Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Share Buyback Programme Week 19


2026-05-11 03:01:14
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 11 May 2026

Share buyback programme week 19

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
6 May 2026 4,500 1,578.79 7,104,555
7 May 2026 4,500 1,570.09 7,065,405
8 May 2026 4,500 1,546.19 6,957,855
Total under the share buyback programme 13,500 1,565.02 21,127,815
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Total bought back 329,100 1,583.48 521,124,780

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 329,100 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.36 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
300 1566 XCSE 20260506 11:50:41.415612
10 1566 XCSE 20260506 11:50:58.951888
2 1566 XCSE 20260506 11:50:58.951888
3 1566 XCSE 20260506 11:50:58.951888
285 1566 XCSE 20260506 11:50:58.951922
10 1566 XCSE 20260506 11:51:13.854817
1 1566 XCSE 20260506 11:51:13.854817
289 1566 XCSE 20260506 11:51:13.854846
9 1566 XCSE 20260506 12:03:00.141000
9 1566 XCSE 20260506 12:03:00.141000
19 1567 XCSE 20260506 12:08:35.640000
11 1567 XCSE 20260506 12:08:35.642000
25 1567 XCSE 20260506 12:11:47.085000
10 1570 XCSE 20260506 12:17:16.636000
10 1570 XCSE 20260506 12:17:16.637000
10 1570 XCSE 20260506 12:17:16.639000
10 1570 XCSE 20260506 12:17:16.661000
10 1570 XCSE 20260506 12:18:40.287000
10 1569 XCSE 20260506 12:21:21.918000
30 1571 XCSE 20260506 12:33:08.922000
20 1571 XCSE 20260506 12:33:08.923000
20 1571 XCSE 20260506 12:33:08.925000
20 1571 XCSE 20260506 12:33:08.927000
10 1571 XCSE 20260506 12:33:08.928000
30 1572 XCSE 20260506 12:33:15.684000
1 1574 XCSE 20260506 12:34:04.967000
1 1574 XCSE 20260506 12:34:04.993000
20 1574 XCSE 20260506 12:34:28.648000
20 1574 XCSE 20260506 12:34:40.663000
10 1574 XCSE 20260506 12:35:34.468000
20 1575 XCSE 20260506 12:37:33.037000
19 1576 XCSE 20260506 12:50:31.678000
10 1576 XCSE 20260506 12:50:31.703000
10 1576 XCSE 20260506 12:50:31.705000
10 1576 XCSE 20260506 12:50:31.707000
10 1576 XCSE 20260506 12:50:31.708000
10 1576 XCSE 20260506 12:50:36.220000
1 1576 XCSE 20260506 12:50:36.220000
19 1578 XCSE 20260506 12:54:34.840000
1 1580 XCSE 20260506 12:55:45.804000
20 1580 XCSE 20260506 12:55:45.804000
9 1580 XCSE 20260506 12:55:45.804000
1 1580 XCSE 20260506 12:55:45.830000
1 1580 XCSE 20260506 12:55:55.571000
20 1580 XCSE 20260506 12:55:55.571000
20 1578 XCSE 20260506 12:55:55.596000
10 1579 XCSE 20260506 13:00:16.777000
20 1577 XCSE 20260506 13:00:43.587000
7 1577 XCSE 20260506 13:00:43.589000
13 1577 XCSE 20260506 13:00:43.589000
20 1576 XCSE 20260506 13:02:28.237000
19 1575 XCSE 20260506 13:02:45.435000
64 1575 XCSE 20260506 13:02:45.435000
10 1574 XCSE 20260506 13:05:01.824000
37 1574 XCSE 20260506 13:05:01.824000
2 1574 XCSE 20260506 13:05:01.824000
85 1577 XCSE 20260506 13:12:14.194000
27 1578 XCSE 20260506 13:12:24.896000
10 1578 XCSE 20260506 13:12:24.896000
1 1581 XCSE 20260506 13:33:18.245000
1 1581 XCSE 20260506 13:33:18.245000
10 1582 XCSE 20260506 13:41:47.636000
10 1582 XCSE 20260506 13:41:47.636000
9 1582 XCSE 20260506 13:41:47.636000
29 1582 XCSE 20260506 13:41:47.699000
20 1582 XCSE 20260506 13:45:16.131000
19 1583 XCSE 20260506 13:45:22.392000
11 1583 XCSE 20260506 13:45:22.392000
19 1582 XCSE 20260506 13:46:11.664000
10 1583 XCSE 20260506 13:56:46.142000
10 1583 XCSE 20260506 13:56:46.148000
