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
299 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
101 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
299 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
50 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
54 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
296 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
104 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
42 442.500 02/06/2026 15:53:00 LSE
358 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
2831 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
255 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
179 442.500 02/06/2026 15:53:01 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:53:15 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
424 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
841 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
424 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
672 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
61 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
400 442.500 02/06/2026 15:54:33 LSE
37 442.500 02/06/2026 15:54:39 LSE
6 442.500 02/06/2026 15:54:52 LSE
697 442.000 02/06/2026 16:07:30 LSE
316 442.000 02/06/2026 16:10:45 LSE
14 442.000 02/06/2026 16:11:16 LSE
14 442.000 02/06/2026 16:12:50 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
152 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
6 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
242 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
158 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
152 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
64 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
8 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
224 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
176 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
24 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
227 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
94 444.000 02/06/2026 16:24:03 LSE
55 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
279 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
121 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
162 444.000 02/06/2026 16:24:04 LSE
400 443.500 02/06/2026 16:24:09 LSE
197 443.500 02/06/2026 16:24:09 LSE
808 443.500 02/06/2026 16:24:15 LSE
30 443.500 02/06/2026 16:24:15 LSE
392 438.000 03/06/2026 08:09:55 LSE
1002 431.000 03/06/2026 08:10:23 LSE
254 431.000 03/06/2026 08:10:23 LSE
1132 437.000 03/06/2026 08:18:40 LSE
1608 437.000 03/06/2026 09:32:24 LSE
321 435.500 03/06/2026 11:03:48 LSE
1194 435.500 03/06/2026 11:03:48 LSE
196 435.000 03/06/2026 11:03:56 LSE
590 435.000 03/06/2026 12:59:53 LSE
15 435.000 03/06/2026 12:59:54 LSE
303 435.000 03/06/2026 13:06:17 LSE
165 435.000 03/06/2026 13:06:17 LSE
35 434.000 03/06/2026 13:09:31 LSE
362 434.000 03/06/2026 13:34:01 LSE
218 434.000 03/06/2026 13:34:01 LSE
214 433.000 03/06/2026 14:11:37 LSE
308 430.500 03/06/2026 14:44:06 LSE
79 430.500 03/06/2026 14:44:06 LSE
67 428.000 03/06/2026 14:58:06 LSE
532 428.500 03/06/2026 15:14:46 LSE
247 427.500 03/06/2026 15:44:41 LSE
225 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
174 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
88 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
27 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
400 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
86 431.000 03/06/2026 16:08:32 LSE
221 431.500 03/06/2026 16:23:28 LSE
187 431.500 03/06/2026 16:23:28 LSE
215 431.500 03/06/2026 16:23:28 LSE
400 431.500 03/06/2026 16:23:28 LSE
400 431.500 03/06/2026 16:23:28 LSE
400 431.500 03/06/2026 16:23:28 LSE
177 431.500 03/06/2026 16:23:28 LSE
201 435.500 04/06/2026 08:15:55 LSE
366 434.000 04/06/2026 09:21:33 LSE
212 434.000 04/06/2026 09:21:33 LSE
201 432.500 04/06/2026 09:38:10 LSE
474 431.500 04/06/2026 09:40:50 LSE
267 430.000 04/06/2026 10:02:03 LSE
590 429.000 04/06/2026 10:10:51 LSE
214 429.000 04/06/2026 11:12:47 LSE
121 427.000 04/06/2026 11:57:47 LSE
323 427.000 04/06/2026 11:58:25 LSE
832 429.000 04/06/2026 12:35:21 LSE
16 428.500 04/06/2026 12:35:21 LSE
546 428.500 04/06/2026 12:35:21 LSE
780 428.000 04/06/2026 12:40:42 LSE
294 428.000 04/06/2026 12:40:42 LSE
126 428.000 04/06/2026 12:40:42 LSE
183 428.000 04/06/2026 13:25:50 LSE
887 428.000 04/06/2026 13:25:58 LSE
17 428.000 04/06/2026 13:26:02 LSE
138 430.500 04/06/2026 14:06:07 LSE
402 430.000 04/06/2026 14:19:20 LSE
159 430.000 04/06/2026 14:19:20 LSE
23 430.000 04/06/2026 14:31:13 LSE
175 430.000 04/06/2026 14:31:13 LSE
75 430.000 04/06/2026 14:31:13 LSE
326 430.500 04/06/2026 14:42:20 LSE
265 430.000 04/06/2026 14:43:23 LSE
175 432.500 04/06/2026 15:18:27 LSE
8 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
8 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
209 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
367 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
410 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
8 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
20 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
27 432.500 04/06/2026 15:20:05 LSE
