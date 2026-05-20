Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
WUF13 Hosts Capacity-Building Training For Crisis Readiness

2026-05-20 02:12:15
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, May 20. A training session titled "Policies, papers, and bricks Capacity Building for Crisis Preparedness and Response" is ongoing within the framework of the 13th session of the World Urban Forum (WUF13) in Baku, Trend reports.

The training combines concise expert guidance with a scenario-based simulation exercise.

Five guest experts representing local authorities, academia, humanitarian organizations, and NGOs share field-tested methods for crisis preparedness and response. These practices include multi-level and stakeholder coordination, continuity planning for core services and housing, rapid needs assessment and prioritization, information management-incorporating geospatial data and digital tools-volunteer and community network mobilization, and strategic collaboration with local businesses and international aid organizations.

Trend News Agency