10 1583 XCSE 20260506 13:56:46.158000
10 1583 XCSE 20260506 13:56:46.166000
10 1583 XCSE 20260506 13:56:46.176000
20 1582 XCSE 20260506 13:57:01.272000
15 1584 XCSE 20260506 13:58:48.758000
19 1583 XCSE 20260506 14:01:41.558000
20 1582 XCSE 20260506 14:05:04.960000
9 1582 XCSE 20260506 14:05:04.960000
20 1581 XCSE 20260506 14:06:45.476000
10 1581 XCSE 20260506 14:11:30.259000
69 1581 XCSE 20260506 14:14:06.675000
10 1580 XCSE 20260506 14:14:34.619000
10 1579 XCSE 20260506 14:14:40.651000
10 1578 XCSE 20260506 14:15:19.933000
10 1578 XCSE 20260506 14:17:05.048000
4 1581 XCSE 20260506 14:25:40.357000
20 1581 XCSE 20260506 14:25:40.357000
6 1581 XCSE 20260506 14:25:40.358000
4 1581 XCSE 20260506 14:25:40.358000
10 1581 XCSE 20260506 14:25:40.360000
10 1582 XCSE 20260506 14:26:51.585000
5 1582 XCSE 20260506 14:26:51.585000
10 1580 XCSE 20260506 14:34:29.128000
9 1580 XCSE 20260506 14:34:29.128000
19 1580 XCSE 20260506 14:34:29.136000
10 1580 XCSE 20260506 14:52:08.100000
9 1580 XCSE 20260506 14:52:08.100000
9 1580 XCSE 20260506 14:52:08.100000
19 1582 XCSE 20260506 14:52:10.128000
19 1582 XCSE 20260506 14:52:10.129000
19 1582 XCSE 20260506 14:52:10.132000
25 1582 XCSE 20260506 14:52:10.797000
10 1584 XCSE 20260506 14:52:28.774000
10 1584 XCSE 20260506 14:52:34.842000
1 1584 XCSE 20260506 14:52:34.842000
1 1584 XCSE 20260506 14:52:40.855000
20 1584 XCSE 20260506 14:52:55.107000
2 1582 XCSE 20260506 14:54:20.513000
18 1583 XCSE 20260506 14:54:42.049000
18 1583 XCSE 20260506 14:55:01.514000
2 1583 XCSE 20260506 14:55:01.514000
10 1584 XCSE 20260506 14:55:57.739000
9 1584 XCSE 20260506 14:55:57.739000
7 1584 XCSE 20260506 14:55:57.739000
1 1584 XCSE 20260506 14:55:57.739000
19 1585 XCSE 20260506 15:03:57.062000
19 1585 XCSE 20260506 15:03:57.063000
15 1585 XCSE 20260506 15:03:57.065000
29 1586 XCSE 20260506 15:04:22.551000
20 1585 XCSE 20260506 15:04:52.199000
9 1585 XCSE 20260506 15:04:52.201000
19 1584 XCSE 20260506 15:07:53.263000
19 1583 XCSE 20260506 15:08:12.844000
19 1584 XCSE 20260506 15:09:51.083000
19 1584 XCSE 20260506 15:09:51.084000
12 1584 XCSE 20260506 15:09:51.086000
19 1585 XCSE 20260506 15:11:20.108000
18 1585 XCSE 20260506 15:11:20.108000
10 1585 XCSE 20260506 15:12:12.049000
14 1587 XCSE 20260506 15:15:05.921000
40 1586 XCSE 20260506 15:15:06.001000
28 1586 XCSE 20260506 15:16:55.744000
30 1585 XCSE 20260506 15:17:28.347000
28 1585 XCSE 20260506 15:17:28.364000
19 1585 XCSE 20260506 15:24:10.701000
20 1585 XCSE 20260506 15:24:10.832000
15 1585 XCSE 20260506 15:29:15.439000
16 1586 XCSE 20260506 15:30:49.364000
39 1586 XCSE 20260506 15:31:54.455000
8 1585 XCSE 20260506 15:34:51.267000
12 1587 XCSE 20260506 15:39:47.503000
29 1588 XCSE 20260506 15:42:10.832000
30 1587 XCSE 20260506 15:42:12.556000
29 1586 XCSE 20260506 15:49:02.620000
10 1586 XCSE 20260506 15:49:02.620000
9 1586 XCSE 20260506 15:49:02.620000
10 1587 XCSE 20260506 15:54:58.320000
10 1587 XCSE 20260506 15:55:11.320000
9 1587 XCSE 20260506 15:55:24.395000
1 1587 XCSE 20260506 15:55:24.395000
2 1588 XCSE 20260506 15:56:59.672000
10 1588 XCSE 20260506 15:56:59.672000
13 1588 XCSE 20260506 15:56:59.672000
48 1587 XCSE 20260506 15:57:03.819000
49 1588 XCSE 20260506 15:59:35.666000
39 1588 XCSE 20260506 15:59:35.688000
10 1588 XCSE 20260506 15:59:35.718000
10 1587 XCSE 20260506 16:00:14.656000
10 1587 XCSE 20260506 16:00:14.656000
9 1587 XCSE 20260506 16:00:14.656000