160 432.500 04/06/2026 15:20:07 LSE
77 432.500 04/06/2026 15:20:09 LSE
108 432.500 04/06/2026 15:20:09 LSE
102 432.500 04/06/2026 15:20:09 LSE
19 432.500 04/06/2026 15:20:09 LSE
197 432.500 04/06/2026 15:20:09 LSE
200 433.000 04/06/2026 15:30:17 LSE
82 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
250 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
10 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
140 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
390 432.500 04/06/2026 15:31:07 LSE
201 431.000 04/06/2026 15:31:14 LSE
113 431.000 04/06/2026 15:31:14 LSE
201 431.500 04/06/2026 15:42:18 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
400 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
42 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
42 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
316 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
283 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
117 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
283 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
83 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
268 432.500 04/06/2026 15:44:19 LSE
49 432.500 04/06/2026 15:55:11 LSE
226 433.000 04/06/2026 16:04:43 LSE
68 432.500 04/06/2026 16:04:43 LSE
332 432.500 04/06/2026 16:07:50 LSE
22 434.500 04/06/2026 16:14:31 LSE
151 434.500 04/06/2026 16:15:08 LSE
113 435.500 04/06/2026 16:17:36 LSE
287 435.500 04/06/2026 16:17:36 LSE
113 435.500 04/06/2026 16:17:36 LSE
62 435.500 04/06/2026 16:17:36 LSE
61 435.500 04/06/2026 16:17:36 LSE
277 435.500 04/06/2026 16:17:36 LSE
123 435.500 04/06/2026 16:17:36 LSE
151 435.500 04/06/2026 16:17:41 LSE
11 435.500 04/06/2026 16:17:43 LSE
238 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
333 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
67 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
333 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
27 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
373 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
27 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
214 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
186 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
214 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
390 435.500 04/06/2026 16:18:01 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:20:25 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:20:25 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:20:26 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:20:33 LSE
301 435.500 04/06/2026 16:20:33 LSE
69 435.500 04/06/2026 16:20:33 LSE
30 435.500 04/06/2026 16:20:33 LSE
39 435.500 04/06/2026 16:20:33 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:20:35 LSE
440 435.500 04/06/2026 16:20:35 LSE
360 435.500 04/06/2026 16:20:35 LSE
400 435.500 04/06/2026 16:20:35 LSE
13 435.500 04/06/2026 16:20:35 LSE
2 435.500 04/06/2026 16:20:35 LSE
398 435.500 04/06/2026 16:21:15 LSE
305 435.500 04/06/2026 16:21:39 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
388 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
12 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
388 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
12 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
142 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
258 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
142 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
400 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
78 437.500 04/06/2026 16:25:24 LSE
48 437.500 04/06/2026 16:25:32 LSE
168 436.000 04/06/2026 16:25:32 LSE
14 436.000 04/06/2026 16:26:04 LSE
16 436.000 04/06/2026 16:26:04 LSE

For further information please contact:

Foresight Group Investors
Liz Scorer / Ben McGrory
+44 (0) 7966 966956 / +44 (0) 7443 821577
...

Berenberg (Joint Corporate Broker)
James Felix / John Welch / Dan Gee-Summons
+44 (0) 203 753 7800

H-Advisors Maitland
Sam Cartwright / Audrey Da Costa
+44 (0) 782 725 4561 / +44 (0) 781 710 5562
...al

About Foresight Group Holdings Limited

Founded in 1984, Foresight is a leading investment manager in real assets and capital for growth, operating across the UK, Europe, and Australia.

With decades of experience, Foresight offers investors access to attractive investment opportunities at the forefront of change. Foresight actively builds and grows investment solutions to support the energy transition, decarbonise industry, enhance nature recovery and realise the economic potential of ambitious companies.

A constituent of the FTSE 250 index, Foresight's diversified investment strategies combine financial and operational skillsets to maximise asset value and provide attractive returns to its investors. Its wide range of private and public funds is complemented with a variety of investment solutions designed for the retail market.

Foresight is united by a shared commitment to build a sustainable future and grow thriving companies and economies.

Visit for more information.

Follow us on LinkedIn for key updates.


MENAFN05062026004107003653ID1111214962



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search