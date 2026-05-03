أسطول جديد متجه إلى غزة من تركيا وسط استعدادات إسرائيلية لاعتراضه
(MENAFN) ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية تستعد للتعامل مع أسطول بحري جديد مؤيد للفلسطينيين يُتوقع أن ينطلق من تركيا باتجاه قطاع غزة، وذلك بعد أيام من عملية استهدفت سفنًا تابعة لأسطول سابق في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية، أسفرت عن توقيف عدد من الناشطين على متنها.
وبحسب ما ورد في التقارير، فإن الأسطول الجديد من المتوقع أن يبحر من مدينة مرمريس التركية، ويتم تنظيمه من قبل منظمة إغاثة تركية سبق أن أشرفت على تنظيم أسطول مافي مرمرة عام 2010.
وتشير التقديرات المنسوبة للجيش الإسرائيلي إلى أن هذا التحرك قد يكون أكثر أهمية من المحاولات السابقة، مع مخاوف من احتمال وجود مشاركين يحملون أسلحة بيضاء أو نارية، ومن محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة بالقوة.
وفي السياق ذاته، أفادت التقارير بأن البحرية الإسرائيلية قامت بتعزيز قواتها، بهدف الاستعداد لاعتراض الأسطول ومنع تقدمه قبل وصوله إلى وجهته.