5 1587 XCSE 20260506 16:01:02.331000
14 1587 XCSE 20260506 16:01:02.331000
9 1587 XCSE 20260506 16:01:02.331000
10 1586 XCSE 20260506 16:04:50.778000
20 1586 XCSE 20260506 16:05:50.332000
10 1585 XCSE 20260506 16:08:30.768000
10 1585 XCSE 20260506 16:08:44.136000
20 1585 XCSE 20260506 16:12:52.290000
28 1585 XCSE 20260506 16:24:35.763000
20 1585 XCSE 20260506 16:24:39.274771
280 1585 XCSE 20260506 16:24:39.274803
49 1585 XCSE 20260506 16:24:39.275000
20 1585 XCSE 20260506 16:25:35.296000
6 1584 XCSE 20260506 16:25:36.364000
4 1584 XCSE 20260506 16:25:36.364000
9 1584 XCSE 20260506 16:25:36.364000
9 1584 XCSE 20260506 16:25:36.364000
28 1584 XCSE 20260506 16:26:47.372000
30 1584 XCSE 20260506 16:28:09.048712
3 1584 XCSE 20260506 16:28:09.048712
267 1584 XCSE 20260506 16:28:09.048763
10 1584 XCSE 20260506 16:28:31.954000
9 1584 XCSE 20260506 16:28:38.849000
1 1584 XCSE 20260506 16:28:38.849000
9 1584 XCSE 20260506 16:28:46.740000
1 1584 XCSE 20260506 16:28:46.740000
9 1584 XCSE 20260506 16:28:53.917000
1 1584 XCSE 20260506 16:28:53.917000
9 1584 XCSE 20260506 16:29:01.652000
1 1584 XCSE 20260506 16:29:01.652000
9 1584 XCSE 20260506 16:29:08.012000
1 1584 XCSE 20260506 16:29:08.012000
9 1584 XCSE 20260506 16:29:46.328000
1 1584 XCSE 20260506 16:29:46.328000
35 1584 XCSE 20260506 16:39:44.506000
57 1584 XCSE 20260506 16:40:22.512000
57 1584 XCSE 20260506 16:40:40.742000
33 1584 XCSE 20260506 16:41:13.248000
26 1584 XCSE 20260506 16:41:13.248000
82 1584 XCSE 20260506 16:42:23.591853
10 1587 XCSE 20260507 9:04:24.739000
10 1587 XCSE 20260507 9:05:29.955000
19 1584 XCSE 20260507 9:05:40.129000
10 1584 XCSE 20260507 9:11:52.460000
10 1584 XCSE 20260507 9:19:12.404000
10 1585 XCSE 20260507 9:20:24.347000
9 1585 XCSE 20260507 9:20:24.386000
9 1585 XCSE 20260507 9:20:48.784000
6 1585 XCSE 20260507 9:21:01.859000
5 1585 XCSE 20260507 9:21:01.859000
10 1582 XCSE 20260507 9:24:01.999000
10 1583 XCSE 20260507 9:27:31.317000
6 1583 XCSE 20260507 9:27:31.317000
10 1580 XCSE 20260507 9:29:31.298000
19 1586 XCSE 20260507 9:36:44.855000
6 1586 XCSE 20260507 9:37:36.075000
6 1586 XCSE 20260507 9:37:36.092000
9 1587 XCSE 20260507 9:37:56.592000
8 1587 XCSE 20260507 9:38:03.490000
6 1587 XCSE 20260507 9:38:03.490000
20 1585 XCSE 20260507 9:38:26.945000
20 1585 XCSE 20260507 9:46:51.210000
19 1584 XCSE 20260507 9:47:59.615000
5 1584 XCSE 20260507 9:48:24.416000
2 1584 XCSE 20260507 9:48:24.416000
3 1584 XCSE 20260507 9:48:24.416000
10 1582 XCSE 20260507 10:06:10.073000
10 1581 XCSE 20260507 10:06:10.174000
10 1580 XCSE 20260507 10:08:58.948000
9 1580 XCSE 20260507 10:08:58.948000
10 1581 XCSE 20260507 10:10:39.483000
10 1581 XCSE 20260507 10:14:40.336000
47 1581 XCSE 20260507 10:14:40.336000
3 1581 XCSE 20260507 10:14:40.336000
7 1581 XCSE 20260507 10:15:53.222000
9 1581 XCSE 20260507 10:15:53.222000
41 1581 XCSE 20260507 10:15:53.222000
47 1581 XCSE 20260507 10:15:53.233000
28 1581 XCSE 20260507 10:16:15.788000
10 1581 XCSE 20260507 10:18:05.409000
10 1581 XCSE 20260507 10:18:05.409000
10 1583 XCSE 20260507 10:24:21.437000
10 1582 XCSE 20260507 10:25:49.724000
10 1583 XCSE 20260507 10:34:48.609000
10 1582 XCSE 20260507 10:40:24.509000
10 1582 XCSE 20260507 10:40:24.509000
19 1581 XCSE 20260507 10:45:00.943000
10 1580 XCSE 20260507 10:45:39.819000
10 1580 XCSE 20260507 10:45:39.819000
10 1581 XCSE 20260507 10:54:11.116000
