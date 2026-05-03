Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport
أسطول جديد متجه إلى غزة من تركيا وسط استعدادات إسرائيلية لاعتراضه

أسطول جديد متجه إلى غزة من تركيا وسط استعدادات إسرائيلية لاعتراضه


2026-05-03 08:02:53
(MENAFN) ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية تستعد للتعامل مع أسطول بحري جديد مؤيد للفلسطينيين يُتوقع أن ينطلق من تركيا باتجاه قطاع غزة، وذلك بعد أيام من عملية استهدفت سفنًا تابعة لأسطول سابق في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية، أسفرت عن توقيف عدد من الناشطين على متنها.

وبحسب ما ورد في التقارير، فإن الأسطول الجديد من المتوقع أن يبحر من مدينة مرمريس التركية، ويتم تنظيمه من قبل منظمة إغاثة تركية سبق أن أشرفت على تنظيم أسطول مافي مرمرة عام 2010.

وتشير التقديرات المنسوبة للجيش الإسرائيلي إلى أن هذا التحرك قد يكون أكثر أهمية من المحاولات السابقة، مع مخاوف من احتمال وجود مشاركين يحملون أسلحة بيضاء أو نارية، ومن محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة بالقوة.

وفي السياق ذاته، أفادت التقارير بأن البحرية الإسرائيلية قامت بتعزيز قواتها، بهدف الاستعداد لاعتراض الأسطول ومنع تقدمه قبل وصوله إلى وجهته.

MENAFN03052026000045017640ID1111063977



MENAFN

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search