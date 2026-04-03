(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Press release Communiqué de presse

Regulated

Convening Notice to Syensqo Ordinary Shareholders' Meeting



Brussels, Belgium – April 3, 2026 - 08:30 CEST

Syensqo announces that it has published today the convening notice to its Ordinary Shareholders' Meeting, which will be held on Tuesday, May 5, 2026 at SQUARE Brussels, Mont des Arts, 1000 Brussels, at 10.30 a.m. CEST. All documents relating to the Shareholders' Meeting are available on Syensqo's website.

Shareholders will be asked to vote on a number of resolutions, including the approval of Syensqo's financial statements for the financial year 2025, the appointment of new directors and the appointment of the statutory auditor.

Syensqo's Board of Directors will also propose to approve the distribution of a gross dividend of €1.62 per share payable as from 18 May 2026.

Meeting information

Only shareholders of Syensqo SA who are officially recorded as such on Tuesday April 21, 2026 at midnight CEST will have the right to participate and vote at the Shareholders' Meeting on May 5, 2026 irrespective of the number of shares they hold on the day of the meeting.

Shareholders who wish to participate at the meeting, either in-person or virtually, should declare their intentions no later than on Wednesday April 29, 2026 and are required to follow the instructions indicated in the convening notice available on Syensqo's website.

The Shareholders' Meeting will be organised in a hybrid manner, both in person and virtually through webcast (Lumi Connect platform). Shareholders can participate physically in the Shareholders' Meeting or exercise their rights either by granting a proxy form or by a vote by correspondence form. Alternatively, shareholders can participate and vote live in a virtual and interactive manner at the Shareholders' Meeting by using the Lumi Connect platform. A document explaining the different steps to follow for the use of the Lumi Connect platform will be available on our website.

Shareholders may submit written questions prior to the Shareholders' Meeting to the extent that he/she has complied with the conditions of admission and that the questions have been addressed to Syensqo by Wednesday April 29, 2026 at the latest, either by mail at Syensqo SA, Shareholders Service, 98 rue de la Fusée, 1130 Brussels, or by e-mail:....

Visit the Shareholders' Meeting dedicated section on our website for more details regarding the agenda, the admission conditions and voting methods.

Full press release available here.

About Syensqo

Syensqo is a science company developing groundbreaking solutions that enhance the way we live, work, travel and play. Inspired by the scientific councils which Ernest Solvay initiated in 1911, we bring great minds together to push the limits of science and innovation for the benefit of our customers, with a diverse, global team of more than 13,000 associates in 30 countries.

Our solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and healthcare applications. Our innovation power enables us to deliver on the ambition of a circular economy and explore breakthrough technologies that advance humanity.

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Contacts

Media Relations

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Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

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Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50

Safe harbor

This press release may contain forward-looking information. Forward-looking statements describe expectations, plans, strategies, goals, future events or intentions. The achievement of forward-looking statements contained in this press release is subject to risks and uncertainties relating to a number of factors, including general economic factors, interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations, changing market conditions, product competition, the nature of product development, impact of acquisitions and divestitures, restructurings, products withdrawals, regulatory approval processes, all-in scenario of R&I projects and other unusual items. Consequently, actual results or future events may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Should known or unknown risks or uncertainties materialize, or should our assumptions prove inaccurate, actual results could vary materially from those anticipated. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

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Convocation à l'assemblée générale ordinaire de Syensqo du 5 mai 2026

Bruxelles, Belgique – 3 avril 2026 - 8:30 CEST



Syensqo annonce qu'elle a publié aujourd'hui la documentation relative à son Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 5 mai 2026 au SQUARE Brussels, Mont des Arts, 1000 Bruxelles, à 10h30 CEST. Tous les documents relatifs à l'Assemblée sont disponibles sur le site web de Syensqo.

Les actionnaires seront invités à voter sur un certain nombre de résolutions, notamment l'approbation des états financiers de Syensqo pour l'exercice 2025, la nomination de nouveaux administrateurs et la nomination du commissaire aux comptes.

Le Conseil d'administration de Syensqo proposera également d'approuver la distribution d'un dividende brut de 1,62 € par action, payable à partir du 18 mai 2026.

Information sur la tenue de l'Assemblée

Seuls les actionnaires de Syensqo SA officiellement enregistrés comme tels le mardi 21 avril 2026 à minuit CEST auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée du 5 mai 2026, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'Assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée, en personne ou virtuellement, doivent s'inscrire au plus tard le mercredi 29 avril 2026 et sont tenus de suivre les instructions indiquées dans la convocation disponible sur le site web de Syensqo.

L'Assemblée des actionnaires sera organisée de manière hybride, à la fois en présentiel et virtuellement par webcast (plateforme Lumi Connect). Les actionnaires peuvent participer physiquement à l'Assemblée des actionnaires ou exercer leurs droits soit en accordant un formulaire de procuration, soit par un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires peuvent également participer et voter en direct de manière virtuelle et interactive à l'Assemblée des actionnaires en utilisant la plateforme Lumi Connect. Un document expliquant les différentes étapes à suivre pour l'utilisation de la plateforme Lumi Connect sera disponible sur notre site web.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites avant l'Assemblée Générale pour autant qu'ils aient respecté les conditions d'admission et que les questions aient été adressées à Syensqo au plus tard le mercredi 29 avril 2026, soit par courrier à Syensqo SA, Service des Actionnaires, 98 rue de la Fusée, 1130 Bruxelles, soit par e-mail à....

Visitez la section dédiée à l'Assemblée Générale pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote.

Le communiqué de presse complet est disponible ici.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d'améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l'on retrouve dans l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

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Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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