10 1581 XCSE 20260507 10:54:11.116000
10 1580 XCSE 20260507 10:55:52.338000
9 1580 XCSE 20260507 10:55:52.338000
19 1579 XCSE 20260507 10:58:16.615000
20 1578 XCSE 20260507 10:59:19.521000
10 1580 XCSE 20260507 11:05:42.509000
10 1580 XCSE 20260507 11:15:05.212000
2 1582 XCSE 20260507 11:25:55.117000
10 1581 XCSE 20260507 11:29:25.866000
10 1580 XCSE 20260507 11:29:42.905000
10 1579 XCSE 20260507 11:30:35.646000
10 1579 XCSE 20260507 11:30:35.646000
20 1578 XCSE 20260507 11:30:35.684000
20 1577 XCSE 20260507 11:33:30.144000
9 1577 XCSE 20260507 11:33:30.144000
10 1577 XCSE 20260507 11:33:30.144000
28 1577 XCSE 20260507 11:35:56.480000
29 1576 XCSE 20260507 11:37:17.293000
28 1575 XCSE 20260507 11:38:00.803000
4 1574 XCSE 20260507 11:40:57.321000
20 1574 XCSE 20260507 11:45:40.245000
10 1577 XCSE 20260507 12:16:32.092000
10 1577 XCSE 20260507 12:16:32.092000
9 1577 XCSE 20260507 12:16:32.092000
10 1577 XCSE 20260507 12:25:37.432000
10 1577 XCSE 20260507 12:25:37.453000
10 1577 XCSE 20260507 12:27:48.938000
55 1577 XCSE 20260507 12:27:48.959000
67 1577 XCSE 20260507 12:27:48.959000
10 1576 XCSE 20260507 12:28:48.985000
10 1576 XCSE 20260507 12:28:48.985000
20 1575 XCSE 20260507 12:33:52.358000
10 1575 XCSE 20260507 12:33:52.358000
10 1575 XCSE 20260507 12:33:52.358000
28 1576 XCSE 20260507 12:39:03.287000
11 1577 XCSE 20260507 12:43:28.856000
10 1577 XCSE 20260507 12:43:36.921000
11 1577 XCSE 20260507 12:43:43.519000
10 1577 XCSE 20260507 12:43:50.727000
10 1577 XCSE 20260507 12:43:58.117000
11 1577 XCSE 20260507 12:44:05.165000
10 1577 XCSE 20260507 12:44:11.489000
11 1577 XCSE 20260507 12:44:20.166000
11 1577 XCSE 20260507 12:44:28.123000
11 1577 XCSE 20260507 12:44:35.573000
10 1577 XCSE 20260507 12:44:48.310000
10 1577 XCSE 20260507 12:45:28.298000
10 1577 XCSE 20260507 12:45:53.549000
10 1577 XCSE 20260507 12:46:13.497000
10 1577 XCSE 20260507 12:46:47.716000
10 1577 XCSE 20260507 12:49:44.171000
20 1576 XCSE 20260507 12:49:48.344000
10 1576 XCSE 20260507 12:57:21.659000
9 1576 XCSE 20260507 12:57:21.659000
20 1575 XCSE 20260507 12:58:03.189000
9 1575 XCSE 20260507 12:58:03.189000
19 1574 XCSE 20260507 13:02:22.689000
9 1574 XCSE 20260507 13:02:22.689000
20 1575 XCSE 20260507 13:21:52.339000
19 1574 XCSE 20260507 13:22:48.128000
28 1573 XCSE 20260507 13:26:39.090000
9 1573 XCSE 20260507 13:26:39.090000
30 1573 XCSE 20260507 13:27:54.230000
5 1573 XCSE 20260507 13:28:51.869000
5 1573 XCSE 20260507 13:28:51.869000
10 1573 XCSE 20260507 13:30:41.120000
3 1573 XCSE 20260507 13:31:37.276000
7 1573 XCSE 20260507 13:31:37.276000
19 1573 XCSE 20260507 13:39:48.305000
19 1572 XCSE 20260507 13:40:11.151000
21 1573 XCSE 20260507 13:45:17.317000
6 1573 XCSE 20260507 13:45:17.317000
1 1573 XCSE 20260507 13:45:17.317000
10 1573 XCSE 20260507 13:48:16.260000
19 1571 XCSE 20260507 13:48:38.389000
9 1571 XCSE 20260507 13:48:38.389000
9 1571 XCSE 20260507 13:48:38.389000
2 1573 XCSE 20260507 14:08:33.848000
10 1573 XCSE 20260507 14:15:00.257000
9 1573 XCSE 20260507 14:15:00.257000
19 1573 XCSE 20260507 14:15:18.621000
6 1573 XCSE 20260507 14:15:18.637000
14 1573 XCSE 20260507 14:15:18.637000
9 1574 XCSE 20260507 14:32:31.957000
7 1574 XCSE 20260507 14:32:54.293000
5 1574 XCSE 20260507 14:32:54.293000
20 1574 XCSE 20260507 14:34:19.299000
6 1574 XCSE 20260507 14:34:19.299000
29 1574 XCSE 20260507 14:34:27.400000
6 1574 XCSE 20260507 14:34:27.400000
19 1574 XCSE 20260507 14:34:27.402000
10 1574 XCSE 20260507 14:34:27.403000
10 1572 XCSE 20260507 14:34:27.403000
10 1572 XCSE 20260507 14:34:27.403000
9 1572 XCSE 20260507 14:34:27.403000
29 1572 XCSE 20260507 14:34:27.423000
29 1572 XCSE 20260507 14:34:27.426000
29 1572 XCSE 20260507 14:34:27.431000
29 1571 XCSE 20260507 14:34:52.537000
29 1571 XCSE 20260507 14:35:41.303000
10 1571 XCSE 20260507 14:35:41.324000
29 1570 XCSE 20260507 14:38:04.826000
30 1569 XCSE 20260507 14:38:22.896000
30 1570 XCSE 20260507 14:45:08.096000
5 1569 XCSE 20260507 14:46:32.341000
23 1569 XCSE 20260507 14:48:19.669000
5 1569 XCSE 20260507 14:48:19.669000
38 1569 XCSE 20260507 14:51:04.213000
10 1569 XCSE 20260507 14:51:04.252000
5 1569 XCSE 20260507 14:51:06.183000
5 1569 XCSE 20260507 14:51:10.102000
4 1569 XCSE 20260507 14:51:14.539000
4 1569 XCSE 20260507 14:51:19.446000
29 1568 XCSE 20260507 14:55:29.022000
19 1568 XCSE 20260507 14:55:48.621000
16 1568 XCSE 20260507 14:55:48.660000
10 1568 XCSE 20260507 14:55:48.660000
4 1568 XCSE 20260507 14:55:51.662000
19 1568 XCSE 20260507 14:56:40.857000
4 1569 XCSE 20260507 15:08:03.570000
19 1568 XCSE 20260507 15:08:04.672000
9 1568 XCSE 20260507 15:08:04.672000
9 1568 XCSE 20260507 15:08:04.672000
14 1568 XCSE 20260507 15:08:04.722000
20 1568 XCSE 20260507 15:08:04.924000
39 1567 XCSE 20260507 15:08:05.471000
10 1568 XCSE 20260507 15:08:05.495000
4 1568 XCSE 20260507 15:08:05.495000
24 1568 XCSE 20260507 15:08:05.495000
20 1568 XCSE 20260507 15:08:05.495000
24 1568 XCSE 20260507 15:08:05.498000
21 1568 XCSE 20260507 15:08:06.000000
29 1568 XCSE 20260507 15:08:37.256000
13 1568 XCSE 20260507 15:08:37.298000
28 1568 XCSE 20260507 15:08:57.881000
30 1567 XCSE 20260507 15:09:02.565000
29 1566 XCSE 20260507 15:09:10.953000
12 1567 XCSE 20260507 15:12:34.177000
20 1568 XCSE 20260507 15:24:12.339000
10 1568 XCSE 20260507 15:24:12.339000
19 1568 XCSE 20260507 15:26:42.389000
19 1567 XCSE 20260507 15:27:42.341000
24 1567 XCSE 20260507 15:31:12.341000
4 1567 XCSE 20260507 15:31:12.341000
2 1566 XCSE 20260507 15:32:32.341000
13 1566 XCSE 20260507 15:32:32.361000
9 1566 XCSE 20260507 15:33:22.340000
4 1566 XCSE 20260507 15:33:25.365000
6 1566 XCSE 20260507 15:33:25.365000
9 1566 XCSE 20260507 15:33:25.365000
19 1566 XCSE 20260507 15:33:25.397000
9 1566 XCSE 20260507 15:33:25.420000
20 1566 XCSE 20260507 15:33:25.442000
19 1566 XCSE 20260507 15:33:25.442000
19 1566 XCSE 20260507 15:33:25.443000
19 1565 XCSE 20260507 15:33:40.094000
19 1565 XCSE 20260507 15:33:40.099000
19 1565 XCSE 20260507 15:33:40.122000
19 1564 XCSE 20260507 15:34:02.340000
10 1564 XCSE 20260507 15:34:02.364000
13 1565 XCSE 20260507 15:39:01.605000
9 1565 XCSE 20260507 15:39:01.605000
10 1565 XCSE 20260507 15:39:01.605000
19 1565 XCSE 20260507 15:39:01.605000
10 1565 XCSE 20260507 15:39:01.605000
38 1564 XCSE 20260507 15:39:01.628000
29 1564 XCSE 20260507 15:39:40.360000
28 1564 XCSE 20260507 15:39:40.370000
10 1564 XCSE 20260507 15:39:57.179000
10 1564 XCSE 20260507 15:40:09.737000
29 1563 XCSE 20260507 15:40:22.341000
18 1564 XCSE 20260507 15:45:12.391000
18 1564 XCSE 20260507 15:46:12.341000
10 1564 XCSE 20260507 15:46:12.341000
2 1564 XCSE 20260507 15:46:12.341000
8 1564 XCSE 20260507 15:46:12.341000
38 1564 XCSE 20260507 15:46:12.372000
11 1564 XCSE 20260507 15:47:45.403000
10 1564 XCSE 20260507 15:48:12.339000
29 1563 XCSE 20260507 15:48:21.700000
9 1563 XCSE 20260507 15:48:21.700000
9 1563 XCSE 20260507 15:48:21.700000
39 1562 XCSE 20260507 15:49:29.160000
10 1562 XCSE 20260507 15:49:29.160000
37 1561 XCSE 20260507 15:49:52.341000
20 1562 XCSE 20260507 15:53:12.341000
27 1562 XCSE 20260507 15:54:12.341000
3 1562 XCSE 20260507 15:54:12.341000
6 1562 XCSE 20260507 15:54:12.341000
48 1562 XCSE 20260507 15:57:06.339000
4 1562 XCSE 20260507 15:57:35.097000
6 1562 XCSE 20260507 15:57:35.097000
3 1561 XCSE 20260507 15:57:35.174000
9 1561 XCSE 20260507 15:57:35.591000
10 1561 XCSE 20260507 15:57:56.237000
10 1561 XCSE 20260507 15:58:14.019000
37 1561 XCSE 20260507 15:58:14.102000
17 1562 XCSE 20260507 16:00:35.905000
11 1562 XCSE 20260507 16:02:43.160000
8 1562 XCSE 20260507 16:02:43.160000
19 1561 XCSE 20260507 16:02:54.074000
3 1562 XCSE 20260507 16:03:32.200000
23 1562 XCSE 20260507 16:03:32.200000
10 1562 XCSE 20260507 16:03:52.132000
19 1560 XCSE 20260507 16:04:43.427000
9 1560 XCSE 20260507 16:04:43.427000
29 1560 XCSE 20260507 16:05:42.661000
20 1563 XCSE 20260507 16:12:39.340000
2 1563 XCSE 20260507 16:12:49.091000
39 1562 XCSE 20260507 16:13:43.684000
39 1562 XCSE 20260507 16:15:59.239000
37 1562 XCSE 20260507 16:18:45.885000
40 1561 XCSE 20260507 16:19:31.024000
28 1560 XCSE 20260507 16:19:31.413000
19 1559 XCSE 20260507 16:23:02.382000
10 1559 XCSE 20260507 16:23:02.382000
29 1559 XCSE 20260507 16:23:08.496000
10 1558 XCSE 20260507 16:23:08.565000
19 1559 XCSE 20260507 16:29:12.341000
19 1559 XCSE 20260507 16:34:29.795000
9 1559 XCSE 20260507 16:34:29.795000
392 1561 XCSE 20260507 16:39:46.909673
10 1544 XCSE 20260508 9:00:23.629000
3 1543 XCSE 20260508 9:07:10.535000
19 1538 XCSE 20260508 9:07:24.090000
19 1538 XCSE 20260508 9:10:09.534000
10 1537 XCSE 20260508 9:10:09.560000
10 1538 XCSE 20260508 9:10:12.493000
10 1536 XCSE 20260508 9:15:04.476000
10 1536 XCSE 20260508 9:16:15.852000
200 1536 XCSE 20260508 9:16:15.852769
10 1535 XCSE 20260508 9:16:56.790000
10 1535 XCSE 20260508 9:16:56.790000
8 1534 XCSE 20260508 9:18:44.893000
2 1537 XCSE 20260508 9:24:20.964000
11 1538 XCSE 20260508 9:28:19.246000
5 1538 XCSE 20260508 9:28:19.246000
4 1538 XCSE 20260508 9:28:19.246000
15 1538 XCSE 20260508 9:28:19.246000
10 1536 XCSE 20260508 9:29:48.007000
10 1538 XCSE 20260508 9:32:11.288000
10 1538 XCSE 20260508 9:33:15.317000
1 1538 XCSE 20260508 9:34:03.167000
200 1538 XCSE 20260508 9:35:11.826036
28 1538 XCSE 20260508 9:35:11.827000
10 1536 XCSE 20260508 9:35:56.814000
10 1534 XCSE 20260508 9:36:52.189000
10 1534 XCSE 20260508 9:46:48.223000
10 1533 XCSE 20260508 9:48:04.893000
9 1532 XCSE 20260508 9:53:04.893000
1 1532 XCSE 20260508 9:53:04.893000
10 1532 XCSE 20260508 9:54:07.086000
10 1532 XCSE 20260508 9:56:34.893000
4 1534 XCSE 20260508 10:12:20.638000
15 1534 XCSE 20260508 10:12:20.655000
4 1534 XCSE 20260508 10:12:20.655000
20 1535 XCSE 20260508 10:12:20.721000
15 1535 XCSE 20260508 10:16:16.418000
5 1535 XCSE 20260508 10:18:31.731000
20 1535 XCSE 20260508 10:19:39.539000
19 1535 XCSE 20260508 10:19:44.007000
10 1534 XCSE 20260508 10:23:27.592000
7 1534 XCSE 20260508 10:25:24.963000
3 1534 XCSE 20260508 10:25:33.082000
7 1534 XCSE 20260508 10:25:33.082000
10 1533 XCSE 20260508 10:28:04.105000
9 1533 XCSE 20260508 10:28:04.105000
10 1532 XCSE 20260508 10:29:14.943000
3 1534 XCSE 20260508 10:30:14.389000
9 1534 XCSE 20260508 10:30:14.389000
9 1534 XCSE 20260508 10:30:15.656000
10 1534 XCSE 20260508 10:30:15.674000
10 1534 XCSE 20260508 10:30:20.288000
1 1534 XCSE 20260508 10:30:21.144000
13 1534 XCSE 20260508 10:30:22.374000
4 1534 XCSE 20260508 10:30:35.316000
5 1534 XCSE 20260508 10:30:56.578000
2 1534 XCSE 20260508 10:31:43.318000
16 1534 XCSE 20260508 10:31:52.496000
10 1532 XCSE 20260508 10:32:46.082000
10 1532 XCSE 20260508 10:39:35.600000
10 1532 XCSE 20260508 10:41:24.943000
20 1532 XCSE 20260508 10:45:26.286000
19 1531 XCSE 20260508 10:45:34.943000
20 1531 XCSE 20260508 10:45:35.228000
10 1536 XCSE 20260508 10:51:01.442000
10 1536 XCSE 20260508 10:51:08.454000
10 1536 XCSE 20260508 10:52:01.355000
19 1538 XCSE 20260508 10:55:24.734000
12 1538 XCSE 20260508 10:55:24.734000
10 1536 XCSE 20260508 10:57:05.191000
10 1535 XCSE 20260508 10:57:10.318000
3 1534 XCSE 20260508 11:00:54.951000
10 1537 XCSE 20260508 11:05:59.041000
20 1538 XCSE 20260508 11:10:54.003000
6 1538 XCSE 20260508 11:11:06.919000
4 1541 XCSE 20260508 11:15:59.043000
10 1541 XCSE 20260508 11:17:11.107000
10 1539 XCSE 20260508 11:17:18.411000
15 1541 XCSE 20260508 11:17:18.412000
15 1541 XCSE 20260508 11:17:18.684000
2 1541 XCSE 20260508 11:17:18.949000
5 1541 XCSE 20260508 11:17:18.966000
2 1541 XCSE 20260508 11:17:18.994000
5 1541 XCSE 20260508 11:18:01.313000
12 1541 XCSE 20260508 11:18:06.681000
5 1541 XCSE 20260508 11:20:03.390000
5 1541 XCSE 20260508 11:21:34.676000
5 1541 XCSE 20260508 11:22:13.271000
10 1540 XCSE 20260508 11:22:20.095000
20 1545 XCSE 20260508 11:29:51.874000
10 1544 XCSE 20260508 11:30:06.685000
10 1543 XCSE 20260508 11:30:06.774000
10 1543 XCSE 20260508 11:30:06.774000
9 1546 XCSE 20260508 11:55:15.690000
12 1546 XCSE 20260508 11:55:15.690000
10 1545 XCSE 20260508 11:55:44.892000
1 1545 XCSE 20260508 12:01:17.408000
10 1546 XCSE 20260508 12:02:35.909000
10 1545 XCSE 20260508 12:06:59.492000
19 1544 XCSE 20260508 12:22:50.091000
3 1544 XCSE 20260508 12:22:50.139000
20 1547 XCSE 20260508 12:26:17.503000
5 1547 XCSE 20260508 12:26:17.792000
5 1547 XCSE 20260508 12:27:46.286000
2 1547 XCSE 20260508 12:29:55.879000
4 1547 XCSE 20260508 12:30:06.431000
10 1547 XCSE 20260508 12:38:01.481000
10 1546 XCSE 20260508 12:38:10.501000
10 1547 XCSE 20260508 12:42:47.501000
10 1546 XCSE 20260508 12:44:45.178000
10 1546 XCSE 20260508 12:45:41.065000
10 1546 XCSE 20260508 12:49:01.899000
9 1546 XCSE 20260508 12:49:01.899000
32 1546 XCSE 20260508 12:51:18.370000
6 1547 XCSE 20260508 12:54:19.254000
15 1547 XCSE 20260508 12:54:19.254000
5 1547 XCSE 20260508 12:54:19.254000
11 1547 XCSE 20260508 12:54:19.254000
10 1546 XCSE 20260508 12:55:08.079000
12 1549 XCSE 20260508 13:00:21.402000
12 1549 XCSE 20260508 13:00:21.406000
22 1549 XCSE 20260508 13:00:56.177000
19 1548 XCSE 20260508 13:12:03.499000
19 1547 XCSE 20260508 13:30:22.336000
10 1547 XCSE 20260508 13:30:22.336000
9 1547 XCSE 20260508 13:30:22.336000
5 1549 XCSE 20260508 13:30:26.760000
22 1549 XCSE 20260508 13:30:26.760000
24 1549 XCSE 20260508 13:30:26.762000
32 1549 XCSE 20260508 13:36:07.575000
3 1549 XCSE 20260508 13:36:07.575000
30 1547 XCSE 20260508 13:41:35.961000
19 1546 XCSE 20260508 13:45:48.676000
9 1546 XCSE 20260508 13:45:48.676000
2 1545 XCSE 20260508 13:46:06.765000
2 1545 XCSE 20260508 13:49:07.510000
8 1545 XCSE 20260508 13:54:34.171000
2 1545 XCSE 20260508 13:54:34.171000
10 1545 XCSE 20260508 13:54:34.171000
19 1546 XCSE 20260508 13:55:10.357000
33 1546 XCSE 20260508 13:55:10.364000
7 1546 XCSE 20260508 13:58:26.090000
1 1547 XCSE 20260508 13:58:56.258000
9 1547 XCSE 20260508 13:58:56.283000
10 1547 XCSE 20260508 14:01:01.619000
5 1547 XCSE 20260508 14:05:31.411000
5 1547 XCSE 20260508 14:08:34.110000
5 1547 XCSE 20260508 14:08:34.110000
10 1547 XCSE 20260508 14:18:26.293000
20 1550 XCSE 20260508 14:21:12.766000
20 1550 XCSE 20260508 14:21:26.305000
10 1550 XCSE 20260508 14:34:29.321000
1 1552 XCSE 20260508 14:34:57.361000
3 1552 XCSE 20260508 14:34:57.361000
21 1552 XCSE 20260508 14:35:49.089000
3 1552 XCSE 20260508 14:35:49.089000
10 1552 XCSE 20260508 14:35:49.122000
10 1551 XCSE 20260508 14:37:57.192000
6 1552 XCSE 20260508 14:47:55.331000
10 1551 XCSE 20260508 14:49:35.047000
9 1551 XCSE 20260508 14:49:35.047000
20 1554 XCSE 20260508 14:59:26.867000
19 1552 XCSE 20260508 14:59:26.876000
10 1551 XCSE 20260508 15:04:06.709000
22 1552 XCSE 20260508 15:04:06.710000
24 1552 XCSE 20260508 15:04:06.714000
7 1553 XCSE 20260508 15:16:30.524000
13 1553 XCSE 20260508 15:16:30.524000
10 1553 XCSE 20260508 15:16:30.524000
20 1553 XCSE 20260508 15:16:34.255000
19 1553 XCSE 20260508 15:16:34.275000
19 1552 XCSE 20260508 15:16:42.602000
9 1556 XCSE 20260508 15:29:55.198000
13 1556 XCSE 20260508 15:29:55.198000
33 1556 XCSE 20260508 15:29:55.198000
20 1555 XCSE 20260508 15:30:02.084000
19 1555 XCSE 20260508 15:30:55.515000
9 1555 XCSE 20260508 15:30:55.515000
6 1553 XCSE 20260508 15:39:51.592000
12 1555 XCSE 20260508 15:44:01.563000
1 1555 XCSE 20260508 15:44:01.563000
1 1555 XCSE 20260508 15:44:01.563000
7 1556 XCSE 20260508 15:50:05.223000
3 1556 XCSE 20260508 15:50:05.223000
10 1556 XCSE 20260508 15:51:24.618000
20 1555 XCSE 20260508 15:51:24.624000
10 1554 XCSE 20260508 15:56:34.902000
10 1554 XCSE 20260508 15:56:34.902000
10 1554 XCSE 20260508 16:03:15.387000
20 1552 XCSE 20260508 16:03:55.363000
21 1552 XCSE 20260508 16:04:00.326000
19 1552 XCSE 20260508 16:05:21.331000
1 1553 XCSE 20260508 16:06:11.196885
6 1553 XCSE 20260508 16:06:11.196885
17 1553 XCSE 20260508 16:06:11.196885
276 1553 XCSE 20260508 16:06:11.196914
21 1553 XCSE 20260508 16:06:11.197000
24 1553 XCSE 20260508 16:06:12.238000
10 1552 XCSE 20260508 16:06:12.293000
10 1550 XCSE 20260508 16:13:02.152000
10 1550 XCSE 20260508 16:13:02.158000
14 1550 XCSE 20260508 16:29:00.145000
10 1549 XCSE 20260508 16:30:05.592000
9 1549 XCSE 20260508 16:30:05.592000
19 1550 XCSE 20260508 16:30:05.593000
1 1550 XCSE 20260508 16:30:05.593000
10 1549 XCSE 20260508 16:31:18.961000
20 1549 XCSE 20260508 16:32:54.486000
10 1549 XCSE 20260508 16:32:54.486000
10 1549 XCSE 20260508 16:32:54.486000
300 1549 XCSE 20260508 16:32:54.486236
8 1549 XCSE 20260508 16:34:39.128000
19 1548 XCSE 20260508 16:35:17.601000
10 1547 XCSE 20260508 16:37:30.838000
10 1547 XCSE 20260508 16:40:41.099000
10 1546 XCSE 20260508 16:40:52.963000
5 1546 XCSE 20260508 16:40:59.385000
8 1546 XCSE 20260508 16:44:18.384260
7 1548 XCSE 20260508 16:47:07.800633
3 1548 XCSE 20260508 16:47:07.800633
1 1548 XCSE 20260508 16:47:07.800633
10 1548 XCSE 20260508 16:48:47.484275
600 1550 XCSE 20260508 16:49:15.805278
279 1550 XCSE 20260508 16:49:15.805298
271 1550 XCSE 20260508 16:49:15.805306


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 19

MENAFN11052026004107003653ID1111094846



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story
Search